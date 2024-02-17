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Доступна библиотека устранения шума на изображениях Open Image Denoise 2.2

17.02.2024 14:50

Компания Intel опубликовала выпуск проекта oidn 2.2 (Open Image Denoise), развивающего коллекцию фильтров для устранения шумов на изображениях, подготовленных с использованием систем рендеринга на основе трассировки лучей. Open Image Denoise развивается как часть более крупного проекта oneAPI Rendering Toolkit, нацеленного на разработку средств программной визуализации научных расчётов (SDVis (Software Defined Visualization), включающих библиотеку трассировки лучей Embree, систему фотореалистичной отрисовки GLuRay, платформу распределённой трассировки лучей OSPRay и систему программной растеризации OpenSWR. Код написан на языке С++ и опубликован под лицензией Apache 2.0.

Целью проекта является предоставление высококачественных, эффективных и простых в использовании функций шумоподавления, которые можно применять для повышения качества результатов трассировки лучей. Предложенные фильтры позволяют на основании результата сокращённого цикла трассировки лучей получить итоговый уровень качества, сопоставимый с результатом более затратного и длительного процесса детализированного рендеринга.

Open Image Denoise обеспечивает отсеивание случайного шума, возникающего, например, при трассировке лучей на основе численного интегрирования по методу Монте-Карло (MCRT). Для достижения высокого качества рендеринга в подобных алгоритмах требуется проведение трассировки очень большого числа лучей, иначе на результирующем изображении появляются заметные артефакты в виде случайного шума.

Применение Open Image Denoise позволяет на несколько порядков сократить количество необходимых вычислений при расчёте каждого пикселя. В итоге, можно значительно быстрее сгенерировать изначально зашумлённое изображение, но затем довести его до приемлемого качества при помощи быстрых алгоритмов подавления шумов. При наличии соответствующего оборудования предложенный инструментарий можно применять даже для интерактивной трассировки лучей c устранением шумов на лету.

Библиотека может применяться на различных классах устройств, от ноутбуков и ПК, до узлов в кластерах. Реализация оптимизирована для различных классов 64-разрядных CPU Intel с поддержкой инструкций SSE4, AVX2, AVX-512 и XMX (Xe Matrix Extensions), чипов Apple Silicon и систем с GPU Intel Xe (серии Arc, Flex и Max), NVIDIA (на базе архитектур Volta, Turing, Ampere, Ada Lovelace и Hopper) и AMD (на базе архитектур RDNA2 (Navi 21) и RDNA3 (Navi 3x)). В качестве минимального требования заявлена поддержка SSE4.1.

Основные изменения в выпуске Open Image Denoise 2.2:

  • Повышено качество устранения шумов и улучшена реконструкция деталей.
  • Добавлена поддержка GPU, используемого в процессорах Intel Core Ultra на базе микроархитектуры Intel Meteor Lake.
  • Добавлена поддержка работы на системах с архитектурой ARM64 в окружении Linux и Windows (поддержка macOS была добавлена раньше).
  • Добавлена поддержка графического API Metal на ARM-системах Apple.
  • Повышена производительность в режиме, использующем CPU.
  • Снижены накладные расходы при применении изменений фильтров.
  • По умолчанию задействован API драйвера CUDA. В CMake добавлена настройка для ручного выбора между API драйвера и runtime.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/OpenImageDe...)
  2. OpenNews: Intel выпустил движок распределённой трассировки лучей OSPRay 3.0
  3. OpenNews: Представлен ANARI 1.0, открытый стандарт для движков 3D-рендеринга
  4. OpenNews: Компания Intel представила OpenSWR, систему программной отрисовки OpenGL
  5. OpenNews: Выпуск кодировщика видео SVT-AV1 1.5, развиваемого компанией Intel
  6. OpenNews: Intel развивает упрощённую архитектуру x86S, работающую только в 64-разрядном режиме
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60618-openimagedenoise
Ключевые слова: openimagedenoise, intel
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:25, 17/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >По умолчанию задействован API драйвера CUDA.

    Амдбоев как обычно обделили. Впрочем, ничего нового.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:29, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чем читал?
    > AMD (на базе архитектур RDNA2 (Navi 21) и RDNA3 (Navi 3x))
     
     
  • 3.8, Пользователь планеты Земля (?), 16:02, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    он не читатель он писатель
     
  • 3.20, Аноним (20), 19:01, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мугичкой
     

  • 1.2, Анонист (?), 15:26, 17/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Полезно-нужно, использовал его для апскейла изображении
     
  • 1.5, Аноним (5), 15:56, 17/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чересчур мыльно. К сожалению, на практике малоприменимо. Как и прочие подобные решения поверх мл-моделей, слишком много галлюцинирует при подрисовке. Куда больше определённых альтернатив, из того, что я видел.
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 15:59, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К слову, придумали уже как подкрутить OptiX, чтобы глитчи лучше фильтровались? Так у него куда более точная и чёткая картинка выходит, памяти больше надо правда.
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:57, 17/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно для устранения шума матриц фотоаппаратов непригодно, я так понимаю?
     

  • 1.15, Аноним (15), 17:18, 17/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Незначительный шум должен оставаться.  Посмотрите на дверь авто. В исходнике отражается брусчатка, а в результате сплошная заливка.
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 17:56, 17/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.19, Витюшка (?), 18:29, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очертаний брусчатки не видно.

    Скорее всего отражается она, но из-за шума понять это невозможно, нет даже границ брусчатки.

    Там где они есть, denoise это отразил.

     
  • 2.21, Аноним (21), 19:04, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут картинки кликабельны: https://github.com/OpenImageDenoise/oidn?tab=readme-ov-file#rt
    Что-то вроде отражения есть за дверью, но оно сохраняется на обработанной картинке.

    Шум маскирует нехватку деталей. Появляется текстура, растёт субъективная резкость, глазу есть за что зацепиться, мозгу даётся возможность чего-нибудь додумать.

     
     
  • 3.22, Аноним (21), 19:19, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шум как явление, то есть. Его могут считать полезным из-за перечисленного, статьи научные писать с заголовками вроде "Digital Image Improvement by Adding Noise".
     

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