Выпуск языка программирования Nim 2.2.10

25.04.2026 09:30 (MSK)

Представлен релиз языка системного программирования Nim 2.2.10. Nim – статически типизированный компилируемый язык программирования с синтаксисом, вдохновлённым Python, и возможностями метапрограммирования на уровне Lisp. Язык компилируется в C, C++ и JavaScript, обеспечивая производительность на уровне C при выразительности высокоуровневых языков. Код проекта поставляется под лицензией MIT.

Возможности Nim включают систему макросов, работающих на AST во время компиляции, поддержку обобщённого программирования с концептами, множественную диспетчеризацию (multiple dispatch), детерминированное управление памятью с поддержкой нескольких стратегий (ARC/ORC, refc, маркировка-и-подметание), встроенную поддержку async/await для асинхронного программирования и FFI для простой интеграции с C/C++/JavaScript. Nim позиционируется как системный язык, подходящий для разработки от встраиваемых систем до веб-серверов, с акцентом на эффективность, безопасность памяти и удобство разработки.

Изменения в языке и компиляторе:

  • Добавлен экспериментальный флаг "--experimental:typeBoundOps", реализующий RFC #380 и повышающий надёжность работы интерфейсов "hash", "$", "==" для именованных типов при непрямых импортах. Пример: 
    
  import std/hashes
  type Obj* = object
     x*, y*: int
     z*: string

   proc `==`*(a, b: Obj): bool = a.x == b.x and a.y == b.y
   proc hash*(a: Obj): Hash = $!(hash(a.x) &! hash(a.y))

   # main.nim
   {.experimental: "typeBoundOps".}
   from objs import Obj
   import std/tables

   var t: Table[Obj, int]
   t[Obj(x: 3, y: 4, z: "debug")] = 34
   echo t[Obj(x: 3, y: 4, z: "ignored")]  # 34
  • Исправлена ошибка, при которой "sizeof(T)" внутри шаблона "typedesc", вызываемого из when-выражения дженерика, приводил к ошибке компиляции.

Основные изменения, влияющие на обратную совместимость:

  • По умолчанию активирован флаг "-d:nimPreviewFloatRoundtrip". Функции "system.addFloat" и оператор "$" теперь используют алгоритм Dragonbox для генерации минимальных строковых представлений чисел с плавающей точкой с гарантиями корректного округления и обратимости преобразования. Для возврата к старому поведению доступен флаг "-d:nimLegacySprintf".
  • Параметр "default" в функции "tables.getOrDefault" переименован в "def" во избежание конфликтов с "system.default". Код, использующий именованные аргументы "getOrDefault(..., default = ...)", требует обновления.
  • При включении флага "-d:nimPreviewCheckedClose" функция "close" в модуле "std/syncio" теперь генерирует исключение при ошибках ввода-вывода.
  • Неизвестные предупреждения и подсказки компилятора теперь генерируют предупреждение "warnUnknownNotes" вместо ошибок.
  • С флагом "-d:nimPreviewAsmSemSymbol" в операторах asm/emit добавлена проверка типов для символов в обратных кавычках.
  • Блок "except:" без указания типа теперь вызывает панику при перехвате "Defect". Для обработки рекомендуется использовать "except Exception:" или "except Defect:". Для миграции предусмотрен флаг "--legacy:noPanicOnExcept".
  • С флагом "-d:nimPreviewCStringComparisons" операторы сравнения ({, >, {=, >=) для "cstring" переключены с семантики ссылок на семантику значений, аналогично "==" и "!=".
  • Модуль std/parsesql вынесен в отдельный nimble-пакет; для установки требуется "nimble install parsesql" или использование менеджера atlas.
  • С флагом "-d:nimPreviewDuplicateModuleError" импорт двух модулей с одинаковым именем становится ошибкой компиляции. Для разрешения коллизий рекомендуется использовать алиасы: "import foo as foo1".
  • Добавлена опция "--mangle:nim|cpp" для выбора стиля манглинга имён при включённой отладочной информации (по умолчанию - cpp).
  • Второй параметр функций succ, pred, inc, dec в модуле system теперь принимает тип "SomeInteger" вместо "Ordinal".
  • Операторы битовых сдвигов (shl, shr, ashr) применяют битовую маску к правому операнду в бэкендах C/C++/VM/JS.
  • Добавлено предупреждение "--warning:ImplicitRangeConversion", обнаруживающее потенциально опасные неявные преобразования к диапазонам меньшего размера (например, int -> range[0..255]), способные вызвать панику времени выполнения.

Нововведения в стандартной библиотеке:

  • В модуль "setutils" добавлены функции "symmetricDifference", оператор "-+-" и инлайн-версия "toggle" для эффективного вычисления симметрической разности битовых множеств.
  • В "strutils.multiReplace" добавлена перегрузка для замены символов из набора за один проход - полезно для санитизации строк.
  • В модуль std/files добавлены процедуры с поддержкой типа Path: getFilePermissions, setFilePermissions, tryRemoveFile, copyFile (с настраиваемым буфером и обработкой ссылок), copyFileWithPermissions, copyFileToDir. Экспортированы типы CopyFlag и FilePermission для тонкого контроля операций с файлами.
  • Модуль std/dirs получил новые процедуры: copyDir и copyDirWithPermissions для рекурсивного копирования каталогов с сохранением атрибутов.
  • В бэкендах refc, JS и VM реализована поддержка функции "system.setLenUninit" для типа "string", позволяющей изменять длину строки без инициализации новой памяти при расширении.
  • В std/parseopt добавлена поддержка нескольких режимов парсинга аргументов командной строки через перечисление CliMode: Nim (по умолчанию), а также экспериментальные Lax и Gnu.
  • В std/math оператор "^" теперь поддерживает вещественные числа в качестве показателя степени.
  • Функции min, max и их аналоги из sequtils для openArray теперь принимают пользовательскую функцию сравнения.
  • Оптимизирована реализация system.substr: при наличии используется copymem (обёртка над C memcpy).
  • Функция system.newStringUninit помечена как свободная от побочных эффектов, что позволяет использовать её с флагом "--experimental:strictFuncs".

Инструменты и документация:

  • В генератор документации добавлен флаг "--raw" для отключения рендеринга разметки в JSON-выводе.
  • Добавлен флаг "--stdinfile" для задания имени файла при запуске кода из stdin (по умолчанию - stdinfile.nim).
  • Флаг "--styleCheck:warning" позволяет трактовать нарушения стилевых проверок как предупреждения, а не ошибки.
  • В руководство добавлена документация по прагме completeStruct.

Исправлено более 30 ошибок, в том числе:

  • Ошибки работы new с ref object и генерации кода для кортежей в массивах;
  • Проблемы с обработкой static-параметров и typedesc;
  • Регрессии в системах управления памятью ORC/refc, включая выравнивание объектов и избыточные вызовы nimZeroMem;
  • Ошибки парсинга в parseopt, parsecfg и генерации кода для бэкенда JavaScript;
  • Утечки и падения при использовании замыканий, итераторов и больших объектов.


  1. Главная ссылка к новости (https://nim-lang.org/blog/2026...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Nim 2.2.8
  3. OpenNews: В языке Nim представлен YRC - потокобезопасный сборщик циклических ссылок
  4. OpenNews: Представлены принципы дизайна компилятора Nimony для будущего Nim 3.0
  5. OpenNews: Для Nim 3.0 развивается новый компиляторный бэкенд на основе формата NIF
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Nim 2.0
Автор новости: User097
Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  1.1, Аноним (1), 09:53, 25/04/2026  
    		• +1 +/
    Лучший ЯП стал еще лучше!
     
  1.2, aname (ok), 09:54, 25/04/2026  
    		• +/
    А это безопасный язык?
     
     
  2.4, A.Stahl (ok), 09:58, 25/04/2026  
    		• +2 +/
    Ну я не слышал чтобы он на кого-то напал или взорвался. Вполне безопасный, скорее всего.
     

  1.3, Аноним (3), 09:56, 25/04/2026  
    		• –2 +/
    >'=='*

    А более читаемо для обычных смертных нельзя было сделать? Или этот язык под ИИ заточен, а не под человеков?

     
     
  2.5, A.Stahl (ok), 09:59, 25/04/2026  
    		• +1 +/
    Мне кажется это перегрузка оператора ==. Так что кавычки тут вполне ок.
     
  2.8, Аноним (8), 10:10, 25/04/2026  
    		• +/
    Человекам не мешало бы понимать, что представления о правильности синтаксиса, усвоенные из одного языка, бессмысленно тащить в другой язык.
     
     
  3.10, Аноним (10), 10:16, 25/04/2026  
    		• +/
    Не о правильности, а о читаемости речь.
     
  1.6, Аноним (6), 10:04, 25/04/2026  
    		• +/
    Чем он лучше TypeScript?
     
     
  2.9, Аноним (8), 10:11, 25/04/2026  
    		• +4 +/
    Тем, что он не TypeScript.
     
  2.12, Аноним (13), 10:19, 25/04/2026  
    		• +/
    Ты бы еще с турбопаскалем сравнил
     
     
  3.16, анонимс (?), 10:28, 25/04/2026  
    		• +/
    Паскаль суперский. В одном ряду с C и в чём-то наподобие модулей превосходит его.
     

