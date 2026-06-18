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Выпуск Raspberry Pi OS 2026-06-18

19.06.2026 17:48 (MSK)

Проект Raspberry Pi опубликовал новую версию дистрибутива Raspberry Pi OS 2026-06-18 (Raspbian). Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 13 и содержит около 35 тысяч пакетов в репозитории. Среда рабочего стола базируется на композитном сервере labwc, использующем библиотеку wlroots от проекта Sway. Для загрузки подготовлены три сборки: сокращённая (537МБ) для серверных систем, с базовым рабочим столом (1.2 ГБ) и полная с дополнительным набором приложений (1.9 ГБ). Сборки доступны для 32- и 64-разрядных архитектур. Дополнительно сформировано обновление для старой редакции Raspberry Pi OS (Legacy), построенное на пакетной базе Debian 12.

Ключевые изменения:

  • Осуществлён переход на ядро Linux 6.18 (ранее использовалась версия 6.12).
  • Композитный сервер labwc обновлён до версии 0.9.7.
  • В панели lxpanel разрешено использование пиктограмм увеличенного размера.
  • Задействованы новые пиктограммы в интерфейсе для установки дополнительного ПО (Recommended Software), а также в панелях инструментов в приложениях LibreOffice, geany, xarchiver и eom.
  • Добавлена защита от одновременного запуска нескольких экземпляров приложений pishutdown, rpcc, agnostics, bookshelf, gui-runcmd, rp-prefapps и piclone.
  • Из поставки исключён пакет python3-flask.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/do...)
  2. OpenNews: Обновление Raspberry Pi OS и выпуск Raspberry Pi Imager 2.0
  3. OpenNews: Выпуск Raspberry Pi OS, переведённый на пакетную базу Debian 13
  4. OpenNews: Новая версия Raspberry Pi OS
  5. OpenNews: Представлен компьютер-клавиатура Raspberry Pi 500+
  6. OpenNews: Для плат Raspberry Pi опубликован генератор системных образов rpi-image-gen
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65725-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:30, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Задействованы новые пиктограммы

    Наверно, самое важное ключевое изменение.

     
  • 1.2, ааа (??), 18:54, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Год назад купил 5ую 16гб за 65к тугриков, сейчас там же 143к тугриков.
    Хорошее вложение было б, если б не распаковал.
     
     
  • 2.3, Ivan_83 (ok), 18:58, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Так и что с ней делать о в хозяйстве?
    Как медиаплеер - оно весьма посредственное, как сервер или роутер - ещё хужее.

    Проще взять х86 железо и не парится.

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 19:08, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >что с ней делать

    1) https://www.raspberrypi.com/tutorials/
    2) https://www.raspberrypi.com/success-stories/

     
     
  • 4.17, Ivan_83 (ok), 20:50, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Среди этого всего оно сильно конкурирует с ESP32 и прочими 100500 мелкими девайсами.
     
  • 3.9, Аноним (9), 19:17, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как медиаплеер - оно весьма посредственное

    За те смешные деньги что она стоит, я бы сказал весьма неплохой медиаплеер. Уже пятый год смотрю с вроде бы четвёртой версии ютубы и кинчики. Браузер иногда тормозит, бывает, но мне с дивана спешить особо некуда.

     
     
  • 4.18, Ivan_83 (ok), 20:53, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я тоже "наслаждаюсь" андройдом и коди в проекторе, и тоже якобы для всего хватает.
    На практике х86 коди работал быстрее, воспроизводил вообще всё (а тут приходится руками отключать аппаратный декодинг для старых файлов) и не вылетал по ООМ когда смотришь большую папку с фотками.
    При этом я даже не пытаюсь качать 4к всякое, 60+фпс и пр современные штуки.

    Те я веду к тому что это "базовый плеер" который может многое, кроме современных разрешений, форматов и кодеков.

     
  • 3.10, Аноним (10), 19:20, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  взять х86 железо и не парится

    Париться ты как раз будешь, особенно летом, ибо оно будет греться как не в себя и гудеть вентилятором. А малинка в качестве домашего медиаплеера работает идеально и стоит в 1.5 раза дешевле аналогичного мини-пк на x86.

     
     
  • 4.12, EmmGold (ok), 19:30, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    thinkcentre nano на i5 8xxx уже который год висит за телеком, вообще никаких проблем. Как две малинки размером. Поведение предсказуемое. 2 nvme, 8ГБ памяти
     
     
  • 5.13, вообще никаких проблем (?), 19:42, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и жрет в 10 раз больше енергии
     
  • 5.15, Аноним (10), 19:53, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > thinkcentre nano на i5 8xxx уже который год висит за телеком, вообще никаких проблем

    Да у некоторых тут и с "Корой Дуба" нет проблем (по их словам). Только речь же не о том.

     
  • 4.19, Ivan_83 (ok), 20:59, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ээээ

    5750G в простое/лёгком видосе на аппаратном декодинге жрёт Ватт 20 где то.
    У меня mITX платформа и компактный корпус, 3 х 80мм вертушки ноктуа более чем хватает, притом оно не шумит даже когда эта штука в полку загружена и жрёт 100 Ватт.
    Но чтобы в полку загрузить это только игоры могут.

    И когда надо оно становится полноценным десктопом на котором даже поиграть можно, всего то диск с ОС поменять/подкинуть другой.

    В общем дешевле и жрёт меньше - я не спорю, но и может оно сильно меньше, и работает заметно так хуже.
    И выбор софта у вас сильно меньше, либо придётся самому компелять.

     
  • 3.14, Аноним (14), 19:48, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что с ней делать о в хозяйстве?
    > Проще взять х86 железо и не парится

    А что это за задачи "в хозяйстве", для которых вот нужен непременно x86, а не дешеый и энергоэффективный ARM?

     
     
  • 4.20, Ivan_83 (ok), 21:04, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Медиацентр домашний с коди и ретроарчем или чем то таким, можно кина/фотки смотреть, можно игоры играть всякие.
    А можно венду/линукс или любой десктопный дистр накатить и пользоватся как полноценным ПК.
    Притом по форматам видосов/фоток - никаких ограничений особо нет, но AV1 и 60фпс уже вроде не тянет, а вот 30 фпс вполне. И 8к тоже может в некоторых кодеках.
    И админить это тоже просто, не нужно отдельных дистров каких то. И восстанавливать тоже если потребуется. Так же оно модульное и можно наращивать то чего не хватает.

    Дешман арм конечно да, у меня это ESP32 которые по пару баксов штука, раскиданы по хате с датчиками на i2c.

    А если речь про роутеры - эта штука тоже мимо: дешевле и проще взять сразу под OpenWRT нормальное железо, или уже под х86 - хотя я не фанат х86+вифи связок.

     
  • 3.16, Аноним (16), 20:38, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отвечу за себя: Syncthing, Forgejo. Правда, на Raspberry Pi 3, которой вполне хватает.
     
     
  • 4.21, Ivan_83 (ok), 21:05, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Forgejo на таком - это пока у вас репозитории мизерные. У меня и на 2700 умудряется гитея притормаживать.
    Ещё слышал там sd карты быстро осыпаются, и желающие стабильности смотрят в сторону нормальных ssd.
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:09, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > за 65к

    за 62 год назад взял minisforum ms-01, i9-13900H

    зочем?

     

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