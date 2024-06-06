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Первый выпуск программы для ведения заметок KleverNotes

06.06.2024 18:40

Разработчики из проекта KDE представили выпуск программы для ведения заметок KleverNotes 1.0, которая написана с использованием фреймворка Kirigami и может использоваться как на десктопах, так и на мобильных устройствах. При написании заметок предлагается использовать разметку Markdown, результат применения которой сразу отображается в области предпросмотра. Кроме этого поддерживается режим ведения списка задач (TODO) и вставка простейших рисунков линиями.

Заметки могут размещаться в иерархическом виде с разбивкой на категории и группы. Функциональность приложения расширяется через плагины, например, доступны плагины для связывания разных заметок, подсветки синтаксиса, быстрой вставки emoji и создания диаграмм с использованием разметки PlantUML. Стиль предпросмотра текста в формате Markdown может изменяться пользователем при помощи тем оформления, использующих CSS.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2024/06/...)
  2. OpenNews: Выпуск новой версии программы для ведения заметок OutWiker 3.2
  3. OpenNews: Открыт код платформы для ведения заметок Notesnook, конкурирующей с Evernote
  4. OpenNews: GNote - попытка переписать программу для ведения заметок TomBoy на C++
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61325-klevernotes
Ключевые слова: klevernotes, kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:46, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего лучше obsidian для заметок пока что не придумано.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:22, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Org mode
     
  • 2.19, noc101 (ok), 19:58, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сомнительное заявление, так как лучше него как минимум Notion
     
     
  • 3.25, Аноним (1), 20:16, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда неправда, тогда неправда.
     
  • 3.39, 6ap (ok), 21:04, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Notion есть под Linux?
     
     
  • 4.41, noc101 (ok), 21:19, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Notion есть под Linux?

    Не линуксом мир един

    Нотион прекрасно работает в вебе. Делаешь приложения из веба и вот тебе Нотион в Линуксе. Разницу и не заметить.

     
  • 2.27, Dzen Python (ok), 20:19, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Электрон

    Ну такое

     
  • 2.29, Avator (ok), 20:42, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох как сомнительно.

    Как-то с оформлением самих заметок  у Obsidian совсем всё плохо.
    Мне например очень нравится Notesnook. И клиентская часть вся открытая. Декларируется также что скоро будет открыта серверная.

     
  • 2.37, Аноним (37), 20:53, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сохраненок в Telegram хватит всем.
     

  • 1.2, Kuromi (ok), 19:03, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И даже без ИИ, которое будет читать заметки и делать из них выжимки?
     
     
  • 2.10, rvs2016 (ok), 19:11, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И даже без ИИ, которое будет читать заметки и делать из них выжимки?

    Вообще-то нынче модно, чтобы ИИ заметки и даже список предстоящих дел сам писал!
    Ну типа он лучше хозяина знает - чё хозяин хочет делать. :-)

     

  • 1.4, np (?), 19:05, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А оно в табтицы умеет?
     
     
  • 2.20, noc101 (ok), 19:59, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Посмотри скриншоты внимательней
     

  • 1.6, Аноним на удлёнке (?), 19:05, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наверное кроме Obsidian ещё есть супер клёвый One Note от мелкомягких. Он с 2019 года деградировал под веб, но по прежнему супер функционален, стабилен и очень нагляден. на работе пользуюсь им. А в личных целях только Obsidian. очен хорошь. Только не уверен а не сливает ли Obsidian данные на лево?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 19:15, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но могу быть уверен, что он сливает данные на право, в перед и на зад.
     
     
  • 3.17, Ноним (?), 19:34, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Каждый аноним мечтает, чтобы у него появились ценные хоть для кого то данные, чтобы их слить :-)
     
  • 2.21, noc101 (ok), 19:59, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сомнительное заявление. Есть лучше, к примеру Notion
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 21:53, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К какому примеру? Непонятная проприетарь прибитая к чьему-то облачку, которое закроется ещё быстрее чем шило от мелкомягких без возможности во что-либо мигрировать нормально.
    В то же время Markdown можно юзать хоть на холодильнике
     

  • 1.11, rvs2016 (ok), 19:13, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > поддерживается режим ведения списка задач

    У меня мои задачи мною (а не ИИ :-) ) записываются в кронтаб, из которого тогда, когда надо, мне почтой высылается информация о предстоящей задаче. :-)

     
     
  • 2.15, Аноним (1), 19:29, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это я понимаю олдфаг на максималках.
     
     
  • 3.31, Аноним (-), 20:48, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее старпер)

    Я использую для заметок joplin
    Больше даже не для todo, а для хранения всякой всячины, типа какие типы батареек в каких устройствах, списки чего надо купить в разных магазинах, если туда случайно попадешь.
    Но тудушки там тоже довольно удобные.
    Все синкается между ноутом, телефоном и десктопом через Syncthing.

    Но если у человека один комп, нет смартфона и ему норм... ну ок.

     
  • 2.23, Dzen Python (ok), 20:13, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зачем так? KJots, который умеет это же, только с гуем
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 20:43, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так человек просто гуененаваистник)
    Он даже в почту ходит из консольки и жалел, что молодежь сидит во всяких телеграммах, для которых нет консольного клиента.

    Даже интересно как называется эта девиация?

     
     
  • 4.34, Аноним (34), 20:50, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >телеграммах, для которых нет консольного клиента.

    nchat, telega.el - это из живых

     
  • 4.35, Аноним (37), 20:52, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она называется звездеж) Как показывает практика, любители писать задачи в крон либо имеют задачи вида "протереть от пыли роутер под кроватью", либо брешут.
     
     
  • 5.38, Аноним (-), 20:58, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Задача - есть задача (с)
    Может человеку хватает тасков "попрдолить консольку 3 раза в день".

    > Как показывает практика, любители писать задачи в крон

    Всегда можно использовать молоток и зубило вместо перфа, если человеку свое время не жалко, то это его полное право.

     

  • 1.14, Аноним (14), 19:28, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И чем оно лучше Joplin?
     
  • 1.16, Erley (ok), 19:30, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пользуюсь Zim - без наворотов, заметки хранит в обычных текстовых файлах, иерархия которых раскладывается в иерархию директорий на диске.
    Всё просто и понятно, текст читается хоть чем, поддерживается markdown.
    Там есть система плагинов чтобы таблицы и прочее делать, но этим не пользовался, мне не нужно было.
    Все такие заметки прекрасно синхронизируются и версионируются через git.
    Не нужны никакие аккаунты/внешние сервера и прочее, вы владеете вашими данными.
     
     
  • 2.24, Dzen Python (ok), 20:15, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зависимости: python python-gobject ttf-font gtk3 python-xdg

    Ну такое себе. Жотэка3+питон, ммм

     
  • 2.28, rvs2016 (ok), 20:36, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пользуюсь Zim - без наворотов

    Может и без наворотов, но и не запускается без GUI.

     
     
  • 3.32, Аноним (-), 20:49, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в смысле?
    Ты можешь файл открыть ручками хоть в нано, и править ручками.
    Но без гуи оно не нужно 99% от 4% пользователей онтопика.
     

  • 1.22, Dzen Python (ok), 20:12, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > бла-бла-бла, баззворд, МАРКДАУН, баззворд, киригами

    Если нет чисто текстового режима, без парсинга файла для разметочки - тогда на помойку. Ну или хотя бы с переключаемыми режимами "разметка/без разметки". Как Outwiker бы, только на чистом QT, без заморочек с WxWidgets и рабочего биндинга только для гтк....

     
     
  • 2.33, Аноним (37), 20:50, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если для вас маркдаун базворд, то мне как-то даже неловко
     
  • 2.36, Аноним (-), 20:53, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты вообще статью читал?
    Или просто выдавил свой особо ценный коммент?

    Там первый же (первый, Карл!) скриншот с двухколоночным режимом "текст слева - макдаун справа".
    Откуда вы такие вообще беретесь? /_-

     

  • 1.40, Аноним (40), 21:11, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если понадобится формулу вставить? Тут бы пригодилась разметка TEX.
     
  • 1.43, Аноним (43), 22:14, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну честно говоря, я не совсем понимаю, куда они метят без визивига, хотя бы частичного. Не, я и сам не против писать идеальный синтаксис (тем более на каких-нибудь вики), но мне кажется, что это явно не для всех, лишь для труъ прогеров.

    А так, чтобы побороть обсидиан, помимо визивига хотелось бы ещё видеть синхронизацию и приложение под андроид, вот тогда было бы интересно.

     

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