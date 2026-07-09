Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Quake портирован для запуска внутри игрового мира Roblox

09.07.2026 12:20 (MSK)

Энтузиаст перевёл исходный код 3D-шутера Quake образца 1996 года, а также многопользовательскую редакцию Quakeworld и моды на язык Luau и смог запустить их внутри игрового мира Roblox. Работа была выполнена при помощи AI-модели Claude Fable (затраты на токены составили $3000). Код порта опубликован под лицензией GPLv2.

Портированы оба многопользовательских движка Quake - NetQuake для совместного прохождения уровней и QuakeWorld для сражения с другими людьми. Возможно использование игровых ресурсов из shareware-версии Quake, полной версии Quake или LibreQuake. Реализована поддержка запуска немодицифированных модов QuakeC. Растеризатор Quake заменён на использование Roblox EditableMesh для отрисовки геометрии и lightmap для расчёта освещения. Сетевой стек на базе UDP заменён на систему сетевых событий Roblox (RemoteEvents).

Из специфичных для Roblox изменений добавлены аватары (игроки в Quake выглядят как персонажи Roblox), меню Roblox c управлением через сенсорный экран, управление матчами c возможностью запускать голосования во время матча, меню администратора для изменения правил игры, статистика с рейтингом лидеров, режим цензурированной отрисовки для детей.



  1. Главная ссылка к новости (https://x.com/turtlesoupy/stat...)
  2. OpenNews: При помощи AI для новых ядер Linux портирован драйвер ftape, удалённый 20 лет назад
  3. OpenNews: Компания Cloudflare представила EmDash, альтернативу WordPress с изоляцией плагинов
  4. OpenNews: Anthropic опубликовал Си-компилятор, созданный AI-моделью Claude Opus и способный собрать ядро Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65875-quake
Ключевые слова: quake, ai, roblox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:28, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это если что просто альтернативная цена в токенах, на деле он просто заплатил за пару $200 подписок примерно, и потратил всего 4 дня. Fable до 12 числа в подписках.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:58, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты там стоял и свечку держал и знал как все происходило. Как будто разница между дорого и очень дорого относится к тебе, а не к нему. Есть те кто корабли не вышедшие за 10000$ покупает в играх. Вот что он пишет.

    Thomas Dimson
    @turtlesoupy
    had a crazy idea on Friday: port Quake to Roblox. After a /goal, $3000 of Fable tokens and four sleepless nights, meet Robloquake, a function-by-function port of Quake, Quakeworld and mods to luau. Open source and playable in Roblox today

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:02, 09/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (9), 12:36, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для чего? Доказать что ИИ умеет в нину жно?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:38, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    молодёже надо рассказывать/показывать про классику. самому писать это всё, коечно же, не стоит
     
     
  • 3.6, Аноним (9), 12:53, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Таким образом молодежь будет знать что квейк это ИИ слоп, натянутый на роблокс.
     

  • 1.4, Аноним (1), 12:41, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мог бы ручками делать, всего-то месяц фуллтайм работы профессионального разработчика потратил бы.
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:53, 09/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.7, ДжефБезос (?), 12:55, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Квейк проходит по рейту? Как он плейс ставил? Rating M, там и насилие и мясо
     
  • 1.10, Аноним (10), 13:34, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Работа была выполнена при помощи AI-модели

    Это не работа

     
  • 1.11, Аноним (11), 13:37, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на этот ненужно-слоп тратятся гигаватты…
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру