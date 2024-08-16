Выпуск программы для ведения заметок OutWiker 3.3

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|4.11, Wed (??), 16:33, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот это на C++, C++ лучше всех, поставил его, спасибо!
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|5.19, Аноним (19), 17:25, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А я-то софт по функционалу (Словарь, фас!) выбираю, а оказывается, надо по языку.
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|1.4, Аноним (19), 16:14, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Подобный софт без мобильного приложения и синхронизации бесполезен чуть менее, чем полностью.
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|4.10, Аноним (10), 16:31, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ты понимаешь что без телеметрии нельзя сделать твой экспириенс юзания данного апликейшена максимально комофртабле?
Телементрия позволит детерминировать какие клавиши ты прессаешь и сделать процесс ввода текста более изи
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|5.27, prokoudine (ok), 18:13, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можешь наколхозить себе личное облако, обеспечить синхронизацию между десктопом и мобильником. Можешь даже сам себе слать телеметрию. А то вдруг ты себе не доверяешь — мало ли что там у тебя запрещённое в заметках. Тогда можешь сам на себя настучать.
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|2.12, Аноним (12), 16:40, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да оно вообще не нужно. Есть notion, есть куча сервисов других. Какой-то бесполезный труд
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|1.13, Fracta1L (ok), 16:46, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Программа написана на языке Python
Досвидос сразу. Такие программы запускаются на постоянку, а не на разовое действие, так что они должны быть написаны на нормальных языках, а не на скриптоте.
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|2.14, Аноним (19), 16:58, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Как хорошо не быть погромистом и не заморачиваться, на чём оно там написано.
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|3.18, Аноним (18), 17:20, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а причем тут навык, у человека синдром утенка, нет разницы на чем, если надо ехать, а если не очень то и надо, то можно постоять на остановке и подождать когда рядом сломается автобус с порноатрисами. пожелаем ему удачи
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|1.21, Ктожеэто (-), 17:36, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Во налетели, токсики. Пользуюсь сабжем, вполне себе норм. В последнее время только заметил глюк что при переключении вкладок Вики/Просмотр иногда пропадает содержимое. Глюк проявляется не всегда. Сейчас обновли версию, пока вроде не проявлялся.
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