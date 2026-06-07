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Выпуск программы для ведения заметок OutWiker 4.0

07.06.2026 09:34 (MSK)

Спустя почти два года с момента выхода прошлой стабильной версии, опубликован выпуск программы для хранения заметок OutWiker 4.0. Особенностью программы является то, что заметки хранятся в виде каталогов с текстовыми файлами, к каждой заметке можно прикреплять произвольное количество файлов, программа позволяет писать заметки с использованием различных нотаций: HTML, вики, Markdown (если установлен соответствующий плагин). Также с помощью плагинов можно добавить возможность размещения на викистраницах формул в формате LaTeX и вставки блока кода с раскраской ключевых слов для различных языков программирования. Программа написана на языке Python (интерфейс на wxPython), распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux (snap и flatpak) и Windows.

Изменения в версии 4.0:

  • Предложена новая реализация дерева заметок и вкладок. Вкладки теперь могут располагаться в несколько рядов.
  • Реализовано изменение порядка следования заметок с помощью мыши и масштабирование дерева заметок через вращение колеса мыши.
  • Добавлены возможности изменения цвета и размера шрифта заметок в дереве заметок.
  • В дереве заметок добавлены дополнительные значки, обозначающие, что заметка добавлена в закладки или открыта в режиме только для чтения.
  • Добавлен новый плагин, помечающий цветом или дополнительным значком заметки, изменённые сегодня.
  • Добавлены настройки внешнего вида вкладок и интерфейса.
  • Реализован новый интерфейс выбора меток для страницы.
  • Добавлена возможность изменения размера значков в дереве заметок и размера кнопок на панели инструментов.
  • Добавлены новые стили текста для викистраниц.
  • Добавлены новые векторные значки для заметок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Jenyay/outw...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для ведения заметок OutWiker 3.3
  3. OpenNews: Первый выпуск программы для ведения заметок KleverNotes
  4. OpenNews: Открыт код платформы для ведения заметок Notesnook, конкурирующей с Evernote
  5. OpenNews: Открыты исходные тексты персональной wiki Luminotes
  6. OpenNews: Первый выпуск QStickyNotes, аналога indicator-stickynotes на Qt
Автор новости: Jenyay
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65635-outwiker
Ключевые слова: outwiker, notes
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:09, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Неплохо. Выглядит опрятно, хотя и на wx.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:05, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут проблема не в wx.

    > Программа написана на языке Python.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:29, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хоть на нормальном языке написано.
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:35, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cherrytree
     

  • 1.2, Валентин (??), 10:21, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Зачем это нужно с таким интерфейсом, если есть Obsidian?

    Разве что для дедов 40+ с синдромом утёнка, вкусы которых формировались в эпоху уродливых интерфейсов

     
     
  • 2.4, Songo (ok), 10:49, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы дедушка отстали от жизни, зачем нужен Obsidian, когда есть AnyType.

    P.s. Ещё можно блокнот вести физический с листиками двойного назначения :)

     
     
  • 3.5, Валентин (??), 10:54, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, благодарю за наводку. Даже не слышал о таком. Выглядит интересно
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:55, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не смейтесь над Валентином, у него синдром утенка - и деда можна понять, ведь его вкусы сформировались при Obsidian, он про AnyTpye и не знает ничего
     
  • 3.8, Аноним (7), 11:09, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обсидиян и анитайп по-сравнению с сабжем не впечатляют. Тут интерфейс человеческий.
     
  • 3.13, User (??), 12:12, 07/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, localhostadmin (ok), 11:17, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотяб потому что обсидиан проприетарный
     

  • 1.3, aim (ok), 10:31, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    MCP к нему уже есть?
     
  • 1.12, АнонимХ (??), 11:45, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    *зевая* в Org Mode все есть, кроме этого идиотизма "заметки хранятся в виде каталогов с текстовыми файлами".
     

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