Выпуск редактора изображений Photoflare 1.7.0

11.05.2026 14:31 (MSK)

После двух с половиной лет разработки и почти семи лет с прошлого значительного выпуска опубликован релиз редактора изображений Photoflare 1.7.0, разработчики которого пытаются найти оптимальный баланс между функциональностью и удобством интерфейса. Изначально проект был основан как попытка создания открытой и многоплатформенной альтернативы Windows-приложению PhotoFiltre. Код проекта написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формах AppImage и Flatpak.

Программа ориентирована на широкий круг пользователей и предоставляет типовые возможности для редактирования изображений, рисования кистями, наложения фильтров, применения градиентов и корректировки цвета. Поддерживается обработка группы изображений в пакетном режиме. Например Photoflare позволяет изменять формат и размер, применять фильтры, поворачивать изображение, выравнивать яркость и насыщенность сразу в нескольких выбранных файлах.

В новой версии:

  • Осуществлён переход c Qt5 на ветку Qt6. Переработана система сборки, заменён устаревший API и обновлены зависимости.
  • Реализована поддержка масштабирования на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Инструменты выделения и реализации курсоров адаптированы для работы с HiDPI.
  • Полностью переписан код отрисовки элементов на холсте, значительно повышена производительность рисования и применения фильтров, повышена гладкость отрисовки линий. Для снижения потребления памяти и снижения нагрузки на CPU обеспечена перерисовка только изменённых областей. По сравнению с прошлым движком отрисовки новый движок быстрее при работе с изображениями с разрешением 1920×1080 в 2-3 раза, 4K - в 5-10 раз и 9999×9999 - в 10-50 раз.
  • Обеспечена полная интеграция с инструментарием для обработки изображений G'MIC и добавлена возможность применения предоставляемых в G'MIC эффектов и фильтров для обработки изображений. Добавлено отдельное меню Filters, включающее несколько сотен фильтров, разбитых на категории.
  • Обновлён инструмент выделения областей на изображении, который теперь может применяться раздельно для каждой вкладки. Добавлена поддержка перемещения выделенной области при помощи мыши или клавиатуры. Реализованы новые типы выделения - "эллипс" для выделения овальных областей и "лассо" - для выделения произвольной формы.
  • Добавлен режим редактирования, не выходя за границы выделенной области. Ограничение в данном режиме действует среди прочего для фильтров и манипуляций с цветом.
  • Расширены инструменты рисования. Добавлен режим ограничения излома линий прямыми углами, активируемый при удержании клавиши Shift. В ластик добавлен режим стирания с заменой цвета на прозрачность. Для быстрого стирания теперь можно использовать правую кнопку мыши. Улучшена гладкость штрихов кисти.
  • Помимо фильтров из набора G’Mic, в состав включено несколько собственных фильтров:

    Пикселизация

    Виньетирование

    Пиксельное рассеивание

    Эскиз

  • На холст добавлены вертикальная и горизонтальная линейки, которые можно включать и отключать через меню View.
  • Предложен новый набор пиктограмм для тёмного режима оформления.
  • Обеспечено сохранение исходных метаданных Exif и их просмотр в диалоге со свойствами изображения.
  • При вставке изображений из файла или буфера обмена обеспечен показ опций для поворота и масштабирования вставленного изображения. В панель добавлены кнопки для вставки как нового изображения. Реализована поддержка перемещения изображений мышью в режиме drag&drop.
  • Добавлена опция для изменения размера изображения в процентах.
  • Добавлена возможность панорамирования после увеличения масштаба через перемещение курсора, удерживая среднюю кнопку мыши.
  • Обеспечено сохранение позиции панелей и виджетов, а также выбранных цветов между перезапусками. Настройки инструментов при перезапуске сбрасываются в состояние по умолчанию.
  • В панель инструментов добавлены кнопки для увеличения и уменьшения масштаба, а также изменения настроек координатной сетки.
  • Добавлен переносимый режим, при котором настройки размещаются в одном каталоге с исполняемым файлом.
  • Реализована начальная поддержка расширения функциональности через плагины.

Отдельно авторами Photoflare анонсировано создание расширенного коммерческого редактора PhotoFlare Studio, который попытается занять нишу между GIMP и Affinity Photo, и будет интересен тем, кто считает работу в GIMP слишком сложной, но не нуждается в продвинутых возможностях Affinity Photo. В PhotoFlare Studio будут реализованы такие возможности, как слои, режимы смешивания недеструктивное редактирование, профессиональная работа с кистями через libmypaint, встроенные AI-инструменты на базе локально выполняемых моделей, работа с RAW-изображениями.

  • 1.1, Аноним (1), 15:14, 11/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > коммерческое ответвление
    > обновы раз в 2.5-7 лет
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:20, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Стабильность, всё как положено в коммерческом софте.
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:25, 11/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    ого, оно живое 🤯
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:42, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Например, bzip2 последний раз обновлялся 7 лет назад (2019). Он не мертвый. Просто нужды в обновлениях нет - изначально написан правильно.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 16:13, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Bzip2 самое стрёмное и неудачное дерьмище, которое все ненавидят. И отовсюду выкинули. Оно устарело до твоего рождения. Самая медленная распаковка, самых худший коэффициент сжатия, не эффективное. В теории bzip3 норм, но уже есть lrzip+zpaq и zstd (включая --ultra -22 --long=31) для всего остального.
     
     
  • 4.9, penetrator (?), 16:48, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    использовал pbzip2, насчет худшего коэффициента я бы так не писал, есть и хуже

    все остальное подтверждаю, очень медленно даже в parallel bzip

    zstd -3  жмет чуть-чуть хуже, но при этом на одном ядре быстрее в разы, может даже на порядок, чем pbzip на 8-16

    насчет lrzip+zpaq не знаю, не юзал, на первый взгляд очень специфическая штука

     
     
  • 5.15, Аноним (8), 17:17, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У zstd ограничение, что теоретически дедуплицирует данные только в 2гб окне (максимум). По соотношению размер файла/время я пришёл к brotli-4 (эффективней gzip-3 при том же времени), но у меня задача читать десяток 10мб файлов и распаковывать их в 1000мб каждый.
     
  • 4.10, Аноним (5), 16:48, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >отовсюду выкинули

    Похоже, ты сильно не в теме. Большинство исходников приложений отгружается в формате tar.bz2  

     
     
  • 5.13, Аноним (8), 17:10, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вообще-то tar.gz и zip. Все дистрибутивы давно забыли про bz2. Это был худший из вариантов, из доводов "за" только лучшая теоретическая устойчивость к повреждениям. Что на практике не имеет никакой ценности -- повреждения фатальны и восстанавливать ничего не надо. Парити куда лучше справится и на самом деле сохранит данные.
     
  • 5.14, Аноним (14), 17:17, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    .xz  https://www.kernel.org
     
  • 5.17, Аноним (17), 18:04, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Похоже, ты зачебурнетился ещё лет 15 назад.
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:36, 11/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Отдельно авторами Photoflare анонсировано создание расширенного коммерческого редактора

    Перевожу: сабж - это демо-версия.

     
  • 1.6, Аноним (6), 15:43, 11/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > В PhotoFlare Studio будут реализованы такие возможности, как слои

    Вот же ж, а я только воодушевился на предмет замены для Pinta... Без слоёв неудобно.

     
  • 1.7, Y (??), 15:59, 11/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    наконец то полная замена фотошоп и гимп
     
     
  • 2.12, Аноним (3), 17:07, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ага, прям как Линукс замена Винды на десктопе.
     
     
  • 3.16, Аноним (17), 18:03, 11/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.11, Профессор Кислых Щей (?), 16:51, 11/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Как обычно аналог аналога, пользуйтесь не обляпайтесь
     
  • 1.18, Аноним (18), 18:07, 11/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > создание расширенного коммерческого редактора PhotoFlare Studio, который попытается занять нишу между GIMP и Affinity Photo

    Платный редактор, который пытается занять нишу между двумя бесплатными? Ну, удачи ребятам.

    > Photoflare - Professional image editing
    > будут реализованы [...] слои

    Ахахаха!

     

