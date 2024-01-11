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|2.11, YetAnotherOnanym (ok), 17:34, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Создать сеть, которая станет неработоспособной при мало-мальски заметной нагрузке и помешать созданию чего-то более эффективного, застолбив нишу - это, действительно, сильный ход со стороны заинтересованных ведомств.
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|1.5, Аноним (5), 17:01, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А что мешает сделать так же с вайфаем или блютусом в режиме монитора? А я скажу что. Вайфай и блютус у всех есть. А сеть такой топологии не выдержит большого числа юзеров, ибо затраты растут как M*N, где N - число узлов в сети, а M - число сообщений от юзера, M>>N потому, что пользователь узел для своих нужд поднимает. А радиодиапазон не резиновый, начнётся congestion.
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|2.7, Аноним (-), 17:20, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вайфай и блютуз имеют разные частоты. Это разные технологии.
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|3.12, Аноним (12), 17:36, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Частоты-то как раз одинаковые — 2.4 GHz. 802.11ac/ax в расчет не берём, сильно меньше дальность.
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|4.20, Аноним (20), 18:04, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для full-mesh чем больше затухание - тем лучше. Мощность передатчика нарастить можно, когда нужно достучаться до более удалённого узла. А вот когда стучишься до ближних, чем больше затухание - тем меньше помех в эфире.
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|2.9, Аноним (9), 17:22, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А что мешает сделать так же с вайфаем или блютусом в режиме монитора?
LoRa от слов Long Range а ваши вайфаи за стеной не ловят а хотя бы на километр нужны прямая видимость и напраленные антенны
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|3.14, Аноним (14), 17:50, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну смотри. Вот у тебя частотный диапазон. Его можно порезать по частотам и по времени. Часть выделишь одним передатчикам, часть - другим. Во floodfill-режиме даже передавая идентичное сообщение передатчики будут создавать помехи друг другу. Это можно в некоторой степени подправить, если известно точное положение каждого передатчика и приёмника, и каждый из них есть ФАР, это называется MIMO. Но тут же автор самое простое решение делает, есть более простые решения, уменьшающие эту проблему, такие как не ячеистая топология, а граф с суперузлами.
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|1.10, Аноним (10), 17:33, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Идея прикольная. Но софт у них какой-то отшибленый на всб голову и последний раз когда я смотрел на их гитхаб это была какая-то полупроприетарь даже без лицензии, подразумевающая чуть ли не винду.
Также закладывается на стремные проприетарные чипы лоры с фирмварой, производимые полутора мутными фирмами. LoRa вообще весьма проприетарный и жлобский протоколец.
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|1.16, Аноним (16), 17:57, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не скрине:
>found the cache
Для нужд закладчиков делает что-ли? А если кого-нибудь из них поймают и посадят из-за уязвимостей в программе (в том числе из-за компрометации инфраструктуры или ины- уязвимостей протокола), не подарят ли разрабу пару цементных туфлей?
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|1.17, rvs2016 (ok), 17:59, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> передавать данные
...
> со скоростью несколько килобит в секунду
А чё - неплохо!
Во времена ФИДО подключение к ББСке модемом на скорости 14400 бпс выглядело очень даже неплохой скоростью. Вот и пришло время возрождения ФИДО! :-)
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|2.22, x3who (?), 18:12, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорость не всегда критична. Собрать показания с датчиков рассыпанных по большой (для большинтва других каналов) площади, отправить им назад соответствующие команды - килобитов хватит. Хотя если гонять mesh-трафик, то да, получается избыточно и как заметил YetAnotherOnanym выше, скорее всего положит всю сеть. Если там не придумали какой-то хитрой маршрутизации.
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|1.18, rvs2016 (ok), 18:01, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> При получении пакета выполняется проверка,
> приходил ли данный пакет в прошлом,
> и если да он игнорируется,
> а если нет - ретранслируется другим участникам
Хорошая дос-атака узлов сети друг на друга!
Если пакет ранее уже приходил, то он, конечно, проигнорируется, но ресурсы эту проверку узел израсходует. :-)
Надо бы с пакетом отправлять ещё и список узлов, через которые он уже прошёл, чтобы узлы его повторными отправками не атаковали друг друга. :-)
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|1.23, Анонимусс (?), 18:19, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Код прошивки для приёмопередатчиков написан на языках С/С++
Интересно, сколько б̶е̶к̶д̶о̶р̶о̶в̶ в смысле, самых обычных ошибок с памятью, внесли заинтересованные и/или мотивированные программисты?
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|2.24, Аноним (24), 18:37, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А на БезопасТном заинтересованные и/или мотивированные программисты не могут намеренно внести бекдоров?
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|3.25, Анонимусс (?), 18:58, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А на БезопасТном заинтересованные и/или мотивированные программисты не могут намеренно
> внести бекдоров?
Конечно могли.
Но! Написать от балды unsafe и вкорячить туда случайный выход за границы буфера...
Слишком паливно, если у проекта есть хоть какое-то ревью кода.
В сишке это сделать гораздо легче - в половине тем про CVE гадают, было ли это намеренное или случайное
Типа как тут https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/131344.html#18
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|1.26, анон (?), 19:16, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А знаете за чей счет гуляем, за счет наркокартелей, ибо они устали свои вышки ставить и обслуживать.
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|2.27, Анонимусс (?), 19:21, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А знаете за чей счет гуляем, за счет наркокартелей, ибо они устали
> свои вышки ставить и обслуживать.
А типа опенсорс сообщество когда-то брезговало "помогать" кому либо.
У них даже в лицензиях написано "запрещено запрещать использовать наше поделие, даже если это гитлер"
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