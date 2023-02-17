Компания Apple добавила поддержку кодека AV1 в браузер Safari

|
|
|
|2.4, Аноним (2), 13:57, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Я не фанат троллинга, но касаемо Apple есть неуёмное желание это делать.
"Пользователи Apple должны страдать."
Я никогда реально ничего никому плохого не желал и не делал (кроме дeдa - желаю ему сдохнуть как можно скорее), но пользователи Apple сознательно выбирают walled garden и полную несвободу.
|
|
|
|3.24, Аноним (24), 15:05, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто ты не понимаешь нормальных оффлайновых людей. Тем кто живет в «walled garden» не нужно думать. Это хорошо. Этого более чем достаточно для них.
|
|
|
|3.6, Аноним (1), 14:02, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Во всех нормальных телефонах снимают в JPG или RAW и лишь в айфонах решили выбрать свой путь
|
|
|
|
|
|5.14, Аноним (3), 14:23, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот кстати да, у меня Galaxy M12, и в нём приложение камеры может HEIC сохранять
|
|4.10, iPony129412 (?), 14:16, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> HEIF (High Efficiency Image File Format) is a standard developed by the Moving Picture Experts Group (MPEG) for storage and sharing of images and image sequences. Can use .heif or .heic file extensions.
Обыкновенное развитие фото.
|
|4.13, Аноним (3), 14:22, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну ладно RAW, это lossless. А вот JPEG устарел. HEIC и AVIF лучше сжимают. Лучше бы приложения камеры в AVIF конечно сохраняли, его больше софта поддерживает, но хотя бы HEIC есть, это уже лучше, чем JPEG
|
|
|
|5.20, iPony129412 (?), 14:51, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Лучше бы приложения камеры в AVIF конечно сохраняли, его больше софта поддерживает
Сравни когда добавили поддержку AVIF и HEIF в GNOME.
|
|5.22, Аноним (22), 15:00, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Божечки, какая чушь несусветная. Ты это серьёзно вообще? Jpeg ещё никто не превзошёл несмотря на его очевидные недостатки. JpegXL первый конкурент за всё время вообще. Заодно он уничтожает всех конкурентов в кодировании без потерь.
|
|4.21, Бывалый смузихлёб (?), 14:55, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
В айфонах выбрали свой путь в плане съёмки видео, что его потом просто так на большинстве андройдофонов не воспроизвести
Причём, есть вроде бы вариант снимать в более распространённом формате, но даже в нём - получается как-то не очень( много где всё равно тупо не открывается ) и приходится конвертировать посредствам ffmpeg
Но, надо сказать, есть у десктопного яблока одна предустановленная штука, реально очень сильно облегчающая жизнь - Automator
-Позволяет настраивать доп. действия практически любой сложности для разных вариантов использования - добавить ли новый пункт меню во многие приложения( без перекомпиляции ), по которому будет происходить определённое действие, прикрутить ли хитрое переваривание определённого текста. И всё это с централизованным управлением
Вот посредством него кодировщик и прикрутил, чтобы не надо было каждый раз таскать бинарник или адреса вбивать
|
|
|
|5.31, iPony129412 (?), 15:34, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Опять бред.
iPhone снимает дефолтом в h.265.
Можно переключить в h.264
Это обычная практика и для Android смартфонов.
|
|
|
|6.37, Бывалый смузихлёб (?), 16:01, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Опять бред.
чуваак, ты понимаешь, что пытаешься "разоблачить" того у кого яблоко тоже есть и он откровенно задолбался с выгрузкой полученного на копм и далее ?
Итак, у яблока расширение у роликов по умолчанию - .MOV - и это в режиме совместимости у которого есть ограничения!
А без него - похоже, то же самое расширение, но добавляется HEVC
Не avi, не mp4, а чисто яблочный MOV хоть ты тресни!
Не так чтобы супер-совместимо
|
|
|
|7.45, НяшМяш (ok), 16:38, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще не понял проблем с MOV, который тот же ффмпег жрёт без проблем уже лет 10 как.
|
|7.46, iPony129412 (?), 16:44, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А ты про контейнер.
Ни разу за пять лет не видел несовместимость чего-то с этим.
Вот, что устройство не тянет - это да. HEVC 60FPS 4K не для слабых старых ПК
|
|2.36, Аноним (36), 15:56, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>А свой же HEIC они не хотят добавить в свой браузер?
Как форматы и heic, и avif, и webp очень ограниченные - маленькое предельное разрешение, ограниченная битность на канал, негибкий сабсемплинг, плохая поддержка прогрессивного декодирования и т.д. _Пока_ их достаточно для простых смартфонофоток, но они очень быстро устареют и будут заменены, а их всё равно придётся тянуть в браузере для совместимости.
Эпл уже поддерживает в браузере и ОС формат, который лишён этих недостатков: JPEG 2000. Проблема в том, что больше никто его не поддерживает в вебе - по-крайней мере, пока.
|
|1.9, th3m3 (ok), 14:15, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
C Apple, вообще странные вещи происходят. Внезапно, движок Firefox разрешили в iOS юзать. Теперь кодек AV1. Кто им адекватности отсыпал на новый год?
|
|
|
|
|
|3.32, th3m3 (ok), 15:36, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Mozilla возобновила разработку со своим движком для iOS. Значит, скоро дожмут.
|
|
|
|4.35, iPony129412 (?), 15:54, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Mozilla возобновила разработку со своим движком для iOS. Значит, скоро дожмут.
Ты можешь хоть сейчас репетировать модельную походку, но не факт, что станешь Мисс Мира.
> We abide by Apple's iOS app store policies, and are simply doing some exploratory work to understand the technical challenges for Gecko-based browsers on iOS if those policies were to change. We hope the day will come when people can freely decide to use the browser of their choice, including the opportunity to select the engine that underpins it.
|
|
|
|5.43, Аноним (43), 16:33, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Их евросоюз дожмёт , которому эта хрень очень не нравится . Просто пока со стором и usb заняты .
|
|2.12, Аноним (1), 14:18, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Кто им адекватности отсыпал на новый год?
Антимонопольные организации?
|
|2.15, Аноним (3), 14:25, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Движок Firefox пора закопать, лучше бы движок Chromium разрешили
|
|
|
|3.25, iZEN (ok), 15:08, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Google Chromium основан на движке Apple WebKit, который, в свою очередь, является основой Apple Safari.
|
|
|
|4.34, iPony129412 (?), 15:52, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Google Chromium основан на движке Apple WebKit, который, в свою очередь, является основой Apple Safari.
Нет. Chromium(Blink) и WebKit давно разошлись.
Конечно многого общего, но вещи всё ж разные
|
|2.18, kawaii_girl (ok), 14:40, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
>Кто им адекватности отсыпал
Антимонопольное законодательство ЕС) В следующей версии iOS они и сторонние магазины приложений разрешат(это не шутка, такие слухи действительно есть).
|
|1.26, Аноним (38), 15:14, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
На Ютубе не видно чтобы AV1 заметно опережал VP9, до 2160p разница в объемах незначительная, только лишние затраты ресурсов на кодирование и хранение.
|
|
|
|2.33, Омоним (?), 15:37, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Врешь ведь, что не видно чтобы опережал. Размер видео может и не сильно меньше, но присутствует явная разница в динамичных сценах - картинка ВООБЩЕ не пикселизуется, в отличии от. AV1 явно приятнее смотреть
|
|
|
|3.40, Аноним (38), 16:22, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ВООБЩЕ не пикселизуется
За счет того что мелкие и малозаметные детали совсем выбрасываются, получаются красивые мультики с заливками и градиентами!
|
|
|
|4.41, Омоним (?), 16:28, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Про дроп мелко-малозаметных инфа откуда, от проверенных источников? Или это ты сам ТАК ПРИМЕРНО ПРОЧУВСТВОВАЛ?
|
|
|
|5.44, Аноним (38), 16:37, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Прекрасно видно на AVIF картинках (ключевые кадры AV1), то что в JPEG шершавое-зернистое, там становится гладким-одноцветным.
|
|3.42, Аноним (22), 16:33, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если говорить про утуб, то h264 -- артефакты с мусором на краях и анимациях, гл... большой текст свёрнут, показать
|