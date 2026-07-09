Quake портирован для запуска внутри игрового мира Roblox

Энтузиаст перевёл исходный код 3D-шутера Quake образца 1996 года, а также многопользовательскую редакцию Quakeworld и моды на язык Luau и смог запустить их внутри игрового мира Roblox. Работа была выполнена при помощи AI-модели Claude Fable (затраты на токены составили $3000). Код порта опубликован под лицензией GPLv2.

Портированы оба многопользовательских движка Quake - NetQuake для совместного прохождения уровней и QuakeWorld для сражения с другими людьми. Возможно использование игровых ресурсов из shareware-версии Quake, полной версии Quake или LibreQuake. Реализована поддержка запуска немодицифированных модов QuakeC. Растеризатор Quake заменён на использование Roblox EditableMesh для отрисовки геометрии и lightmap для расчёта освещения. Сетевой стек на базе UDP заменён на систему сетевых событий Roblox (RemoteEvents).

Из специфичных для Roblox изменений добавлены аватары (игроки в Quake выглядят как персонажи Roblox), меню Roblox c управлением через сенсорный экран, управление матчами c возможностью запускать голосования во время матча, меню администратора для изменения правил игры, статистика с рейтингом лидеров, режим цензурированной отрисовки для детей.



