Обновление операционной системы MenuetOS 1.70, написанной на ассемблере

03.01.2026 08:35

Опубликован выпуск операционной системы MenuetOS 1.70, разработка ядра которой ведётся полностью на ассемблере. Сборки MenuetOS подготовлены для 64-разрядных систем x86 и могут быть запущены под управлением QEMU. Сборка системы занимает 1.4 МБ и сформирована в виде образа дискеты и iso-образа для записи на CD (поддерживается запуск в VirtualBox). Исходный код проекта Menuet64 распространяются под ограничивающей лицензией, требующей согласования любого использования в коммерческих целях, а Menuet32 - под лицензией GPL.

Система поддерживает вытесняющую многозадачность, загрузку на системах с UEFI и SMP на многоядерных системах. Проектом также развивается собственный X-сервер и предоставляется встроенный графический интерфейс пользователя с поддержкой тем оформления, операций Drag&Drop, кодировки UTF-8 и переключений клавиатурных раскладок. Для разработки приложений на языке ассемблера предлагается собственная интегрируемая среда разработки.

В операционной системе доступны сетевой стек, драйверы для Ethernet и USB 2.0, звуковые кодеки AC97 и Intel HDA (ALC662/888). Проектом развивается простой web-браузер HTTPC, почтовый и ftp клиенты, VNC-клиент, серверы ftp и http, приложения для просмотра изображений, редактирования текстов, работы с файлами, просмотра видео, воспроизведения музыки. Для навигации по файлам предлагается использовать файловый менеджер NDN (Necromancer's Dos Navigator), портированный для MenuetOS.

Возможен запуск DOS-эмулятора и таких игр, как Quake и Doom. Совместимость с Linux обеспечивается при помощи базового слоя POSIX, позволяющего создавать GUI-приложения, которых могут запускаться в Menuet и Linux/X11, а также собственного X-сервера, написанного на ассемблере, в который можно перенаправить вывод приложения, запущенного на внешней системе с Linux, для отображения его интерфейса в MenuetOS.

Из недавних изменений:

  • Прослойки совместимости с Linux и X11 достигли состояния, позволяющего запускать простые X11-приложений, такие как XCalc, XEyes, XClock и простые игры, собранные для Linux (запуск подобных программ не требует перекомпиляции - можно запускать существующие исполняемые файлы, скопированные из дистрибутивов Linux). В MenuetOS также улучшена поддержка существующих Linux-библиотек - протестирована возможность использования около 100 сборок библиотек из состава Linux Mint.
  • Предложено новое основное меню и добавлен новый набор сжатых пиктограмм.
  • Добавлен MIDI Sequencer.
  • Реализована поддержка libssl и libcrypto. Добавлена утилита загрузки web-страниц fetch, поддерживающая HTTPS.
  • Улучшен конфигуратор.
  • Ускорена работа сетевого стека. Расширена поддержка DHCP.
  • До версии 3.00.0012 обновлён файловый менеджер NDN (Necromancer's Dos Navigator).
  • Улучшено приложение Webcall для работы с web-камерой.
  • Улучшены утилиты ftps и ftpc
  • Расширены возможности развиваемого проектом X-сервера.


