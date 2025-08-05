Выпуск P2P-системы синхронизации файлов syncspirit 0.4.1, совместимой с Syncthing

2.6 , Аноним ( 5 ), 20:16, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > поддерживается Windows XP Самое главное забыл. Автор крадёт свои же ресурсы у всех для кого выложил это приложение в пользу несуществующих пользователей несуществующей оси, а я-то знаю каких трудов стоит поддержка этой древности.

3.9 , Аноним ( 9 ), 20:25, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это нездоровая тема, я бы поостерёгся иметь дело с подобными авторами. С одной стороны, черт бы с ней, с этой икспи, особенно, если сабж -- "вещь в себе", но это, как минимум, зависимость от древних тулчейнов, и много ничем не мотивированной боли.

4.11 , Аноним ( 11 ), 20:30, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > но это, как минимум, зависимость от древних тулчейнов древних?

FLTK 1.4.4 released on July 20, 2025 > много ничем не мотивированной боли да, у многих комментаторов, почему-то много ничем не мотивированной боли, со стороны спины

5.12 , Аноним ( 9 ), 20:34, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты не отличаешь тулчейн от тулкита? Ну и флтк это такое, оно примерно 25 лет не обновлялось (вроде автор плюсов очень топил в своих книжках, на том и выезжало).

4.16 , Аноним ( 11 ), 21:09, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты не отличаешь тулчейн от тулкита? подумал что аноним дурачок, а вышло что я а что не так с тулчейнами C++ для win32 сборки совместимой с windows xp?

автор вроде как шлангом собирает, ну не 6-ю студию для этих целей использовать же

4.19 , Аноним ( 19 ), 21:21, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > многие из современных приложений будут работать на версии ядра Linux 2.6, их авторы у кого и что крадут? А ты думаешь нет? Когда ты приходишь контрибутить в проект, пишешь код, тесты, все проверяешь, засылаешь пр, а CI такой - пук, а у нас тут cmake 2, не знаю никаких generator expressions. Думаешь как закостылить, штудируешь полдня древнюю доку на цмейк, пытаешься на стековерфлоу темы по датам отфильтровать, чатьжопете пытаешься объяснить что у тебя древний цмаке. Уже потрачено больше чем на написание кода, но сборка запустилась. CI такой - пук, а у нас тут C++98, не знаю никаких unordered_map. Автор: используй map, это компаааатибле.

Я: а ничего что..?

Автор: ничего, писай прямо здесь

Я: ну ок

CI: молодца!

Автор: молодца!

Мой прод которому нужна эта фича: еле ворочается.

Я: Fuuuu. В итоге PR ему больше не засылал, пилил форк который перевел на нормальный цмаке и стандарт целиком, серьезно выиграв в скорости и особенно в удобстве разработки, автор блеял после этого про невозможность забирать себе мои изменения, на что был в красках послан, посыл запинен в ишшуях всем напоказ и автор забанен. Потом он писал уже в почту, извинялся и рассказывал что сделал опциональную поддержку свежего стандарта на ифдефах, на что был послан уже грубо. Такая вот история. Интересно, есть ли тут те кто назовет проект.

3.10 , Аноним ( 11 ), 20:25, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – многие из современных приложений будут работать на версии ядра Linux 2.6, их авторы у кого и что крадут?

