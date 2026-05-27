Обновление Wolvic, web-браузера для устройств виртуальной реальности

Опубликованы новые версии web-браузеров Gecko Wolvic 1.9 и Chromium Wolvic 1.3, предназначенных для использования в системах дополненной и виртуальной реальности. Браузеры предоставляют 3D-интерфейс для навигации по сайтам при помощи 3D-шлема, и, помимо традиционных плоских страниц, позволяют web-разработчикам создавать трехмерные web-приложения для систем виртуальной реальности, используя API WebXR, WebAR и WebVR. Отличия браузеров сводится к тому, что в Gecko Wolvic применяется web-движок GeckoView, а в Chromium Wolvic задействован движок Chromium. Навигация в браузерном интерфейсе осуществляется при помощи VR-контроллеров или через отслеживание движения глаз, а для ввода данных в web-формы применяется виртуальная клавиатура или система голосового ввода, дающая возможность заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого системы распознавания речи. Возможен просмотр в браузере пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции, адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео. Готовые сборки формируются для платформы Android и поддерживают такие 3D-шлемы, как Huawei VR Glass, Huawei Vision Glass, VIVE Focus, Lynx R1, Lenovo A3, Magic Leap 2, Meta Quest 2/3/Pro, Oculus Quest и Pico 4/4E. В режиме тестирования возможен запуск на обычном Android-смартфоне без 3D-шлема. Код Wolvic написан на языках Java и C++, и распространяется под лицензией MPLv2. Среди изменений в новых выпусках: Предоставлена возможность добавления и использования по умолчанию своих поисковых движков.

Задействован новый движок для распознавания речи, применяемый для голосового поиска и позволяющий выполнять транскрибирование. В движке задействованы модели автоматического распознания речи от проекта Vosk, загружаемые по мере необходимости и занимающие менее 50 МБ. Распознавание производится на устройстве без обращения к внешним сервисам. Поддерживаются английский, испанский, немецкий, итальянский, китайский, французский и русский языки.

Реализована корректная работа с сервисами, такими как Google Earth, предлагающими установить отдельное приложение. Для подобных программ Wolvic теперь откатывается на использование web-версии.





Добавлены четыре новых виртуальных окружения, включаемые через диалог "Settings > Environment".

Обеспечено сохранение состояния браузера после обновления - все открытые до обновления вкладки теперь сохраняются.

Расширены возможности виджетов для выбора даты и времени.

Возобновлена поддержка 3D-шлема Lynx-R1.

Браузерный движок Gecko и компоненты Mozilla для Android обновлены до версии 140, соответствующей Firefox 140 (в прошлых выпусках использовались версии Mozilla Android Components 128 и Gecko 128).



