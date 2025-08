Выпуск P2P-системы синхронизации файлов syncspirit 0.4.1, совместимой с Syncthing

Сходил на гитхаб проекта, почитал ридми.

Либо автор много чего о себе думает, либо стебётся, ибо заявленная ностальгия об "good old programs, where everything is "in memory" of one program" как-то слабо сочетается с разделением гуя и демона. Планов у него на гуи, конечно, громадьё ("plans to develop multiple syncspirit UIs: wx-widgets, qt, gtk, maybe native, maybe even native mobile UIs..."), но то, что синхронизироваться можно с компом вообще без гуя — про это он не в курсе, судя по всему. То есть домашний NAS без монитора, но с вебмордой — в пролёте, даже если захочется. Что касается потребления памяти на более-менее современном (15+ лет) десктопе — с учётом того, что там в любом случае нужен браузер, syncthing, работающий рядом, просто теряется где-то вдалеке, если отсортировать по потреблению памяти, причём независимо от ОС. Не там надо оптимизировать потребление... Несовременный же десктоп с осью тех же времен сейчас имеет смысл только как очень специализированный АРМ, работающий по принципу "работает — не трогай" со времён, когда не то что syncthing не существовал, ещё и samba4 не вышла. Вобщем, идея написать совместимое понятна, но цели написания — странноваты. Впрочем, остаётся вариант обучения то ли C++, то ли fltk, то ли работе с библиотеками.