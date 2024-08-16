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Выпуск программы для ведения заметок OutWiker 3.3

16.08.2024 15:40

Опубликована новая стабильная версия программы для хранения заметок OutWiker 3.3. Особенностью программы является то, что заметки хранятся в виде каталогов с текстовыми файлами, к каждой заметке можно прикреплять произвольное количество файлов, программа позволяет писать заметки с использованием различных нотаций: HTML, вики, Markdown (если установлен соответствующий плагин). Также с помощью плагинов можно добавить возможность размещения на викистраницах формул в формате LaTeX и вставки блока кода с раскраской ключевых слов для различных языков программирования. Программа написана на языке Python (интерфейс на wxPython), распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux (snap и flatpak) и Windows.

Изменения в версии 3.3 в основном касаются пользовательского интерфейса:

  • Новый дизайн облака меток.
  • Добавлена возможность фильтрации меток.
  • Добавлена возможность отображения облака меток в виде списка.
  • На панели облака тегов добавлена кнопка для показа только установленных меток.
  • Добавлено контекстное меню для облака меток.
  • Новые векторные значки в интерфейсе.
  • Добавлена возможность использования векторных значков для страниц.
  • Улучшения в работе со стилями элементов списка на викистраницах.
  • Новый диалог настроек.
  • Добавлены новые значки для заметок.


  1. Главная ссылка к новости (https://jenyay.net/Soft/Outwik...)
  2. OpenNews: Выпуск новой версии программы для ведения заметок OutWiker 3.2
  3. OpenNews: В Firefox началось тестирование отправки файлов, голосового ввода и заметок
  4. OpenNews: Открыт код платформы для ведения заметок Notesnook, конкурирующей с Evernote
  5. OpenNews: Первый выпуск программы для ведения заметок KleverNotes
Автор новости: Jenyay
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61717-outwiker
Ключевые слова: outwiker
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 16:06, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Obsidian намного лучше
     
     
  • 2.5, Wed (??), 16:19, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне больше Logseq понравился.
     
     
  • 3.7, hshhhhh (ok), 16:22, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    qownnotes
     
     
  • 4.11, Wed (??), 16:33, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот это на C++, C++ лучше всех, поставил его, спасибо!
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 17:25, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я-то софт по функционалу (Словарь, фас!) выбираю, а оказывается, надо по языку.
     
  • 2.20, Аноним (20), 17:34, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо же сколько опечаток в  одном слове Joplin
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 17:59, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну и название... Напоминает о жопах почему-то...
     
     
  • 4.29, Аноним (-), 18:24, 16/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (19), 16:14, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Подобный софт без мобильного приложения и синхронизации бесполезен чуть менее, чем полностью.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:20, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, и телеметрии нет, кому он нужен.
     
     
  • 3.8, Аноним (19), 16:23, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты понимаешь, что ты поехавший? При чём тут телеметрия?
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 16:31, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты понимаешь что без телеметрии нельзя сделать твой экспириенс юзания данного апликейшена максимально комофртабле?
    Телементрия позволит детерминировать какие клавиши ты прессаешь и сделать процесс ввода текста более изи
     
     
  • 5.27, prokoudine (ok), 18:13, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь наколхозить себе личное облако, обеспечить синхронизацию между десктопом и мобильником. Можешь даже сам себе слать телеметрию. А то вдруг ты себе не доверяешь — мало ли что там у тебя запрещённое в заметках. Тогда можешь сам на себя настучать.
     
     
  • 6.30, Аноним (-), 18:26, 16/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:31, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://www.google.com/keep/
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:40, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да оно вообще не нужно. Есть notion, есть куча сервисов других. Какой-то бесполезный труд
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 17:49, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На котором даже русского языка нет. Обсидиан лучше.
     

  • 1.13, Fracta1L (ok), 16:46, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Программа написана на языке Python

    Досвидос сразу. Такие программы запускаются на постоянку, а не на разовое действие, так что они должны быть написаны на нормальных языках, а не на скриптоте.

     
     
  • 2.14, Аноним (19), 16:58, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как хорошо не быть погромистом и не заморачиваться, на чём оно там написано.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 17:20, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а причем тут навык, у человека синдром утенка, нет разницы на чем, если надо ехать, а если не очень то и надо, то можно постоять на остановке и подождать когда рядом сломается автобус с порноатрисами. пожелаем ему удачи
     

  • 1.17, beck (??), 17:03, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Emacs orgmode.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 18:19, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    orgzly
     

  • 1.21, Ктожеэто (-), 17:36, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во налетели, токсики. Пользуюсь сабжем, вполне себе норм. В последнее время только заметил глюк что при переключении вкладок Вики/Просмотр иногда пропадает содержимое. Глюк проявляется не всегда. Сейчас обновли версию, пока вроде не проявлялся.
     

  • 1.23, Аноним (23), 17:43, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ~$ nano note
     

  • 1.32, Diozan (ok), 18:28, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Sphinx с закидыванием того, что напечатал на свой Web-сервер
     

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