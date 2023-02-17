Компания Apple добавила поддержку кодека AV1 в браузер Safari

2.4 , Аноним ( 2 ), 13:57, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Я не фанат троллинга, но касаемо Apple есть неуёмное желание это делать. "Пользователи Apple должны страдать." Я никогда реально ничего никому плохого не желал и не делал (кроме дeдa - желаю ему сдохнуть как можно скорее), но пользователи Apple сознательно выбирают walled garden и полную несвободу.

3.24 , Аноним ( 24 ), 15:05, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто ты не понимаешь нормальных оффлайновых людей. Тем кто живет в «walled garden» не нужно думать. Это хорошо. Этого более чем достаточно для них.

2.5 , iPony129412 ( ? ), 13:59, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему свой?

3.6 , Аноним ( 1 ), 14:02, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Во всех нормальных телефонах снимают в JPG или RAW и лишь в айфонах решили выбрать свой путь

4.8 , iPony129412 ( ? ), 14:03, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не обманывай.

Тот же Samsung.

5.14 , Аноним ( 3 ), 14:23, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот кстати да, у меня Galaxy M12, и в нём приложение камеры может HEIC сохранять

6.19 , iPony129412 ( ? ), 14:48, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По-моему в Samsung флагманах оно и дефолт. Не?

4.10 , iPony129412 ( ? ), 14:16, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > HEIF (High Efficiency Image File Format) is a standard developed by the Moving Picture Experts Group (MPEG) for storage and sharing of images and image sequences. Can use .heif or .heic file extensions. Обыкновенное развитие фото.

4.13 , Аноним ( 3 ), 14:22, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну ладно RAW, это lossless. А вот JPEG устарел. HEIC и AVIF лучше сжимают. Лучше бы приложения камеры в AVIF конечно сохраняли, его больше софта поддерживает, но хотя бы HEIC есть, это уже лучше, чем JPEG

5.20 , iPony129412 ( ? ), 14:51, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Лучше бы приложения камеры в AVIF конечно сохраняли, его больше софта поддерживает Сравни когда добавили поддержку AVIF и HEIF в GNOME.

5.22 , Аноним ( 22 ), 15:00, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Божечки, какая чушь несусветная. Ты это серьёзно вообще? Jpeg ещё никто не превзошёл несмотря на его очевидные недостатки. JpegXL первый конкурент за всё время вообще. Заодно он уничтожает всех конкурентов в кодировании без потерь.

4.16 , Аноним ( 16 ), 14:30, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В большинстве андроидов тоже есть HEIC.

4.21 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 14:55, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В айфонах выбрали свой путь в плане съёмки видео, что его потом просто так на большинстве андройдофонов не воспроизвести

Причём, есть вроде бы вариант снимать в более распространённом формате, но даже в нём - получается как-то не очень( много где всё равно тупо не открывается ) и приходится конвертировать посредствам ffmpeg Но, надо сказать, есть у десктопного яблока одна предустановленная штука, реально очень сильно облегчающая жизнь - Automator

-Позволяет настраивать доп. действия практически любой сложности для разных вариантов использования - добавить ли новый пункт меню во многие приложения( без перекомпиляции ), по которому будет происходить определённое действие, прикрутить ли хитрое переваривание определённого текста. И всё это с централизованным управлением

Вот посредством него кодировщик и прикрутил, чтобы не надо было каждый раз таскать бинарник или адреса вбивать

5.31 , iPony129412 ( ? ), 15:34, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Опять бред. iPhone снимает дефолтом в h.265.

Можно переключить в h.264 Это обычная практика и для Android смартфонов.

6.37 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 16:01, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Опять бред. чуваак, ты понимаешь, что пытаешься "разоблачить" того у кого яблоко тоже есть и он откровенно задолбался с выгрузкой полученного на копм и далее ? Итак, у яблока расширение у роликов по умолчанию - .MOV - и это в режиме совместимости у которого есть ограничения!

А без него - похоже, то же самое расширение, но добавляется HEVC Не avi, не mp4, а чисто яблочный MOV хоть ты тресни!

Не так чтобы супер-совместимо

7.38 , Аноним ( 38 ), 16:17, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – MOV всего лишь контейнер, в котором может быть HEVC

7.45 , НяшМяш ( ok ), 16:38, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще не понял проблем с MOV, который тот же ффмпег жрёт без проблем уже лет 10 как.

7.46 , iPony129412 ( ? ), 16:44, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты про контейнер.

Ни разу за пять лет не видел несовместимость чего-то с этим. Вот, что устройство не тянет - это да. HEVC 60FPS 4K не для слабых старых ПК

2.36 , Аноним ( 36 ), 15:56, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >А свой же HEIC они не хотят добавить в свой браузер? Как форматы и heic, и avif, и webp очень ограниченные - маленькое предельное разрешение, ограниченная битность на канал, негибкий сабсемплинг, плохая поддержка прогрессивного декодирования и т.д. _Пока_ их достаточно для простых смартфонофоток, но они очень быстро устареют и будут заменены, а их всё равно придётся тянуть в браузере для совместимости. Эпл уже поддерживает в браузере и ОС формат, который лишён этих недостатков: JPEG 2000. Проблема в том, что больше никто его не поддерживает в вебе - по-крайней мере, пока.

