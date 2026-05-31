Выпуск P2P-системы синхронизации файлов syncspirit 0.4.5, совместимой с Syncthing

Доступен релиз программы syncspirit 0.4.5, позволяющей организовать автоматическую непрерывную синхронизацию файлов пользователя на нескольких устройствах. Проект решает задачи, сходные с проприетарной системой Resilio Sync (бывший BitTorrent Sync). Syncspirit написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Графический интерфейс построен с использованием библиотеки FLTK; для хранения БД используется отечественная встраиваемая СУБД libmdbx; для обработки событий применяется акторный фреймворк rotor. Готовые сборки доступны для Linux (x86_64, AppImage), Windows (поддерживается Windows XP) и macOS.

Syncspirit представляет собой независимую реализацию протокола синхронизации BEP, предложенного проектом Syncthing. Синхронизированные данные не загружаются в сторонние облачные хранилища, а напрямую реплицируются между системами пользователя при их одновременном появлении в online. Syncspirit бесшовно интегрируется с Syncthing-узлами на уровне протокола и использует инфраструктуру Syncthing для определения участников сети (эту возможность можно отключать).

В отличие от проекта Syncthing, который написан на языке Go и использует клиент-серверную архитектуру и REST-API (в качестве клиента выступает веб-браузер), syncspirit предоставляет как реализацию в виде фонового процесса syncspirit-daemon, так и отдельное приложение с графическим интерфейсом, позволяющее более экономно расходовать оперативную память.

Ключевые новшества относительно предыдущего анонса версии 0.4.1: