Выпуск дистрибутива MX Linux 25.2

1.1 , q ( ok ), 08:04, 25/05/2026 [ответить] –4 + / – Кто-то в 2к26 пользуется васянодистрами?

2.3 , nebularia ( ok ), 08:17, 25/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну конкретно MX хз, но вот antiX на его основе прекрасен для старого и слабого железа. И нет, поставив условный арч или дебиан самостоятельно ты такое не получишь, там кастомное DE на основе IceWM и куча самописного софта с основной задачей быть легковесным. Из альтернатив наверное только Puppy, где та же история (только на основе JWM).

3.5 , Жироватт ( ok ), 09:00, 25/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – На дебиане - да, согласен. Или обрезаешь, что можно, или терпишь.

На арче - вполне достижимо, весь софт есть в репах/ауре. Кроме совсем уж экзотики.

Но если есть задача оживить действительно старое железо - у меня это был древний недонетбук с нвидией вместо процессора и ведром 2.3, но с полноценной физической клавой и резиновым корпусом - то тут только строгий hardended-кросскомпиляция генты, пакет за пакетом и установка на целевом устройстве уже готовых бинарей.

3.8 , q ( ok ), 09:09, 25/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Старое железо полагается либо выбрасывать, либо больше никогда не обновлять. У меня где-то до сих пор живой ноут с дуалбутом вантуз-XP + Fedora 10 валяется. На слабое железо полагается ставить серверные дистры, а коммуницировать с ними по http. OpenWrt тому пример. Нахрена там гуй -- не ясно.

2.4 , Жироватт ( ok ), 08:53, 25/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Кто-то в 2026м году пользуется устаревшим сленгом с сокращениями годов в стиле 2кХХ?



1.2 , Bob ( ?? ), 08:11, 25/05/2026 [ответить] + / – Да что же он весит как не в себя?

По компонентам установить можно?

2.6 , Жироватт ( ok ), 09:05, 25/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы ты мог установить систему оффлайн, а потом уже только подключиться к сети и докачать нужное?



1.7 , Аноним ( 7 ), 09:08, 25/05/2026 [ответить] + / – Когда-то "легковесный дистр" был 20-40 Mb,сейчас 3ГБ, лет через 10 с такими темпами "легковесный" уже будет пару терабайт.

1.9 , ЛетящийГроб ( ? ), 09:21, 25/05/2026 [ответить] + / – Нормальный дистр (не без изъянов) но пользоваться можно, и у них есть своя репа с хорошим софтом для мышки, далее >> далее >> готово )) Но эксперты с ОпенНета конечно со мной не согласятся ...

