Выпуск новой версии программы для ведения заметок OutWiker 3.2

2.26 , ptr ( ?? ), 11:48, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смотрел как-то лет шесть-семь назад на MyTetra, но не нашел простого и безопасного способа синхронизировать ее заметки между несколькими устройствами (рабочий комп, домашний комп, смартфон и планшет).

Простой - это значит без прикручивания самописных скриптов.

Безопасный - это значит, что среди заметок могут быть логины и пароли к каким-то ресурсам, криптографические ключи и т.п., утечка которых при синхронизации недопустима.

Может изменилось что с тех пор?



3.36 , Атон ( ? ), 12:36, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > простого и

> безопасного способа синхронизировать ее заметки между несколькими устройствами (рабочий

> комп, домашний комп, смартфон и планшет).

> Простой - это значит без прикручивания самописных скриптов.

> Безопасный - это значит, что среди заметок могут быть логины и пароли

> к каким-то ресурсам, криптографические ключи и т.п., утечка которых при синхронизации

> недопустима.

> Может изменилось что с тех пор? Хочешь сказать OutWiker предназначен для этого и в нем это есть "из коробки"?

4.42 , ptr ( ?? ), 12:55, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пока не знаю, не смотрел. Но если в нем заметки идентифицируются GUID, то проблема сильно упрощается, так как вероятность конфликтов при репликации будет стремиться к нулю, а реплицировать директорию можно штатными средствами (rsync или даже git), чего не скажешь о заголовочном файле.

4.43 , ptr ( ?? ), 12:58, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В любом случае, даже если OutWiker идентифицирует заметки именем директории, то за час можно его допилить, чтобы идентификация заметок была GUID, а читаемое наименование заметки хранилось в EA.

То есть главный его плюс - отсутствие файла оглавления, реплицировать который штатными средствами системы уже мало реально.

5.46 , Атон ( ? ), 13:11, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В любом случае, даже если OutWiker идентифицирует заметки именем директории, то за

> час можно его допилить, чтобы идентификация заметок была GUID, а читаемое

> наименование заметки хранилось в EA.

> То есть главный его плюс - отсутствие файла оглавления, реплицировать который штатными

> средствами системы уже мало реально. Ну да, GUID вот прямо очень поможет без самописных скриптов защитится при синхронизации от утечек > логины и пароли к каким-то ресурсам, криптографические ключи и т.п., 6.72 , ptr ( ?? ), 14:43, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – От утечек защита - rsync или git через ssh. GUID позволит воспользоваться rsync или git не опасаясь конфликтов.

2.88 , Дядя Веня ( ? ), 16:02, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чем она лучше MyTetra ?

> https://webhamster.ru/site/page/index/articles/projectcode/105

> 77377 Тем, что аттачи не дублирует в отдельную директорию?