Регрессии в rsync 3.4.3 и принятие изменений, подготовленных с использованием AI

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|1.1, Colorado_House_of_Representatives (?), 23:25, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Появление регрессий означает плохое покрытие тестами. С помощью клода, благодаря тестам, переписал древнее легаси без проблем, результат полностью идентичный. Пишите тесты, товарищи, вне зависимости от использования или не использования ИИ. И проверяйте их после каждой правки.
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|3.22, Аноним (22), 00:19, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как это делать
Никак не делать. У нейры есть особенность, сравнимая с выходом цунами на берег: чем больше зажимаешь волну (увеличиваешь кол-во тестов), тем больше амплитуда (катастрофичней ошибки).
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|3.23, Colorado_House_of_Representatives (?), 00:25, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне хватает обычного плагина к vscode.
На переписывание легаси ушёл день. Грубо говоря, если совсем кратко, то запросы такие:
просмотри код, определи логику (что делает);
найди баги и логические проблемы;
возьми проект за основу как пример, реализуй с нуля его логику, безпощадно удаляй и меняй код без ограничений;
проверь, что набор тестов проходит и код соотносится;
напиши документацию.
Дополнительно стоит установить всевозможные статические анализаторы и в промте указать что вот они есть. В моём случае клод полез xxd утилитой бинарники исследовать.
Всё заработало буквально сразу же. Потом оставшуюся часть для новый функционал добавлял.
В общем, для себя такую последовательность определил:
Неизвестный код -> ии генерит документацию по его логике -> смотрю что документация соответствует действительности (если нет, даю уточнения или соображения для исследования) -> прошу сгенерировать тесты -> смотрю, что они сформированы адекватно -> контрольный заход с промтом на проверку соответствия кода, документации и тестов. После этого проверяю вручную всё ли ок. Мелкие промты для мелких исправлений.
И вот у нас есть база, от которой можно отталкиваться. Добавление новой фичи – подробное описание её логики, пограничных состояний, уточнений и тд. Здесь нужно разбираться в области, плохие и хорошие паттерны, библиотеки, их ограничения и тд. Если человек с узким кругозором, то и нейросеть в его руках выдаст соответствующий результат.
В общем-то разработка с помощью ИИ не отличается от процессов командной работы. Только ты тимлид у агента.
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|4.24, Colorado_House_of_Representatives (?), 00:31, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дополню, что ещё стоит не только обычную документацию генерировать. А накапливать базу знаний, уже для себя. Ссылки, документы, книги – всё то, благодаря чему ты смог бы сам сделать эту работу (пусть и за большее время, чем с ИИ). Если что-то непонятно, можно спросить у ИИ куда копать, что почитать.
Таким образом можно поддерживать и свой уровень знаний, и ускорять работу. Бездумно действовать рисково.
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|4.26, Colorado_House_of_Representatives (?), 00:39, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> прошу сгенерировать тесты
Уточнение: в случае с переписыванием легаси тесты уже были. Но в целом шаги такие. И в бывший легаси проект по мере появления новых фич уже новые тесты.
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|2.17, Аноним (22), 00:02, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если они подтянули нейроslop, то сколько тестов ни покрывай, ИИ обязательно создаст ошибку между ними.
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|1.4, Аркагоблин (?), 23:34, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Сейчас набегут любители запретов головного мозга рассказывать какой ИИ плохой. А в том что это плохие халатные тестеры и люди с отсутствием мозгов которые принимали такие изменения, а не ИИ, им всё равно.
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|2.6, Аноним (3), 23:35, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть у Tridge, создателя rsync, разработчика под 60 лет, у которого опыт под 40 лет разработки - нет мозгов?
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|3.9, Аркагоблин (?), 23:40, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Профессиональные умения и ум не одно и то же. Человек может быть хорошим специалистом но лохом по жизни. Да и с чего вы взяли что это он принял, может это мейнтейнеры второго ранга приняли.
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|4.11, Аноним (3), 23:43, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что? Посмотри на GitHub, он один и коммиты делал и PR принимал, там буквально не осталось никого проверять его. Что он хочет то там и делает.
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|5.19, Аркагоблин (?), 00:08, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так как Эндрю уже почти 60 лет и он предпочёл бы путешествовать на яхте, а не тратить своё время на устранение уязвимостей в rsync
Прочитайте. Человек пожилой уже, ему не до кода и какого-то там качества. Узнал про ИИ и генерирует себе.
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|4.13, Аноним (13), 23:44, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> может это мейнтейнеры второго ранга приняли.
Ты совсем гоблин что ли... oh wait. Новость то дочитай кто принял.
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|3.21, Аноним (21), 00:18, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> у которого опыт под 40 лет разработки - нет мозгов?
40 лет разработки одного rsync и 40 лет разработки разного софта это небо и земля, и могу сказать, что если за сорок лет разработки одного rsync до сих пор его еще и разрабатывают - да, НЕТ МОЗГОВ в корне.
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|4.28, Аноним (28), 01:28, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> у которого опыт под 40 лет разработки - нет мозгов?
> 40 лет разработки одного rsync и 40 лет разработки разного софта это
> небо и земля, и могу сказать, что если за сорок лет
> разработки одного rsync до сих пор его еще и разрабатывают -
> да, НЕТ МОЗГОВ в корне.
На самом деле это классика уже: опять индустрия держиться на какой-то мелкой тулзе, которую сопровождает уже престарелый чел, которому хочется уже привыкать к земле/воде, а адекватной замены/подмоги этому герою (без сарказмов) индустрия так и не выделила из своих "нищенских" бюджетов!
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|2.12, Аноним (13), 23:43, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> любители запретов головного мозга
Дак это ведь у вайбкодеров запрещен головной мозг
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|1.5, Аноним (3), 23:34, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Так если у него самого времени нет на фикс, лучше оставить проект чтоб другие форкнули, а не делать слоп.
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|1.7, Аноним10084 и 1008465039 (?), 23:35, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Так как Эндрю уже почти 60 лет и он предпочёл бы путешествовать на яхте, а не тратить своё время на устранение уязвимостей в rsync
Справедливо! Хотя пользователи rsync тоже предпочли бы кататься на яхте, а не чинить отломавшиеся сценарии
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|2.10, Аноним (10), 23:41, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто действительно пользуется сценарием который сломался для чего-то важного предпочтёт починить, а потом кататься.
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|3.16, Аноним10084 и 1008465039 (?), 23:58, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто ж знал, что вековечно стабильный rsync вдруг станет шалить? Да, я понимаю, что нельзя доверять ничему, но всё-таки "баги в rsync" у большинства в их модели угроз были далеко не в приоритете
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|1.14, Аноним (14), 23:47, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Так как Эндрю уже почти 60 лет и он предпочёл бы путешествовать на яхте, а не тратить своё время на устранение уязвимостей в rsync, он решил
добавить работы джунам
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|2.18, Аноним (22), 00:04, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Эндрю уже почти 60 лет
Какой-то в отрасли старческий кризис, Линусу вообще уже как Джобсу.
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|3.20, Аноним10084 и 1008465039 (?), 00:17, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Эндрю уже почти 60 лет
> Какой-то в отрасли старческий кризис, Линусу вообще уже как Джобсу.
А ведь интересно и впрямь, что начинается проблема наследования - есть ещё ключевые проекты, где правят лидеры первого поколения. IT уже существует достаточно, чтобы преемственность начинала из всех углов вылезать
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