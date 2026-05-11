Выпуск редактора изображений Photoflare 1.7.0

|2.5, Аноним (5), 15:42, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Например, bzip2 последний раз обновлялся 7 лет назад (2019). Он не мертвый. Просто нужды в обновлениях нет - изначально написан правильно.
|3.8, Аноним (8), 16:13, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Bzip2 самое стрёмное и неудачное дерьмище, которое все ненавидят. И отовсюду выкинули. Оно устарело до твоего рождения. Самая медленная распаковка, самых худший коэффициент сжатия, не эффективное. В теории bzip3 норм, но уже есть lrzip+zpaq и zstd (включая --ultra -22 --long=31) для всего остального.
|4.9, penetrator (?), 16:48, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
использовал pbzip2, насчет худшего коэффициента я бы так не писал, есть и хуже
все остальное подтверждаю, очень медленно даже в parallel bzip
zstd -3 жмет чуть-чуть хуже, но при этом на одном ядре быстрее в разы, может даже на порядок, чем pbzip на 8-16
насчет lrzip+zpaq не знаю, не юзал, на первый взгляд очень специфическая штука
|5.15, Аноним (8), 17:17, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У zstd ограничение, что теоретически дедуплицирует данные только в 2гб окне (максимум). По соотношению размер файла/время я пришёл к brotli-4 (эффективней gzip-3 при том же времени), но у меня задача читать десяток 10мб файлов и распаковывать их в 1000мб каждый.
|4.10, Аноним (5), 16:48, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>отовсюду выкинули
Похоже, ты сильно не в теме. Большинство исходников приложений отгружается в формате tar.bz2
|5.13, Аноним (8), 17:10, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вообще-то tar.gz и zip. Все дистрибутивы давно забыли про bz2. Это был худший из вариантов, из доводов "за" только лучшая теоретическая устойчивость к повреждениям. Что на практике не имеет никакой ценности -- повреждения фатальны и восстанавливать ничего не надо. Парити куда лучше справится и на самом деле сохранит данные.
|1.4, Аноним (4), 15:36, 11/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Отдельно авторами Photoflare анонсировано создание расширенного коммерческого редактора
Перевожу: сабж - это демо-версия.
|1.6, Аноним (6), 15:43, 11/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> В PhotoFlare Studio будут реализованы такие возможности, как слои
Вот же ж, а я только воодушевился на предмет замены для Pinta... Без слоёв неудобно.
|1.18, Аноним (18), 18:07, 11/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> создание расширенного коммерческого редактора PhotoFlare Studio, который попытается занять нишу между GIMP и Affinity Photo
Платный редактор, который пытается занять нишу между двумя бесплатными? Ну, удачи ребятам.
> Photoflare - Professional image editing
> будут реализованы [...] слои
Ахахаха!
