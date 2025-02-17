Уязвимости в CPU AMD, позволяющие выполнить код на уровне SMM

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|1.6, anonymous (??), 13:52, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Хорошо было бы, если бы в магазинах можно было бы сразу выбирать процессор с уязвимостями незакрытыми.
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|1.7, Rev (ok), 13:55, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> проблема позволяет администратору, имеющему доступ к хост-окружению, прочитать незашифрованное содержимое памяти, в котором потенциально могут находиться конфиденциальные данные гостевой системы
Я правильно понимаю, что хостеры могут специально не ставить обновления, чтобы иметь доступ к памяти виртуалок?
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|2.11, Аноним (9), 14:06, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну и шутник. Как они будут ставить обновления при работающих виртуалках? Однажды настроенный сервер не будут трогать 20 лет, пока не выжмут из него всё что смогут.
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|4.32, нах. (?), 15:13, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да их весь Vk-шмрауд не слышал, чего ты к месью доип@алсо...
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|3.20, нах. (?), 14:23, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну и шутник. Как они будут ставить обновления при работающих виртуалках?
set-vmhost -maintenance -evacuate
Как-то вот так. И через пол-часика посмотреть - почему не получилось и кому там ногой под зад надо ускорения.
А если у тебя виртуализация из дерьма и палок на ке-ве-ме - ну сперва скажи секретутке чтоб написала жалистные письма: "недорогие клиенты, нам ОПЯТЬ понадобилось установить обновления, так что ваши корытца снова перезагрузились ресетом".
Потом в три часа утра питание ему - чпок, и рассылаешь по списку - пользователи ж обожают ночные сюрпризы, так что ж им не поблагоприятствовать. А сам утром накатишь стакан и обновляешь себе до обеда. А, не забудь еще премию себе выписать за работу в непредусмотренную штатным расписанием ночную смену. (да кого колышет что не ты а скрипт работал?!)
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|4.36, Тот_ещё_аноним (ok), 15:15, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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kvm + секретутка
Нереально редкое сочетание
Сам рассылку подготовит
Но рассылка не нужна, там клиент такой-же маргинальный, клиенту ваш ник
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|5.39, нах. (?), 15:31, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сам рассылку подготовит
нуууу....слушай, так можно последних импортозамещенных клиентов потерять, если в рассылке будет "патамушта идите вы на...й вот почему!"
Нужно все же привлечь профильного специалиста для оптимизации текста.
> Но рассылка не нужна, там клиент такой-же маргинальный
ты ценник vk давно видел?
Шоб я так жыл!
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|2.15, Аноним (13), 14:14, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты все правильно все понял. АМД специально и осознанно вставили туда уязвимость. А потом выпустили патч чтобы с них взятки были гладки. А те против какого это уязвимости направлены даже на знают слова патч.
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|1.8, Смузихлёб (ok), 13:58, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А тут еще некоторые удивляются почему люди сидят на коре дуба и am2 сокете. Да вот поэтому и сидят потому что неравнодушны к своей безопасности.
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|2.16, Аноним (16), 14:14, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь у коре дуба и am2 вообще нет безопасности, даже такой как в новости...
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|3.27, Аноним (27), 14:51, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Но ведь у коре дуба и am2 вообще нет безопасности, даже такой как в новости...
Но непривилигерованных васянов в SMM оно, таки, не пускает. В отличие от "безопасных". Такой вот парадокс :). Да, если нет SEV то и баги в нем долбануть не получится.
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|4.37, fdghdfgh (?), 15:16, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нашли кучу уязвимостей по сторонним каналам (sidechannel), которые непонятно как эксплуатировать в реальной жизни.
Из них одна эпичная реальная уязвимость - Meltdown (переводится как катастрофа на ядерном реакторе), которая позволяет из простого юзера читать на полной скорости что угодно: хоть рута, хоть виртуалки. Так вот этот самый Meltdown на мифической коре дуба очень даже присутсвует. Какая тут нафик безопасность?
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|5.41, Аноним (-), 15:36, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нашли кучу уязвимостей по сторонним каналам (sidechannel), которые
> непонятно как эксплуатировать в реальной жизни.
Вы сейчас точно в адеквате? И если да - то в курсе что такое SMM вообще? Пролезть в SMM - это нормальный такой "side channel". С правами круче чем у ядра ОС.
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|5.51, нах. (?), 16:04, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Из них одна эпичная реальная уязвимость - Meltdown (переводится как катастрофа на
нет, оно не так переводится.
> что угодно: хоть рута, хоть виртуалки. Так вот этот самый Meltdown
> на мифической коре дуба очень даже присутсвует.
да, в прямом своем значении - расплавится нахрен при попытке в реальности что-то откуда-то прочитать.
> Какая тут нафик безопасность?
противопожарная.
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|2.25, Аноним (5), 14:42, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты смеёшься? Люди пользуются корой два дуба, потому что у них нет денег на новый комп; ну или же есть, но у них их мало и покупка компа явно не в приоритете.
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|2.28, Шарп (ok), 15:07, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В коре дуба даже уязвимость не нужна, чтобы залезть в память виртуалке. Нашёл с чем сравнивать.
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|3.38, Аноним (30), 15:20, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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C2D для локалхостинга, где какждый сам себе и админ, и арендатор виртуалки. Не будешь же сам у себя данные банковских карт тырить.
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|3.43, Аноним (-), 15:38, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В коре дуба даже уязвимость не нужна, чтобы залезть в память виртуалке.
> Нашёл с чем сравнивать.
Но вот залезть в SMM на этом (самые жирные CVE в списке) - а что, хорошо получается?
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|2.53, penetrator (?), 16:10, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да ладно кора дуба, ты лучше скажи зачем лезть в облачные среды, ведь они все виртуализированные
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|2.23, Аноним (18), 14:33, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати в топ-10 прям заметно влияние ИИ-бума, кто поставил на это в хорошем плюсе.
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|5.47, нах. (?), 15:45, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но к этому времени расходы на недо-r&d уже сто раз окупятся, так что усьо правильно нвидия и прочие делают.
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|6.48, Аноним (18), 15:50, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно, Nvidia и производители памяти (Samsung, Micron и SK hynix) заметно выросли.
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|7.54, n00by (ok), 16:10, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так тут Аноним джва года отправлял всех за новыми плашками в магазин.
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|1.26, Аноним (27), 14:50, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> CVE-2023-31352 - ошибка в прошивке механизма AMD SEV
> (Secure Encrypted Virtualization)
Вот те и секурити фича. Заодно и в SMM сразу пускает, ня. А PSP там аннулировать не получается случайно?
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|1.29, 1 (??), 15:08, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я так понимаю, что уязвимости все давно открытые (CVE-2023), но только сейчас обнародованные. и прошивки для БИОСа выпущены еще в 2024 году,а некоторые и в 2023 году.
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|2.35, нах. (?), 15:15, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и что? Мы и обновления запланировали еще в том самом 2023м. На 2040й!
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|4.60, нах. (?), 16:21, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> да ну, все давно накатили
да накатили-то понятно давно, обновления запланировать не забудь!
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|1.40, Аноним (40), 15:32, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошо, что в магазе одни Интелы были с Нвидиа, АМД не в фаворе,они что-то знали.
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|2.45, Аноним (45), 15:40, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хорошо, что в магазе одни Интелы были с Нвидиа, АМД не в фаворе,они что-то знали.
А про CVE в продукции фирмы Intel - можно прочитать в соседней новости, между прочим. И не забудьте обновить микрокод - а то через полгода проц вообще превратится в тыкву.
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|2.63, Аноним (63), 16:29, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уж пару лет исповедуется как... Неужели грехов так много?!
Таки не отпускает батюшка што-ле?
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