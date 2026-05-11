Выпуск редактора изображений Photoflare 1.7.0

После двух с половиной лет разработки и почти семи лет с прошлого значительного выпуска опубликован релиз редактора изображений Photoflare 1.7.0, разработчики которого пытаются найти оптимальный баланс между функциональностью и удобством интерфейса. Изначально проект был основан как попытка создания открытой и многоплатформенной альтернативы Windows-приложению PhotoFiltre. Код проекта написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формах AppImage и Flatpak. Программа ориентирована на широкий круг пользователей и предоставляет типовые возможности для редактирования изображений, рисования кистями, наложения фильтров, применения градиентов и корректировки цвета. Поддерживается обработка группы изображений в пакетном режиме. Например Photoflare позволяет изменять формат и размер, применять фильтры, поворачивать изображение, выравнивать яркость и насыщенность сразу в нескольких выбранных файлах. В новой версии: Осуществлён переход c Qt5 на ветку Qt6. Переработана система сборки, заменён устаревший API и обновлены зависимости.

Реализована поддержка масштабирования на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Инструменты выделения и реализации курсоров адаптированы для работы с HiDPI.

Полностью переписан код отрисовки элементов на холсте, значительно повышена производительность рисования и применения фильтров, повышена гладкость отрисовки линий. Для снижения потребления памяти и снижения нагрузки на CPU обеспечена перерисовка только изменённых областей. По сравнению с прошлым движком отрисовки новый движок быстрее при работе с изображениями с разрешением 1920×1080 в 2-3 раза, 4K - в 5-10 раз и 9999×9999 - в 10-50 раз.

Обеспечена полная интеграция с инструментарием для обработки изображений G'MIC и добавлена возможность применения предоставляемых в G'MIC эффектов и фильтров для обработки изображений. Добавлено отдельное меню Filters, включающее несколько сотен фильтров, разбитых на категории.

Обновлён инструмент выделения областей на изображении, который теперь может применяться раздельно для каждой вкладки. Добавлена поддержка перемещения выделенной области при помощи мыши или клавиатуры. Реализованы новые типы выделения - "эллипс" для выделения овальных областей и "лассо" - для выделения произвольной формы.

Добавлен режим редактирования, не выходя за границы выделенной области. Ограничение в данном режиме действует среди прочего для фильтров и манипуляций с цветом.

Расширены инструменты рисования. Добавлен режим ограничения излома линий прямыми углами, активируемый при удержании клавиши Shift. В ластик добавлен режим стирания с заменой цвета на прозрачность. Для быстрого стирания теперь можно использовать правую кнопку мыши. Улучшена гладкость штрихов кисти.

Помимо фильтров из набора G’Mic, в состав включено несколько собственных фильтров: Пикселизация Виньетирование Пиксельное рассеивание Эскиз

На холст добавлены вертикальная и горизонтальная линейки, которые можно включать и отключать через меню View.

Предложен новый набор пиктограмм для тёмного режима оформления.

Обеспечено сохранение исходных метаданных Exif и их просмотр в диалоге со свойствами изображения.

При вставке изображений из файла или буфера обмена обеспечен показ опций для поворота и масштабирования вставленного изображения. В панель добавлены кнопки для вставки как нового изображения. Реализована поддержка перемещения изображений мышью в режиме drag&drop.

Добавлена опция для изменения размера изображения в процентах.

Добавлена возможность панорамирования после увеличения масштаба через перемещение курсора, удерживая среднюю кнопку мыши.

Обеспечено сохранение позиции панелей и виджетов, а также выбранных цветов между перезапусками. Настройки инструментов при перезапуске сбрасываются в состояние по умолчанию.

В панель инструментов добавлены кнопки для увеличения и уменьшения масштаба, а также изменения настроек координатной сетки.

Добавлен переносимый режим, при котором настройки размещаются в одном каталоге с исполняемым файлом.

Реализована начальная поддержка расширения функциональности через плагины. Отдельно авторами Photoflare анонсировано создание расширенного коммерческого редактора PhotoFlare Studio, который попытается занять нишу между GIMP и Affinity Photo, и будет интересен тем, кто считает работу в GIMP слишком сложной, но не нуждается в продвинутых возможностях Affinity Photo. В PhotoFlare Studio будут реализованы такие возможности, как слои, режимы смешивания недеструктивное редактирование, профессиональная работа с кистями через libmypaint, встроенные AI-инструменты на базе локально выполняемых моделей, работа с RAW-изображениями.



