Выпуск P2P-системы синхронизации файлов syncspirit 0.4.5, совместимой с Syncthing

31.05.2026 18:08 (MSK)

Доступен релиз программы syncspirit 0.4.5, позволяющей организовать автоматическую непрерывную синхронизацию файлов пользователя на нескольких устройствах. Проект решает задачи, сходные с проприетарной системой Resilio Sync (бывший BitTorrent Sync). Syncspirit написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Графический интерфейс построен с использованием библиотеки FLTK; для хранения БД используется отечественная встраиваемая СУБД libmdbx; для обработки событий применяется акторный фреймворк rotor. Готовые сборки доступны для Linux (x86_64, AppImage), Windows (поддерживается Windows XP) и macOS.

Syncspirit представляет собой независимую реализацию протокола синхронизации BEP, предложенного проектом Syncthing. Синхронизированные данные не загружаются в сторонние облачные хранилища, а напрямую реплицируются между системами пользователя при их одновременном появлении в online. Syncspirit бесшовно интегрируется с Syncthing-узлами на уровне протокола и использует инфраструктуру Syncthing для определения участников сети (эту возможность можно отключать).

В отличие от проекта Syncthing, который написан на языке Go и использует клиент-серверную архитектуру и REST-API (в качестве клиента выступает веб-браузер), syncspirit предоставляет как реализацию в виде фонового процесса syncspirit-daemon, так и отдельное приложение с графическим интерфейсом, позволяющее более экономно расходовать оперативную память.

Ключевые новшества относительно предыдущего анонса версии 0.4.1:

  • Реализован автоматический мониторинг изменений в файловой системе и их дальнейшая синхронизация с кластером (используются доступные системные механизмы inotify, ReadDirectoryChangesW и kqueue).
  • Появилась возможность дополнительного сканирования произвольной вложенной директории.
  • Обеспечено автоматическое отбрасывание файлов с непредставимыми в UTF8 именами.
  • Появилась возможность перегенерации сертификатов.
  • Снижен расход памяти (приблизительно на 30-40%) и уменьшена нагрузка на CPU.
  • Появилась возможность ручного задания корневых сертификатов (актуально для систем c истекшими системными сертификатами)
  • Улучшена совместимость с Syncthing 2.0.
  • Выполнен переход на систему автоматических сборок (CI/CD) SourceCraft.


Автор новости: basiliscos
  • 1.1, Какаянахренразница (ok), 18:35, 31/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    <отечественная встраиваемая СУБД libmdbx> Почему не кириллицей? Почему из "отечественного" только БД?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:55, 31/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.24, Аноним (24), 21:30, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > <отечественная встраиваемая СУБД libmdbx> Почему не кириллицей? Почему из "отечественного"
    Почему вопрос о названии СУБД libmdbx задаётся авторам syncspirit?

     

  • 1.3, Аноним (3), 19:03, 31/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >Выпуск P2P-системы

    Ммм... вспомнил времена ADSL-модемов, тогда был расцвет всяких DC++ с городскими чатиками.

     

  • 1.4, Аноним (4), 19:12, 31/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Выглядит как поделие сисадмина windows 3.11
     
     
  • 2.8, Аноним (9), 19:53, 31/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.11, пох. (?), 20:00, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    да вроде на 95 похоже...
     
  • 2.17, Аноним (17), 20:42, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Выглядит как рациональное использование ресурсов приложением, в которое почти никогда не заглядывают.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 20:53, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Дак вот для чего Мотиф сделали...
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 21:35, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    FLTK, в новости написано же.
     
     
  • 5.33, Аноним (18), 01:18, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Рациональней всего с ресурсами было в досе.
     

  • 1.5, А ноним (?), 19:16, 31/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Как замечательно, что C++. Потому что синктынг написан на каком-то там го, и даже в убунте его невозможно было собрать, т.к. требует чуть ли не бета-версию го, убунтовская пакетированная ему не прокатила. Плохо, когда отсутствуют стандарты и независимые реализации языков (go, rust), вендорлок какой-то получается.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:06, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    нормальные пакеты в голагне собирались и собираются прям из репо через go install https::/github...
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 20:55, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А чего не curl https:... | sudo bash ...
     
  • 2.14, ы (?), 20:06, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > вендорлок какой-то получается.

    дык так и задумано. да и пипл хавает.

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 22:56, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Хз что у вас там получается, в федоре гошка ставится одной командой и работает без всяких плясок, 1.26.3 из штатных реп и 1.26.3 последняя на гитхабе, в файлах go.mod можно прописать любую версию, по умолчанию ставится разумеется текущая, если вы используете древний дистр, то поправьте циферку и будет вам счастье, почему разрабы должны делать это за вас?
     
  • 2.26, Аноним (26), 21:52, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Плохо, когда отсутствуют стандарты и независимые реализации языков (go, rust), вендорлок какой-то получается.

    Так эти языки и ориентированы на проприетарщиков. И сделаны ради вендорлока. И в core team попадают через постель.

     
     
  • 3.27, Аноним (28), 22:44, 31/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.7, Аноним (9), 19:52, 31/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.16, жявамэн (ok), 20:26, 31/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    интересный проект
    добавлю в список зеркалирования в локальный форж
     
  • 1.20, Аноним (18), 20:56, 31/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Как сабж далёк от rsync?
     
  • 1.23, Аноним (23), 21:29, 31/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    ebuid хочу однако
     
  • 1.29, bublick (ok), 23:13, 31/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Совпадение то что эндпоинт с релеями syncthing недавно заблокировали?
     

  • 1.30, Аноним (30), 23:46, 31/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Сколько файлов может наблюдать inotify?
     
  • 1.32, Аноним (32), 23:56, 31/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Обязательно попробую, интересно у них в планах есть реализация для андроид?
     

