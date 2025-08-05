Выпуск P2P-системы синхронизации файлов syncspirit 0.4.1, совместимой с Syncthing

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|2.2, Аноним (2), 20:03, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Отвратительный гуй. Красная кнопка не проходит WCAG AAA, разные элементы гуя имеют разный размер шрифта, значки невнятного значения -- придется читать тултипы, чтоб расшифровать аффтарские ребусы. В общем, отвратный гуй, за такое можно сразу увольнять. А еще аффтар путает Mb с MiB, то есть функционально гуй еще и врет.
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|3.3, Знатный аноним (?), 20:06, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И в довесок всё поделие пытается паразитировать на инфраструктуре другого проекта (коннект клиентов за NAT)
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|4.22, Аноним (-), 22:07, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И в довесок всё поделие пытается паразитировать на инфраструктуре другого проекта
> (коннект клиентов за NAT)
Я тоже не понимаю зачем они взяли уродский протокол веб девов с их жысонами и чем там еще.
И в целом странные люди. База какая-то экзотическая, в пакетах дистро ее нет, да еще - патчить надо потом самому, в репа патч лежит. Фреймворк какой-то самопальный надо. В общем канительный проект если вы не его автор (себе мы многое прощаем).
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|3.30, Аноним (30), 02:19, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Красная кнопка не проходит WCAG AAA
Пофиг на иностранные аббревиатуры. Зато даже боковым зрением привлекает внимание, подумаешь дважды прежде, чем нажать.
Кстати погуглил, что такое WCAG AAA...
"Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) explains how to make web content more accessible to people with disabilities. WCAG covers web sites, applications, and other digital content."
Смешались [s]кони-люди[/s]... веб контент, приложения [s]и, скорее всего, силу земли...[/s] да и другой цифровой контент. Фильмы - цифровой контент? Цифровой. Надо бы тоже свои сертификаты раздавать и на них... Музыка - цифровой контент? Цифровой... Да чо уж там, написали бы сразу - всё должно быть WCAG. Что не WCAG, то надо отменить.
> разные элементы гуя имеют разный размер шрифта
Я бы еще понял логику, если бы "однотипные элементы гуя имеют разные размер шрифта"... Но в данном случае - логика вышла в окно.
> А еще аффтар путает Mb с MiB
Оно, вроде бы, в винде испокон веков так повелось. Но мне, конечно же, лень проверять.
Если я не соврал, то логика тут есть - видеть те же цифры, что и в эксплорере.
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|2.21, Stanislavvv (?), 21:50, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так себе гуй... Подобное, но чуть менее аляповатое видел только в отечественной управлялке одним зеленым NGFW. Но даже там не додумались красить кнопки, обошлись иконками.
А вообще, похоже, у автора NIH-синдром...
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|1.5, Аноним (5), 20:13, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Сразу видно поделку от отечественных дельфистов. Ну почему fltk?! Ну хоть tui сделай, он кстати тут будет на порядок лучше смотреться. Вдобавок libmdbx, не дай Бог.
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|2.6, Аноним (5), 20:16, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> поддерживается Windows XP
Самое главное забыл. Автор крадёт свои же ресурсы у всех для кого выложил это приложение в пользу несуществующих пользователей несуществующей оси, а я-то знаю каких трудов стоит поддержка этой древности.
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|3.9, Аноним (9), 20:25, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это нездоровая тема, я бы поостерёгся иметь дело с подобными авторами. С одной стороны, черт бы с ней, с этой икспи, особенно, если сабж -- "вещь в себе", но это, как минимум, зависимость от древних тулчейнов, и много ничем не мотивированной боли.
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|4.11, Аноним (11), 20:30, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> но это, как минимум, зависимость от древних тулчейнов
древних?
FLTK 1.4.4 released on July 20, 2025
> много ничем не мотивированной боли
да, у многих комментаторов, почему-то много ничем не мотивированной боли, со стороны спины
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|5.12, Аноним (9), 20:34, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не отличаешь тулчейн от тулкита? Ну и флтк это такое, оно примерно 25 лет не обновлялось (вроде автор плюсов очень топил в своих книжках, на том и выезжало).
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|4.16, Аноним (11), 21:09, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты не отличаешь тулчейн от тулкита?
подумал что аноним дурачок, а вышло что я
а что не так с тулчейнами C++ для win32 сборки совместимой с windows xp?
автор вроде как шлангом собирает, ну не 6-ю студию для этих целей использовать же
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|4.19, Аноним (19), 21:21, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> многие из современных приложений будут работать на версии ядра Linux 2.6, их авторы у кого и что крадут?
А ты думаешь нет? Когда ты приходишь контрибутить в проект, пишешь код, тесты, все проверяешь, засылаешь пр, а CI такой - пук, а у нас тут cmake 2, не знаю никаких generator expressions. Думаешь как закостылить, штудируешь полдня древнюю доку на цмейк, пытаешься на стековерфлоу темы по датам отфильтровать, чатьжопете пытаешься объяснить что у тебя древний цмаке. Уже потрачено больше чем на написание кода, но сборка запустилась. CI такой - пук, а у нас тут C++98, не знаю никаких unordered_map.
Автор: используй map, это компаааатибле.
Я: а ничего что..?
Автор: ничего, писай прямо здесь
Я: ну ок
CI: молодца!
Автор: молодца!
Мой прод которому нужна эта фича: еле ворочается.
Я: Fuuuu.
В итоге PR ему больше не засылал, пилил форк который перевел на нормальный цмаке и стандарт целиком, серьезно выиграв в скорости и особенно в удобстве разработки, автор блеял после этого про невозможность забирать себе мои изменения, на что был в красках послан, посыл запинен в ишшуях всем напоказ и автор забанен. Потом он писал уже в почту, извинялся и рассказывал что сделал опциональную поддержку свежего стандарта на ифдефах, на что был послан уже грубо.
Такая вот история. Интересно, есть ли тут те кто назовет проект.
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|3.10, Аноним (11), 20:25, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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многие из современных приложений будут работать на версии ядра Linux 2.6, их авторы у кого и что крадут?
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|1.15, Мистер Крабс (?), 20:55, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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IMHO: интерфейс на голову выше… нет, неизмеримо выше, чем GTK/Libadwaita. Как можно было вообще вляпаться в такое гнусное скругленное безумие?
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|2.29, Аноним (30), 02:04, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как можно было вообще вляпаться в такое гнусное скругленное безумие?
Пофиг на скругления. Как можно больше окон должно быть списком в одну колонку. Побольше шрифты, потолще элементы, побольше отступов, чтобы список был бесконечный. Мимикрируем под мобильные девайсы. Пофиг, что там ориентация экрана другая... Л - логика...
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|1.20, Аноним (5), 21:41, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Из кода ротора:
> /** \brief non-owning pointer to resources plugin */
> plugin::resources_plugin_t *resources = nullptr;
>
> /** \brief finds plugin by plugin class identity
> *
> * 'nullptr' is returned when plugin cannot be found
> */
> plugin::plugin_base_t *get_plugin(const std::type_index &) const noexcept;
Так просто зашёл напомнить что в расте свойства объектов описываются типами, а не комментариями.
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|2.24, Аноним (-), 22:44, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну что ж, придётся в следующей версии GCC добавить искусственный интеллект для разбора C++ комментариев и проверки кода на правильное использование API. По другому раст не победить.
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|2.25, Аноним (19), 23:07, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну optional и в плюсах есть. Просто толстолобые диды считают 'optional<const T&>' крамолой. Правда нишевой оптимизации нет, а диды привыкли еще с сишных времён над бийтиками трястись. Хорошо что они не знают что в rust поля структур с дефолтным repr сами сортируются по размеру чтобы на выравнивание байты не тратить, а то с зависти бы порвались все.
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|1.23, Stanislavvv (?), 22:18, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сходил на гитхаб проекта, почитал ридми.
Либо автор много чего о себе думает, либо стебётся, ибо заявленная ностальгия об "good old programs, where everything is "in memory" of one program" как-то слабо сочетается с разделением гуя и демона.
Планов у него на гуи, конечно, громадьё ("plans to develop multiple syncspirit UIs: wx-widgets, qt, gtk, maybe native, maybe even native mobile UIs..."), но то, что синхронизироваться можно с компом вообще без гуя — про это он не в курсе, судя по всему. То есть домашний NAS без монитора, но с вебмордой — в пролёте, даже если захочется.
Что касается потребления памяти на более-менее современном (15+ лет) десктопе — с учётом того, что там в любом случае нужен браузер, syncthing, работающий рядом, просто теряется где-то вдалеке, если отсортировать по потреблению памяти, причём независимо от ОС. Не там надо оптимизировать потребление... Несовременный же десктоп с осью тех же времен сейчас имеет смысл только как очень специализированный АРМ, работающий по принципу "работает — не трогай" со времён, когда не то что syncthing не существовал, ещё и samba4 не вышла.
Вобщем, идея написать совместимое понятна, но цели написания — странноваты. Впрочем, остаётся вариант обучения то ли C++, то ли fltk, то ли работе с библиотеками.
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|2.26, Аноним (-), 00:33, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Цели да, странны. Я думаю, что чуваку просто по фану писать именно так, но в силу каких-то психологических проблем он не может признаться себе, что выбирает такие странные пути чисто по фану. Как следствие, он начинает придумывать объяснения, и (как обычно в таких случаях с людьми и бывает) делает это не особо критично.
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|3.27, Имя (?), 00:50, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если ты скажешь, что пишешь просто по фану, тебе ответят, что, мол, деконструируй. Если деконструируешь - тебе скажут, что ты неправильно думаешь, нужно думать так-то. Проще вообще не разговаривать.
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|3.28, Аноним (30), 01:58, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но в силу каких-то психологических проблем он не может признаться себе
О, качественная кекспертиза подъехала от диванного психолога.
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