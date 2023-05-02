Выпуск кодировщика видео SVT-AV1 1.5, развиваемого компанией Intel

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|3.4, _RORO_ (ok), 11:38, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всмысле достаточно контента? В youtube уже поддерживается AV1
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|2.8, Аноним (8), 11:42, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда придумают достаточно эффективную проприетарную (подконтрольную огрызку) защиту от "пиратов" .
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|4.20, Аноним (20), 12:16, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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нету там, только программная поддержка
эпл такое дно что даже программную поддержку ав1 не добавили, на всех остальных системах это само разумеется
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|1.2, _RORO_ (ok), 11:28, 02/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Если сделали более эффективный кодировщик/декодировщик, то это конечно хорощо, но сам по себе он мало кому нужен. В нём будет смысл только если его добавят в браузер, чтоб он при просмотре youtube использовался, и в ffmpeg (а следовательно и в mpv). Вообще конечно такие задачи лучше на gpu выполнять, но AV1 аппаратно поддерживается только начиная с tiger lake, rdna2 или geforce 30 серии
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|2.12, Аноним (12), 11:57, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего хорошего, бесполезно чуть более чем полностью. Сабж куда более мыльный, в сравнении с x265 (который вообще-то не так и плох на современном железе). А насчёт декодирования, я тут заметил, что dav1d работает несколько быстрее нормального декодера, так что, если тормозит, попробуй собрать с ним. Не знаю, сколько разницы визуально будет, все альтернативные кодеры (которые не libaom), жалки. По крайне мере процессор вытягивает sd-контент без лагов. А тот тут приколисты внедрили av1 на некоторых сайтах, а то, что он выглядит хреново, и тормозит примерно у всех, да кому это важно?
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|3.13, Аноним (12), 12:01, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>в сравнении с x265
я имел в виду libaom, а svt-hevc относительно x265, в свою очередь, и применимость околонулевая.
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|3.33, _RORO_ (ok), 12:48, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Использование h265 ограничено патентами. Поэтому av1 есть смысл сравнивать с vp9, по сравнению с которым при одинаковых битрейтах качество лучше у av1
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|2.7, _RORO_ (ok), 11:41, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не факт, что этот VVC будет где-либо использоваться в обозримом будущем
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|3.10, Аноним (12), 11:49, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Факт, что это следующий стандарт индустрии. На повсеместное внедрение hevc сколько понадобилось, полгода? Около того. И, я слышал, мафия разрулила часть лицензионных претензий, поэтому стриминговые помойки более охотно будут подписываться, как ожидается. Тогда просто стриминга не существовало по сути, на adsl много не постримишь.
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|5.32, Аноним (12), 12:46, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, справедливости ради, hevc был очень важным шагом для 4к контента и поддержки нормальной цветности. Как и avc, был значительным прогрессом. Но и vcc вроде для 8к больше hevc подходит (я, понятное дело, не проверял) и изначально прицелен на стриминг (низкий битрейт при сохранении качества). А так, тот же x265, позволяет кодировать sd контент с в 10 раз меньшим битрейтом относительно avc и примерно тем же качеством, как у avc, но только, если ты знаешь, как побороть глитчи и артефакты (на которые в противном случае и уйдёт весь битрейт).
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|1.14, Аноним (18), 12:05, 02/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я конечно всё понимаю, смотрите какие мы крутые, как мы можем. Но почему кодирование в реальном времени должно происходить на CPU, а не на GPU?
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|1.15, Аноним (12), 12:05, 02/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>штатный кодировщик от проекта AV1 требует в … 658 раз больше вычислений по сравнению с … libvpx-vp9
это смотря как настроишь, качественный пресет libvpx практически столько же вычислений требует, как и качественный пресет libaom, тот же x265 намного лучше выдаёт картинку и с меньшим ресурсопотреблением.
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|2.23, Аноним (23), 12:17, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну найди мне квиксинк в моем E5-2666v3...
а даже если взять мой предыдущий i7-3770, так его квиксинк в AV1 не умеет.
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|1.22, YetAnotherOnanym (ok), 12:17, 02/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> предсказания изменений
Интеловские процессоры заранее выполняют инструкции по своему усмотрению, чтобы обсчитать изменения в кадрах, которые сами нафантазировали.
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