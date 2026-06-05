Производитель телевизоров Roku опубликовал открытую операционную систему Roku LT OS

Компания Roku, производящая телевизоры, телеприставки и устройства для умного дома, представила открытую операционную систему Roku LT OS, нацеленную на использование в специализированных инженерных проектах и встраиваемые системах. Roku LT OS позволяет создавать собственные решения, способные работать в окружениях с ограниченными ресурсами и жёсткими требованиями к задержкам и предсказуемому времени выполнения операций. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. Поддерживается создание прошивок для чипов ESP32 и STMicro, а также запуск Roku LT OS поверх Linux.

Для разработки решений на базе Roku LT OS поставляется SDK и примеры прошивок, а в качестве обучающего руководства предложен видеокурс. Roku использует Roku LT OS в пультах дистанционного управления телевизорами. Представленная ОС также задействована в университетском проекте LT Racing, развивающем гоночный электромобиль, в качестве операционной системы для блока управления (VCU, Vehicle Control Unit) на базе SoC STM32H755ZI. Данный чип включает два ядра ARM Cortex‑M4 и ARM Cortex‑M7, которые задействованы для раздельного изолированного выполнения независимых экземпляров Roku LT OS.

В качестве минимальных требований к оборудованию заявлены процессор 100Mhz и 64 Кб ОЗУ. Запускаемые в Roku LT OS приложения собираются в форме динамически загружаемых разделяемых библиотек. Имеется поддержка TCP/IP стека lwIP, кодеков MP4 и Opus, шифрования и TLS. Поставляются драйверы для различных датчиков, BlueTooth, USB, устройств ввода, Wi-Fi, SD-карт, NPU, SPI, I2C.



