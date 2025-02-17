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Уязвимости в CPU AMD, позволяющие выполнить код на уровне SMM

17.02.2025 13:32

Компания AMD объявила об устранении шести уязвимостей в процессорах AMD EPYC и AMD Ryzen. Три наиболее опасные уязвимости (CVE-2023-31342, CVE-2023-31343, CVE-2023-31345) потенциально позволяют выполнить свой код на уровне SMM (System Management Mode), имеющем более высокий приоритет, чем режим гипервизора и нулевое кольцо защиты. Компрометация SMM позволяет получить неограниченный доступ ко всей системной памяти и может использоваться для контроля за операционной системой. Уязвимости вызваны отсутствием должной проверки входных данных в обработчике SMM, что позволяет привилегированному атакующему перезаписать содержимое SMRAM. Подробности о методе атаки пока не приводятся.

Остальные уязвимости:

  • CVE-2023-31352 - ошибка в прошивке механизма AMD SEV (Secure Encrypted Virtualization), применяемого в системах виртуализации для защиты виртуальных машин от вмешательства со стороны гипервизора или администратора хост-системы. По аналогии с исправленной в начале февраля уязвимостью, проблема позволяет администратору, имеющему доступ к хост-окружению, прочитать незашифрованное содержимое памяти, в котором потенциально могут находиться конфиденциальные данные гостевой системы.
  • CVE-2023-20582 - возможность обойти проверки RMP (Reverse Map Table) при использовании расширения SEV-SNP (Secure Nested Paging), предназначенного для безопасной работы со вложенными таблицами страниц памяти. Атакующий с правами администратора может может создать условия для возникновения исключения (fault) в PTE (Page Table Entry) для обхода средств для защиты целостности памяти виртуальных машин.
  • CVE-2023-20581 - ошибка управления доступом к IOMMU, позволяющая привилегированному атакующему обойти проверку RMP и нарушить целостность памяти гостевой системы.

Уязвимости проявляются в 3 и 4 поколениях серверных процессоров AMD EPYC, во встраиваемых CPU серий AMD EPYC 7003 и 9004, в AMD Ryzen Embedded R1000, R2000, 5000, 7000, V2000 и V3000, в десктоп-сериях AMD Ryzen 3000, 4000, 5000, 7000 и 8000, а также в серии AMD Athlon 3000.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.amd.com/en/resourc...)
  2. OpenNews: Уязвимость в загрузчике микрокода в CPU AMD, позволяющая обойти изоляцию SEV-SNP
  3. OpenNews: AMD опубликовал прототип openSIL, платформы для создания открытых прошивок
  4. OpenNews: Sinkclose - уязвимость в CPU AMD, позволяющая получить доступ к SMM
  5. OpenNews: Уязвимость в UEFI для процессоров AMD, позволяющая выполнить код на уровне SMM
  6. OpenNews: Уязвимость в прошивках UEFI, позволяющая выполнить код на уровне SMM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62734-amd
Ключевые слова: amd, smm, smram
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Смузихлеб забывший пароль (?), 13:40, 17/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +4 +/
     

  • 1.3, Анонимище (?), 13:44, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Завезли еще один способ обхода DRM?
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:47, 17/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

  • 1.6, anonymous (??), 13:52, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хорошо было бы, если бы в магазинах можно было бы сразу выбирать процессор с уязвимостями незакрытыми.
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 14:04, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спросишь в магазине у менеджера. он тебе сразу вагон отгрузит
     
  • 2.17, Аноним (13), 14:14, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Весь Али ими завален.
     

  • 1.7, Rev (ok), 13:55, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > проблема позволяет администратору, имеющему доступ к хост-окружению, прочитать незашифрованное содержимое памяти, в котором потенциально могут находиться конфиденциальные данные гостевой системы

    Я правильно понимаю, что хостеры могут специально не ставить обновления, чтобы иметь доступ к памяти виртуалок?

     
     
  • 2.11, Аноним (9), 14:06, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и шутник. Как они будут ставить обновления при работающих виртуалках? Однажды настроенный сервер не будут трогать 20 лет, пока не выжмут из него всё что смогут.
     
     
  • 3.19, DeerFriend (?), 14:17, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Месье не слышал таких слов как live migration?
     
     
  • 4.32, нах. (?), 15:13, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да их весь Vk-шмрауд не слышал, чего ты к месью доип@алсо...
     
  • 3.20, нах. (?), 14:23, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну и шутник. Как они будут ставить обновления при работающих виртуалках?

    set-vmhost -maintenance -evacuate
    Как-то вот так. И через пол-часика посмотреть - почему не получилось и кому там ногой под зад надо ускорения.

    А если у тебя виртуализация из дерьма и палок на ке-ве-ме - ну сперва скажи секретутке чтоб написала жалистные письма: "недорогие клиенты, нам ОПЯТЬ понадобилось установить обновления, так что ваши корытца снова перезагрузились ресетом".
    Потом в три часа утра питание ему - чпок, и рассылаешь по списку - пользователи ж обожают ночные сюрпризы, так что ж им не поблагоприятствовать. А сам утром накатишь стакан и обновляешь себе до обеда. А, не забудь еще премию себе выписать за работу в непредусмотренную штатным расписанием ночную смену. (да кого колышет что не ты а скрипт работал?!)

     
     
  • 4.36, Тот_ещё_аноним (ok), 15:15, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    kvm + секретутка
    Нереально редкое сочетание
    Сам рассылку подготовит
    Но рассылка не нужна, там клиент такой-же маргинальный, клиенту ваш ник
     
     
  • 5.39, нах. (?), 15:31, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сам рассылку подготовит

    нуууу....слушай, так можно последних импортозамещенных клиентов потерять, если в рассылке будет "патамушта идите вы на...й вот почему!"

    Нужно все же привлечь профильного специалиста для оптимизации текста.

    > Но рассылка не нужна, там клиент такой-же маргинальный

    ты ценник vk давно видел?

    Шоб я так жыл!

     
  • 2.15, Аноним (13), 14:14, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты все правильно все понял. АМД специально и осознанно вставили туда уязвимость. А потом выпустили патч чтобы с них взятки были гладки. А те против какого это уязвимости направлены даже на знают слова патч.
     

  • 1.8, Смузихлёб (ok), 13:58, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А тут еще некоторые удивляются почему люди сидят на коре дуба и am2 сокете. Да вот поэтому и сидят потому что неравнодушны к своей безопасности.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:09, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сидеть они могут хоть на чем. Но нужно еще и работать.
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:14, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь у коре дуба и am2 вообще нет безопасности, даже такой как в новости...
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 14:51, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Но ведь у коре дуба и am2 вообще нет безопасности, даже такой как в новости...

    Но непривилигерованных васянов в SMM оно, таки, не пускает. В отличие от "безопасных". Такой вот парадокс :). Да, если нет SEV то и баги в нем долбануть не получится.

     
     
  • 4.37, fdghdfgh (?), 15:16, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нашли кучу уязвимостей по сторонним каналам (sidechannel), которые непонятно как эксплуатировать в реальной жизни.
    Из них одна эпичная реальная уязвимость - Meltdown (переводится как катастрофа на ядерном реакторе), которая позволяет из простого юзера читать на полной скорости что угодно: хоть рута, хоть виртуалки. Так вот этот самый Meltdown на мифической коре дуба очень даже присутсвует. Какая тут нафик безопасность?
     
     
  • 5.41, Аноним (-), 15:36, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нашли кучу уязвимостей по сторонним каналам (sidechannel), которые
    > непонятно как эксплуатировать в реальной жизни.

    Вы сейчас точно в адеквате? И если да - то в курсе что такое SMM вообще? Пролезть в SMM - это нормальный такой "side channel". С правами круче чем у ядра ОС.

     
  • 5.51, нах. (?), 16:04, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Из них одна эпичная реальная уязвимость - Meltdown (переводится как катастрофа на

    нет, оно не так переводится.

    > что угодно: хоть рута, хоть виртуалки. Так вот этот самый Meltdown
    > на мифической коре дуба очень даже присутсвует.

    да, в прямом своем значении - расплавится нахрен при попытке в реальности что-то откуда-то прочитать.  

    > Какая тут нафик безопасность?

    противопожарная.


     
  • 2.25, Аноним (5), 14:42, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты смеёшься? Люди пользуются корой два дуба, потому что у них нет денег на новый комп; ну или же есть, но у них их мало и покупка компа явно не в приоритете.
     
  • 2.28, Шарп (ok), 15:07, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В коре дуба даже уязвимость не нужна, чтобы залезть в память виртуалке. Нашёл с чем сравнивать.
     
     
  • 3.38, Аноним (30), 15:20, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    C2D для локалхостинга, где какждый сам себе и админ, и арендатор виртуалки. Не будешь же сам у себя данные банковских карт тырить.
     
  • 3.43, Аноним (-), 15:38, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В коре дуба даже уязвимость не нужна, чтобы залезть в память виртуалке.
    > Нашёл с чем сравнивать.

    Но вот залезть в SMM на этом (самые жирные CVE в списке) - а что, хорошо получается?

     
  • 2.53, penetrator (?), 16:10, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ладно кора дуба, ты лучше скажи зачем лезть в облачные среды, ведь они все виртуализированные
     

  • 1.18, Аноним (18), 14:15, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думаю в будущем будет ещё больше разных видов уязвимостей, сложность кода растёт.
    Но и полупроводниковый рынок тоже довольно "жирный".
    >Мировая выручка полупроводников в 2024 году составила $626 млрд, увеличившись на 18,1% по сравнению с 2023 годом

    https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2025/02/05/1117756/gartner_01.

     
     
  • 2.23, Аноним (18), 14:33, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати в топ-10 прям заметно влияние ИИ-бума, кто поставил на это в хорошем плюсе.
     
     
  • 3.33, нах. (?), 15:14, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пипл хавает...
     
     
  • 4.46, 12yoexpert (ok), 15:44, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    через годик-два загнётся, не первый и не последний инвест-скам
     
     
  • 5.47, нах. (?), 15:45, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но к этому времени расходы на недо-r&d уже сто раз окупятся, так что усьо правильно нвидия и прочие делают.

     
     
  • 6.48, Аноним (18), 15:50, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно, Nvidia и производители памяти (Samsung, Micron и SK hynix) заметно выросли.
     
     
  • 7.54, n00by (ok), 16:10, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так тут Аноним джва года отправлял всех за новыми плашками в магазин.
     

  • 1.26, Аноним (27), 14:50, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > CVE-2023-31352 - ошибка в прошивке механизма AMD SEV
    > (Secure Encrypted Virtualization)

    Вот те и секурити фича. Заодно и в SMM сразу пускает, ня. А PSP там аннулировать не получается случайно?

     
  • 1.29, 1 (??), 15:08, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я так понимаю, что уязвимости все давно открытые (CVE-2023), но только сейчас обнародованные. и прошивки для БИОСа выпущены еще в 2024 году,а некоторые и в 2023 году.
     
     
  • 2.35, нах. (?), 15:15, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и что? Мы и обновления запланировали еще в том самом 2023м. На 2040й!

     
     
  • 3.59, 1 (??), 16:18, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ну, все давно накатили
     
     
  • 4.60, нах. (?), 16:21, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > да ну, все давно накатили

    да накатили-то понятно давно, обновления запланировать не забудь!


     

  • 1.40, Аноним (40), 15:32, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, что в магазе одни Интелы были с Нвидиа, АМД не в фаворе,они что-то знали.
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 15:40, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Хорошо, что в магазе одни Интелы были с Нвидиа, АМД не в фаворе,они что-то знали.

    А про CVE в продукции фирмы Intel - можно прочитать в соседней новости, между прочим. И не забудьте обновить микрокод - а то через полгода проц вообще превратится в тыкву.

     
     
  • 3.50, Аноним (40), 15:54, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там гарантия три года.
     
  • 3.62, Аноним (62), 16:28, 17/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.52, anonymous (??), 16:10, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уязвимости в DRM - это приятные и полезные уязвимости.
     
  • 1.55, take 100500 (?), 16:15, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попрание святости и попытка обрушения скреп.
     
  • 1.56, Аноним (56), 16:16, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шигорин на СВО? Или в тылу?
     
     
  • 2.58, Аноним (-), 16:17, 17/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.63, Аноним (63), 16:29, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж пару лет исповедуется как... Неужели грехов так много?!
    Таки не отпускает батюшка што-ле?
     

  • 1.57, Аноним (-), 16:16, 17/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.61, Аноним (61), 16:25, 17/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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