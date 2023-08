Выпуск новой версии программы для ведения заметок OutWiker 3.2

2.8 , Аноним ( 9 ), 11:15, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – google keep

2.12 , 12yoexpert ( ok ), 11:31, 10/08/2023 zim

2.23 , Аноним ( 23 ), 11:46, 10/08/2023 Банальная ссылка в теле .txt — ну очень удобно.

3.52 , 12yoexpert ( ok ), 13:23, 10/08/2023 твой любимый visual studio code не умеет ссылки подсвечивать? как так? это же брауер

2.24 , забыл ( ? ), 11:47, 10/08/2023 Клейкие листочки на мониторе спасут луддита.

3.59 , Анонин ( ? ), 13:53, 10/08/2023 Они были удобны с ЭЛТ мониторами.

Широченные рамки, прекрасный шершавый серый пластик.

Можно было обклеивать бока, верх и даже заднюю стенку моника. Единственный недостаток - моник грелся и за год-два клей подсыхал и листочек отваливался.

А так можно было потерять срочный таск!

3.78 , pilat66 ( ? ), 15:06, 10/08/2023 Эти листочки быстро пачкаются если сосиски на ЭЛТ монторе разогревать