Представлен формат сжатия изображений Spectral JPEG XL

2.3 , Аноним ( 3 ), 21:33, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А вы УЖЕ изобрели что то лучше или ваши рассуждения уровня "на каръерном самосвале картошку возить неудобно" ?

3.7 , Аноним ( 1 ), 21:51, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >сперва добейся 4.24 , Аноним ( 3 ), 22:34, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вам слова "что то лучше" специально нужно было выделить для понимания смысла ? Вася сантехник рассуждает о ненужности электронного микроскопа .

3.16 , прокуратор ( ? ), 22:02, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не ведите себя как иностранцев - ето плохой пример!

2.4 , Аноним ( 4 ), 21:40, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://jcgt.org/published/0014/01/04/

Authors:

Intel Corporation

Editor:

Walt Disney Animation Studios

Editor-in-Chief:

Nvidia

3.17 , Аноним ( 1 ), 22:03, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, ну если Disney и Nvidia подписались тогда совсем другое дело!

Скоро в Холодном Сердце 3:

Эльза в 81 спектральном канале

Олаф с ИК подсветкой

Рендер фирмы Nvidia, сжимающие эти текстуры через Spectral JPEG XL... чтобы потом вырезать 90% данных для финального рендера

4.19 , Аноним ( 4 ), 22:09, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – «Баба-яга против!» (с)

Вам то, что опять не так ?

5.20 , прокуратор ( ? ), 22:22, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – "Продажи надо идти https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Indeo?useskin=vector#History" --Карло Марк III

2.6 , Аноним ( 6 ), 21:47, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – firefox только начал как-то поддерживать обычный jpeg xl, а тут spectral захотели

сколько месяцев пройдет, прежде чем его тихо забудут?

3.9 , Аноним ( 1 ), 21:53, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Google его уже задушил в Chrome, потому что AVIF — их любимчик.

3.29 , Аноним ( 29 ), 23:07, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > только начал как-то поддерживать обычный jpeg xl Нет. Они решили не перечить гуглу. Но потом прошли годы, CEO поменялся, всё такое и сказали, что так уж и быть может быть подумают насчёт реализации на расте. Изначально мотив отказа был другой, не степень [без]опасности libjxl, но им как бы предложили сохранить лицо и они как бы не отказались.

2.8 , Аноним ( 8 ), 21:51, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты дальше заголовка пробовал прочитать, великий инженер? Это не очередная замена jpg или webp, это формат хранения данных с учётом невидимой части спектра.

3.11 , Аноним ( - ), 21:55, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Ты дальше заголовка пробовал прочитать, великий инженер? Это не очередная замена jpg

> или webp, это формат хранения данных с учётом невидимой части спектра. Ящеры в интеле совсем не палятся! :)

3.12 , Аноним ( 1 ), 21:55, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Великий знаток спектральных технологий, 99.9% пользователей не видят инфракрасный спектр, а те, кто видят, уже юзают OpenEXR или специальные RAW-форматы

4.21 , Аноним ( 3 ), 22:22, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Попробуйте прочитать не только начало второй фразы статьи , но и окончание той же фразы . Если уж на всё терпения не хватает .

2.10 , Аноним ( - ), 21:54, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Великие инженеры Intel наконец-то изобрели то, что никому опять не сдалось

> (это же они придумали Optane, который похерили же через 5 лет? Ждем

> когда Spectral JPEG XL отправится в ту же дыру) Что такое? Сэр не видит в инфракрасном и ультрафиолетовых диапазонах? Для вас интел придумал HDA, с 384 kSps - вы еще и ультразвук сможете послушать, надо формат сжатия и для него выкатить :)

3.15 , Аноним ( 1 ), 21:59, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно, Intel это всемирный благотворительный фонд по решению проблем, которых нет

Optane - похоронили.

Larrabee - убили.

HDA с 384 kSps — ага, потому что все мечтают слушать ультразвук вместо музыки Ждем кстати Ultrasound WAV XXL

4.28 , Аноним ( 29 ), 23:00, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы чо? Нынешние аудиоформаты разрешают хранить ультразвук. Во флак можно класть сигнал с частотой дискретизации до 1 МГц, в вав - 4 ГГц.

3.30 , Аноним ( 30 ), 23:18, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – инженеров нужно чем-то занять.. ну пусть спектрально там, пусть косинусы свои инверсно дрочат! А ведь в науке ннада чтобы спектральный джепег с Марса долетел

2.18 , прокуратор ( ? ), 22:07, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Ты забыл про Интел™ Индео® проглосовать © 1996

2.31 , Аноним ( 29 ), 23:19, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > (это же они придумали Optane, который похерили же через 5 лет? Так это до сих пор самые быстрые SSD? Там вроде в наращивании числа слоёв проблема, из-за чего он не смог быть сильно дешевле оперативки. Поэтому сверху его пристукнула DRAM (в формате CXL, если её надо много в виде типа накопителя), а снизу SLC/MLC-флеш с уменьшенными страницами (XL-Flash).

