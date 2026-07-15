Базовая система FreeBSD-CURRENT избавлена от компонентов под лицензией GPL

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|1.1, Аноним (1), 11:43, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
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Кто-то на лицезию MIT всё преписывает, кто-то на BSD, но движуха вся под GPL.
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|2.13, q (ok), 12:19, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Наоборот: вся движуха в пермиссиве. GPL -- это буквально малюсенький загончик-резервация. У тебя может сложиться впечатление, что GPL везде, потому что ты внутри этого загончика. Ну примерно как северокорейцы наверняка уверены, что весь мир завидует северной корее, и только о ней и говорит. Если скажешь "А вот линукс...", то у меня для тебя плохие новости: во-первых, он на GPLv2, а не v3, а во-вторых, кроме линукса и блендера, больше тупо нет успешных GPL-проектов. Все остальные гиганты опенсорса -- на пермиссиве (хромиум, кубер, докер, серверы, ...)
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|3.18, Аноним (18), 12:36, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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А гит, гцц, wordpress, мускуль, обс — это всё не крупные или не успешные? Это всё не только купные и успешные проекты на gpl, это стандарты индустрии.
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|3.25, Аноним (25), 12:47, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Подавляющее количество софта (не уровня Hello world) под GPL.
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|4.33, limafresh (ok), 13:02, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Chromium, Android, почти все языки программирования (Python, Go, Javascript, Rust, Julia, Lua и др.), Electron, React, Flutter, BSD, VS Code это для вас уровня Hello World? Тогда вы очень крутой программист наверное.
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|5.37, Аноним (37), 13:06, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а еще виндовс, адобе, и куча куча всякого, тоже очень нужного (нет)
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|6.41, aname (ok), 13:17, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Осталось подсчитать, какому % населения планеты это не нужно, ага.
Так проверим экспертизу анонимного эксперта опеннета.
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|7.43, Аноним (37), 13:28, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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а посчитай, только незабудь посчитать все андроиды, с ядром линукс, все банкоматы с ним, все табло стоящие на каждой остановки, одноплатники, а потом приходи расскажешь у кого там 4%
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|7.79, Анонон (?), 16:05, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно! Звякни провайдеру своего интернета, попроси перевести свои сервера на ОС под пермессивной лицензией, а потом посмотришь, сможешь ли ты за интернет платить. :)
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|9.97, aname (ok), 17:20, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Да к кому ты обращаешься Они же ну вот такие Возможно даже генетически ... текст свёрнут, показать
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|8.96, aname (ok), 17:19, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Этим займёшься ты А за интернет я смогу заплатить Да и интернетом пользоваться... текст свёрнут, показать
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|5.39, Аноним (25), 13:12, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага, и опять одни и те же проекты из раза в раз, причем половина из которых это электрон с разными шкурками. Давайте я продолжу список: Firefox, Libreoffice и на этом все.
Вы же понимаете, что софта под GPL гораздо больше этого списка?
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|6.53, limafresh (ok), 13:38, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вы же понимаете, что софта под GPL гораздо больше этого списка?
Нет, не понимаю. Откройте в любом мобильном приложении на Android пункт "Примечания сторонних разработчиков" в меню "О программе". Вы там увидите кучу текстов MIT, Apache, BSD, zlib, может очень редко - LGPL, но GPL там не будет. Разве что если само приложение GPL-шное.
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|7.65, Аноним (25), 14:05, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И вы опять пишете про андроид. Если вам так интересен андроид, то установите F-droid и расскажите, сколько программ под какими лицензиями вы увидели. Вы будете удивлены.
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|9.70, Аноним (25), 14:51, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если исходить из этой логики, то без GPL вы вообще не сможете разрабатывать под ... текст свёрнут, показать
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|3.29, Аноним (37), 12:55, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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малюсенький загоняик размером с ядро линукс, самой востребованой ос на планете, ну да, прям незначительный такой
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|4.52, bOOster (ok), 13:38, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сколько пафоса "Самой востребованной ос на планете"
с долей в 5%..
Клоунада да и только.
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|6.61, bOOster (ok), 13:48, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так поболее будет, чем у всех xBSD вместе взятых.
Ну тупенькие всегда забывают о различных приставках от Sony, Nintendo..
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|7.66, Аноним (37), 14:13, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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я вчера знакомый экран логина линукса видел на остановке, честное слово не думал что у них компы стоят, но тем не менее, посчитай сколько таких остановок, сколько терминалов оплаты, всяких самокатов, и кофейных автоматов, турникетов, и даже табло в вагонах метро, ..ты берешь изначально малую часть общего и считаешь 4% в ней, сони и ниндендо просто 0% от общего числа роутеров, а копий ядра линукса на планете действительно больше всех остальных, хоть что ты не придумывай, но это стандарт.
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|7.80, Анонон (?), 16:07, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну тупенькие всегда забывают
, что Linux давно за пределы десктопа вышел и его процент только увеличивается в других нишах.
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|7.111, Аноним (111), 18:52, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> забывают о различных приставках от Sony, Nintendo
Вот-вот. Проприетарные игрушечки для деточек могёт, а всю инфраструктуру вокруг них не могёт. И так у бздунов всё. Что-то где-то есть, но без подпирания линуксом не работает.
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|5.68, Аноним (68), 14:27, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Расчет показывает, что соотношение установок Linux относительно Windows (во всех ипостасях) составляет 3:1.
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|3.47, Аноним (50), 13:34, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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MeSQL - успешный GPLэный проект. Надеюсь, не будешь спорить с массовым его использованием в Веб?
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|4.55, Аноним (55), 13:40, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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MySQL - dual license, и GPL там именно для того, чтобы можно было продавать коммерческие лицензии проприетарщикам.
Таких проектов раз, два и обчёлся, сложно на такую бизнес-модель выйти.
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|5.63, Аноним (50), 13:54, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможность коммерческой продажи своего кода есть фактически у любого GPL-ного проекта. Для этого достаточно согласие всех разработчиков. Впрочем, как и у любого пермессивного. Поэтому возможность коммерческой поставки не отменяет GPL.
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|2.40, Аноним (40), 13:13, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Тут уже при водили списик софта под свободными лицензиями и под gpl, но ладно по... большой текст свёрнут, показать
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|3.45, limafresh (ok), 13:33, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Под BSD ещё языки Go, Dart и PHP, а также известный GUI-фреймворк Flutter. Она, насколько замечаю, используется чуть реже, чем MIT.
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|3.64, Аноним (25), 13:58, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Нужно объяснять, почему игровые движки не под GPL Таких консольных утилит и под... большой текст свёрнут, показать
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|4.74, limafresh (ok), 15:27, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы же наверное в курсе что мобильных и веб-библиотек, игровых движков, кроссплатформенных утилит суммарно будет намного больше, чем кучки известных Linux-программ из статей типа "Аналоги Windows-программ для новичков" и некоторых исключений? А там преобладают пермиссивные лицензии.
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|5.84, Аноним (25), 16:12, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Опять двадцать пять, я вам про программы, а вы про библиотеки. Хорошо, давайте я приведу еще пример: VLC Media player. Думаю вы сможете найти информацию, как он изменил мир и сколько загрузок он имеет.
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|4.72, Аноним (37), 15:18, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а вы слышали новости? говорят в ливерпуле нет врачей, все известные ливерпульцы музыканты, вот так да.
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|3.93, Аноним (50), 17:01, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что-то сторонники xBSD, как только начинается ср. xBSD vs Linux, сразу аппелируют к Винде. Поэтому, шутка про консольку FreeBSD в окошке PuTTY не кажется такой шуткой.
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|1.3, Аноним (3), 11:51, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Релиз FreeBSD 16, намеченный на декабрь 2027 года, будет полностью избавлен от кода под лицензией GPL
Не прошло и 35 лет )))) Избавились ))))))
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|2.19, Nameh (?), 12:38, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Не вспомню ни одного нормального проекта из свежих под GPL, всё под MIT
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|3.82, Анонон (?), 16:10, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тот, благодаря которому у тебя есть интернет, и ты сейчас написал свой тyпой коммент.
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|4.112, Аноним (111), 18:55, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тот, благодаря которому у тебя есть интернет
Cisco IOS не под GPL.
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|2.26, limafresh (ok), 12:53, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только практически все языки программирования под пермиссивными. Назовите хоть один ЯП под GPL. Вот что-то и я не припоминаю.
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|3.31, Аноним (37), 12:58, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ага, и самая лучшая ос на плате - виндрвс, нет ни одной под жпл, и самый лучший телефон - айфон, тоже нет ниодного с жпл,
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|2.17, Sm0ke85 (ok), 12:31, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Правильно сделали, раз системная свободная, надо переходить на истинную свободу - на
> пермиссив. Оно и бизнесу лучше
Оно Только бизнесу и лучше... Ибо Бесплатно можно "поднять" что-то и впарить как "свой продукт", без регистраций и смс, с нулевой ответственностью...
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|3.32, Аноним10084 и 1008465039 (?), 12:58, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Ибо Бесплатно можно "поднять" что-то и впарить как "свой продукт", без регистраций и смс, с нулевой ответственностью...
А минусы будут?
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|5.100, Аноним (102), 17:45, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но проблема проекта FreeBSD в итоге приводит к проблемам того хитрована, который выбрал БСД вместо линукса.
просто можно просто сравнить "BSD vs Linux" 20 лет назад и сегодня...
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|6.104, Ivan_83 (ok), 17:57, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что то мне кажется что вы сегодняшний FreeBSD не знаете, и ваше понаслышке устарело.
Упоротость сообщества которое там у руля компенсируется тем что система очень кастомизируема и легко держать как свои приватные патчи так и иметь свою сборку - читай свой собственный дистр.
В линухах тоже не всё гладко, иначе не было бы столько дистров.
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|5.114, vanonim (?), 19:08, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> просто можно просто сравнить "BSD vs Linux" 20 лет назад и сегодня...
Без шуток, вот реально хочу сравнить и может перейти на бздю. Кинь ссылку на лайв-исо, который запустит Х-сы и вайфай с браузером (минималка для потыкать как десктоп) на НР ноуте и без всякого геммора. Вангую кучу минисов ;)
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|3.113, Аноним (111), 18:58, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Бесплатно можно "поднять"
Бесплатно нельзя: поддержка железа околонулевая. Поэтому все кому нужна ОС для тостера берут линукс со всеми недостатками его лицензии.
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|2.34, Аноним (37), 13:02, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну так переходи, на фряху, и сиди там жди пока тебе драйвера портируют, на ноут лет через 5-10, а до того как трушный итишник всем рассказывай что вайфай не безопасен и поэтому ты только проводом пользуешься
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|3.77, Ivan_83 (ok), 15:41, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, ИТишники только на ноутах сидят, как вебдезигнеры и бюстгалтера в 1ц?
В остальном же фря нормально на ноутах работает, если железо подобрано под ОС а не куплен очередной "вин модем".
Если что там дрова из линуха 6+.
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|3.87, Аноним (87), 16:24, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Клоунада! Драйверы на видеокарты под Фряху появляются раньше, чем под Линукс, и внезапно, с самого нача гораааздо меньше с ними проблем.
Про старое железо. Так Фряха его теперь уже поддерживает лучше, чем Пингвин, привет, дожили!
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|4.95, Аноним (95), 17:07, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вас послушать, так фря ваапще топчик... мем про putty не просто так появился.
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|5.103, Ivan_83 (ok), 17:53, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мем давно устарел, как и патч для кде.
Да, ещё лет 6-7 назад было трудно с фрёй на десктопе, по сути только нвидиа нормально работало да интелы (не уверен насколько).
Сейчас с фрёй на десктопе всё совсем по другому стало, сильно лучше.
Ноут жены на 2300u начинал с фреймбуфера, без i2c точпада и с вифи в режиме G.
Сейчас там amdgpu, драйвер точпада отрос и вифи на полной скорости.
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|2.35, Аноним (37), 13:04, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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угу, а тяжелые наркотики освобождают от несвободы бренного тела, вперед
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|1.78, Аноним (76), 15:45, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну вот почему линуксовый DRM не под GPL? В одном лишь только этом месте можно было всей бздне перекрыть кислород (это я говорю как пользователь и контрибутор FreeBSD - система замечательна, но стремление нести всё на блюдечке корпорашкам мне вообще не импонирует).
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|2.107, Ivan_83 (ok), 18:11, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плохой из вас пользователь.
DRM во фре линуксовый ставится из портов и к базовой системе отношения вообще не имеет.
Он может быть хоть от МС по платной подписке, это ничего не изменит.
Точно так же как и все драйвера которые с линуха утянули - они в портах.
Но часть дров как то там переписана и вроде в базовой системе, хоть и требует Linux KPI.
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|1.88, EiLef3Woos (ok), 16:33, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В чём стратегическая цель такого решения? 20 лет назад это была самая топовая OS в мире опенсорса: суперстабильность, фичастость, даже пользовательские десктопные решения прекрасно уживались с любым софтом тех времён и OS работала на любом железе. Вместо того, чтобы направить усилия на обеспечение совместимости с другими открытыми OS, догнать или даже превзойти их хотя бы хоть в чём-то по возможностям и занять свою достойную нишу, разработчики направляют усилия вот на это вот всё... Я чего-то не знаю, или не понимаю?
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|3.108, EiLef3Woos (ok), 18:17, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я с ней знаком не по наслышке, где-то с версии 2.2 и успешно использовал до последних версий четвёрки. В пятёрке начали навязывать какие-то ненужности, которые сильно оттолкнули конечных пользователей. Не помню, честно, что там уже было, но потребители массово повалили на Linux.
До сих пор поражаюсь, каким образом эта прекрасная (в своё время) операционка умудрилась настолько стремительно изговниться до текущего уровня востребованности у полтора землекопа. Какие-то ненужные усилия по переходу то на clang, то вот это вот, сегодня... Зачем это помешивание помоев в котле, который целиком выбросили на свалку уже как лет 15 назад...
Как-то подумал, было бы здорово окунуться в ностальгию и портировать свой пет-проект под FreeBSD. Запустил в виртуалке последнюю стабильную версию. Попробовал собрать банальный сишный проект, у которого кроме Makefile и статической линковки с бандлед библиотеками практически ничего нет экзотического. Убедился, что усилия по портированию потребуют в несколько раз больше усилий, чем были потрачены для портирования с Linux на macOS и на винду вместе. Сделал глаза как у того известного мема с Кэнта и удалил виртуалку. Прощай фря!
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|1.91, vitalif (ok), 16:57, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Меня забавляют местные комментаторы, меряющиеся лицензиями по массовости, а не по их смыслу. Наверное пишут с закрытых ОС, они же тоже популярнее, чем линукс какой-то
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|2.92, пох. (?), 17:00, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Наверное пишут с закрытых ОС, они же тоже популярнее, чем линукс какой-то
логично.
так примерно дело и обстоит
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|1.99, Аноним (99), 17:41, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Основным мотивом избавления FreeBSD от проектов под лицензиями GPL является переход утилит GNU на лицензию GPLv3, которая была признана неприемлемой для базовых компонентов FreeBSD.
То что БЗДуны играют на строне копирастов и проприетарщиков было ясно давно. И вот теперь они наиболее выпукло показали своё гнилое нутро.
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|2.105, Ivan_83 (ok), 18:03, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая чушь.
У проекта есть свои цели и свои спонсоры, вы бы хотя бы ознакимились с ними.
GPL там был всегда в виде исключения потому что на тот момент альтернатив не было.
С точки зрения копирастов иметь приватные патчи - значит тратить больше денег на поддержку этого всего с годами.
Это я вам говорю как человек который тянет приватные патчи к ядру фри со времён 10.2 по текущюу 15.1: каждые 2 года я полностью прохожусь по патчу примерно с уровнем "переписываю с нуля", потому что надо всё целиком валидировать, механического ребеёза не достаточно в нашем случае.
Представляю сколько "радости" у разработчиков сони с ихней горой приватного кода при каждом мажорном релизе фри. Хотя может у них всё дровами а такм не так много изменений, у нас то патчи на само ядро и его куски.
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|1.115, name (??), 19:11, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хозяен скозал "но я же не могу GPL, делай без GPL или платить не буду.
Фрибзд скозал ок.
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