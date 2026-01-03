Обновление операционной системы MenuetOS 1.70, написанной на ассемблере

Опубликован выпуск операционной системы MenuetOS 1.70, разработка ядра которой ведётся полностью на ассемблере. Сборки MenuetOS подготовлены для 64-разрядных систем x86 и могут быть запущены под управлением QEMU. Сборка системы занимает 1.4 МБ и сформирована в виде образа дискеты и iso-образа для записи на CD (поддерживается запуск в VirtualBox). Исходный код проекта Menuet64 распространяются под ограничивающей лицензией, требующей согласования любого использования в коммерческих целях, а Menuet32 - под лицензией GPL. Система поддерживает вытесняющую многозадачность, загрузку на системах с UEFI и SMP на многоядерных системах. Проектом также развивается собственный X-сервер и предоставляется встроенный графический интерфейс пользователя с поддержкой тем оформления, операций Drag&Drop, кодировки UTF-8 и переключений клавиатурных раскладок. Для разработки приложений на языке ассемблера предлагается собственная интегрируемая среда разработки. В операционной системе доступны сетевой стек, драйверы для Ethernet и USB 2.0, звуковые кодеки AC97 и Intel HDA (ALC662/888). Проектом развивается простой web-браузер HTTPC, почтовый и ftp клиенты, VNC-клиент, серверы ftp и http, приложения для просмотра изображений, редактирования текстов, работы с файлами, просмотра видео, воспроизведения музыки. Для навигации по файлам предлагается использовать файловый менеджер NDN (Necromancer's Dos Navigator), портированный для MenuetOS. Возможен запуск DOS-эмулятора и таких игр, как Quake и Doom. Совместимость с Linux обеспечивается при помощи базового слоя POSIX, позволяющего создавать GUI-приложения, которых могут запускаться в Menuet и Linux/X11, а также собственного X-сервера, написанного на ассемблере, в который можно перенаправить вывод приложения, запущенного на внешней системе с Linux, для отображения его интерфейса в MenuetOS. Из недавних изменений: Прослойки совместимости с Linux и X11 достигли состояния, позволяющего запускать простые X11-приложений, такие как XCalc, XEyes, XClock и простые игры, собранные для Linux (запуск подобных программ не требует перекомпиляции - можно запускать существующие исполняемые файлы, скопированные из дистрибутивов Linux). В MenuetOS также улучшена поддержка существующих Linux-библиотек - протестирована возможность использования около 100 сборок библиотек из состава Linux Mint.

Предложено новое основное меню и добавлен новый набор сжатых пиктограмм.

Добавлен MIDI Sequencer.

Реализована поддержка libssl и libcrypto. Добавлена утилита загрузки web-страниц fetch, поддерживающая HTTPS.

Улучшен конфигуратор.

Ускорена работа сетевого стека. Расширена поддержка DHCP.

До версии 3.00.0012 обновлён файловый менеджер NDN (Necromancer's Dos Navigator).

Улучшено приложение Webcall для работы с web-камерой.

Улучшены утилиты ftps и ftpc

Расширены возможности развиваемого проектом X-сервера.



