Изменения в отслеживании проблем с безопасностью в GNOME

Майкл Катанзаро (Michael Catanzaro), с 2020 года отвечающий за отслеживание проблем с безопасностью в проекте GNOME, объявил о сокращении срока раскрытия информации об уязвимостях с 90 до 30 дней. Заявлено, что открытие публичного доступа к информации об уязвимости через 30 дней после получения отчёта является разумным компромиссом, с учётом того, что в большинстве случаев сопровождающие либо устраняют проблему за 1-3 недели, либо вообще не обращают на неё внимания до истечения дедлайна. Изменение вступит в силу 1 августа и объясняется существенным ростом числа отчётов об уязвимостях, созданных при помощи AI-ассистентов. При разборе отчётов об уязвимостях, связанных с GNOME, для упрощения администрирования прекращено разделение на отчёты, созданные вручную и сгенерированные через AI, так как подавляющее большинство отчётов в последнее время создаётся при помощи AI и точно различить явно не помеченные ручные и AI-отчёты во многих случаях невозможно. При этом, явно созданные через AI отчёты не будут перенаправляться в трекеры ошибок подпроектов GNOME, в правилах которых запрещена обработка контента, созданного через AI. Такие отчёты будут сразу закрываться с отправкой уведомления сопровождающему. Помимо этого, Майкл, который был единственным разработчиком, занимавшимся отслеживанием выявления и координацией исправления уязвимостей в GNOME, сообщил о решении покинуть свой пост 1 декабря 2026 года, в связи с чем сообщество GNOME ищет волонтёра, готового занять его место. Если замена не найдётся, то с 1 ноября 2026 года Майкл прекратит приём новых отчётов об уязвимостях, а принятые до этого отчёты должны быть закрыты до 1 декабря.



