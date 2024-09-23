The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Первый выпуск редакции браузера Wolvic с движком Chromium

23.09.2024 10:17

Представлен релиз браузера Wolvic Chromium 1.0, в котором вместо движка Mozilla Gecko и технологий Firefox, задействован движок Chromium. Браузер Wolvic (бывший Firefox Reality) предназначен для использования в системах дополненной и виртуальной реальности, предоставляет 3D-интерфейс для навигации по сайтам с использованием 3D-шлема, и, помимо традиционных плоских страниц, позволяет web-разработчикам при помощи API WebXR, WebAR и WebVR создавать трехмерные web-приложения для систем виртуальной реальности.

Навигация в браузерном интерфейсе осуществляется при помощи VR-контроллеров или через отслеживание движения глаз, а для ввода данных в web-формы применяется виртуальная клавиатура или система голосового ввода, дающая возможность заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. Возможен просмотр в браузере пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов.

Готовые сборки формируются для платформы Android и поддерживают такие 3D-шлемы, как Huawei VR Glass, Huawei Vision Glass, VIVE Focus, Lynx R1, Lenovo A3, Magic Leap 2, Meta Quest 2/3/Pro, Oculus Quest и Pico 4/4E. В режиме тестирования возможен запуск на обычном Android-смартфоне без 3D-шлема.

По своим возможностям Wolvic Chromium 1.0 очень близок к Wolvic v1.7 на базе движка Mozilla Gecko, например, поддерживается навигация с использованием механизмов отслеживания движения глаз и доступен улучшенный полноэкранный режим. Из специфичных изменений отмечается добавление виджета для отображения заголовков и 18 новых виртуальных окружений, воссоздающих разнообразные ландшафты (окружения включаются через диалог Settings > Environment). Помимо этого, проведена большая работа по повышению стабильности, поддержке свежих версий операционных систем и расширению функциональности, связанной с реализацией стандарта OpenXR.



  1. Главная ссылка к новости (https://wolvic.com/blog/chromi...)
  2. OpenNews: Опубликован Wolvic 1.7, web-браузер для устройств виртуальной реальности
  3. OpenNews: Компания Igalia представила Wolvic, web-браузер для устройств виртуальной реальности
  4. OpenNews: Выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado 21.0.0
  5. OpenNews: Представлен wxrd, композитный сервер на базе Wayland для систем виртуальной реальности
  6. OpenNews: Google открыл приложение для создания 3D-моделей с использованием виртуальной реальности
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61914-wolvic
Ключевые слова: wolvic, virtual, vr
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 11:03, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Подумал опять какой-то художник, вместо того, чтобы и дальше рисовать антропоморфных животных, решил браузер делать.

    А это Igalia

     
  • 1.2, Аноним (-), 11:04, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Наконец-то они поняли где будущее, а где стагнация и неминуемая смерть.
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:13, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличная штука для утренней разминки рук. Но более 10 минут чревато проблемами с функциями глаз и головного мозга.
     
  • 1.6, tm (?), 11:44, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А пусть они на олдовый форум зайдут, где шрифты на больших разрешениях мелкие по-дефолту.

    З.Ы. у таких любителей посёрфить через VR наверняка шкаф резиновыйми женщинами найдется.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:17, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С названием браузера немного постеснялись ;)
     
  • 2.15, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:42, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А пусть они на олдовый форум зайдут, где шрифты на больших разрешениях мелкие по-дефолту.

    Реквестируй им режим скуфа.

     

  • 1.7, Аноним (7), 12:12, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вовик.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:27, 23/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:14, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вульвик
     
  • 2.16, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:44, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wolvic Girinovsky
     

  • 1.9, Аноним (10), 12:24, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Наконец то этот браузер пошел по правильному пути и стал использовать правильный движок. Полностью поддерживаю.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:51, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с каких пор хромиум "правильный" движок?
     

  • 1.12, Жироватт (ok), 13:47, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не шутить про фурри...
    Не шутить про фурри...
     
  • 1.13, Golangdev (?), 14:11, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > навигации по сайтам с использованием 3D-шлема

    Это ж насколько нужно не хотеть взять в руки клавиатуру и мышку, чтобы надевать себе "3D-шлем" на черепушку =)

     
     
  • 2.17, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:45, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если возьмёшь в руки мышь и клаву, то руки будут заняты, а они должны быть свободны.
     

  • 1.14, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:20, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Офтальмологи поощряют
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру