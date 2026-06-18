Выпуск Raspberry Pi OS 2026-06-18

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|1.1, Аноним (1), 18:30, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Задействованы новые пиктограммы
Наверно, самое важное ключевое изменение.
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|1.2, ааа (??), 18:54, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Год назад купил 5ую 16гб за 65к тугриков, сейчас там же 143к тугриков.
Хорошее вложение было б, если б не распаковал.
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|2.3, Ivan_83 (ok), 18:58, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Так и что с ней делать о в хозяйстве?
Как медиаплеер - оно весьма посредственное, как сервер или роутер - ещё хужее.
Проще взять х86 железо и не парится.
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|4.17, Ivan_83 (ok), 20:50, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Среди этого всего оно сильно конкурирует с ESP32 и прочими 100500 мелкими девайсами.
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|3.9, Аноним (9), 19:17, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как медиаплеер - оно весьма посредственное
За те смешные деньги что она стоит, я бы сказал весьма неплохой медиаплеер. Уже пятый год смотрю с вроде бы четвёртой версии ютубы и кинчики. Браузер иногда тормозит, бывает, но мне с дивана спешить особо некуда.
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|4.18, Ivan_83 (ok), 20:53, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да я тоже "наслаждаюсь" андройдом и коди в проекторе, и тоже якобы для всего хватает.
На практике х86 коди работал быстрее, воспроизводил вообще всё (а тут приходится руками отключать аппаратный декодинг для старых файлов) и не вылетал по ООМ когда смотришь большую папку с фотками.
При этом я даже не пытаюсь качать 4к всякое, 60+фпс и пр современные штуки.
Те я веду к тому что это "базовый плеер" который может многое, кроме современных разрешений, форматов и кодеков.
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|3.10, Аноним (10), 19:20, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> взять х86 железо и не парится
Париться ты как раз будешь, особенно летом, ибо оно будет греться как не в себя и гудеть вентилятором. А малинка в качестве домашего медиаплеера работает идеально и стоит в 1.5 раза дешевле аналогичного мини-пк на x86.
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|4.12, EmmGold (ok), 19:30, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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thinkcentre nano на i5 8xxx уже который год висит за телеком, вообще никаких проблем. Как две малинки размером. Поведение предсказуемое. 2 nvme, 8ГБ памяти
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|5.15, Аноним (10), 19:53, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> thinkcentre nano на i5 8xxx уже который год висит за телеком, вообще никаких проблем
Да у некоторых тут и с "Корой Дуба" нет проблем (по их словам). Только речь же не о том.
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|4.19, Ivan_83 (ok), 20:59, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ээээ
5750G в простое/лёгком видосе на аппаратном декодинге жрёт Ватт 20 где то.
У меня mITX платформа и компактный корпус, 3 х 80мм вертушки ноктуа более чем хватает, притом оно не шумит даже когда эта штука в полку загружена и жрёт 100 Ватт.
Но чтобы в полку загрузить это только игоры могут.
И когда надо оно становится полноценным десктопом на котором даже поиграть можно, всего то диск с ОС поменять/подкинуть другой.
В общем дешевле и жрёт меньше - я не спорю, но и может оно сильно меньше, и работает заметно так хуже.
И выбор софта у вас сильно меньше, либо придётся самому компелять.
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|3.14, Аноним (14), 19:48, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что с ней делать о в хозяйстве?
> Проще взять х86 железо и не парится
А что это за задачи "в хозяйстве", для которых вот нужен непременно x86, а не дешеый и энергоэффективный ARM?
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|4.20, Ivan_83 (ok), 21:04, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Медиацентр домашний с коди и ретроарчем или чем то таким, можно кина/фотки смотреть, можно игоры играть всякие.
А можно венду/линукс или любой десктопный дистр накатить и пользоватся как полноценным ПК.
Притом по форматам видосов/фоток - никаких ограничений особо нет, но AV1 и 60фпс уже вроде не тянет, а вот 30 фпс вполне. И 8к тоже может в некоторых кодеках.
И админить это тоже просто, не нужно отдельных дистров каких то. И восстанавливать тоже если потребуется. Так же оно модульное и можно наращивать то чего не хватает.
Дешман арм конечно да, у меня это ESP32 которые по пару баксов штука, раскиданы по хате с датчиками на i2c.
А если речь про роутеры - эта штука тоже мимо: дешевле и проще взять сразу под OpenWRT нормальное железо, или уже под х86 - хотя я не фанат х86+вифи связок.
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|3.16, Аноним (16), 20:38, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отвечу за себя: Syncthing, Forgejo. Правда, на Raspberry Pi 3, которой вполне хватает.
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|4.21, Ivan_83 (ok), 21:05, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Forgejo на таком - это пока у вас репозитории мизерные. У меня и на 2700 умудряется гитея притормаживать.
Ещё слышал там sd карты быстро осыпаются, и желающие стабильности смотрят в сторону нормальных ssd.
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|2.6, Аноним (6), 19:09, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> за 65к
за 62 год назад взял minisforum ms-01, i9-13900H
зочем?
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