Выпуск программы для ведения заметок OutWiker 4.0

Спустя почти два года с момента выхода прошлой стабильной версии, опубликован выпуск программы для хранения заметок OutWiker 4.0. Особенностью программы является то, что заметки хранятся в виде каталогов с текстовыми файлами, к каждой заметке можно прикреплять произвольное количество файлов, программа позволяет писать заметки с использованием различных нотаций: HTML, вики, Markdown (если установлен соответствующий плагин). Также с помощью плагинов можно добавить возможность размещения на викистраницах формул в формате LaTeX и вставки блока кода с раскраской ключевых слов для различных языков программирования. Программа написана на языке Python (интерфейс на wxPython), распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux (snap и flatpak) и Windows. Изменения в версии 4.0: Предложена новая реализация дерева заметок и вкладок. Вкладки теперь могут располагаться в несколько рядов.

Реализовано изменение порядка следования заметок с помощью мыши и масштабирование дерева заметок через вращение колеса мыши.

Добавлены возможности изменения цвета и размера шрифта заметок в дереве заметок.

В дереве заметок добавлены дополнительные значки, обозначающие, что заметка добавлена в закладки или открыта в режиме только для чтения.

Добавлен новый плагин, помечающий цветом или дополнительным значком заметки, изменённые сегодня.

Добавлены настройки внешнего вида вкладок и интерфейса.

Реализован новый интерфейс выбора меток для страницы.

Добавлена возможность изменения размера значков в дереве заметок и размера кнопок на панели инструментов.

Добавлены новые стили текста для викистраниц.

Добавлены новые векторные значки для заметок.



