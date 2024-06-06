Первый выпуск программы для ведения заметок KleverNotes

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|4.41, noc101 (ok), 21:19, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Notion есть под Linux?
Не линуксом мир един
Нотион прекрасно работает в вебе. Делаешь приложения из веба и вот тебе Нотион в Линуксе. Разницу и не заметить.
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|2.29, Avator (ok), 20:42, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох как сомнительно.
Как-то с оформлением самих заметок у Obsidian совсем всё плохо.
Мне например очень нравится Notesnook. И клиентская часть вся открытая. Декларируется также что скоро будет открыта серверная.
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|1.2, Kuromi (ok), 19:03, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И даже без ИИ, которое будет читать заметки и делать из них выжимки?
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|2.10, rvs2016 (ok), 19:11, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И даже без ИИ, которое будет читать заметки и делать из них выжимки?
Вообще-то нынче модно, чтобы ИИ заметки и даже список предстоящих дел сам писал!
Ну типа он лучше хозяина знает - чё хозяин хочет делать. :-)
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|1.6, Аноним на удлёнке (?), 19:05, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну наверное кроме Obsidian ещё есть супер клёвый One Note от мелкомягких. Он с 2019 года деградировал под веб, но по прежнему супер функционален, стабилен и очень нагляден. на работе пользуюсь им. А в личных целях только Obsidian. очен хорошь. Только не уверен а не сливает ли Obsidian данные на лево?
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|2.12, Аноним (12), 19:15, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но могу быть уверен, что он сливает данные на право, в перед и на зад.
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|3.17, Ноним (?), 19:34, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Каждый аноним мечтает, чтобы у него появились ценные хоть для кого то данные, чтобы их слить :-)
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|3.42, Аноним (42), 21:53, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К какому примеру? Непонятная проприетарь прибитая к чьему-то облачку, которое закроется ещё быстрее чем шило от мелкомягких без возможности во что-либо мигрировать нормально.
В то же время Markdown можно юзать хоть на холодильнике
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|1.11, rvs2016 (ok), 19:13, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> поддерживается режим ведения списка задач
У меня мои задачи мною (а не ИИ :-) ) записываются в кронтаб, из которого тогда, когда надо, мне почтой высылается информация о предстоящей задаче. :-)
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|3.31, Аноним (-), 20:48, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее старпер)
Я использую для заметок joplin
Больше даже не для todo, а для хранения всякой всячины, типа какие типы батареек в каких устройствах, списки чего надо купить в разных магазинах, если туда случайно попадешь.
Но тудушки там тоже довольно удобные.
Все синкается между ноутом, телефоном и десктопом через Syncthing.
Но если у человека один комп, нет смартфона и ему норм... ну ок.
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|3.30, Аноним (-), 20:43, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так человек просто гуененаваистник)
Он даже в почту ходит из консольки и жалел, что молодежь сидит во всяких телеграммах, для которых нет консольного клиента.
Даже интересно как называется эта девиация?
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|4.34, Аноним (34), 20:50, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>телеграммах, для которых нет консольного клиента.
nchat, telega.el - это из живых
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|4.35, Аноним (37), 20:52, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она называется звездеж) Как показывает практика, любители писать задачи в крон либо имеют задачи вида "протереть от пыли роутер под кроватью", либо брешут.
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|5.38, Аноним (-), 20:58, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Задача - есть задача (с)
Может человеку хватает тасков "попрдолить консольку 3 раза в день".
> Как показывает практика, любители писать задачи в крон
Всегда можно использовать молоток и зубило вместо перфа, если человеку свое время не жалко, то это его полное право.
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|1.16, Erley (ok), 19:30, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пользуюсь Zim - без наворотов, заметки хранит в обычных текстовых файлах, иерархия которых раскладывается в иерархию директорий на диске.
Всё просто и понятно, текст читается хоть чем, поддерживается markdown.
Там есть система плагинов чтобы таблицы и прочее делать, но этим не пользовался, мне не нужно было.
Все такие заметки прекрасно синхронизируются и версионируются через git.
Не нужны никакие аккаунты/внешние сервера и прочее, вы владеете вашими данными.
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|2.24, Dzen Python (ok), 20:15, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> зависимости: python python-gobject ttf-font gtk3 python-xdg
Ну такое себе. Жотэка3+питон, ммм
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|2.28, rvs2016 (ok), 20:36, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пользуюсь Zim - без наворотов
Может и без наворотов, но и не запускается без GUI.
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|3.32, Аноним (-), 20:49, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в смысле?
Ты можешь файл открыть ручками хоть в нано, и править ручками.
Но без гуи оно не нужно 99% от 4% пользователей онтопика.
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|1.22, Dzen Python (ok), 20:12, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> бла-бла-бла, баззворд, МАРКДАУН, баззворд, киригами
Если нет чисто текстового режима, без парсинга файла для разметочки - тогда на помойку. Ну или хотя бы с переключаемыми режимами "разметка/без разметки". Как Outwiker бы, только на чистом QT, без заморочек с WxWidgets и рабочего биндинга только для гтк....
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|2.36, Аноним (-), 20:53, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты вообще статью читал?
Или просто выдавил свой особо ценный коммент?
Там первый же (первый, Карл!) скриншот с двухколоночным режимом "текст слева - макдаун справа".
Откуда вы такие вообще беретесь? /_-
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|1.43, Аноним (43), 22:14, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну честно говоря, я не совсем понимаю, куда они метят без визивига, хотя бы частичного. Не, я и сам не против писать идеальный синтаксис (тем более на каких-нибудь вики), но мне кажется, что это явно не для всех, лишь для труъ прогеров.
А так, чтобы побороть обсидиан, помимо визивига хотелось бы ещё видеть синхронизацию и приложение под андроид, вот тогда было бы интересно.
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