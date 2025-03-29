Представлен формат сжатия изображений Spectral JPEG XL

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|1.1, Аноним (1), 21:25, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Великие инженеры Intel наконец-то изобрели то, что никому опять не сдалось
(это же они придумали Optane, который похерили же через 5 лет? Ждем когда Spectral JPEG XL отправится в ту же дыру)
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|2.3, Аноним (3), 21:33, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вы УЖЕ изобрели что то лучше или ваши рассуждения уровня "на каръерном самосвале картошку возить неудобно" ?
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|4.24, Аноним (3), 22:34, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вам слова "что то лучше" специально нужно было выделить для понимания смысла ? Вася сантехник рассуждает о ненужности электронного микроскопа .
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|3.17, Аноним (1), 22:03, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, ну если Disney и Nvidia подписались тогда совсем другое дело!
Скоро в Холодном Сердце 3:
Эльза в 81 спектральном канале
Олаф с ИК подсветкой
Рендер фирмы Nvidia, сжимающие эти текстуры через Spectral JPEG XL... чтобы потом вырезать 90% данных для финального рендера
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|2.6, Аноним (6), 21:47, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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firefox только начал как-то поддерживать обычный jpeg xl, а тут spectral захотели
сколько месяцев пройдет, прежде чем его тихо забудут?
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|3.9, Аноним (1), 21:53, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Google его уже задушил в Chrome, потому что AVIF — их любимчик.
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|3.29, Аноним (29), 23:07, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> только начал как-то поддерживать обычный jpeg xl
Нет. Они решили не перечить гуглу. Но потом прошли годы, CEO поменялся, всё такое и сказали, что так уж и быть может быть подумают насчёт реализации на расте. Изначально мотив отказа был другой, не степень [без]опасности libjxl, но им как бы предложили сохранить лицо и они как бы не отказались.
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|2.8, Аноним (8), 21:51, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты дальше заголовка пробовал прочитать, великий инженер? Это не очередная замена jpg или webp, это формат хранения данных с учётом невидимой части спектра.
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|3.11, Аноним (-), 21:55, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Ты дальше заголовка пробовал прочитать, великий инженер? Это не очередная замена jpg
> или webp, это формат хранения данных с учётом невидимой части спектра.
Ящеры в интеле совсем не палятся! :)
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|3.12, Аноним (1), 21:55, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Великий знаток спектральных технологий, 99.9% пользователей не видят инфракрасный спектр, а те, кто видят, уже юзают OpenEXR или специальные RAW-форматы
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|4.21, Аноним (3), 22:22, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Попробуйте прочитать не только начало второй фразы статьи , но и окончание той же фразы . Если уж на всё терпения не хватает .
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|2.10, Аноним (-), 21:54, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Великие инженеры Intel наконец-то изобрели то, что никому опять не сдалось
> (это же они придумали Optane, который похерили же через 5 лет? Ждем
> когда Spectral JPEG XL отправится в ту же дыру)
Что такое? Сэр не видит в инфракрасном и ультрафиолетовых диапазонах? Для вас интел придумал HDA, с 384 kSps - вы еще и ультразвук сможете послушать, надо формат сжатия и для него выкатить :)
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|3.15, Аноним (1), 21:59, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, Intel это всемирный благотворительный фонд по решению проблем, которых нет
Optane - похоронили.
Larrabee - убили.
HDA с 384 kSps — ага, потому что все мечтают слушать ультразвук вместо музыки
Ждем кстати Ultrasound WAV XXL
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|4.28, Аноним (29), 23:00, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы чо? Нынешние аудиоформаты разрешают хранить ультразвук. Во флак можно класть сигнал с частотой дискретизации до 1 МГц, в вав - 4 ГГц.
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|3.30, Аноним (30), 23:18, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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инженеров нужно чем-то занять.. ну пусть спектрально там, пусть косинусы свои инверсно дрочат! А ведь в науке ннада чтобы спектральный джепег с Марса долетел
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|2.31, Аноним (29), 23:19, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> (это же они придумали Optane, который похерили же через 5 лет?
Так это до сих пор самые быстрые SSD? Там вроде в наращивании числа слоёв проблема, из-за чего он не смог быть сильно дешевле оперативки. Поэтому сверху его пристукнула DRAM (в формате CXL, если её надо много в виде типа накопителя), а снизу SLC/MLC-флеш с уменьшенными страницами (XL-Flash).
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|1.5, Tron is Whistling (?), 21:41, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Применили обычный JPEG (который DCT, больше известный как быстрый метод DCT - FFT) к прочей информации? Не, ну новшество разве что в самом применении. То, что половинка коэффициентов считается - понятно. То, что непериодический расчёт над интерполяцией - тоже понятно, надо сохранить высокие и импульсы. В остальном - просто обычный жопег на нетипичных данных.
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|2.25, Аноним (29), 22:36, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Применили DCT к третьей оси - номеру канала.
И дали новое название, потому что это
- навешивание функциональности поверх JXL (сам он так избыточность между кучей каналов убирать не может, видимо)
- реализовано в виде пачки файлов из-за недостаточной гибкости нынешней libjxl*
Our method applies a cosine transform in the wavelength domain.
Consider a spectral image with samples at the sorted wavelengths λ0, . . . , λn−1 ∈ R.
For a single pixel, we have values g0, . . . , gn−1 ∈ R. For reflectance spectra as well as
many emission spectra, this signal will be rather low frequency. We compute Fourier
coefficients to be able to exploit this redundancy in the samples.
* In principle, JPEG XL supports having one main image and up to 255 sub-images,
which sounds like a good match for c0 and f1, . . . , fn−1. Unfortunately, the current
implementation in libjxl does not allow us to tweak the compression ratio and sub-
sampling on a per-sub-image basis. Due to these limitations, we currently use one
JPEG XL file per channel
https://jcgt.org/published/0014/01/04/paper-lowres.pdf
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|1.13, Cucumber (?), 21:56, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понял в чём новость вообще, Jpeg XL сам по себе может хранить до 4 тысяч каналов, пихай туда каждую длину волны на здоровье, для этого не нужно изобретать новый формат.
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|3.22, прокуратор (?), 22:27, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Консуматорское не научное и научное не торговское. Покупите новия материнские плата за новую систему на чипе и увидете.. как ваш ум взростает на деньги.
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|2.23, мимо проходил (?), 22:29, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Грандиозного в штеуде действительно ничего не сделали, на базовом уровне тот-же jpeg.
Вся фишка только в поддержке всех особенностей OpenEXR, где в частности может быть 32-битный float для каждого цвета пикселя.
Еще без прочтения документа (а я не читал, не интересно) что они принимают за яркость и как выбирается точность квантования для каналов/плоскостей. Ведь если брать что-то средне- арифметическое/геометрическое/квадратичное/экспоненциальное, то при 100 каналах/плоскостей каждый конкретный будет сильно далек от средней яркости.
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|3.26, Аноним (29), 22:48, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что они принимают за яркость
Среднее арифметическое (DC-коэффициент от DCT-преобразования для спектра пикселя)
> то при 100 каналах/плоскостей каждый конкретный будет сильно далек от средней яркости.
Поэтому в остальных каналах AC-коэффициенты вместо цветности.
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|1.27, Аноним (27), 22:54, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сейчас сижу на photoshop 2.5 и windows 3.1 (не 3.11) и 286 компе (недавно тут писал о приобретении). Безумно доволен тем фактом, что могу делать ВСЁ то же самое, что делают люди, которые покупают железо каждый год за тысячи денег.
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|2.33, Аноним (33), 23:36, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я понимаю, что это юмор такой, но ты не представляешь, какой шаг вперёд сделало коммерческое ПО за эти два десятилетия. В частости, продукты адобы изначально просто умопомрачительно нагромождение багов в индусском коде -- такой вот стандарт индустрии. И да, даже нынешняя функциональность "дорисовать в облаке" тоже имеет право на жизнь в некоторых случаях (справляется она получше многих "художников").
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|2.34, Аноним (34), 23:37, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сейчас сижу на photoshop 2.5 и windows 3.1 (не 3.11) и 286 компе
А для комментариев на Опеннете у тебя отдельный комп, да?
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