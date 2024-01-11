The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Meshtastic - реализация самодостаточной mesh-сети на базе передатчиков LoRa

11.01.2024 16:21

Проект Meshtastic развивает открытую коммуникационную платформу для построения самодостаточной децентрализованной сети передачи сообщений, в которой каждая точка сети связывается через соседние точки, без использования централизованных маршрутизаторов. Для трансляции сигнала используются приёмопередатчики на базе протокола LoRa, позволяющие передавать данные в нелицензируемом диапазоне частот со скоростью несколько килобит в секунду на расстояния в десятки или даже сотни километров (пользователями Meshtastic установлен рекорд в 254 км).

Проект может использоваться для организации связи в труднодоступной местности, при проведении поисковых работ или занятии спортом (например, парапланеризмом) в местности без инфраструктуры или в условиях плохого охвата территории сотовыми операторами. В определённых местах участниками могут размещаться автономные приёмопередатчики, ретранслирующие сообщения и запитанные от солнечных батарей, а у самих участников могут быть локальные LoRa-устройства, передающие сигналы и управляемые через подключение к смартфонам по протоколу Bluetooth.

Каждый участник сети может отправлять и просматривать текстовые сообщений, а также использовать для поиска других участников средства геопозиционирования на основе привязки к GPS. Благодаря построению mesh-сети сообщения пересылаются по цепочке, что позволяет каждому в группе получить сообщения от самого дальнего участника, независимо от возможности установить с ним прямой канал связи. Возможна отправка как широковещательных, так и адресных сообщений, предназначенных определённому участнику. Передаваемые сообщения шифруются с использованием заранее выбранных ключей PSK (pre-shared key) и алгоритма AES256.

Протокол передачи достаточно простой: каждый пакет отправляется в широковещательном режиме, после чего эфир анализируется на предмет прихода подтверждения получения одним из участников. Если подтверждение не получено, через определённый таймаут осуществляется ещё три попытки отправки. При получении пакета выполняется проверка, приходил ли данный пакет в прошлом, и если да он игнорируется, а если нет - ретранслируется другим участникам. При каждой передаче в пакете уменьшается счётчик хопов и при достижении нуля ретрансляция пакета прекращается.

Код прошивки для приёмопередатчиков написан на языках С/С++ и распространяется под лицензией GPLv3. Дополнительно предоставляются мобильные приложения для работы с mesh-сетью со смартфонов на платформах Android и iOS, а также web-интерфейс и Python-библиотека для автоматизации отправки и приёма сообщений. Прошивки подготовлены для различных плат на базе чипов ESP32, nRF52 и RP2040, таких как RAK Meshtastic Start Kit (RAK4631 nRF52840, RAK11200 ESP32, RAK11310 RP2040), Station G1, LILYGO LoRa T3-S3, Nano G1, HELTEC LoRa V3 и Raspberry Pi Pico с модулем SX1262.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: NordVPN открыл код Linux-клиента и библиотек с реализацией MeshNet
  3. OpenNews: Выпуск Commotion 1.0, свободной платформы для удобного развёртывания mesh-сетей
  4. OpenNews: Проект Darknet по созданию свободного интернета с помощью беспроводных mesh-сетей
  5. OpenNews: Проект Headscale развивает открытый сервер для распределённой VPN-сети Tailscale
  6. OpenNews: Выпуск Yggdrasil 0.5, реализации приватной сети, работающей поверх интернета
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60423-meshtastic
Ключевые слова: meshtastic, mesh, lorf
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Golangdev (?), 16:51, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    отлично сработано!
     
     
  • 2.11, YetAnotherOnanym (ok), 17:34, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Создать сеть, которая станет неработоспособной при мало-мальски заметной нагрузке и помешать созданию чего-то более эффективного, застолбив нишу - это, действительно, сильный ход со стороны заинтересованных ведомств.
     
     
  • 3.13, Golangdev (?), 17:36, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это был сакразм на подчищение моих предыдущих сообщений =)
     
     
  • 4.15, YetAnotherOnanym (ok), 17:55, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ааа, вона чё :))
     

  • 1.5, Аноним (5), 17:01, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что мешает сделать так же с вайфаем или блютусом в режиме монитора? А я скажу что. Вайфай и блютус у всех есть. А сеть такой топологии не выдержит большого числа юзеров, ибо затраты растут как M*N, где N - число узлов в сети, а M - число сообщений от юзера, M>>N потому, что пользователь узел для своих нужд поднимает. А радиодиапазон не резиновый, начнётся congestion.
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 17:20, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вайфай и блютуз имеют разные частоты. Это разные технологии.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 17:36, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Частоты-то как раз одинаковые — 2.4 GHz. 802.11ac/ax в расчет не берём, сильно меньше дальность.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 18:04, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для full-mesh чем больше затухание - тем лучше. Мощность передатчика нарастить можно, когда нужно достучаться до более удалённого узла. А вот когда стучишься до ближних, чем больше затухание - тем меньше помех в эфире.
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:22, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А что мешает сделать так же с вайфаем или блютусом в режиме монитора?

    LoRa от слов Long Range а ваши вайфаи за стеной не ловят а хотя бы на километр нужны прямая видимость и напраленные антенны

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 17:50, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну смотри. Вот у тебя частотный диапазон. Его можно порезать по частотам и по времени. Часть выделишь одним передатчикам, часть - другим. Во floodfill-режиме даже передавая идентичное сообщение передатчики будут создавать помехи друг другу. Это можно в некоторой степени подправить, если известно точное положение каждого передатчика и приёмника, и каждый из них есть ФАР, это называется MIMO. Но тут же автор самое простое решение делает, есть более простые решения, уменьшающие эту проблему, такие как не ячеистая топология, а граф с суперузлами.
     

  • 1.10, Аноним (10), 17:33, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Идея прикольная. Но софт у них какой-то отшибленый на всб голову и последний раз когда я смотрел на их гитхаб это была какая-то полупроприетарь даже без лицензии, подразумевающая чуть ли не винду.

    Также закладывается на стремные проприетарные чипы лоры с фирмварой, производимые полутора мутными фирмами. LoRa вообще весьма проприетарный и жлобский протоколец.

     
  • 1.16, Аноним (16), 17:57, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не скрине:
    >found the cache

    Для нужд закладчиков делает что-ли? А если кого-нибудь из них поймают и посадят из-за уязвимостей в программе (в том числе из-за компрометации инфраструктуры или ины- уязвимостей протокола), не подарят ли разрабу пару цементных туфлей?

     
  • 1.17, rvs2016 (ok), 17:59, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > передавать данные

    ...
    > со скоростью несколько килобит в секунду

    А чё - неплохо!
    Во времена ФИДО подключение к ББСке модемом на скорости 14400 бпс выглядело очень даже неплохой скоростью. Вот и пришло время возрождения ФИДО! :-)

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 18:05, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    несколько - это не 14400 а 4800...
     
  • 2.22, x3who (?), 18:12, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорость не всегда критична. Собрать показания с датчиков рассыпанных по большой (для большинтва других каналов) площади, отправить им назад соответствующие команды - килобитов хватит. Хотя если гонять mesh-трафик, то да, получается избыточно и как заметил YetAnotherOnanym выше, скорее всего положит всю сеть. Если там не придумали какой-то хитрой маршрутизации.
     

  • 1.18, rvs2016 (ok), 18:01, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При получении пакета выполняется проверка,
    > приходил ли данный пакет в прошлом,
    > и если да он игнорируется,
    > а если нет - ретранслируется другим участникам

    Хорошая дос-атака узлов сети друг на друга!
    Если пакет ранее уже приходил, то он, конечно, проигнорируется, но ресурсы эту проверку узел израсходует. :-)
    Надо бы с пакетом отправлять ещё и список узлов, через которые он уже прошёл, чтобы узлы его повторными отправками не атаковали друг друга. :-)

     
  • 1.23, Анонимусс (?), 18:19, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код прошивки для приёмопередатчиков написан на языках С/С++

    Интересно, сколько б̶е̶к̶д̶о̶р̶о̶в̶ в смысле, самых обычных ошибок с памятью, внесли заинтересованные и/или мотивированные программисты?

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 18:37, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на БезопасТном заинтересованные и/или мотивированные программисты не могут намеренно внести бекдоров?
     
     
  • 3.25, Анонимусс (?), 18:58, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А на БезопасТном заинтересованные и/или мотивированные программисты не могут намеренно
    > внести бекдоров?

    Конечно могли.
    Но! Написать от балды unsafe и вкорячить туда случайный выход за границы буфера...
    Слишком паливно, если у проекта есть хоть какое-то ревью кода.
    В сишке это сделать гораздо легче - в половине тем про CVE гадают, было ли это намеренное или случайное
    Типа как тут https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/131344.html#18

     

  • 1.26, анон (?), 19:16, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А знаете за чей счет гуляем, за счет наркокартелей, ибо они устали свои вышки ставить и обслуживать.
     
     
  • 2.27, Анонимусс (?), 19:21, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А знаете за чей счет гуляем, за счет наркокартелей, ибо они устали
    > свои вышки ставить и обслуживать.

    А типа опенсорс сообщество когда-то брезговало "помогать" кому либо.
    У них даже в лицензиях написано "запрещено запрещать использовать наше поделие, даже если это гитлер"

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру