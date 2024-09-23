Первый выпуск редакции браузера Wolvic с движком Chromium

Представлен релиз браузера Wolvic Chromium 1.0, в котором вместо движка Mozilla Gecko и технологий Firefox, задействован движок Chromium. Браузер Wolvic (бывший Firefox Reality) предназначен для использования в системах дополненной и виртуальной реальности, предоставляет 3D-интерфейс для навигации по сайтам с использованием 3D-шлема, и, помимо традиционных плоских страниц, позволяет web-разработчикам при помощи API WebXR, WebAR и WebVR создавать трехмерные web-приложения для систем виртуальной реальности.

Навигация в браузерном интерфейсе осуществляется при помощи VR-контроллеров или через отслеживание движения глаз, а для ввода данных в web-формы применяется виртуальная клавиатура или система голосового ввода, дающая возможность заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. Возможен просмотр в браузере пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов.

Готовые сборки формируются для платформы Android и поддерживают такие 3D-шлемы, как Huawei VR Glass, Huawei Vision Glass, VIVE Focus, Lynx R1, Lenovo A3, Magic Leap 2, Meta Quest 2/3/Pro, Oculus Quest и Pico 4/4E. В режиме тестирования возможен запуск на обычном Android-смартфоне без 3D-шлема.

По своим возможностям Wolvic Chromium 1.0 очень близок к Wolvic v1.7 на базе движка Mozilla Gecko, например, поддерживается навигация с использованием механизмов отслеживания движения глаз и доступен улучшенный полноэкранный режим. Из специфичных изменений отмечается добавление виджета для отображения заголовков и 18 новых виртуальных окружений, воссоздающих разнообразные ландшафты (окружения включаются через диалог Settings > Environment). Помимо этого, проведена большая работа по повышению стабильности, поддержке свежих версий операционных систем и расширению функциональности, связанной с реализацией стандарта OpenXR.



