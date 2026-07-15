Базовая система FreeBSD-CURRENT избавлена от компонентов под лицензией GPL

Какая чушь. У проекта есть свои цели и свои спонсоры, вы бы хотя бы ознакимились с ними.

GPL там был всегда в виде исключения потому что на тот момент альтернатив не было. С точки зрения копирастов иметь приватные патчи - значит тратить больше денег на поддержку этого всего с годами.

Это я вам говорю как человек который тянет приватные патчи к ядру фри со времён 10.2 по текущюу 15.1: каждые 2 года я полностью прохожусь по патчу примерно с уровнем "переписываю с нуля", потому что надо всё целиком валидировать, механического ребеёза не достаточно в нашем случае. Представляю сколько "радости" у разработчиков сони с ихней горой приватного кода при каждом мажорном релизе фри. Хотя может у них всё дровами а такм не так много изменений, у нас то патчи на само ядро и его куски.

