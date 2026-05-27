Обновление Wolvic, web-браузера для устройств виртуальной реальности

27.05.2026 20:22 (MSK)

Опубликованы новые версии web-браузеров Gecko Wolvic 1.9 и Chromium Wolvic 1.3, предназначенных для использования в системах дополненной и виртуальной реальности. Браузеры предоставляют 3D-интерфейс для навигации по сайтам при помощи 3D-шлема, и, помимо традиционных плоских страниц, позволяют web-разработчикам создавать трехмерные web-приложения для систем виртуальной реальности, используя API WebXR, WebAR и WebVR. Отличия браузеров сводится к тому, что в Gecko Wolvic применяется web-движок GeckoView, а в Chromium Wolvic задействован движок Chromium.

Навигация в браузерном интерфейсе осуществляется при помощи VR-контроллеров или через отслеживание движения глаз, а для ввода данных в web-формы применяется виртуальная клавиатура или система голосового ввода, дающая возможность заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого системы распознавания речи. Возможен просмотр в браузере пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции, адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео.

Готовые сборки формируются для платформы Android и поддерживают такие 3D-шлемы, как Huawei VR Glass, Huawei Vision Glass, VIVE Focus, Lynx R1, Lenovo A3, Magic Leap 2, Meta Quest 2/3/Pro, Oculus Quest и Pico 4/4E. В режиме тестирования возможен запуск на обычном Android-смартфоне без 3D-шлема. Код Wolvic написан на языках Java и C++, и распространяется под лицензией MPLv2.

Среди изменений в новых выпусках:

  • Предоставлена возможность добавления и использования по умолчанию своих поисковых движков.
  • Задействован новый движок для распознавания речи, применяемый для голосового поиска и позволяющий выполнять транскрибирование. В движке задействованы модели автоматического распознания речи от проекта Vosk, загружаемые по мере необходимости и занимающие менее 50 МБ. Распознавание производится на устройстве без обращения к внешним сервисам. Поддерживаются английский, испанский, немецкий, итальянский, китайский, французский и русский языки.
  • Реализована корректная работа с сервисами, такими как Google Earth, предлагающими установить отдельное приложение. Для подобных программ Wolvic теперь откатывается на использование web-версии.

  • Добавлены четыре новых виртуальных окружения, включаемые через диалог "Settings > Environment".
  • Обеспечено сохранение состояния браузера после обновления - все открытые до обновления вкладки теперь сохраняются.
  • Расширены возможности виджетов для выбора даты и времени.
  • Возобновлена поддержка 3D-шлема Lynx-R1.
  • Браузерный движок Gecko и компоненты Mozilla для Android обновлены до версии 140, соответствующей Firefox 140 (в прошлых выпусках использовались версии Mozilla Android Components 128 и Gecko 128).


Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:12, 27/05/2026 [ответить]  
    		
    Казалось бы, даже Apple не смогла ничего нового придумать и как-то завлечь пользователей в Vision Pro, как пишут даже у фанатов крайне малый интерес.
    Хотя по железу там лучшее устройство (и дорогое):
    https://www.apple.com/apple-vision-pro/

    И если для игр ещё куда ни шло, и то для малого количества и точно не для всех. То вот, чтобы в браузере сидеть в VR шлеме...

     
  • 2, Аноним83 (?), 22:09, 27/05/2026 [ответить]  
    		
    Тем не менее, корпы типа меты всё ещё лееят надежды что они создадут виртуальный мир и все туда ломанутся их рекламу смотреть, а они будут стричь купоны и рассказывать всем как надо жить, что можно думать а что нельзя.

    Учитывая что даже в локдаун оно не взлетело, не взлетело даже у подрастающего поколения - похоже оно уже и не взлетит.

    Хотя концепты виртуального кабинета и пр интересны, в плане того что там можно упихать много инфы как будто стена мониторов - но в реале такое почти никому не надо.

     
