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Производитель телевизоров Roku опубликовал открытую операционную систему Roku LT OS

05.06.2026 13:03 (MSK)

Компания Roku, производящая телевизоры, телеприставки и устройства для умного дома, представила открытую операционную систему Roku LT OS, нацеленную на использование в специализированных инженерных проектах и встраиваемые системах. Roku LT OS позволяет создавать собственные решения, способные работать в окружениях с ограниченными ресурсами и жёсткими требованиями к задержкам и предсказуемому времени выполнения операций. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. Поддерживается создание прошивок для чипов ESP32 и STMicro, а также запуск Roku LT OS поверх Linux.

Для разработки решений на базе Roku LT OS поставляется SDK и примеры прошивок, а в качестве обучающего руководства предложен видеокурс. Roku использует Roku LT OS в пультах дистанционного управления телевизорами. Представленная ОС также задействована в университетском проекте LT Racing, развивающем гоночный электромобиль, в качестве операционной системы для блока управления (VCU, Vehicle Control Unit) на базе SoC STM32H755ZI. Данный чип включает два ядра ARM Cortex‑M4 и ARM Cortex‑M7, которые задействованы для раздельного изолированного выполнения независимых экземпляров Roku LT OS.

В качестве минимальных требований к оборудованию заявлены процессор 100Mhz и 64 Кб ОЗУ. Запускаемые в Roku LT OS приложения собираются в форме динамически загружаемых разделяемых библиотек. Имеется поддержка TCP/IP стека lwIP, кодеков MP4 и Opus, шифрования и TLS. Поставляются драйверы для различных датчиков, BlueTooth, USB, устройств ввода, Wi-Fi, SD-карт, NPU, SPI, I2C.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.roku.com/develope...)
  2. OpenNews: Выпуск MicroPythonOS 0.9, ОС с графическим интерфейсом для микроконтроллеров
  3. OpenNews: В чипах ESP32 выявлены недокументированные команды для управления контроллером Bluetooth
  4. OpenNews: Meshtastic - реализация самодостаточной mesh-сети на базе передатчиков LoRa
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65620-roku
Ключевые слова: roku, esp32
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:15, 05/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >кодеков MP4

    эээ, каких, h263, да? каким боком тут опус только, получается, стандартный aac не поддерживается? телевизор без такой базовой вещи? или всё же av1 для ютуба

     
     
  • 2.7, Анонус (?), 13:33, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Roku использует Roku LT OS в пультах дистанционного управления телевизорами.
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 13:50, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё равно что-то странное, хотя опус только для пультов и годится. Вон aac ~26–46 KiB code + ~26 KiB RAM and ~12 MHz и opus в 10 раз больше сразу.
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:09, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообщем китайцы выпустили Dendy, размером с флешку.
    Это все та же Dendy, но в новом корпусе.
    Вот только, хайп на это прошел в 90х, это никому не интересно.
    Если бы такое выпустили хотя бы в 2000хб, может быть человек 100 со всего мира купили бы.
    И с этой Ос, то же самое.
     

  • 1.2, IdeaFix (ok), 13:15, 05/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это уже скорее для старых SD теле-приставок.
     
  • 1.3, 12yoexpert (ok), 13:19, 05/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    какая-то лекция для колхозников
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:21, 05/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну в дополнение к webOS от LG:
    https://www.lg.com/ru/oled-televisions

    И к Tizen OS от Samsung:
    https://www.samsung.com/ru/tvs/oled-tv/

     
  • 1.5, Sm0ke85 (ok), 13:23, 05/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Поддерживается создание прошивок для чипов ESP32 и STMicro, а также запуск Roku LT OS поверх Linux.

    Правильно писать либо "STMicroelectronics", либо "STM32" тогда уж...

     
  • 1.6, Аноним (6), 13:33, 05/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:34, 05/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, тов. Булочкин (?), 13:42, 05/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хачу 28" 1080р элт телевизор, не тяжелее 30кг, с уменьшенной длиной трубки...
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 13:57, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К чему мелочиться, бери моник 200 кг 43 дюйма.
     
  • 2.13, Смузихеб забывший пароль (?), 14:01, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем хачу такой телек ?
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 14:02, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у хача много денег, может себе позволить
     
  • 3.15, тов. Булочкин (?), 14:08, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну в основном для игр
     
  • 2.17, Аноним (16), 14:10, 05/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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