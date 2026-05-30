Первый выпуск QStickyNotes, аналога indicator-stickynotes на Qt

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:50, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Gedit

Ghex

Glade

Gucharmap

Giggle

GnomeBaker

GParted

Geary

Grsync

GThumb

GnuCash

3.6 , q ( ok ), 09:54, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В твоем списке либо устаревшие названия, либо они вписываются в описание "стунденческая шляпа". GnuCash не назван в честь тулкита. Ничем из этого я не пользуюсь, кстати. А теперь иди смотреть современные названия: https://apps.gnome.org/

3.16 , Аноним ( 16 ), 12:51, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Konqueror

k3b

kDirStat

Kopete

KRandrTray

Kicker

KOffice

amakoK

Kaffeine

Kernel

KWrite

Kate

kexec

KolourPaint

Krita

DigiKam

KIconEdit

KMahjongg

KLines

KNetwalk

KAtomic

KBlackbox

KReversi

KPat (KPatience)

KNights

Kajongg

KNavalBattl

KFourInline

Kolf

KBreakout

KBounce

Kollision

Kapman

KBlocks

Konquest

Kiriki

Killbots

KJumpCube

2.7 , QTaKs ( ok ), 10:01, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Это самое глупейшее обоснование для привычки кутешников совать Q перед именем приложения. Ни одно серьезное приложение не начинается с имени тулкита: VirtualBox (Qt, но по названию не понять), WireShark, Telegram, и так далее. Список гигантский. На моей практике, с префикса "Q" или "My" начинается студенческая фигня. Если приложение является ничем иным как переписыванием с одного фреймворка на другой - имеет смысл (LXDE - LXQt). В данном случае это именно оно. > Сразу в печь. У приложения должно быть главное идентифицируемое окно. Оно должно работать в разных DE и WM, включая в тех, где никакого трея нет. И нет, это не только GNOME, это также различная экзотика вроде тайловых WM, где никакого трея изначально нет, пока пользователь не установит стороннюю фигню.

> Оно не просто так залимитировано: это оконный менеджер управляет окнами, а не приложение. Если пользователь указал в настройках "Все новые окна открывать по центру", то нормальный оконный менеджер заэнфорсит это правило на ВСЕ окна. Без исключений. Вообще без исключений. И это правильно, ибо дает пользователю максимальный контроль. Ну а сабж с этим несовместим. Никто не заставляет им пользоваться, выберите другое - подходящее.

Если будешь пытаться угодить всем, то не угодишь никому.

2.8 , Аноним ( 8 ), 10:19, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > На моей практике, с префикса "Q" или "My" начинается студенческая фигня. Все люди, которые пили воду, умерли...

2.10 , Аноним ( 10 ), 10:57, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Это самое глупейшее обоснование для привычки кутешников совать Q перед именем приложения. Не то что ставить перед или после названия программы rs, как принято у программистов на Rust, да?

2.18 , Аноним ( 18 ), 13:24, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это оконный менеджер управляет окнами, а не приложение. Если пользователь указал в настройках "Все новые окна открывать по центру", то нормальный оконный менеджер заэнфорсит это правило на ВСЕ окна. Без исключений. Вообще без исключений. И это правильно, ибо дает пользователю максимальный контроль. Глупость какая-то... Максимальный контроль? А если я хочу, чтобы приложение открывалось слева, с выбранной (мной) высотой и шириной окна, не перекрывая Conky справа?

2.21 , ilyafedin ( ok ), 13:35, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это сообщение просто квинтэссенция коллективного бессознательного от сообщества (отражением от которого, видимо, и получился Wayland), особенно > Современным подходом было бы написание расширений для каждого отдельно взятого DE. Как же это прекрасно указывать другим людям, что надо было сделать 100x работы

3.23 , q ( ok ), 13:57, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 100x работы Поделись списком 100 DE плиз. И кстати, мы все еще обсуждаем хелловорлдный note-taking app? Который пилится каждым хелловорлдщиком сразу после собственно хелловорлда.

4.24 , ilyafedin ( ok ), 14:04, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Поделись списком 100 DE плиз. Я думаю со всякими самопальными DE из WM+панелей наберется. Можешь изменить сотню на другое число или "дофига", смысл от этого не изменится. > И кстати, мы все еще обсуждаем хелловорлдный note-taking app? Который пилится каждым хелловорлдщиком сразу после собственно хелловорлда. М? Сообщество любит указывать независимо от размера проекта

5.25 , q ( ok ), 14:25, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Можешь изменить сотню на другое число или "дофига", смысл от этого не изменится. Знаешь, идет уже -дцатый год все новых и новых note-taking apps. Думаешь, под вантузом их не было? Думаешь в каком-нибудь windows 3.1 не было точь-в-точь аналогичной фигни? Поэтому критерии к таким приложениям теперь уже достаточно высоки. Они должны stand out, понимаешь? Быть "the last word in note-taking apps." А не быть "очередным." > Сообщество любит указывать независимо от размера проекта Разраб либо пилит для себя, либо для сообщества. Если фидбек от сообщества не интересен, незачем выкладывать на гитхаб и опеннет, верно? Ну вот например у меня телега показывает, что у меня якобы врублен Screen Reader. Никакого screen reader я в жизни не устанавливал. В ишшьюзах телеги разрабы *проигнорировали* сообщество. Это нормальная практика, как считаешь?

