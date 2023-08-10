Выпуск новой версии программы для ведения заметок OutWiker 3.2

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|2.5, Аноним (5), 11:13, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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он не опенсорс, значит там может быть все, что угодно. Быть неопенсорсным -- непростительная ошибка для... редактора маркдауна блть.
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|4.38, Атон (?), 12:43, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Joplin
200 мегабайт? ДВЕСТИ мегабайт?
Там что, в текстовый редактор лунапарк с блекджеком и шлюхам захардкожены?
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|5.45, Аноним (14), 13:10, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, там все библиотеки/зависимости запакованы. Nexctcloud клиент примерно столько же занимает. Можешь собрать под свой дистрибутив, места занимать будет меньше. Твоего времени на обновление/установку - больше. Выбирай.
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|6.49, Атон (?), 13:19, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Нет, там все библиотеки/зависимости запакованы.
JFYI - полноценная операционная система с графическим интерфейсом занимает на диске 45 мегабайт, и это уже включает текстовый редактор и интернет браузер.
Придумай своим кривым рукам другое, правдоподобное оправдание.
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|5.56, Анонимусс (?), 13:47, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, двести. И что?
Зато есть клиент для андроида в f-droid.
Потому что это очень удобно иметь нужные заметки под рукой.
И все прекрасно синкается через syncthing.
Кому нужно - есть еще для ios и macos.
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|6.65, Аноним (65), 14:24, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Syncthing может и простейшие md-файлы синкать, которые можно писать в любом блокноте. Это точно не преимущество Joplin. 200 мегабайт только для того чтобы посмотреть список заметок и выбрать нужную - как говорится, кушайте сами-с.
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|7.68, Анонимусс (?), 14:34, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то не понимаю. У меня есть инструмент, которым мне удобно пользоваться - все нужные платформы, синк, плагины и тд.
Вы считаете, что им не нужно пользоваться, только потому что он занимает неподъемнейшие для 2023 года 200мб?
В общем... сочувствую людям, которые не могут выкроить целых 200 мегабайт.
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|8.90, Аноним (65), 16:09, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет, наоборот, я считаю, что если вам удобно - то и пользуйтесь Но советовать е... текст свёрнут, показать
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|7.73, oficsu (ok), 14:49, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, file-based хранение данных — таки преимущество в данном случае. Иначе, будь там блоб с какой-нибудь sqlite базой, синхронизировать через Syncthing было бы проблемно, а разрешение конфликтов вообще боюсь себе представить
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|8.84, забыл (?), 15:49, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего бояться Выбрать всего из трёх вариантов заменить на изменённые данные, ос... текст свёрнут, показать
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|5.69, Аноним (69), 14:38, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что у тебя порнуха на диск из-за этого не помещается? Так хватит качать порнуху все уже давно смотрят её онлайн.
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|6.70, Аноним (70), 14:39, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Emacs с плагином org-roam. Что то лучше для заметок ещё не придумали.
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|4.27, Аноним (5), 11:49, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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выглядит хорошо, пока заметок -- два с половиной хелловорлда. Обычный ls(1), tree(1), grep(1) и $EDITOR поудобнее этого вашего logseq будут. Говорю как чувак, дававший logseq десяток шансов проявить себя.
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|4.48, Аноним (6), 13:17, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я криворукий вендузятник, именно поэтому не могу. Будь я линуксоидом, я бы за 5 минут написал. Я слышал, что линуксоиды по истине гениальны.
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|5.76, Аноним (76), 14:59, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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угу, очень гениальны!
особенно это заметно по коментариям на пеньке
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|6.85, Аноним (6), 15:55, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Настоящим линуксоидам некогда их писать, это все ламеры-вендузятники вроде меня пишут.
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|1.3, Аноним (3), 11:12, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вот интересно было бы иметь ещё платформу для публикации подобных заметок и чтобы там можно было гибко управлять доступом...
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|4.60, Аноним (-), 13:54, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно использовать Joplin Server c End-To-End Encryption
Или поднять свою ноду syncthing
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|3.52, 12yoexpert (ok), 13:23, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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твой любимый visual studio code не умеет ссылки подсвечивать? как так? это же брауер
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|3.59, Анонин (?), 13:53, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Они были удобны с ЭЛТ мониторами.
Широченные рамки, прекрасный шершавый серый пластик.
Можно было обклеивать бока, верх и даже заднюю стенку моника.
Единственный недостаток - моник грелся и за год-два клей подсыхал и листочек отваливался.
А так можно было потерять срочный таск!
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|3.78, pilat66 (?), 15:06, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти листочки быстро пачкаются если сосиски на ЭЛТ монторе разогревать
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|2.26, ptr (??), 11:48, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотрел как-то лет шесть-семь назад на MyTetra, но не нашел простого и безопасного способа синхронизировать ее заметки между несколькими устройствами (рабочий комп, домашний комп, смартфон и планшет).
Простой - это значит без прикручивания самописных скриптов.
Безопасный - это значит, что среди заметок могут быть логины и пароли к каким-то ресурсам, криптографические ключи и т.п., утечка которых при синхронизации недопустима.
Может изменилось что с тех пор?
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|3.36, Атон (?), 12:36, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> простого и
> безопасного способа синхронизировать ее заметки между несколькими устройствами (рабочий
> комп, домашний комп, смартфон и планшет).
> Простой - это значит без прикручивания самописных скриптов.
> Безопасный - это значит, что среди заметок могут быть логины и пароли
> к каким-то ресурсам, криптографические ключи и т.п., утечка которых при синхронизации
> недопустима.
> Может изменилось что с тех пор?
Хочешь сказать OutWiker предназначен для этого и в нем это есть "из коробки"?
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|4.42, ptr (??), 12:55, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока не знаю, не смотрел. Но если в нем заметки идентифицируются GUID, то проблема сильно упрощается, так как вероятность конфликтов при репликации будет стремиться к нулю, а реплицировать директорию можно штатными средствами (rsync или даже git), чего не скажешь о заголовочном файле.
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|4.43, ptr (??), 12:58, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В любом случае, даже если OutWiker идентифицирует заметки именем директории, то за час можно его допилить, чтобы идентификация заметок была GUID, а читаемое наименование заметки хранилось в EA.
То есть главный его плюс - отсутствие файла оглавления, реплицировать который штатными средствами системы уже мало реально.
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|5.46, Атон (?), 13:11, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В любом случае, даже если OutWiker идентифицирует заметки именем директории, то за
> час можно его допилить, чтобы идентификация заметок была GUID, а читаемое
> наименование заметки хранилось в EA.
> То есть главный его плюс - отсутствие файла оглавления, реплицировать который штатными
> средствами системы уже мало реально.
Ну да, GUID вот прямо очень поможет без самописных скриптов защитится при синхронизации от утечек
> логины и пароли к каким-то ресурсам, криптографические ключи и т.п.,
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|6.72, ptr (??), 14:43, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От утечек защита - rsync или git через ssh. GUID позволит воспользоваться rsync или git не опасаясь конфликтов.
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|3.50, Аноним (6), 13:20, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен, лучше электрона ничего не придумали. Ффтопку эти ваши нативные тулкиты!
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|2.33, Аноним (33), 12:16, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там на выходе обычные plaintext-файлы, можно синхронизироваться поверх чего угодно, хоть в git заливать.
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|1.30, kott (??), 11:58, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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выглядит неплохо на скриншоте
нумерация версий какая-то норкоманская:
3.2.0.926-beta
3.2.0-stable
3.2.0.924-beta
пакетный мэнеджер такое не схавает
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|1.57, Аноним (57), 13:49, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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flatpak run net.jenyay.Outwiker
Unable to access the X Display, is $DISPLAY set properly?
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|2.67, San (??), 14:29, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это еще повезло. У меня вот:
$ flatpak run net.jenyay.Outwiker
Команда «flatpak» не найдена, но может быть установлена с помощью:
...
и не будет у меня на компе флатпака, поэтому данная прога (как бы ни была прекрасна) идет лесом.
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|3.75, Аноним (76), 14:58, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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проге от этого не холодно и не жарко
а вот ты идешь лесом и остаешься без проги
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|1.64, Аноним (63), 14:11, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Программа написана на языке Python
Прикладной софт на Питоне, серьёзно?
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|2.74, Аноним (74), 14:57, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да хоть на перле - в чём проблема? сверхскоростей твоей любимой сишки в таком приложении не требуется
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|3.79, Анонин (?), 15:11, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато с сишной она могла бы очень быстро падать с out of bounds при парсинге специально оформленной заметки!
А ваш жалкий питон на такое не способен...
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|1.83, Аноним (83), 15:48, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня вопрос к тем, кто этим пользуется, почему он # на единички заменяет?
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|1.86, Аноним (83), 15:59, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня вопрос к тем, кто этим пользуется, почему он аттачи дублирует в отдельную директорию?
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