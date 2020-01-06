Опубликована новая LTS-ветка СУБД MariaDB 12.3

Представлен выпуск СУБД MariaDB 12.3.2, который отмечен как первый стабильный релиз ветки 12.3. Ветка MariaDB 12.3 отнесена к выпускам с длительным сроком поддержки и будет сопровождаться до июня 2029 года. Одновременно доступен выпуск MariaDB 13.0.1, имеющий статус кандидата в релизы.

Проектом MariaDB развивается ответвление от MySQL, сохраняющее обратную совместимость и отличающееся интеграцией дополнительных движков хранения и расширенных возможностей. Развитие MariaDB курирует независимая организация MariaDB Foundation в соответствии с открытым и прозрачным процессом разработки, не зависящим от отдельных производителей. MariaDB поставляется вместо MySQL во многих дистрибутивах Linux (RHEL, SUSE, Fedora, openSUSE, Slackware, OpenMandriva, ROSA, Arch Linux, Debian) и внедрён в таких крупных проектах, как Wikipedia, Google Cloud SQL и Nimbuzz.

Среди изменений в ветке MariaDB 12.3 по сравнению с прошлым LTS-выпуском MariaDB 11.8: