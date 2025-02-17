Уязвимости в CPU AMD, позволяющие выполнить код на уровне SMM

2.12 , Аноним ( 12 ), 14:09, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сидеть они могут хоть на чем. Но нужно еще и работать.

2.16 , Аноним ( 16 ), 14:14, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но ведь у коре дуба и am2 вообще нет безопасности, даже такой как в новости...

3.27 , Аноним ( 27 ), 14:51, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Но ведь у коре дуба и am2 вообще нет безопасности, даже такой как в новости... Но непривилигерованных васянов в SMM оно, таки, не пускает. В отличие от "безопасных". Такой вот парадокс :). Да, если нет SEV то и баги в нем долбануть не получится.

4.37 , fdghdfgh ( ? ), 15:16, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нашли кучу уязвимостей по сторонним каналам (sidechannel), которые непонятно как эксплуатировать в реальной жизни.

Из них одна эпичная реальная уязвимость - Meltdown (переводится как катастрофа на ядерном реакторе), которая позволяет из простого юзера читать на полной скорости что угодно: хоть рута, хоть виртуалки. Так вот этот самый Meltdown на мифической коре дуба очень даже присутсвует. Какая тут нафик безопасность?

5.41 , Аноним ( - ), 15:36, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нашли кучу уязвимостей по сторонним каналам (sidechannel), которые

> непонятно как эксплуатировать в реальной жизни. Вы сейчас точно в адеквате? И если да - то в курсе что такое SMM вообще? Пролезть в SMM - это нормальный такой "side channel". С правами круче чем у ядра ОС.

5.51 , нах. ( ? ), 16:04, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Из них одна эпичная реальная уязвимость - Meltdown (переводится как катастрофа на нет, оно не так переводится. > что угодно: хоть рута, хоть виртуалки. Так вот этот самый Meltdown

> на мифической коре дуба очень даже присутсвует. да, в прямом своем значении - расплавится нахрен при попытке в реальности что-то откуда-то прочитать. > Какая тут нафик безопасность? противопожарная.

2.25 , Аноним ( 5 ), 14:42, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты смеёшься? Люди пользуются корой два дуба, потому что у них нет денег на новый комп; ну или же есть, но у них их мало и покупка компа явно не в приоритете.

2.28 , Шарп ( ok ), 15:07, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В коре дуба даже уязвимость не нужна, чтобы залезть в память виртуалке. Нашёл с чем сравнивать.

3.38 , Аноним ( 30 ), 15:20, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – C2D для локалхостинга, где какждый сам себе и админ, и арендатор виртуалки. Не будешь же сам у себя данные банковских карт тырить.

3.43 , Аноним ( - ), 15:38, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В коре дуба даже уязвимость не нужна, чтобы залезть в память виртуалке.

> Нашёл с чем сравнивать. Но вот залезть в SMM на этом (самые жирные CVE в списке) - а что, хорошо получается?

2.53 , penetrator ( ? ), 16:10, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да ладно кора дуба, ты лучше скажи зачем лезть в облачные среды, ведь они все виртуализированные

