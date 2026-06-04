The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск фильтрующего прокси Privoxy 4.2.0

04.06.2026 09:26 (MSK)

Опубликован релиз прокси-сервера Privoxy 4.2.0, предназначенного для создания персональных фильтров web-контента. При помощи Privoxy можно вырезать рекламные вставки, отбрасывать отслеживающие Cookie, удалять всплывающие диалоги, блокировать загрузку стороннего JavaScript-кода и вносить необходимые пользователю произвольные изменения в web-страницы. Privoxy поддерживает установку как на локальные системы отдельных пользователей, так и на серверы для создания централизованной инфраструктуры фильтрации контента в локальной сети. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2+. Готовые сборки подготовлены для Linux (deb) и Windows.

Из расширенных возможностей Privoxy можно отметить: возможность привязки тегов для изменения поведения фильтров в зависимости от отдельных клиентских и серверных HTTP-заголовков; режим инспектирования HTTPS, позволяющий фильтровать HTTPS-запросы и ответы; использование регулярных выражений в файлах конфигурации; возможность замены анимированных gif-ов на урезанные статические картинки. Privoxy может использоваться для блокирования рекламы и нежелательного контента на устройствах, на которых невозможно установить соответствующие браузерные дополнения.

Среди изменений в новом выпуске:

  • В режиме инспектирования HTTPS включено по умолчанию использование ключей на базе эллиптических кривых (SN_X9_62_prime256v1) вместо RSA при генерацииключей и сертификатов для сайтов.
  • Реализована возможность использования разных клиентских тегов для разных клиентов, работающих на том же хосте.
  • Добавлена сборочная опция "--enable-acl-debugging" для добавления расширенных возможностей отладки ACL.
  • Повышена эффективность работы фильтров за счёт применения отдельных связанных списков для разных типов фильтров.
  • Во встроенный web-интерфейс добавлена возможность добавления и убирания внешних фильтров.
  • Прекращена поддержка библиотеки mbedtls 2.x и версий OpenSSL до 2.0.
  • Для "sourceforge" добавлен фильтр для скрытия панели вайб-кодинга.
  • Исправлены две проблемы с безопасностью (CVE-идентификаторы не присвоены):
    • Переполнение буфера в функции parse_chunk_size(), проявляющееся при разборе размера блока данных при использовании "Chunked Transfer Encoding" в HTTP/1.0.
    • Переполнение стека в функции ssl_send_certificate_error() из-за сохранения сообщения об ошибке в стеке без учёта его размера.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.privoxy.org/announ...)
  2. OpenNews: Выпуск фильтрующего прокси Privoxy 4.1.0
  3. OpenNews: Стабильный релиз прокси-сервера Squid 7
  4. OpenNews: Выпуск HTTP/TCP-балансировщика HAProxy 3.0
  5. OpenNews: Выпуск Toxiproxy 2.6, прокси для проверки устойчивости приложений к сетевым проблемам
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65607-privoxy
Ключевые слова: privoxy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, opennetuser (ok), 09:44, 04/06/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Пользовался им пока интернет был на http. Как только все перешли на https, то смысла в нем не стало для хоумюзера. Кто-то им пользуется для личного потребления?
     
     
  • 2, Аноним (2), 10:09, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    смысла не стало потому что хоумюзер не сможет выписать себе сертификат для прокси или потому что на тот момент у них не было вскрытия https?
     
     
  • 3, opennetuser (ok), 11:03, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не было возможности у привокси залезть внутрь https.
     
  • 4, dannyD (?), 12:26, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользую. Как большую резалку прямо по целым доменам. Вырезаю целыми сегментами.
    Цель: ты не видишь - тебя не видят.
    Т.е. у бровзера несколько профилей.
    В профиле через привокси я не вижу никакой рекламы и прочего даже без адблок.
     

  • 5, dannyD (?), 12:27, 04/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Это интересно, но у меня даже 4.0 не собирается.

    Позеленеет - попробую.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру