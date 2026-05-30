Первый выпуск QStickyNotes, аналога indicator-stickynotes на Qt

30.05.2026 09:12 (MSK)

Состоялся первый релиз программы для ведения заметок QStickyNotes, напоминающей по своим возможностям приложение indicator-stickynotes, но написанной с использованием Qt. Код проекта написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv3.

Возможности, реализованные в QStickyNotes:

  • Создание заметки через иконку в трее или по кнопке "плюс" на другой заметке.
  • Удаление заметки по "крестику" с подтверждением.
  • Блокировка-разблокировка ввода по кнопке с изображением замка.
  • Поддержка привязки настроек по умолчанию для новых заметок.
  • Похожий на indicator-stickynotes внешний вид, возможность перетаскивать за заголовок и менять размер за нижний правый угол.

Среди отличий от indicator-stickynotes: возможность задавать цвет и шрифт каждой заметке индивидуально; хранение заметок не в одном JSON-файле, а в отдельном для каждой заметки файле.

Пока не реализовано: скрытие-показ заметок, экспорт-импорт и коллекции.



  • 1.1, q (ok), 09:33, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Итак, сразу сходу отмечу Это самое глупейшее обоснование для привычки кутешнико... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:50, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Gedit
    Ghex
    Glade
    Gucharmap
    Giggle
    GnomeBaker
    GParted
    Geary
    Grsync
    GThumb
    GnuCash
     
     
  • 3.6, q (ok), 09:54, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В твоем списке либо устаревшие названия, либо они вписываются в описание "стунденческая шляпа". GnuCash не назван в честь тулкита. Ничем из этого я не пользуюсь, кстати. А теперь иди смотреть современные названия: https://apps.gnome.org/
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:51, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Konqueror
    k3b
    kDirStat
    Kopete
    KRandrTray
    Kicker
    KOffice
    amakoK
    Kaffeine
    Kernel
    KWrite
    Kate
    kexec
    KolourPaint
    Krita
    DigiKam
    KIconEdit
    KMahjongg
    KLines
    KNetwalk
    KAtomic
    KBlackbox
    KReversi
    KPat (KPatience)
    KNights
    Kajongg
    KNavalBattl
    KFourInline
    Kolf
    KBreakout
    KBounce
    Kollision
    Kapman
    KBlocks
    Konquest
    Kiriki
    Killbots
    KJumpCube
     
  • 2.7, QTaKs (ok), 10:01, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Это самое глупейшее обоснование для привычки кутешников совать Q перед именем приложения. Ни одно серьезное приложение не начинается с имени тулкита: VirtualBox (Qt, но по названию не понять), WireShark, Telegram, и так далее. Список гигантский. На моей практике, с префикса "Q" или "My" начинается студенческая фигня.

    Если приложение является ничем иным как переписыванием с одного фреймворка на другой - имеет смысл (LXDE - LXQt). В данном случае это именно оно.

    > Сразу в печь. У приложения должно быть главное идентифицируемое окно. Оно должно работать в разных DE и WM, включая в тех, где никакого трея нет. И нет, это не только GNOME, это также различная экзотика вроде тайловых WM, где никакого трея изначально нет, пока пользователь не установит стороннюю фигню.
    > Оно не просто так залимитировано: это оконный менеджер управляет окнами, а не приложение. Если пользователь указал в настройках "Все новые окна открывать по центру", то нормальный оконный менеджер заэнфорсит это правило на ВСЕ окна. Без исключений. Вообще без исключений. И это правильно, ибо дает пользователю максимальный контроль. Ну а сабж с этим несовместим.

    Никто не заставляет им пользоваться, выберите другое - подходящее.
    Если будешь пытаться угодить всем, то не угодишь никому.

     
  • 2.8, Аноним (8), 10:19, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > На моей практике, с префикса "Q" или "My" начинается студенческая фигня.

    Все люди, которые пили воду, умерли...

     
  • 2.10, Аноним (10), 10:57, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Это самое глупейшее обоснование для привычки кутешников совать Q перед именем приложения.

    Не то что ставить перед или после названия программы rs, как принято у программистов на Rust, да?

     
  • 2.18, Аноним (18), 13:24, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > это оконный менеджер управляет окнами, а не приложение. Если пользователь указал в настройках "Все новые окна открывать по центру", то нормальный оконный менеджер заэнфорсит это правило на ВСЕ окна. Без исключений. Вообще без исключений. И это правильно, ибо дает пользователю максимальный контроль.

    Глупость какая-то... Максимальный контроль? А если я хочу, чтобы приложение открывалось слева, с выбранной (мной) высотой и шириной окна, не перекрывая Conky справа?

     
  • 2.21, ilyafedin (ok), 13:35, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это сообщение просто квинтэссенция коллективного бессознательного от сообщества (отражением от которого, видимо, и получился Wayland), особенно

    > Современным подходом было бы написание расширений для каждого отдельно взятого DE.

    Как же это прекрасно указывать другим людям, что надо было сделать 100x работы

     
     
  • 3.23, q (ok), 13:57, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > 100x работы

    Поделись списком 100 DE плиз. И кстати, мы все еще обсуждаем хелловорлдный note-taking app? Который пилится каждым хелловорлдщиком сразу после собственно хелловорлда.

     
     
  • 4.24, ilyafedin (ok), 14:04, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Поделись списком 100 DE плиз.

    Я думаю со всякими самопальными DE из WM+панелей наберется. Можешь изменить сотню на другое число или "дофига", смысл от этого не изменится.

    > И кстати, мы все еще обсуждаем хелловорлдный note-taking app? Который пилится каждым хелловорлдщиком сразу после собственно хелловорлда.

    М? Сообщество любит указывать независимо от размера проекта

     
     
  • 5.25, q (ok), 14:25, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Можешь изменить сотню на другое число или "дофига", смысл от этого не изменится.

    Знаешь, идет уже -дцатый год все новых и новых note-taking apps. Думаешь, под вантузом их не было? Думаешь в каком-нибудь windows 3.1 не было точь-в-точь аналогичной фигни? Поэтому критерии к таким приложениям теперь уже достаточно высоки. Они должны stand out, понимаешь? Быть "the last word in note-taking apps." А не быть "очередным."

    > Сообщество любит указывать независимо от размера проекта

    Разраб либо пилит для себя, либо для сообщества. Если фидбек от сообщества не интересен, незачем выкладывать на гитхаб и опеннет, верно? Ну вот например у меня телега показывает, что у меня якобы врублен Screen Reader. Никакого screen reader я в жизни не устанавливал. В ишшьюзах телеги разрабы *проигнорировали* сообщество. Это нормальная практика, как считаешь?

     

  • 1.3, Аноним (8), 09:49, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > У приложения должно быть главное идентифицируемое окно. Оно должно работать в разных DE и WM, включая в тех, где никакого трея нет.

    Сразу в печь! У приложения должен быть главный идентифицируемый туй интерфейс! Оно должно работать вообще везде, включая случаи, когда вообще нет никаких этих ваших гуёв!

     
  • 1.9, Аноним (9), 10:33, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Они переизобрели KNotes?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:00, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На моей практике, с префикса "K" начинаются программы от KDE.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:15, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На моей практике, с префикса "K" начинаются программы либо немцев, либо любителей падений (плазмы)
     
     
  • 4.13, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 12:02, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На моей практике люди обвиняют плазму в падению, основываясь исключительно на слухах, распространяемых такими же неосведомлёнными людьми.
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 12:32, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Kde 6 - всё ещё падает по личному опыту. Но не "само" и крайне редко.
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:10, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Скомпилировал, установил.
    Как пользоваться -- не понял.
    Удалил. На этом всё.
     
     
  • 2.17, 554 (?), 12:58, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В трее посмотри
     
     
  • 3.19, Аноним (14), 13:24, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет там ничего. Компилировал так:

    cmake -B "build-rel" -G Ninja -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local


     
     
  • 4.20, Аноним (15), 13:31, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Запустить пробовали?
     
     
  • 5.22, Аноним (14), 13:40, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет, так оставил.
     

