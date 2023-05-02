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Выпуск кодировщика видео SVT-AV1 1.5, развиваемого компанией Intel

02.05.2023 11:15

Опубликован выпуск библиотеки SVT-AV1 1.5 (Scalable Video Technology AV1) c реализациями кодировщика и декодировщика формата кодирования видео AV1, для ускорения которых задействованы присутствующие в современных CPU Intel средства аппаратного распараллеливания вычислений. Проект создвн компанией Intel в партнёрстве с Netflix с целью достижения уровня производительности, пригодного для перекодирования видео на лету и применения в сервисах, отдающих видео по запросу (VOD). В настоящее время разработкуа ведётся под эгидой альянса Open Media (AOMedia), курирующего развитие формата кодирования видео AV1. Ранее проект развивался в рамках проекта OpenVisualCloud, который также разрабатывает кодировщики SVT-HEVC и SVT-VP9. Код распространяется под лицензией BSD.

Для использования SVT-AV1 необходим процессор x86_64 с поддержкой инструкций AVX2. Для кодирования 10-битовых потоков AV1 с качеством 4K требуется 48 Гб ОЗУ, 1080p - 16 Гб, 720p - 8 Гб, 480p - 4 Гб. Из-за усложнения применяемых в AV1 алгоритмов, для кодирования данного формата требуется существенно больше ресурсов, чем для других форматов, что не позволяет применять штатный кодировщик AV1 для перекодирования в реальном времени. Например, штатный кодировщик от проекта AV1 требует в 5721, 5869 и 658 раз больше вычислений по сравнению с кодировщиками x264 (профиль "main"), x264 (профиль "high") и libvpx-vp9.

Среди изменений в новом выпуске SVT-AV1:

  • Проведена оптимизация компромиссов качество/скорость, в результате которой пресеты M1-M5 удалось ускорить на 15-30%, а пресеты M6-M13 на 1-3%.
  • Добавлен новый пресет MR (--preset -1), который преподносится как предоставляющий эталонное качество.
  • Проведена оптимизация работы пресетов M8-M13 в режиме кодирования с низкими задержками.
  • Добавлена поддержка динамического выбора иерархический структур предсказания изменений "miniGOP" (Group of Pictures) для конфигураций с произвольным доступом, включённых по умолчанию в пресетах до M9 включительно. Также предоставлена возможность указания меньшего стартового размера miniGOP для ускорения упреждающей загрузки.
  • Предоставлена возможность изменения в командной строке лябмда-коэффициентов масштабирования.
  • Переписан плагин для gstreamer.
  • Добавлена возможность пропуска определённого числа кадров перед началом кодирования.
  • Проведена значительная чистка неиспользуемых переменных и статических функций, переформатированы комментарии в коде. Уменьшен размер имён переменных для упрощения читаемости кода.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/AOMediaCode...)
  2. OpenNews: Компания Intel опубликовала кодировщик видео SVT-AV1 1.0
  3. OpenNews: К альянсу, координирующему разработку платформы Android, присоединилось 14 новых участников
  4. OpenNews: Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового поколения AV1
  5. OpenNews: Второй выпуск dav1d, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
  6. OpenNews: Альянс AOMedia опубликовал заявление, касающееся попыток сбора отчислений за AV1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59047-svt-av1
Ключевые слова: svt-av1, av1, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, soarin (ok), 11:21, 02/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А Apple 🍎 когда добавят хардварную поддержку AV1?
     
     
  • 2.3, Tim Cook (?), 11:31, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда будет достаточно контента на этом самом AV1.
     
     
  • 3.4, _RORO_ (ok), 11:38, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всмысле достаточно контента? В youtube уже поддерживается AV1
     
     
  • 4.25, Аноним (-), 12:18, 02/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:42, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда придумают достаточно эффективную проприетарную (подконтрольную огрызку) защиту от "пиратов" .
     
     
  • 3.9, soarin (ok), 11:47, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так VP9 есть же. Там придумали?
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 12:16, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нету там, только программная поддержка
    эпл такое дно что даже программную поддержку ав1 не добавили, на всех остальных системах это само разумеется
     
     
  • 5.24, Аноним (-), 12:17, 02/05/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:06, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в Safari уже добавили, значит скоро.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58665
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:08, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1658141885 сейчас пройдет поколения улучшенных клонов проца, и потом, а может ещё через одно поколение клонов. Т.е. через несколько лет.  
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:20, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько ты готов за это заплатить?
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:26, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какое разницо?
     

  • 1.2, _RORO_ (ok), 11:28, 02/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Если сделали более эффективный кодировщик/декодировщик, то это конечно хорощо, но сам по себе он мало кому нужен. В нём будет смысл только если его добавят в браузер, чтоб он при просмотре youtube использовался, и в ffmpeg (а следовательно и в mpv). Вообще конечно такие задачи лучше на gpu выполнять, но AV1 аппаратно поддерживается только начиная с tiger lake, rdna2 или geforce 30 серии
     
     
  • 2.6, Аноним (8), 11:40, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не для браузеров и вообще просмотра .
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:57, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего хорошего, бесполезно чуть более чем полностью. Сабж куда более мыльный, в сравнении с x265 (который вообще-то не так и плох на современном железе). А насчёт декодирования, я тут заметил, что dav1d работает несколько быстрее нормального декодера, так что, если тормозит, попробуй собрать с ним. Не знаю, сколько разницы визуально будет, все альтернативные кодеры (которые не libaom), жалки. По крайне мере процессор вытягивает sd-контент без лагов. А тот тут приколисты внедрили av1 на некоторых сайтах, а то, что он выглядит хреново, и тормозит примерно у всех, да кому это важно?
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 12:01, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в сравнении с x265

    я имел в виду libaom, а svt-hevc относительно x265, в свою очередь, и применимость околонулевая.

     
  • 3.33, _RORO_ (ok), 12:48, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использование h265 ограничено патентами. Поэтому av1 есть смысл сравнивать с vp9, по сравнению с которым при одинаковых битрейтах качество лучше у av1
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:39, 02/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже будет выпуск SVT-VVC?
     
     
  • 2.7, _RORO_ (ok), 11:41, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не факт, что этот VVC будет где-либо использоваться в обозримом будущем
     
     
  • 3.10, Аноним (12), 11:49, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Факт, что это следующий стандарт индустрии. На повсеместное внедрение hevc сколько понадобилось, полгода? Около того. И, я слышал, мафия разрулила часть лицензионных претензий, поэтому стриминговые помойки более охотно будут подписываться, как ожидается. Тогда просто стриминга не существовало по сути, на adsl много не постримишь.
     
     
  • 4.28, YetAnotherOnanym (ok), 12:24, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Факт, что это следующий стандарт индустрии

    Посоны, нас тут Аноним с машиной времени!

     
     
  • 5.32, Аноним (12), 12:46, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, справедливости ради, hevc был очень важным шагом для 4к контента и поддержки нормальной цветности. Как и avc, был значительным прогрессом. Но и vcc вроде для 8к больше hevc подходит (я, понятное дело, не проверял) и изначально прицелен на стриминг (низкий битрейт при сохранении качества). А так, тот же x265, позволяет кодировать sd контент с в 10 раз меньшим битрейтом относительно avc и примерно тем же качеством, как у avc, но только, если ты знаешь, как побороть глитчи и артефакты (на которые в противном случае и уйдёт весь битрейт).
     

  • 1.11, ryoken (ok), 11:55, 02/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Проект создвн
    >>выбора иерархический структур
    >>лябмда-коэффициентов
     
  • 1.14, Аноним (18), 12:05, 02/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я конечно всё понимаю, смотрите какие мы крутые, как мы можем. Но почему кодирование в реальном времени должно происходить на CPU, а не на GPU?
     
     
  • 2.19, Аноним (17), 12:15, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну у Intel вообще есть топ фича - Quick Sync которая использует выделенный ASIC для кодер/декодер видео.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video
     

  • 1.15, Аноним (12), 12:05, 02/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >штатный кодировщик от проекта AV1 требует в … 658 раз больше вычислений по сравнению с … libvpx-vp9

    это смотря как настроишь, качественный пресет libvpx практически столько же вычислений требует, как и качественный пресет libaom, тот же x265 намного лучше выдаёт картинку и с меньшим ресурсопотреблением.

     
  • 1.16, ИмяХ (?), 12:06, 02/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем оно надо, если у них уже давным-давно есть QuickSync?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:17, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну найди мне квиксинк в моем E5-2666v3...
    а даже если взять мой предыдущий i7-3770, так его квиксинк в AV1 не умеет.
     
     
  • 3.30, Аноним (17), 12:31, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можете добавить видеокарту Intel Arc (там всё есть начиная с самой простой A310).
    https://www.ixbt.com/news/2022/10/19/intel-arc-a770-geforce-rtx-4090-av1.html
     

  • 1.21, Аноним (-), 12:16, 02/05/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.22, YetAnotherOnanym (ok), 12:17, 02/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > предсказания изменений

    Интеловские процессоры заранее выполняют инструкции по своему усмотрению, чтобы обсчитать изменения в кадрах, которые сами нафантазировали.

     
  • 1.26, Аноним (-), 12:19, 02/05/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.31, fumanchez (ok), 12:45, 02/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Уменьшен размер имён переменных для упрощения читаемости кода.

    Ясно.

     

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