Выпуск программы для ведения заметок OutWiker 3.3

Опубликована новая стабильная версия программы для хранения заметок OutWiker 3.3. Особенностью программы является то, что заметки хранятся в виде каталогов с текстовыми файлами, к каждой заметке можно прикреплять произвольное количество файлов, программа позволяет писать заметки с использованием различных нотаций: HTML, вики, Markdown (если установлен соответствующий плагин). Также с помощью плагинов можно добавить возможность размещения на викистраницах формул в формате LaTeX и вставки блока кода с раскраской ключевых слов для различных языков программирования. Программа написана на языке Python (интерфейс на wxPython), распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux (snap и flatpak) и Windows. Изменения в версии 3.3 в основном касаются пользовательского интерфейса: Новый дизайн облака меток.

Добавлена возможность фильтрации меток.

Добавлена возможность отображения облака меток в виде списка.

На панели облака тегов добавлена кнопка для показа только установленных меток.

Добавлено контекстное меню для облака меток.

Новые векторные значки в интерфейсе.

Добавлена возможность использования векторных значков для страниц.

Улучшения в работе со стилями элементов списка на викистраницах.

Новый диалог настроек.

Добавлены новые значки для заметок.



