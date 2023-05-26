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Обновление утилит backgroundremover и rembg для удаления фона с изображений и видео

26.05.2023 09:48

Опубликованы новые версии утилит backgroundremover 0.2.2 и rembg 2.0.37, предназначенных для удаления фона из изображений и видео. Для разделения объектов на изображении с учётом контекста в обоих проектах используется система машинного обучения с нейронной сетью на базе архитектуры U2-Net. Код утилит написан на языке Python с использованием фреймворка PyTorch и распространяется под лицензией MIT.

Утилита backgroundremover создана разработчиками online-сервиса BackgroundRemoverAI.com и поддерживает удаление или замену фона не только на изображениях, но на видео. На выбор предлагается три модели разделения объектов u2netp, u2net и u2net_human_seg.

Проект rembg кроме интерфейса командной строки предоставляет и библиотеку для встраивания функциональности удаления фона в свои приложения. В rembg также доступны такие расширенные функции, как удаление фона в пакетном режиме для всех изображений в указанных каталогах, и запуск web-сервера с реализацией Web API. Для выделения объектов доступны 5 моделей общего назначения (u2net, silueta, u2netp, isnet-general-use и sam) и 2 специфичные модели (u2net_human_seg - оптимизирована для выделения людей, u2net_cloth_seg - оптимизирвоана для вырезания облаков с портретов). На базе rembg развивается отдельная редакция rembg-greenscreen, предназначенная для создания виртуального хромакея для видео ("зелёный фон" для наложения с другим видео).

Дополнительно можно отметить Python-библиотеку pymatting c реализацией различных алгоритмов для разделения видео на слои, выделения фона и устранения ореола с остатками цвета фона вокруг вырезанных объектов с мелкими деталями. Код распространяется под лицензией MIT и использует в качестве зависимостей библиотеки numpy, pillow, numba и scipy. Для оптимизации поддерживается привлечение GPU для вычислений, используя OpenCL и CUDA.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/nadermx/bac...)
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  5. OpenNews: HyperStyle - адаптация системы машинного обучения StyleGAN для редактирования изображений
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59199-backgroundremover
Ключевые слова: backgroundremover, rembg, ai, pytorch, image
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:03, 26/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    редко бывает, что фон надо прямо убрать. Обычно только заменить. И вот тут неплохо справляется stable diffusion в исполнении automatic1111 stable diffusion webui.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:28, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно фиксит освещение и тени?
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 10:41, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно, причем получается естественно. Можешь также сам дорисовать блики и тени, а он по твоим наброскам "сделает за_бись".
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 10:52, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но со своей "фантазией".
    Т.е. нередко либо результат похож на знакомство школьника с фотошопом, либо далёк от того что хотелось бы, либо надо приложить усилия чтобы найти подходящую натренированную (или самим натренировать) модель, задать нужные параметры, особенно запрос, нагенерировать сотню, а то и тысячу вариантов и выбрать один. Инструмент норм, но работает не на магии (это только раст на магии работает и то нужна пачка лапши на ушах, чтобы наводить магические потоки безопасности).
     
     
  • 5.5, Аноним (4), 10:54, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ремувер в этом плане существенно проще. Ну да, освещение не сделает, только фон уберпт и то если случай не запущенный, зато быстро, относительно (другого софта) качественно и крутилок гораздо меньше.
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:53, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    lama-cleaner предлагает обе как плагины.
     

  • 1.6, ivan_erohin (?), 11:24, 26/05/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

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