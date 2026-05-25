Выпуск дистрибутива MX Linux 25.2

|1.1, q (ok), 08:04, 25/05/2026 [ответить]
Кто-то в 2к26 пользуется васянодистрами?
|2.3, nebularia (ok), 08:17, 25/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну конкретно MX хз, но вот antiX на его основе прекрасен для старого и слабого железа. И нет, поставив условный арч или дебиан самостоятельно ты такое не получишь, там кастомное DE на основе IceWM и куча самописного софта с основной задачей быть легковесным. Из альтернатив наверное только Puppy, где та же история (только на основе JWM).
|3.5, Жироватт (ok), 09:00, 25/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
На дебиане - да, согласен. Или обрезаешь, что можно, или терпишь.
На арче - вполне достижимо, весь софт есть в репах/ауре. Кроме совсем уж экзотики.
Но если есть задача оживить действительно старое железо - у меня это был древний недонетбук с нвидией вместо процессора и ведром 2.3, но с полноценной физической клавой и резиновым корпусом - то тут только строгий hardended-кросскомпиляция генты, пакет за пакетом и установка на целевом устройстве уже готовых бинарей.
|3.8, q (ok), 09:09, 25/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Старое железо полагается либо выбрасывать, либо больше никогда не обновлять. У меня где-то до сих пор живой ноут с дуалбутом вантуз-XP + Fedora 10 валяется.
На слабое железо полагается ставить серверные дистры, а коммуницировать с ними по http. OpenWrt тому пример. Нахрена там гуй -- не ясно.
|2.4, Жироватт (ok), 08:53, 25/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Кто-то в 2026м году пользуется устаревшим сленгом с сокращениями годов в стиле 2кХХ?
|1.2, Bob (??), 08:11, 25/05/2026 [ответить]
Да что же он весит как не в себя?
По компонентам установить можно?
|2.6, Жироватт (ok), 09:05, 25/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Чтобы ты мог установить систему оффлайн, а потом уже только подключиться к сети и докачать нужное?
|1.7, Аноним (7), 09:08, 25/05/2026 [ответить]
Когда-то "легковесный дистр" был 20-40 Mb,сейчас 3ГБ, лет через 10 с такими темпами "легковесный" уже будет пару терабайт.
|1.9, ЛетящийГроб (?), 09:21, 25/05/2026 [ответить]
Нормальный дистр (не без изъянов) но пользоваться можно, и у них есть своя репа с хорошим софтом для мышки, далее >> далее >> готово ))
Но эксперты с ОпенНета конечно со мной не согласятся ...
