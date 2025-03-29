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Представлен формат сжатия изображений Spectral JPEG XL

29.03.2025 20:57

Инженеры из компании Intel представили формат изображений Spectral JPEG XL, оптимизированный для эффективного сжатия изображений, охватывающих области спектра за границей диапазона видимого излучения. Предложенный формат предоставляет возможности, аналогичные спектральной редакции формата OpenEXR, но в отличие от последнего обеспечивает кодирование с потерями, что позволяет добиться сокращения размера файлов в 10-60 раз по сравнению со сжатием без потерь.

Спектральные изображения содержат не только информацию об интенсивности света в трех основных цветовых каналах (RGB), но охватывают часть ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов. Подобные изображения используются в таких областях, как высококачественный рендеринг, анализ материалов и визуализация научных данных. Например, спектральные изображения могут использоваться для точного моделирования реальных оптических эффектов при рендеринге, для оценки того, как выглядит краска при различном освещении, и для идентификации материалов по их световым сигнатурам.

Съёмка с захватом диапазонов вне видимого спектра даёт возможность более точно моделировать взаимодействие света с материалами, но приводит к значительному увеличению информации, хранимой для каждого пикселя. Спектральные изображения могут включать десятки каналов, охватывающих различные диапазоны длин волн, и использовать для каждого канала 16- или 32-разрядные числа с плавающей запятой, что позволяет охватить более широкий диапазон значений яркости, чем на обычных фотографиях. Ценой подобной возможности становится существенное увеличение размера по сравнению с традиционными изображениями. В качестве примера упомянуто изображение с 81 дополнительным спектральным каналом, занимающее в формате OpenEXR 300 МБ. При помощи Spectral JPEG XL данное изображение удалось сжать до 3.9 МБ без потери спектральных характеристик.

Для сокращения размера Spectral JPEG XL использует разделение данных о яркости и форме спектра, и применяет дискретное косинусное преобразование, позволяющее сохранить основные спектральные характеристики, но отбросить несущественные высокочастотные спектральные детали. Суть метода в преобразовании плавного изменения волновых характеристик в набор волновых коэффициентов (коэффициентов частоты), при совмещении воссоздающих исходную спектральную информацию.

Более высокочастотные спектральные коэффициенты затем нормируются по отношению к общей яркости, что позволяет агрессивнее сжимать менее значимые данные. Идея в том, что с точки зрения восприятия наиболее важна средняя яркость и она сохраняется с наиболее высоким качеством, а коэффициенты высоких частот не столь важны и к ним применяется более высокий уровень сжатия и опционально более низкие разрешения. После этого информацию обрабатывает кодек, реализованный на базе существующего движка сжатия, разработанного для формата JPEG XL.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/scienc...)
  2. OpenNews: Уязвимости в реализации JPEG XL из состава FFmpeg
  3. OpenNews: Samsung обеспечил поддержку формата изображений JPEG XL
  4. OpenNews: В Safari 17 и WebKit включена поддержка формата изображений JPEG XL
  5. OpenNews: Google упраздняет поддержку JPEG XL в Chrome
  6. OpenNews: Представлен формат сжатия изображений QOI
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62979-jpegxl
Ключевые слова: jpegxl, image
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:25, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Великие инженеры Intel наконец-то изобрели то, что никому опять не сдалось
    (это же они придумали Optane, который похерили же через 5 лет? Ждем когда Spectral JPEG XL отправится в ту же дыру)
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:33, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вы УЖЕ изобрели что то лучше или ваши рассуждения уровня "на каръерном самосвале картошку возить неудобно" ?
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 21:51, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >сперва добейся
     
     
  • 4.24, Аноним (3), 22:34, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам слова "что то лучше" специально нужно было выделить для понимания смысла ? Вася сантехник рассуждает о ненужности электронного микроскопа .
     
  • 3.16, прокуратор (?), 22:02, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ведите себя как иностранцев - ето плохой пример!
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:40, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://jcgt.org/published/0014/01/04/
    Authors:
    Intel Corporation
    Editor:
    Walt Disney Animation Studios
    Editor-in-Chief:
    Nvidia
     
     
  • 3.17, Аноним (1), 22:03, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну если Disney и Nvidia подписались тогда совсем другое дело!
    Скоро в Холодном Сердце 3:
    Эльза в 81 спектральном канале
    Олаф с ИК подсветкой
    Рендер фирмы Nvidia, сжимающие эти текстуры через Spectral JPEG XL... чтобы потом вырезать 90% данных для финального рендера
     
     
  • 4.19, Аноним (4), 22:09, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Баба-яга против!» (с)
    Вам то, что опять не так ?
     
     
  • 5.20, прокуратор (?), 22:22, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    "Продажи надо идти https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Indeo?useskin=vector#History" --Карло Марк III
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:47, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    firefox только начал как-то поддерживать обычный jpeg xl, а тут spectral захотели
    сколько месяцев пройдет, прежде чем его тихо забудут?
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 21:53, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Google его уже задушил в Chrome, потому что AVIF — их любимчик.
     
  • 3.29, Аноним (29), 23:07, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только начал как-то поддерживать обычный jpeg xl

    Нет. Они решили не перечить гуглу. Но потом прошли годы, CEO поменялся, всё такое и сказали, что так уж и быть может быть подумают насчёт реализации на расте. Изначально мотив отказа был другой, не степень [без]опасности libjxl, но им как бы предложили сохранить лицо и они как бы не отказались.

     
  • 2.8, Аноним (8), 21:51, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты дальше заголовка пробовал прочитать, великий инженер? Это не очередная замена jpg или webp, это формат хранения данных с учётом невидимой части спектра.
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 21:55, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Ты дальше заголовка пробовал прочитать, великий инженер? Это не очередная замена jpg
    > или webp, это формат хранения данных с учётом невидимой части спектра.

    Ящеры в интеле совсем не палятся! :)

     
  • 3.12, Аноним (1), 21:55, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Великий знаток спектральных технологий, 99.9% пользователей не видят инфракрасный спектр, а те, кто видят, уже юзают OpenEXR или специальные RAW-форматы
     
     
  • 4.21, Аноним (3), 22:22, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попробуйте прочитать не только начало второй фразы статьи , но и окончание той же фразы . Если уж на всё терпения не хватает .
     
  • 2.10, Аноним (-), 21:54, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Великие инженеры Intel наконец-то изобрели то, что никому опять не сдалось
    > (это же они придумали Optane, который похерили же через 5 лет? Ждем
    > когда Spectral JPEG XL отправится в ту же дыру)

    Что такое? Сэр не видит в инфракрасном и ультрафиолетовых диапазонах? Для вас интел придумал HDA, с 384 kSps - вы еще и ультразвук сможете послушать, надо формат сжатия и для него выкатить :)

     
     
  • 3.15, Аноним (1), 21:59, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, Intel это всемирный благотворительный фонд по решению проблем, которых нет
    Optane - похоронили.
    Larrabee - убили.
    HDA с 384 kSps — ага, потому что все мечтают слушать ультразвук вместо музыки

    Ждем кстати Ultrasound WAV XXL

     
     
  • 4.28, Аноним (29), 23:00, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы чо? Нынешние аудиоформаты разрешают хранить ультразвук. Во флак можно класть сигнал с частотой дискретизации до 1 МГц, в вав - 4 ГГц.
     
  • 3.30, Аноним (30), 23:18, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    инженеров нужно чем-то занять.. ну пусть спектрально там, пусть косинусы свои инверсно дрочат! А ведь в науке ннада чтобы спектральный джепег с Марса долетел
     
  • 2.18, прокуратор (?), 22:07, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ты забыл про Интел™ Индео® проглосовать © 1996
     
  • 2.31, Аноним (29), 23:19, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > (это же они придумали Optane, который похерили же через 5 лет?

    Так это до сих пор самые быстрые SSD? Там вроде в наращивании числа слоёв проблема, из-за чего он не смог быть сильно дешевле оперативки. Поэтому сверху его пристукнула DRAM (в формате CXL, если её надо много в виде типа накопителя), а снизу SLC/MLC-флеш с уменьшенными страницами (XL-Flash).

     

  • 1.5, Tron is Whistling (?), 21:41, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Применили обычный JPEG (который DCT, больше известный как быстрый метод DCT - FFT) к прочей информации? Не, ну новшество разве что в самом применении. То, что половинка коэффициентов считается - понятно. То, что непериодический расчёт над интерполяцией - тоже понятно, надо сохранить высокие и импульсы. В остальном - просто обычный жопег на нетипичных данных.
     
     
  • 2.25, Аноним (29), 22:36, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Применили DCT к третьей оси - номеру канала.

    И дали новое название, потому что это
    - навешивание функциональности поверх JXL (сам он так избыточность между кучей каналов убирать не может, видимо)
    - реализовано в виде пачки файлов из-за недостаточной гибкости нынешней libjxl*

    Our method applies a cosine transform in the wavelength domain.

    Consider a spectral image with samples at the sorted wavelengths λ0, . . . , λn−1 ∈ R.
    For a single pixel, we have values g0, . . . , gn−1 ∈ R. For reflectance spectra as well as
    many emission spectra, this signal will be rather low frequency. We compute Fourier
    coefficients to be able to exploit this redundancy in the samples.

    * In principle, JPEG XL supports having one main image and up to 255 sub-images,
    which sounds like a good match for c0 and f1, . . . , fn−1. Unfortunately, the current
    implementation in libjxl does not allow us to tweak the compression ratio and sub-
    sampling on a per-sub-image basis. Due to these limitations, we currently use one
    JPEG XL file per channel

    https://jcgt.org/published/0014/01/04/paper-lowres.pdf

     

  • 1.13, Cucumber (?), 21:56, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понял в чём новость вообще, Jpeg XL сам по себе может хранить до 4 тысяч каналов, пихай туда каждую длину волны на здоровье, для этого не нужно изобретать новый формат.
     
     
  • 2.14, Аноним (4), 21:58, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://arstechnica.com/science/2025/03/scientists-are-storing-light-we-cannot
     
     
  • 3.22, прокуратор (?), 22:27, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Консуматорское не научное и научное не торговское. Покупите новия материнские плата за новую систему на чипе и увидете.. как ваш ум взростает на деньги.
     
  • 2.23, мимо проходил (?), 22:29, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Грандиозного в штеуде действительно ничего не сделали, на базовом уровне тот-же jpeg.

    Вся фишка только в поддержке всех особенностей OpenEXR, где в частности может быть 32-битный float для каждого цвета пикселя.

    Еще без прочтения документа (а я не читал, не интересно) что они принимают за яркость и как выбирается точность квантования для каналов/плоскостей. Ведь если брать что-то средне- арифметическое/геометрическое/квадратичное/экспоненциальное, то при 100 каналах/плоскостей каждый конкретный будет сильно далек от средней яркости.

     
     
  • 3.26, Аноним (29), 22:48, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что они принимают за яркость

    Среднее арифметическое (DC-коэффициент от DCT-преобразования для спектра пикселя)

    > то при 100 каналах/плоскостей каждый конкретный будет сильно далек от средней яркости.

    Поэтому в остальных каналах AC-коэффициенты вместо цветности.

     

  • 1.27, Аноним (27), 22:54, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сейчас сижу на photoshop 2.5 и windows 3.1 (не 3.11) и 286 компе (недавно тут писал о приобретении). Безумно доволен тем фактом, что могу делать ВСЁ то же самое, что делают люди, которые покупают железо каждый год за тысячи денег.
     
     
  • 2.32, прокуратор (?), 23:21, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "SuperScalar Out-of-Order Execution for you"  --принести 32битовой RISC из 1989ого к CISC в 1993-1996ого и возьмите года-Линукса DX4-топ модель PC'97 Gimp2 ПеЦе-x86 за только 2 (два) тъсяча зелëненкие баксов (вместе двадсать-пять прежде того).  https://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_(original)?useskin=vector#Overview
     
  • 2.33, Аноним (33), 23:36, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я понимаю, что это юмор такой, но ты не представляешь, какой шаг вперёд сделало коммерческое ПО за эти два десятилетия. В частости, продукты адобы изначально просто умопомрачительно нагромождение багов в индусском коде -- такой вот стандарт индустрии. И да, даже нынешняя функциональность "дорисовать в облаке" тоже имеет право на жизнь в некоторых случаях (справляется она получше многих "художников").
     
     
  • 3.37, прокуратор (?), 23:55, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Вполне возможно ето неутрализировать" --у Никлауса Вирта этот https://en.wikipedia.org/wiki/Niklaus_Wirth?useskin=vector#Wirth's_law постулат: новенкое ждёт новенкое тоже. И для програмное дополнение вашего компютера, тоже.
     
  • 2.34, Аноним (34), 23:37, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас сижу на photoshop 2.5 и windows 3.1 (не 3.11) и 286 компе

    А для комментариев на Опеннете у тебя отдельный комп, да?

     

  • 1.35, Аноним (34), 23:38, 29/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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