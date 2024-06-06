Первый выпуск программы для ведения заметок KleverNotes

2.15 , Аноним ( 1 ), 19:29, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот это я понимаю олдфаг на максималках.

3.31 , Аноним ( - ), 20:48, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее старпер) Я использую для заметок joplin

Больше даже не для todo, а для хранения всякой всячины, типа какие типы батареек в каких устройствах, списки чего надо купить в разных магазинах, если туда случайно попадешь.

Но тудушки там тоже довольно удобные.

Все синкается между ноутом, телефоном и десктопом через Syncthing. Но если у человека один комп, нет смартфона и ему норм... ну ок.

2.23 , Dzen Python ( ok ), 20:13, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну зачем так? KJots, который умеет это же, только с гуем

3.30 , Аноним ( - ), 20:43, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так человек просто гуененаваистник)

Он даже в почту ходит из консольки и жалел, что молодежь сидит во всяких телеграммах, для которых нет консольного клиента. Даже интересно как называется эта девиация?

4.34 , Аноним ( 34 ), 20:50, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >телеграммах, для которых нет консольного клиента. nchat, telega.el - это из живых

4.35 , Аноним ( 37 ), 20:52, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Она называется звездеж) Как показывает практика, любители писать задачи в крон либо имеют задачи вида "протереть от пыли роутер под кроватью", либо брешут.

5.38 , Аноним ( - ), 20:58, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Задача - есть задача (с)

Может человеку хватает тасков "попрдолить консольку 3 раза в день". > Как показывает практика, любители писать задачи в крон Всегда можно использовать молоток и зубило вместо перфа, если человеку свое время не жалко, то это его полное право.

