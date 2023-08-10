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Выпуск новой версии программы для ведения заметок OutWiker 3.2

10.08.2023 10:38

Опубликована новая стабильная версия программы для хранения заметок OutWiker 3.2. Особенностью программы является то, что заметки хранятся в виде каталогов с текстовыми файлами, к каждой заметке можно прикреплять произвольное количество файлов, программа позволяет писать заметки с использованием различных нотаций: HTML, вики, Markdown (если установлен соответствующий плагин). Также с помощью плагинов можно добавить возможность размещения на викистраницах формул в формате LaTeX и вставки блока кода с раскраской ключевых слов для различных языков программирования. Программа написана на языке Python (интерфейс на wxPython), распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux (snap и flatpak) и Windows.

Изменения в версии 3.2:

  • Добавлена возможность создания папок в прикреплённых файлах.
  • Добавлена возможность перехода во вложенные папки на панели прикреплённых файлов.
  • Добавлена возможность вставки ссылок на файлы во вложенных прикреплённых папках.
  • На викистраницах добавлено выделение цветом ссылок на отсутствующие прикрёпленные файлы.
  • В режиме просмотра добавлен поиск по странице.
  • В викикоманде добавлена поддержка вложенных папок (:include:).
  • Реализована подсветка викикоманды в редакторе.
  • Изменён дизайн диалога с информацией о перезаписи прикреплённых файлов.
  • Улучшено оформление ссылок на прикреплённые файлы и на другие страницы.
  • Добавлен параметр subdir для викикоманды (:attachlist:).
  • Улучшен дизайн результата работы викикоманд (:childlist:) и (:attachlist:).
  • В создаваемый код HTML добавлены новые CSS-классы.
  • Добавлена возможность отображения скрытых папок на панели с вложениями.
  • Добавлены настройки поведения кнопок "Свернуть" и "Закрыть".
  • В статусную панель добавлена информация о выбранных прикреплённых файлах.
  • Добавлена возможность задавать стиль маркеров элементов списка на викистранице.
  • Выполнен переход на wxPython 4.2.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://jenyay.net/Soft/Outwik...)
  2. OpenNews: Доступна программа для ведения заметок OutWiker 3.0
  3. OpenNews: Доступна версия Gnote 0.4.0
  4. OpenNews: Открыты исходные тексты персональной wiki Luminotes
  5. OpenNews: В Firefox началось тестирование отправки файлов, голосового ввода и заметок
  6. OpenNews: Открыт код платформы для ведения заметок Notesnook, конкурирующей с Evernote
Автор новости: Jenyay
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59578-outwiker
Ключевые слова: outwiker
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  • 1.1, Аноним (1), 11:07, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Поздно... я на Obsidian перешел
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:13, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    он не опенсорс, значит там может быть все, что угодно. Быть неопенсорсным -- непростительная ошибка для... редактора маркдауна блть.
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:13, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот бы свободная замена была...
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:31, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Joplin
     
     
  • 4.38, Атон (?), 12:43, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Joplin

    200 мегабайт?   ДВЕСТИ мегабайт?  

    Там что, в текстовый редактор лунапарк с блекджеком и шлюхам захардкожены?

     
     
  • 5.45, Аноним (14), 13:10, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, там все библиотеки/зависимости запакованы. Nexctcloud клиент примерно столько же занимает. Можешь собрать под свой дистрибутив, места занимать будет меньше. Твоего времени на обновление/установку - больше. Выбирай.
     
     
  • 6.49, Атон (?), 13:19, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Нет, там все библиотеки/зависимости запакованы.

    JFYI - полноценная операционная система с графическим интерфейсом занимает на диске 45 мегабайт, и это уже включает текстовый редактор и интернет браузер.

    Придумай своим кривым рукам другое, правдоподобное оправдание.

     
     
  • 7.55, Аноним (14), 13:46, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    45 мбайт - это ты про win95? пользуйся, разрешаю
     
  • 6.51, 12yoexpert (ok), 13:21, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня арч на диске меньше занимает
     
  • 5.56, Анонимусс (?), 13:47, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, двести. И что?
    Зато есть клиент для андроида в f-droid.
    Потому что это очень удобно иметь нужные заметки под рукой.
    И все прекрасно синкается через syncthing.

    Кому нужно - есть еще для ios и macos.

     
     
  • 6.65, Аноним (65), 14:24, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Syncthing может и простейшие md-файлы синкать, которые можно писать в любом блокноте. Это точно не преимущество Joplin. 200 мегабайт только для того чтобы посмотреть список заметок и выбрать нужную - как говорится, кушайте сами-с.
     
     
  • 7.66, Аноним (-), 14:28, 10/08/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 7.68, Анонимусс (?), 14:34, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то не понимаю. У меня есть инструмент, которым мне удобно пользоваться - все нужные платформы, синк, плагины и тд.
    Вы считаете, что им не нужно пользоваться, только потому что он занимает неподъемнейшие для 2023 года 200мб?
    В общем... сочувствую людям, которые не могут выкроить целых 200 мегабайт.
     
     
  • 8.90, Аноним (65), 16:09, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, наоборот, я считаю, что если вам удобно - то и пользуйтесь Но советовать е... текст свёрнут, показать
     
  • 7.73, oficsu (ok), 14:49, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, file-based хранение данных — таки преимущество в данном случае. Иначе, будь там блоб с какой-нибудь sqlite базой, синхронизировать через Syncthing было бы проблемно, а разрешение конфликтов вообще боюсь себе представить
     
     
  • 8.84, забыл (?), 15:49, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего бояться Выбрать всего из трёх вариантов заменить на изменённые данные, ос... текст свёрнут, показать
     
  • 5.69, Аноним (69), 14:38, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что у тебя порнуха на диск из-за этого не помещается? Так хватит качать порнуху все уже давно смотрят её онлайн.
     
  • 4.47, Аноним (6), 13:15, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А там графы есть?
     
     
  • 5.77, Анонимусс (?), 15:04, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если речь про Graph view как в obsidian - то есть плагины.
    Вроде этого https://github.com/agerardin/joplin-plugin-knowledge-graph.
    Но сам не пользовался.
     
  • 4.58, Аноним (58), 13:53, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Emacs с плагином
     
     
  • 5.62, Анонимусс (?), 14:00, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С каким именно? Плагинов для заметок куча.
    Какой используете?
     
     
  • 6.70, Аноним (70), 14:39, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Emacs с плагином org-roam. Что то лучше для заметок ещё не придумали.
     
  • 6.71, Аноним (69), 14:40, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Заметки это только Emacs Org-Mode.
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:32, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жоплин ?
     
  • 3.22, morphe (?), 11:45, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Logseq
     
     
  • 4.27, Аноним (5), 11:49, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    выглядит хорошо, пока заметок -- два с половиной хелловорлда. Обычный ls(1), tree(1), grep(1) и $EDITOR поудобнее этого вашего logseq будут. Говорю как чувак, дававший logseq десяток шансов проявить себя.
     
  • 3.28, San (??), 11:53, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    cherrytree
     
     
  • 4.89, Местный Эксперт (?), 16:03, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > cherrytree

    Просто оставлю это здесь:

    Пропаганда в open-source проектах (CherryTree)
    https://pikabu.ru/story/propaganda_v_opensource_proektakh_cherrytree_9684896

     
  • 3.32, Аноним (32), 12:07, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    VSCode Foam?
     
  • 3.35, Аноним (35), 12:34, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возьми и сделай. Ты же не вендузятник?
     
     
  • 4.48, Аноним (6), 13:17, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я криворукий вендузятник, именно поэтому не могу. Будь я линуксоидом, я бы за 5 минут написал. Я слышал, что линуксоиды по истине гениальны.
     
     
  • 5.76, Аноним (76), 14:59, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу, очень гениальны!
    особенно это заметно по коментариям на пеньке
     
     
  • 6.85, Аноним (6), 15:55, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настоящим линуксоидам некогда их писать, это все ламеры-вендузятники вроде меня пишут.


     
  • 3.81, Аноним (81), 15:34, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zettlr. Особенно хорош для zettelkasten
     
  • 3.82, амонем (?), 15:46, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zim?
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:12, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот интересно было бы иметь ещё платформу для публикации подобных заметок и чтобы там можно было гибко управлять доступом...
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:16, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть же google keep
     
     
  • 3.44, Аноним (58), 13:01, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что у своего хостера или своём оборудовании.
     
     
  • 4.60, Аноним (-), 13:54, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно использовать Joplin Server c End-To-End Encryption
    Или поднять свою ноду syncthing
     
  • 2.13, 12yoexpert (ok), 11:31, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nextclound notes
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:38, 10/08/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.18, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 11:40, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MyTetra что-то такое делала. Но лет 5 как заброшен проект.
     
  • 2.34, San (??), 12:26, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DokuWiki?
     
  • 2.63, Аноним (63), 14:10, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твиттер
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:13, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Непонятно зачем только, для заметок и обычных .txt хватит
     
     
  • 2.8, Аноним (9), 11:15, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    google keep
     
  • 2.12, 12yoexpert (ok), 11:31, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    zim
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:46, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Банальная ссылка в теле .txt — ну очень удобно.
     
     
  • 3.52, 12yoexpert (ok), 13:23, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    твой любимый visual studio code не умеет ссылки подсвечивать? как так? это же брауер
     
  • 2.24, забыл (?), 11:47, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Клейкие листочки на мониторе спасут луддита.
     
     
  • 3.59, Анонин (?), 13:53, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Они были удобны с ЭЛТ мониторами.
    Широченные рамки, прекрасный шершавый серый пластик.
    Можно было обклеивать бока, верх и даже заднюю стенку моника.

    Единственный недостаток - моник грелся и за год-два клей подсыхал и листочек отваливался.
    А так можно было потерять срочный таск!

     
  • 3.78, pilat66 (?), 15:06, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти листочки быстро пачкаются если сосиски на ЭЛТ монторе разогревать
     

  • 1.7, Аноним (-), 11:14, 10/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.10, Атон (?), 11:25, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем она лучше MyTetra ?

    https://webhamster.ru/site/page/index/articles/projectcode/105

    77377

     
     
  • 2.26, ptr (??), 11:48, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотрел как-то лет шесть-семь назад на MyTetra, но не нашел простого и безопасного способа синхронизировать ее заметки между несколькими устройствами (рабочий комп, домашний комп, смартфон и планшет).
    Простой - это значит без прикручивания самописных скриптов.
    Безопасный - это значит, что среди заметок могут быть логины и пароли к каким-то ресурсам, криптографические ключи и т.п., утечка которых при синхронизации недопустима.
    Может изменилось что с тех пор?

     
     
  • 3.36, Атон (?), 12:36, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > простого и
    > безопасного способа синхронизировать ее заметки между несколькими устройствами (рабочий
    > комп, домашний комп, смартфон и планшет).
    > Простой - это значит без прикручивания самописных скриптов.
    > Безопасный - это значит, что среди заметок могут быть логины и пароли
    > к каким-то ресурсам, криптографические ключи и т.п., утечка которых при синхронизации
    > недопустима.
    > Может изменилось что с тех пор?

    Хочешь сказать OutWiker предназначен для этого и в нем это есть "из коробки"?


     
     
  • 4.42, ptr (??), 12:55, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока не знаю, не смотрел. Но если в нем заметки идентифицируются GUID, то проблема сильно упрощается, так как вероятность конфликтов при репликации будет стремиться к нулю, а реплицировать директорию можно штатными средствами (rsync или даже git), чего не скажешь о заголовочном файле.
     
  • 4.43, ptr (??), 12:58, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В любом случае, даже если OutWiker идентифицирует заметки именем директории, то за час можно его допилить, чтобы идентификация заметок была GUID, а читаемое наименование заметки хранилось в EA.
    То есть главный его плюс - отсутствие файла оглавления, реплицировать который штатными средствами системы уже мало реально.
     
     
  • 5.46, Атон (?), 13:11, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В любом случае, даже если OutWiker идентифицирует заметки именем директории, то за
    > час можно его допилить, чтобы идентификация заметок была GUID, а читаемое
    > наименование заметки хранилось в EA.
    > То есть главный его плюс - отсутствие файла оглавления, реплицировать который штатными
    > средствами системы уже мало реально.

    Ну да, GUID вот прямо очень поможет без самописных скриптов защитится при синхронизации от утечек

    > логины и пароли к каким-то ресурсам, криптографические ключи и т.п.,

     
     
  • 6.72, ptr (??), 14:43, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От утечек защита - rsync или git через ssh. GUID позволит воспользоваться rsync или git не опасаясь конфликтов.
     
  • 2.88, Дядя Веня (?), 16:02, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем она лучше MyTetra ?
    > https://webhamster.ru/site/page/index/articles/projectcode/105
    > 77377

    Тем, что аттачи не дублирует в отдельную директорию?

     

  • 1.29, Тимофей (??), 11:54, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Заметки синхронизироваться должны, поэтому QOwnNotes
     
     
  • 2.31, Аноним (9), 12:05, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Q всмысле Qt - ффтопку
     
     
  • 3.41, Аноним2 (?), 12:52, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Qt конечно не идеал, но лучше пока не написано.
     
     
  • 4.91, Аноним (-), 16:11, 10/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.50, Аноним (6), 13:20, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, лучше электрона ничего не придумали. Ффтопку эти ваши нативные тулкиты!
     
     
  • 4.54, Аноним (58), 13:41, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Приключения электроника
     
  • 2.33, Аноним (33), 12:16, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там на выходе обычные plaintext-файлы, можно синхронизироваться поверх чего угодно, хоть в git заливать.
     

  • 1.30, kott (??), 11:58, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    выглядит неплохо на скриншоте

    нумерация версий какая-то норкоманская:

    3.2.0.926-beta
    3.2.0-stable
    3.2.0.924-beta

    пакетный мэнеджер такое не схавает

     
  • 1.39, Аноним (39), 12:45, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    notepad рулит
     
  • 1.57, Аноним (57), 13:49, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    flatpak run net.jenyay.Outwiker
    Unable to access the X Display, is $DISPLAY set properly?
     
     
  • 2.67, San (??), 14:29, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это еще повезло. У меня вот:
    $ flatpak run net.jenyay.Outwiker
    Команда «flatpak» не найдена, но может быть установлена с помощью:
    ...

    и не будет у меня на компе флатпака, поэтому данная прога (как бы ни была прекрасна) идет лесом.

     
     
  • 3.75, Аноним (76), 14:58, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проге от этого не холодно и не жарко
    а вот ты идешь лесом и остаешься без проги
     

  • 1.64, Аноним (63), 14:11, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Программа написана на языке Python

    Прикладной софт на Питоне, серьёзно?

     
     
  • 2.74, Аноним (74), 14:57, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да хоть на перле - в чём проблема? сверхскоростей твоей любимой сишки в таком приложении не требуется
     
     
  • 3.79, Анонин (?), 15:11, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато с сишной она могла бы очень быстро падать с out of bounds при парсинге специально оформленной заметки!
    А ваш жалкий питон на такое не способен...
     

  • 1.80, sailorTheCat (?), 15:20, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А какие есть преимущества относительно org-mode/org-roam?
     
     
  • 2.87, Анонин (?), 16:01, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отсутствие емакса разумеется!
     

  • 1.83, Аноним (83), 15:48, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня вопрос к тем, кто этим пользуется, почему он # на единички заменяет?
     
  • 1.86, Аноним (83), 15:59, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня вопрос к тем, кто этим пользуется, почему он аттачи дублирует в отдельную директорию?
     

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