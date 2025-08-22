Релиз инструментария для обработки изображений G'MIC 3.6

Состоялся релиз фреймворка G'MIC 3.6, предоставляющего универсальный язык сценариев для обработки изображений и графические интерфейсы для преобразования, фильтрации и визуализации графического контента. G'MIC предоставляет более тысячи готовых алгоритмов и функций для обработки изображений, поддерживает многопоточночность и может использовать OpenMP для ускорения вычислений за счёт распараллеливания нагрузки на несколько ядер CPU. Поддерживается обработка различных типов изображений, в том числе с произвольным числом цветовых каналов, объёмных изображений и векторных 3D-объектов. Код проекта распространяется под свободной лицензией CeCILL, совместимой с GPL. G'MIC доступен в виде: инструмента командной строки gmic (в стиле ImageMagic); многопоточных C++-библиотек libgmic и CImg; плагинов G'MIC-Qt с реализацией более 600 фильтров для GIMP, Paint.NET, Photoshop, Affinity Photo, PaintShop Pro, PhotoLine и XnView; web-приложения G'MIC Online для манипуляции с графикой из web-браузера; графического интерфейса ZArt для обработки видеофайлов или видеопотоков с web-камер в режиме реального времени. Помимо этого, возможности G'MIC используются в таких открытых проектах, как пакет постобработки видео EDK, видеоредакторы Flowblade и Kdenlive, графический редактор Krita, система обработки фотографий PhotoFlow и система наложения видеоэффектов Veejay. Основные новшества: Предложен начальный порт класса CImgDisplay для отрисовки окон при помощи библиотеки SDL3. В будущем данный класс планируют задействовать для использования Wayland вместо X11.

Обеспечена совместимость с Qt6. Реализована поддержка сборки плагина G’MIC-Qt с Qt6.

Значительно переписан и оптимизирован интерпретатор скриптового языка G’MIC. Разбор кода G’MIC теперь производится примерно на 2.5% быстрее, в основном за счёт сокращения операций сравнения строк.

В библиотеке nn_lib улучшена одновременная работа с несколькими нейронными сетями.

Модернизирован встроенный движок 3D-рендеринга, в котором улучшено вычисление освещения и задействован Z-клипинг для обработки объектов, находящихся вне границ видимой области.

Добавлен фильтр "Patterns / Organic Fibers" для создания узоров, напоминающих волокна.

Добавлен фильтр "Rendering / Speech Bubble", позволяющий создавать различные формы пузырей с репликами.





Добавлен фильтр "Rendering / 2.5D Extrusion" для создания 3D-эффектов с иллюзией глубины у плоских изображений.

Добавлен фильтр "Rendering / Fluffy Cloud" для отрисовки облаков.

Добавлен фильтр "Deformations / Warp [RBF]" для искажения изображения с привязкой к ключевым точкам.

Добавлена команда mutlithreaded3d (mt3d) для управления включением многопоточного 3D-рендеринга при использовании команды object3d. Многопоточный рендеринг заметно быстрее, но иногда приводит к появлению артефактов.

Добавлены команды thickcircle, thickellipse и thickpolygon для вывода цветных толстых контуров кругов, эллипсов и прямоугольников.

Добавлена команда matchpatch_alt с альтернативной реализацией команды matchpatch, работающей медленнее, но упрощающей вычисление карт соответствия между двумя изображениями.

Добавлена команда at_curve для извлечения пикселей, принадлежащих сплайновой кривой, проходящей через заданные точки.

Добавлена команда resize_displacement для масштабирования карты смещений с помощью алгоритма синтеза изображений на базе патчей.

Добавлена команда normals3d для возвращения векторов нормалей к вершинам или примитивам 3D-мэша.

В циклах разрешено применение подстановки "$%" (меняется от 0 до 1 в зависимости от текущей итерации) и скобок "{}" как в C++ (например, "do { echo $> } while u<0.9").

Добавлены новые функции: epoch(), swap(), frac(), wave(), isfinite(), isvar(), abscut().



