Бета-выпуск языка программирования Mojo 1.0

10.05.2026 10:21 (MSK)

Представлен первый бета выпуск языка программирования Mojo 1.0, который ознаменовал стабилизацию языка и реализацию всех базовых возможностей. Выпуск оценивается как почти готовый к повсеместному использованию. Финальный релиз Mojo 1.0 ожидается в начале осени. Использование данной ветки позволит начать разрабатывать крупные проекты, не опасаясь появления в языке изменений, нарушающих совместимость.

В состав платформы включены компоненты, необходимые для разработки приложений на языке Mojo, включая компилятор, runtime, интерактивную REPL-оболочку для сборки и запуска программ, отладчик, дополнение к редактору кода Visual Studio Code (VS Code) с поддержкой автодополнения ввода, форматирования кода и подсветки синтаксиса, модуль для интеграции с Jupyter для сборки и запуска Mojo notebook. Исходный код стандартной библиотеки Mojo открыты под лицензией Apache 2.0 c исключениями от проекта LLVM, допускающими смешивание с кодом под лицензией GPLv2. Исходный код компилятора планируют открыть после завершения стабилизации внутренней архитектуры.

Язык Mojo развивается под руководством Криса Латнера (Chris Lattner), основателя и главного архитектора проекта LLVM и создателя языка программирования Swift. Синтаксис Mojo основан на языке Python, а система типов близка к C/C++. Проект преподносится как язык общего назначения, расширяющий возможности языка Python средствами системного программирования, подходящий для широкого круга задач и сочетающий простоту применения для исследовательских разработок и быстрого создания прототипов с пригодностью для формирования высокопроизводительных конечных продуктов.

Простота достигается благодаря использованию привычного синтаксиса языка Python, а разработке конечных продуктов способствуют возможность компиляции в машинный код, механизмы безопасной работы с памятью и задействование средств для аппаратного ускорения вычислений. Для достижения высокой производительности поддерживается распараллеливание вычислений с задействованием всех имеющихся в системе аппаратных ресурсов гетерогенных систем, таких как GPU, специализированные ускорители для машинного обучения и векторные процессорные инструкции (SIMD). При интенсивных вычислениях распараллеливание и задействование всех вычислительных ресурсов даёт возможность добиться производительности, превосходящей приложения на C/C++.

Язык поддерживает статическую типизацию и средства для безопасной низкоуровневой работы с памятью, напоминающие возможности языка Rust, такие как отслеживание времени жизни ссылок и проверка заимствования переменных (borrow checker). При этом в языке доступны и возможности для низкоуровневой работы, например, возможно прямое обращение к памяти в режиме unsafe с использованием типа Pointer, вызов отдельных SIMD-инструкций или доступ к аппаратным расширениям, таким как TensorCores и AMX.

Mojo может использоваться как в режиме интерпретации с использованием JIT, так и для компиляции в исполняемые файлы (AOT, ahead-of-time). В компилятор встроены современные технологии автоматической оптимизации, кэширования и распределённой компиляции. Исходный код на языке Mojo преобразуются в низкоуровневый промежуточный код MLIR (Multi-Level Intermediate Representation), развиваемый проектом LLVM. Компилятор позволяет применять для генерации машинного кода различные бэкенды, поддерживающие MLIR.

Среди изменений в Mojo 1.0.0b1:

  • Ключевое слово "fn" объявлено устаревшим - для объявления функций следует использовать ключевое слово "def" (возможности "fn" и "def" объединены, и в "def" реализована семантика "fn" без генерации исключений).
  • Унифицирована реализация замыканий (closure). Не учитывающие контекст замыкания (stateless closure) теперь автоматически преобразуются в функции верхнего уровня и могут использоваться как callback-вызовы в FFI (Foreign Function Interface). Добавлена поддержка захвата по ссылке (ref capture). При объявлении функций добавлен признак "thin" для объявления простого типа указателя на функцию без захвата состояния.
  • Указатели с типом UnsafePointer теперь не могут принимать значение null по умолчанию, а для работы с null-указателями необходимо использовать "Optional[UnsafePointer[...]]", что позволяет исключить накладные расходы при работе с null-указателями и сохранить возможность безопасного применения в FFI.
  • По умолчанию в коде для CPU в коллекциях включена проверка допустимых границ (на GPU проверка отключена для производительности, но может быть включена при сборке с "mojo build -D ASSERT=all"). Прекращена поддержка указания отрицательных значений в индексах (запрещено "x[-1]", но можно указывать "x[len(x)-1]").
  • Из стандартной библиотек удалён тип NDBuffer, вместо которого следует использовать TileTensor.
  • Расширена поддержка работы с GPU через графический API Metal на системах Apple (например, появилась поддержка print() и матричных инструкций M5). Добавлена поддержка ускорителей AMD MI250X и NVIDIA B300.
  • Идентификаторы примитивов GPU (индексы потоков и блоков) переведены на возвращение типа Int вместо UInt.
  • Контекст CPU ('DeviceContext(api="cpu")') стал потокозависимым (stream-ordered). Для упорядоченного выполнения задач добавлены функции enqueue_cpu_function() и enqueue_cpu_range().
  • В типах String и StringSlice добавлена поддержка графемных кластеров (Unicode UAX #29), позволяющая корректно вычислять длину и обрезать строки с emoji и комбинированных символов. Добавлены методы graphemes() и count_graphemes(), а также синтаксис слайсов "[grapheme=...]".
  • Реализовано уточнение типов (Type Refinement) на этапе компиляции для автоматического сужения типов внутри выражений "where", "if" и "assert" (позволяет обойтись без явного указания trait_downcast).
  • Предложен унифицированный API рефлексии, в котором предложена новая функция reflect[T](), возвращающая Reflected[T] и заменяющая семейство функций struct_field_* и старые методы get_type_name().

Одновременно сформирован выпуск движка MAX Framework 26.3, предлагающего платформу для разработок в области машинного обучения. MAX Framework дополняет инструментарий Mojo средствами для разработки и отладки приложений, использующих модели машинного обучения в различных форматах (TensorFlow, PyTorch, ONNX и т.п.). В новой версии MAX Framework добавлена возможность генерации видео, расширена поддержка работ с использованием нескольких GPU, значительно повышена производительность интерпретатора (некоторые операции стали выполняться быстрее в 10-20 раз).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.modular.com/blog/m...)
Обсуждение (28)
  • 1.1, Soltek (?), 10:54, 10/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Еще один язык... вы это серьйозно?
     
     
  • 2.3, аааааааа (?), 11:00, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ну исходно они позиционировались как 100% совместимый с Питоном, но более лучший, но потом выродились в то, что мы получили - еще один язык, да
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:17, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Питон специально вносит изменения в свою реализацию чтобы нельзя было сделать клон. Ну чтож питону же хуже. Все перейдут на mojo.
     
     
  • 4.21, Mojo (?), 13:18, 10/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 4.23, Аноним (23), 13:37, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Никто не перейдет. Язык мертворожден, как и hare, zig, v, crystal и прочие игрульки одного человека.
     
  • 3.29, Аноним (29), 13:50, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > запрещено "x[-1]"

    это уже не 100% совместимый с Питоном

     
  • 2.5, Аноним (29), 11:07, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > При интенсивных вычислениях распараллеливание и задействование всех вычислительных ресурсов даёт возможность добиться производительности, превосходящей приложения на C/C++.

    Невозможно после таких предложений воспринимать автора всерьёз.

     
     
  • 3.12, жо (?), 12:18, 10/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.7, Аноним (7), 11:12, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если не нравится - создай свой.
     
  • 2.19, nc (ok), 12:57, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Почему никто не говорит "еще одна файловая система", "еще один браузер" или "еще один текстовый/графический/... редактор"? Чем языки программирования отличаются?
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:25, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Почему никто не говорит "еще одна файловая система", "еще один браузер" или
    > "еще один текстовый/графический/... редактор"? Чем языки программирования отличаются?

    Это как с "я построил мост, мельницу, посадил сад ..." и "один раз овцу" 😀

     

  • 1.2, Аноним (29), 10:57, 10/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Язык Mojo развивается под руководством ... основателя и главного архитектора проекта LLVM и создателя языка программирования Swift. Синтаксис Mojo основан на языке Python, а система типов близка к C/C++.

    Надо было добавить ещё скобки от шелла и номера строк от бейсика.

     
  • 1.4, Аноним (4), 11:06, 10/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >> При интенсивных вычислениях распараллеливание и задействование всех вычислительных ресурсов даёт возможность добиться производительности, превосходящей приложения на C/C++

    Забыли еще добавить что приложение на C/C++ должно быть запущено на китайской пароварке... Для кого вообще это

     
     
  • 2.6, Аноним (29), 11:09, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > приложение на C/C++ должно быть запущено на китайской пароварке

    Именно на пароварке, не выше... А то современные DE проигрывают в плавности прокрутки даже 8-битным Дендям.

     
     
  • 3.14, Аноним (11), 12:18, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Mojo работает даже на парковке.
     

  • 1.8, cyberslug (?), 12:03, 10/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    За 50 лет никто так и не смог даже приблизиться к Pascal. Никлаус, спи спокойно. Ты навсегда останешься легендой!
     
     
  • 2.25, Аноним (23), 13:38, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Настолько глубоко закопаться? Ну, перл?
     
  • 2.26, Аноним (-), 13:42, 10/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.27, Аноним (27), 13:49, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    За 10 лет до Паскаля, Алгол-60 уже поддерживал структурное программирование.
     

  • 1.9, aname (ok), 12:09, 10/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Это всё хорошо, но зачем, а главное: зачем?
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 12:18, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Mojo всех переиграл на раз, два.
     
  • 2.28, Аноним (27), 13:50, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Бизнес ведь
     

  • 1.10, Аноним (11), 12:16, 10/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Не зря говорят Mojo он может.
     
  • 1.16, Аноним (16), 12:35, 10/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > запрещено "x[-1]"

    Это больше не Питон

     
  • 1.18, Аноним (18), 12:46, 10/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Поздно, уже есть Julia, да и Python никто не отменял.
     
  • 1.20, Аноним (20), 13:07, 10/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    не могу ответить на важный комментарий, кидает на окно регистрации
     
  • 1.24, Аноним (24), 13:38, 10/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    "компилятор, компилятор", а на деле C# с синтаксисом питона.
     
     
  • 2.30, Аноним (27), 13:51, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Но ведь ... именно об этом мы и мечтали, не так ли?
     

