Изменения в отслеживании проблем с безопасностью в GNOME

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|2.2, Жироватт (ok), 09:09, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тогда уж пусть и слопит решения.
Гном уже даже нейрослопом не испортишь, хотя...
Где там бахатая Ред Хут, которая одним щелчком скупает проекты и вообще?
Не нашлось зарплаты для инженера, который будет разгребать потоки слопа, что ли?
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|3.8, поле Name. (?), 09:26, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Гном уже даже нейрослопом не испортишь
как есть
> Где там бахатая Ред Хут
а им это зачем? они сервера пилят, виртуализацию, их драйвера kvm отлично работают, а десктоп пилят канониклы, и чего и где, а они на том же параде абсурда пытаются переписать то что не ломалось на раст, впарить снап, а проблемы гнома им до фонаря.
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|3.9, aname (ok), 09:27, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не нашлось зарплаты для инженера, который будет разгребать потоки слопа, что ли?
А зачем? Есть бесплатное сообщество, есть бесплатные любители покодить, поотслеживать, поординировать. Зачем платить за бесплатное?
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|3.10, psv (??), 09:27, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы путаете цель. Одно дело это генерить зарплатами своих разработчиков "бойлерплате-барьер сложности" через который не может прорваться ни один посторонний со своими правками.
И совсем другое дело пытаться "заткнуть пальцем" поток исправлений от ИИ ассистента пробивающего этот с любовию выпестованной барьер в режиме "ничего сложного".
По этому ситуация
1) "скрипач (открытый код) снова не нужен" (платить стало бессмыссленно)
2) Открытый код свободно эволюционирующий без "вендорлока сложности от корпораций" снова представляет опасность коммерческому софту, и пока рецепта борьбы с ним нового нет.
ps таким образом -- "Дело Столманы сново живо" ))))
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|4.15, поле Name. (?), 09:48, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> снова представляет опасность коммерческому софту,
в каком месте? микрософт себя окончательно дискридитировала своими дропаньями поддержки вовсе, и кривой поддержкой в частности, вспомните как они сломали винду и весь мир остановился подождать, аэропорты, банкоматы, и это повторяется снова и снова, в меньших масштабах, но несколько раз в год.
санкции против неправильных тех или этих, ни один вменяемый инженер/бизнесмен не возьмет за основу чтото закрытое, даром ему такие риски не нужны. И микрософты это прекрасно понимают, поэтому и пилят свой всл, и интегрируют линукс в винду всеми способами, оракл примерно там же, не даром одни из главных контрибьюторов.
4% на десктопах, это просто неверная выборка, на десктопах 4, а в целом в инфраструктуре процентов 70, давно уже линукс главная ос планеты.
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|5.22, Аноним (22), 10:13, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
это тот самый майкрософт у которого работает софт под 98 винду на последней 11й ... большой текст свёрнут, показать
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|3.12, Tron is Whistling (?), 09:44, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Где там бахатая Ред Хут, которая одним щелчком скупает проекты и вообще?
Скуплена ибмом. Одним щелчком и вообще.
> Не нашлось зарплаты для инженера, который будет разгребать потоки слопа, что ли?
Тут уже другой фактор: зарплата-то может и найдётся, осталось найти идиота с достаточным опытом, который согласится разгребать слоп. Это снежинки в слоп веруют беспощадно, а для человека с опытом окучивать слоп - ну тупо слишком нудное и бессмысленное занятие.
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|3.29, нах. (?), 10:54, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не нашлось зарплаты для инженера, который будет разгребать потоки слопа, что ли?
Какой еще, блин, зарплаты?!
Написано ж тебе - ищут этого... полотёра? Или как там его. Который будет работать на благо этого... соворщества, бесплатново, "честно и радостно выполняя свой долг!", чтоб rhbm могла и дальше спокойно заниматься своим бизнесом, а не вот этойвота фигней.
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|4.33, Аноним (33), 11:08, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какой еще, блин, зарплаты?!
Э... так это нытик пять лет работал "за спасибо"?
> Написано ж тебе - ищут этого... полотёра? Или как там его. Который будет работать на благо этого... соворщества, бесплатново, "честно и радостно выполняя свой долг!",
Ахахаха!
Дело Л̶е̶н̶и̶н̶а̶ Столлмана по поиску немамонтов живет.
> чтоб rhbm могла и дальше спокойно заниматься своим бизнесом, а не вот этойвота фигней.
Ну бузинесс с такой поддержкой будет жить весьма красочно, но скорее всего не долго.
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|5.44, нах. (?), 13:27, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Э... так это нытик пять лет работал "за спасибо"?
ну походу что да, раз полотера ищут, а не "освобождается вакансия, возможна релокация".
> Ну бузинесс с такой поддержкой будет жить весьма красочно, но скорее всего не долго.
да вроде сотню лет уже живет, если от Холлерита считать.
А нормальная поддержка ушла вместе с Эвингом, тем самым "guy in red hat" и его поколением.
Надеюсь он хотя бы заработал мильен (ох, вряд ли... фамилие там у CEO было слишком уж говорящее. Кстати, вот это IPO было как надо IPO, а не как у жулика Маска - eighth-biggest first-day gain in Wall Street history. И никаких схлопываний в отрицательные ценники через неделю.)
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|2.3, Аноним (3), 09:18, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>либо вообще не обращают на неё внимания
Вот тут правильней.
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|2.42, Аноним (42), 12:59, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> отвечающий за отслеживание проблем с безопасностью в проекте GNOME
А может надо исправлять проблемы, чтобы их не было? Да ну! Лучше как разработчик гном-календаря будем месяцами в чатах сидеть!
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|1.5, Аноним (5), 09:20, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сопровождающие и кодеры не нужны все больше, важны только пользователи. Разницы между нейронкой и человеком не заметна невооруженным глазом, а ведь как высмеивали ИИ.
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|1.6, Nmmv (?), 09:24, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"Отслеживание проблем безопасности в основном носит секретарский характер." Там не нужен человек, все правильно, вполне можно Ai науськать на эту работу.
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|2.49, нах. (?), 13:42, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Отслеживание проблем безопасности в основном носит секретарский характер." Там не нужен
> человек, все правильно, вполне можно Ai науськать на эту работу.
ага, можно - а за токены и/или хотя бы - электричество - ты платить будешь?! Так срочно шли аппликейшн, тебя уже ищут!
Кожановый-то за ИДЕЮ впахивал! Добровольно и с песней!
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|1.7, aname (ok), 09:24, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> При этом, явно созданные через AI отчёты не будут перенаправляться в трекеры ошибок
> подпроектов GNOME, в правилах которых запрещена обработка контента,
> созданного через AI. Такие отчёты будут сразу закрываться с отправкой уведомления сопровождающему.
Создателя ещё послать пусть не забывают.
> сообщил о решении покинуть свой пост 1 декабря 2026 года
Красивый дембельский аккорд
> волонтёра
Гоя
> прекратит приём новых отчётов об уязвимостях
Нет отчётов- нет уязвимостей
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|2.23, Жироватт (ok), 10:23, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Создателя ещё послать пусть не забывают.
Для этого есть канадские снежинки, сделают все в луДшем виде: после серии истерик "это не у меня ошибка, не пишите мне, это усё в Минте, я не поддерживаю ничего старше месяца!" никто слать багрепорты не будет. Даже агентов ЫЫшных быстро отучат
> Нет отчётов- нет уязвимостей
Негр_с_пальцем_у_виска.джипег
Но с другой стороны, в много ли от ЫЫшки идет реальных уязвимостей, а не "в недостижимом коде у нас зарезервированное поле" или "тут сгаллюцинировал и вот тебе на пустом месте юз-афтер-фри"?
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|3.26, Аноним (26), 10:49, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
С какого перепуга мейнтернер гнома должен отвечать за долбодятлов минтовцев мен... большой текст свёрнут, показать
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|4.37, Жироватт (ok), 11:30, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О, ещё один на взлёт пошел.
Ты тоже квир-снежинка, который не обязан и которого задели проблемы собрата по клубу любителей пощекотать оч...рган?
> Мало?
Ага. Какой процент из реально найденного, напомни?
У очень активно пеаримого в начале 2020х набора правил к статическому анализатору PVS-Studio процент найденного куда выше.
Или ты из этих, которые носятся со своими протухшими аргументами везде - потому, что других нет?
> Багрепорт может отправляться автоматически, например о падении.
А могут и не слаться. А мог отсылаться только после прямого нажатия на кнопку "отослать багрепорт", что, кстати, делают производители любого софта, которые мало-мальски уважают своих юзверей.
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|5.43, Аноним (33), 13:25, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только в твоих фантазиях, одноразка Вижу ты разбираешься в этой теме, так что п... большой текст свёрнут, показать
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|3.28, aname (ok), 10:54, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот статистику по реальному выявлению ошибок нам точно никто не выкатит, ибо это выстрел себе в голову через жопу, такой- то рынок сесурити, а ты, со своими отчётами про нейрогаллюцинации мешаешь гоев греть.
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|4.38, Жироватт (ok), 11:33, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага. Сначала будут рекламировать ограничениями и хайповыми новостями "лоббисты внесли проект о запрете экспорта" == "БАБОНЬКИ, В СыШыА ЗАПРЕТИЛИ ДОСТУП К МОДЕЛИ, МЫ ВСЕ УМРЁМ!11", потом давить реальных юзеров - даже тут был эксперимент, что тотальный наипрорыващий мифос жиденько обделался на реальной кодовой базе, в новостях.
Сектанты, впрочем, уже есть, и с оптимизацией страничного кэша теперь будут бегать и распространять отвратительные запахи очень долго.
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|1.11, Tron is Whistling (?), 09:37, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Майкл, который был единственным разработчиком, занимавшимся отслеживанием выявления и координацией исправления уязвимостей в GNOME, сообщил о решении покинуть свой пост 1 декабря 2026 года
В соседней ветке обсуждали про слоп и мейнтейнеров. Это так ещё, даже не цветочки, бутончики. Массовый уход опытных мейнтейнеров - возможное ближайшее будущее, разгребать тонны слопа - на любителя.
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|2.14, Tron is Whistling (?), 09:48, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И тут внимание - я не говорю, что это плохо.
Наоборот.
Когда будут прослопаны все полимеры, вернуть разработчика с опытом станет вдвое дороже. И это жЫрный плюс.
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