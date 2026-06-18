Выпуск Raspberry Pi OS 2026-06-18

2.3 , Ivan_83 ( ok ), 18:58, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Так и что с ней делать о в хозяйстве?

Как медиаплеер - оно весьма посредственное, как сервер или роутер - ещё хужее. Проще взять х86 железо и не парится.

3.5 , Аноним ( 5 ), 19:08, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >что с ней делать 1) https://www.raspberrypi.com/tutorials/

2) https://www.raspberrypi.com/success-stories/

4.17 , Ivan_83 ( ok ), 20:50, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Среди этого всего оно сильно конкурирует с ESP32 и прочими 100500 мелкими девайсами.

3.9 , Аноним ( 9 ), 19:17, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как медиаплеер - оно весьма посредственное За те смешные деньги что она стоит, я бы сказал весьма неплохой медиаплеер. Уже пятый год смотрю с вроде бы четвёртой версии ютубы и кинчики. Браузер иногда тормозит, бывает, но мне с дивана спешить особо некуда.

4.18 , Ivan_83 ( ok ), 20:53, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да я тоже "наслаждаюсь" андройдом и коди в проекторе, и тоже якобы для всего хватает.

На практике х86 коди работал быстрее, воспроизводил вообще всё (а тут приходится руками отключать аппаратный декодинг для старых файлов) и не вылетал по ООМ когда смотришь большую папку с фотками.

При этом я даже не пытаюсь качать 4к всякое, 60+фпс и пр современные штуки. Те я веду к тому что это "базовый плеер" который может многое, кроме современных разрешений, форматов и кодеков.

3.10 , Аноним ( 10 ), 19:20, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > взять х86 железо и не парится Париться ты как раз будешь, особенно летом, ибо оно будет греться как не в себя и гудеть вентилятором. А малинка в качестве домашего медиаплеера работает идеально и стоит в 1.5 раза дешевле аналогичного мини-пк на x86.

4.12 , EmmGold ( ok ), 19:30, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – thinkcentre nano на i5 8xxx уже который год висит за телеком, вообще никаких проблем. Как две малинки размером. Поведение предсказуемое. 2 nvme, 8ГБ памяти

5.13 , вообще никаких проблем ( ? ), 19:42, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и жрет в 10 раз больше енергии

5.15 , Аноним ( 10 ), 19:53, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > thinkcentre nano на i5 8xxx уже который год висит за телеком, вообще никаких проблем Да у некоторых тут и с "Корой Дуба" нет проблем (по их словам). Только речь же не о том.

4.19 , Ivan_83 ( ok ), 20:59, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ээээ 5750G в простое/лёгком видосе на аппаратном декодинге жрёт Ватт 20 где то.

У меня mITX платформа и компактный корпус, 3 х 80мм вертушки ноктуа более чем хватает, притом оно не шумит даже когда эта штука в полку загружена и жрёт 100 Ватт.

Но чтобы в полку загрузить это только игоры могут. И когда надо оно становится полноценным десктопом на котором даже поиграть можно, всего то диск с ОС поменять/подкинуть другой. В общем дешевле и жрёт меньше - я не спорю, но и может оно сильно меньше, и работает заметно так хуже.

И выбор софта у вас сильно меньше, либо придётся самому компелять.

3.14 , Аноним ( 14 ), 19:48, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > что с ней делать о в хозяйстве?

> Проще взять х86 железо и не парится А что это за задачи "в хозяйстве", для которых вот нужен непременно x86, а не дешеый и энергоэффективный ARM?

4.20 , Ivan_83 ( ok ), 21:04, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Медиацентр домашний с коди и ретроарчем или чем то таким, можно кина/фотки смотреть, можно игоры играть всякие.

А можно венду/линукс или любой десктопный дистр накатить и пользоватся как полноценным ПК.

Притом по форматам видосов/фоток - никаких ограничений особо нет, но AV1 и 60фпс уже вроде не тянет, а вот 30 фпс вполне. И 8к тоже может в некоторых кодеках.

И админить это тоже просто, не нужно отдельных дистров каких то. И восстанавливать тоже если потребуется. Так же оно модульное и можно наращивать то чего не хватает. Дешман арм конечно да, у меня это ESP32 которые по пару баксов штука, раскиданы по хате с датчиками на i2c. А если речь про роутеры - эта штука тоже мимо: дешевле и проще взять сразу под OpenWRT нормальное железо, или уже под х86 - хотя я не фанат х86+вифи связок.

3.16 , Аноним ( 16 ), 20:38, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отвечу за себя: Syncthing, Forgejo. Правда, на Raspberry Pi 3, которой вполне хватает.

4.21 , Ivan_83 ( ok ), 21:05, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Forgejo на таком - это пока у вас репозитории мизерные. У меня и на 2700 умудряется гитея притормаживать.

Ещё слышал там sd карты быстро осыпаются, и желающие стабильности смотрят в сторону нормальных ssd.

2.6 , Аноним ( 6 ), 19:09, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > за 65к за 62 год назад взял minisforum ms-01, i9-13900H зочем?

