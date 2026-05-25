Выпуск дистрибутива MX Linux 25.2

25.05.2026 07:56 (MSK)

Опубликован релиз легковесного дистрибутива MX Linux 25.2, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и пакетами из собственного репозитория. В дистрибутиве на выбор можно использовать системы инициализации sysVinit и systemd. Поставляются собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. Для загрузки доступны 64-разрядные сборки (x86_64) с рабочим столом Xfce (3 ГБ), а сборки с рабочим столом KDE (3.6 ГБ) и сборки (2.4 ГБ) с оконным менеджером Fluxbox.

В новом выпуске:

  • В инсталляторе MX Installer (gazelle-installer) реализован полнофункциональный текстовый вариант интерфейса (minstall --tui), позволяющий управлять установкой без перехода в графический режим. Предоставлены systemd-юниты для режима oobe/oem, используемого в редакции для плат Raspberry pi.
  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 13.5. Ядро Linux обновлено до версии 6.12.90
  • Обновлены сборки с расширенной поддержкой оборудования (AHS), которые поставляются с Xfce, ядром 7.0 c патчами от проекта liquorix и Мesa 26.0.1.
  • Переработана система загрузки в Live-режиме. Функции начальной настройки выделены из скрипта rc.local. Улучшено приложение обновления ядра live-kernel-updater, в котором появилась возможность одновременной установки нескольких ядер. При установке из репозитория uc-tool-mx в утилитах MX Snapshot и live-kernel-updater реализована поддержка live-систем с микрокодом (microcode-enabled).


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, q (ok), 08:04, 25/05/2026 [ответить]  
    Кто-то в 2к26 пользуется васянодистрами?
     
     
  • 2.3, nebularia (ok), 08:17, 25/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну конкретно MX хз, но вот antiX на его основе прекрасен для старого и слабого железа. И нет, поставив условный арч или дебиан самостоятельно ты такое не получишь, там кастомное DE на основе IceWM и куча самописного софта с основной задачей быть легковесным. Из альтернатив наверное только Puppy, где та же история (только на основе JWM).
     
     
  • 3.5, Жироватт (ok), 09:00, 25/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На дебиане - да, согласен. Или обрезаешь, что можно, или терпишь.
    На арче - вполне достижимо, весь софт есть в репах/ауре. Кроме совсем уж экзотики.
    Но если есть задача оживить действительно старое железо - у меня это был древний недонетбук с нвидией вместо процессора и ведром 2.3, но с полноценной физической клавой и резиновым корпусом - то тут только строгий hardended-кросскомпиляция генты, пакет за пакетом и установка на целевом устройстве уже готовых бинарей.
     
  • 3.8, q (ok), 09:09, 25/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Старое железо полагается либо выбрасывать, либо больше никогда не обновлять. У меня где-то до сих пор живой ноут с дуалбутом вантуз-XP + Fedora 10 валяется.

    На слабое железо полагается ставить серверные дистры, а коммуницировать с ними по http. OpenWrt тому пример. Нахрена там гуй -- не ясно.

     
  • 2.4, Жироватт (ok), 08:53, 25/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кто-то в 2026м году пользуется устаревшим сленгом с сокращениями годов в стиле 2кХХ?
     

  • 1.2, Bob (??), 08:11, 25/05/2026 [ответить]  
    Да что же он весит как не в себя?
    По компонентам установить можно?
     
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 09:05, 25/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чтобы ты мог установить систему оффлайн, а потом уже только подключиться к сети и докачать нужное?
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:08, 25/05/2026 [ответить]  
    Когда-то "легковесный дистр" был 20-40 Mb,сейчас 3ГБ, лет через 10 с такими темпами "легковесный" уже будет пару терабайт.
     
  • 1.9, ЛетящийГроб (?), 09:21, 25/05/2026 [ответить]  
    Нормальный дистр (не без изъянов) но пользоваться можно, и у них есть своя репа с хорошим софтом для мышки, далее >> далее >> готово ))

    Но эксперты с ОпенНета конечно со мной не согласятся ...  

     
