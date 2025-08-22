The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз инструментария для обработки изображений G'MIC 3.6

22.08.2025 08:50

Состоялся релиз фреймворка G'MIC 3.6, предоставляющего универсальный язык сценариев для обработки изображений и графические интерфейсы для преобразования, фильтрации и визуализации графического контента. G'MIC предоставляет более тысячи готовых алгоритмов и функций для обработки изображений, поддерживает многопоточночность и может использовать OpenMP для ускорения вычислений за счёт распараллеливания нагрузки на несколько ядер CPU. Поддерживается обработка различных типов изображений, в том числе с произвольным числом цветовых каналов, объёмных изображений и векторных 3D-объектов. Код проекта распространяется под свободной лицензией CeCILL, совместимой с GPL.

G'MIC доступен в виде: инструмента командной строки gmic (в стиле ImageMagic); многопоточных C++-библиотек libgmic и CImg; плагинов G'MIC-Qt с реализацией более 600 фильтров для GIMP, Paint.NET, Photoshop, Affinity Photo, PaintShop Pro, PhotoLine и XnView; web-приложения G'MIC Online для манипуляции с графикой из web-браузера; графического интерфейса ZArt для обработки видеофайлов или видеопотоков с web-камер в режиме реального времени. Помимо этого, возможности G'MIC используются в таких открытых проектах, как пакет постобработки видео EDK, видеоредакторы Flowblade и Kdenlive, графический редактор Krita, система обработки фотографий PhotoFlow и система наложения видеоэффектов Veejay.

Основные новшества:

  • Предложен начальный порт класса CImgDisplay для отрисовки окон при помощи библиотеки SDL3. В будущем данный класс планируют задействовать для использования Wayland вместо X11.
  • Обеспечена совместимость с Qt6. Реализована поддержка сборки плагина G’MIC-Qt с Qt6.
  • Значительно переписан и оптимизирован интерпретатор скриптового языка G’MIC. Разбор кода G’MIC теперь производится примерно на 2.5% быстрее, в основном за счёт сокращения операций сравнения строк.
  • В библиотеке nn_lib улучшена одновременная работа с несколькими нейронными сетями.
  • Модернизирован встроенный движок 3D-рендеринга, в котором улучшено вычисление освещения и задействован Z-клипинг для обработки объектов, находящихся вне границ видимой области.
  • Добавлен фильтр "Patterns / Organic Fibers" для создания узоров, напоминающих волокна.
  • Добавлен фильтр "Rendering / Speech Bubble", позволяющий создавать различные формы пузырей с репликами.

  • Добавлен фильтр "Rendering / 2.5D Extrusion" для создания 3D-эффектов с иллюзией глубины у плоских изображений.
  • Добавлен фильтр "Rendering / Fluffy Cloud" для отрисовки облаков.
  • Добавлен фильтр "Deformations / Warp [RBF]" для искажения изображения с привязкой к ключевым точкам.
  • Добавлена команда mutlithreaded3d (mt3d) для управления включением многопоточного 3D-рендеринга при использовании команды object3d. Многопоточный рендеринг заметно быстрее, но иногда приводит к появлению артефактов.
  • Добавлены команды thickcircle, thickellipse и thickpolygon для вывода цветных толстых контуров кругов, эллипсов и прямоугольников.
  • Добавлена команда matchpatch_alt с альтернативной реализацией команды matchpatch, работающей медленнее, но упрощающей вычисление карт соответствия между двумя изображениями.
  • Добавлена команда at_curve для извлечения пикселей, принадлежащих сплайновой кривой, проходящей через заданные точки.
  • Добавлена команда resize_displacement для масштабирования карты смещений с помощью алгоритма синтеза изображений на базе патчей.
  • Добавлена команда normals3d для возвращения векторов нормалей к вершинам или примитивам 3D-мэша.
  • В циклах разрешено применение подстановки "$%" (меняется от 0 до 1 в зависимости от текущей итерации) и скобок "{}" как в C++ (например, "do { echo $> } while u<0.9").
  • Добавлены новые функции: epoch(), swap(), frac(), wave(), isfinite(), isvar(), abscut().


  1. Главная ссылка к новости (https://piaille.fr/@gmic/11506...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск открытой системы композитинга Natron 1.0.0
  3. OpenNews: Обновление утилит backgroundremover и rembg для удаления фона с изображений и видео
  4. OpenNews: Доступна библиотека устранения шума на изображениях Open Image Denoise 2.2
  5. OpenNews: Представлен формат сжатия изображений Spectral JPEG XL
  6. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 3.1.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63760-gmic
Ключевые слова: gmic, image
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:40, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Сомнительная нужность, но пусть будет. Может кто-то и пользуется.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:42, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В гимпе плаги пишут на питона и Лиспе. И всё это всегда работает плохо.
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:58, 22/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +4 +/
     

  • 1.2, Аноним (3), 09:41, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    У куда тут нейронку пихать? Сомнительный для 2025 года функционал.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:49, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Всем очень понравился фотошоп с нейронками (на самом деле, нет, никому не понравился, но Адоба не в курсе), и теперь все считают, что без них никуда.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:13, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Адоба не в курсе, что неплатёжеспособным анонимным экспертам не понравился, они бабки за подписку подсчитывают.
     
     
  • 4.9, Аноним (16), 10:23, 22/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –4 +/
     
     
  • 5.10, Аноним (4), 10:39, 22/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.6, Аноним (16), 10:06, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так все разработки ПО (корме GIMP) боятся за то, чтобы ими пользовались профессионалы, которые зарабатывают этим деньги.
    А с ИИ скорость разработки выше - значит нужен.
     
     
  • 3.12, анонд (?), 10:54, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    настолько выше что уже чистильщики надобны
    новая профессия - vibe code cleanup specialist (специалист по зачистке вайб кода)
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 13:42, 22/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:52, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На базе этого можно сделать альтернативу отупевшему darktable?
     
     
  • 2.18, eugener (ok), 12:15, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gmic — это набор фильтров для изображений, а не проявщик равок.
     
  • 2.19, eugener (ok), 12:18, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но если говорить о проявщике равок, то лично я пользуюсь rawtherapee.
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:46, 22/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.24, Аноним (16), 14:34, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rawtherapee лучше.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:21, 22/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:40, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Крутая штуковина, если уметь пользоваться. И CLI есть и даже онлайн редактор. Молодцы ребята.
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:11, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо переписать на Go и слегка поменять название, чтобы было видно на каком языке написано
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:12, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Редактор графики без редактора графики.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:29, 22/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.21, Pahanivo (ok), 12:32, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Писака не умеющий читать.
     

  • 1.25, Аноним (25), 14:43, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прям фильтры Alien Skin для Gimp, получается.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру