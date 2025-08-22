Релиз инструментария для обработки изображений G'MIC 3.6

|
Аноним (3), 09:42, 22/08/2025
В гимпе плаги пишут на питона и Лиспе. И всё это всегда работает плохо.
Аноним (3), 09:41, 22/08/2025
У куда тут нейронку пихать? Сомнительный для 2025 года функционал.
Аноним (4), 09:49, 22/08/2025
Всем очень понравился фотошоп с нейронками (на самом деле, нет, никому не понравился, но Адоба не в курсе), и теперь все считают, что без них никуда.
Аноним (7), 10:13, 22/08/2025
Адоба не в курсе, что неплатёжеспособным анонимным экспертам не понравился, они бабки за подписку подсчитывают.
Аноним (16), 10:06, 22/08/2025
Так все разработки ПО (корме GIMP) боятся за то, чтобы ими пользовались профессионалы, которые зарабатывают этим деньги.
А с ИИ скорость разработки выше - значит нужен.
анонд (?), 10:54, 22/08/2025
настолько выше что уже чистильщики надобны
новая профессия - vibe code cleanup specialist (специалист по зачистке вайб кода)
eugener (ok), 12:18, 22/08/2025
Но если говорить о проявщике равок, то лично я пользуюсь rawtherapee.
Аноним (11), 10:40, 22/08/2025
Крутая штуковина, если уметь пользоваться. И CLI есть и даже онлайн редактор. Молодцы ребята.
Аноним (13), 11:11, 22/08/2025
Надо переписать на Go и слегка поменять название, чтобы было видно на каком языке написано
