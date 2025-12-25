Выпуск ForgeZero 1.9.0, инструмента сборки для C и ассемблера

Опубликован релиз ForgeZero 1.9.0 (fz), консольного инструмента сборки для проектов на языках C, C++ и ассемблере (NASM, GAS, FASM). Инструмент не требует создания Makefile или иных конфигурационных файлов для базового использования. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. ForgeZero определяет тип файла и автоматически выбирает необходимый бэкенд. Каждый файл с кодом собирается в объектный файл, после чего выполняется проверка дублирующихся глобальных символов во всех объектах и осуществляется компоновка в единых исполняемый файл. Скомпилированные файлы кэшируются и повторно пересобираются только после внесения изменений в связанные с ними файлы с кодом. Возможно опциональное отслеживание изменений в ФС и пересборка после обновления файлов с кодом. Поддерживаются компиляторы GCC, Clang, G++, Clang++; ассемблеры NASM, GAS, FASM; компоновщики LD, GCC, Clang; архиватор AR. Обязательные предупреждения для C и C++: "-Wall -Wextra -Werror -Wpedantic -Wshadow -Wconversion". По умолчанию включены санитайзеры AddressSanitizer и UndefinedBehaviorSanitizer (отключаются флагом -sanitize=false). Поддерживаются платформы Linux, macOS, Windows (WSL2 и экспериментально нативно). Основные изменения в версии 1.9.0: Добавлен флаг "-target" <triple>, позволяющий выполнять кросс-компиляцию для произвольной архитектуры при наличии соответствующего префиксного инструментария. fz самостоятельно определяет имена компилятора, компоновщика и архиватора по указанному идентификатору (например, "arm-linux-gnueabihf-gcc"). Поддерживаются любые стандартные целевые платформы GNU, в том числе arm-linux-gnueabihf, aarch64-linux-gnu и riscv64-linux-gnu.

Реализована поддержка поддержка протокола LSP (Language Server Protocol). Флаг "-compile-commands" генерирует файл compile_commands.json (Compilation Database) в корне проекта. Файл считывается языковыми серверами clangd и ccls, обеспечивая работу автодополнения, навигации по коду и диагностики в редакторах с поддержкой LSP (Neovim, VSCode, CLion, Emacs и др.).

Команда fz "-update" перед установкой новой версии теперь сохраняет текущий бинарный файл в /usr/local/bin/fz.old, что позволяет откатиться к предыдущей версии без переустановки.

Устранена ошибка, при которой в мультидиректорных проектах файлы с одинаковыми базовыми именами из разных подкаталогов перезаписывали объектные файлы друг друга. Имена объектных файлов теперь формируются на основе полного относительного пути к исходному файлу.

Реализован интерактивный режим "fz -shell" для сборки одиночных файлов.

Добавлено тестовое покрытие для команд SplitCommand, CmdSet и CmdBuild. Покрытие тестами пакета компоновщика увеличено с 17% до 60%, а покрытие всех пакетов превысило 40%.

Добавлен механизм подмены CheckTool для тестирования сценариев с отсутствующими компонентами тулчейна. Изменения предыдущих выпусков: В версии 1.8.0 реализована сборка статических библиотек (-type static / -lib), обеспечена уникальность имён объектных файлов в мультидиректорных проектах, исправлены ошибки в подсистеме сборки, связанные с обходом пути "..".

В версии 1.7.0 добавлена параллельная компиляция (-j N, 0 — автоопределение числа ядер), поддержка линкер-скриптов (-T) и адреса точки входа (-Ttext), интерактивный режим (fz -shell), явный выбор формата вывода (elf32, elf64, bin), компиляция файлов C++ (.cpp, .cc, .cxx) с теми же строгими флагами предупреждений, что и для C.

В версии 1.6.0 добавлены инициализация проекта (fz -init, создаёт .fz.yaml, .fzignore, README.md), поддержка формата bin (-format bin) для загрузчиков и прошивок, конфигурационные поля libs, flags.cc, flags.asm, flags.ld.

В версии 1.5.0 реализованы множественные директории источников (source_dirs), явные списки файлов (source_files), шаблоны include/exclude, поле libs для библиотек компоновщика, файл .fzignore, многоуровневое слияние конфигурационных файлов.



