Уязвимость в CPU AMD Zen 2, позволяющая повысить привилегии и обойти изоляцию виртуальных машин

Компания AMD раскрыла сведения об уязвимости (CVE-2025-54518) в процессорах на базе микроархитектуры Zen 2, вызывающей повреждение кэша объектных кодов. Успешная эксплуатация уязвимости позволяет выполнить инструкции CPU на более высоком уровне привилегий. На практике, проблема потенциально позволяет повысить свои привилегии в системе, например, из пространства пользователя добиться выполнения кода с правами ядра или получить доступ к хост-окружению из виртуальной машины.

Уязвимость выявлена сотрудниками AMD, детали эксплуатации пока не приводятся. Заявлено, что проблема вызвана некорректной изоляцией совместно используемых ресурсов при выполнении операций с кэшем объектных кодов CPU. Через повреждение элементов в кэше атакующий может добиться изменения инструкций, выполняемых на другом уровне привилегий.

Уязвимость проявляется только в процессорах AMD на базе микроархитектуры Zen2 (Fam17h). Проблема затрагивает гипервизор Xen и может использоваться для обхода изоляции. Для веток Xen c 4.17 по 4.21 опубликованы патчи. Исправление для блокирования уязвимости также передано для включения в состав ядра Linux.

В десктопных и мобильных сериях CPU AMD Ryzen 3000, 4000, 5000, 7020, 7030 и Threadripper PRO 3000 WX уязвимость устранена осенью прошлого года. Во встраиваемых CPU AMD Ryzen Embedded V2000 уязвимость устранена в конце декабря. В процессорах серии AMD EPYC 7002 проблема остаётся неисправленной и её предлагается блокировать на уровне операционной системы.



