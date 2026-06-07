Выпуск программы для ведения заметок OutWiker 4.0

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|1.2, Валентин (??), 10:21, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Зачем это нужно с таким интерфейсом, если есть Obsidian?
Разве что для дедов 40+ с синдромом утёнка, вкусы которых формировались в эпоху уродливых интерфейсов
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|2.4, Songo (ok), 10:49, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы дедушка отстали от жизни, зачем нужен Obsidian, когда есть AnyType.
P.s. Ещё можно блокнот вести физический с листиками двойного назначения :)
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|3.5, Валентин (??), 10:54, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, благодарю за наводку. Даже не слышал о таком. Выглядит интересно
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|3.6, Аноним (6), 10:55, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не смейтесь над Валентином, у него синдром утенка - и деда можна понять, ведь его вкусы сформировались при Obsidian, он про AnyTpye и не знает ничего
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|3.8, Аноним (7), 11:09, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обсидиян и анитайп по-сравнению с сабжем не впечатляют. Тут интерфейс человеческий.
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|1.12, АнонимХ (??), 11:45, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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*зевая* в Org Mode все есть, кроме этого идиотизма "заметки хранятся в виде каталогов с текстовыми файлами".
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