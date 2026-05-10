Выпуск lay, автокорректора слов, введённых не в той раскладке, для GNOME c Wayland

10.05.2026 04:23 (MSK)

Опубликован проект lay, помогающий исправлять слова, набранные с использованием не той раскладки клавиатуры, в GNOME-окружении на базе Wayland. Утилита исправляет последнее слово, набранное в неправильной русской или английской раскладке, по двойному нажатию клавиши Shift. Код написан на языке Rust и распространяется под лицензией MIT. На данной стадии развития программа имеет качество бета-версии - приветствуется отправка отчётов об ошибках..

Основной сценарий использования: пользователь набрал, например, "ghbdtn" вместо "привет", нажал Shift два раза, и слово перепечатывается в другой раскладке. Замена осуществляется по месту, без копирования текста через буфер обмена (программа симулирует нажатие клавиши Backspace для затирания ошибочно введённого слова и затем повторяет ввод в правильной раскладке). В смешанном тексте lay старается не трогать уже корректные соседние слова, например, "good ntrcn" будет преобразовано в "good текст", а "wi-fi ye" а wi-fi ну". Возможна точная автоподмена слов по пользовательскому словарю.

Проект состоит из фонового процесса, который работает с evdev/uinput, и небольшого дополнения к GNOME Shell, обеспечивающего переключение раскладки в GNOME на базе Wayland. По умолчанию программа работает локально и не использует облако, буфер обмена или большие языковые модели. В качестве опции доступен экспериментальный режим "--smart", в котором для автоматического определения ошибочного ввода применяется локально выполняемая AI-модель. В состав также входит отдельная утилита командной строки для преобразования текста не в другой раскладке. Поддержка в настоящее время ориентирована на GNOME Wayland и русский/английский языки.

Автор новости: radislabus-star
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65414-keyboard
Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Sadok (ok), 09:12, 10/05/2026 [ответить]  
    >Код написан на языке Rust

    да, кто бы сомневался

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:23, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И как и все программы на расте "программа имеет качество бета-версии"
     

  • 1.2, Аноним (4), 09:20, 10/05/2026 [ответить]  
    По умолчанию не использует облако, но иногда использует. И превращается в банальный кейлоггер.

     
  • 1.3, Аноним (4), 09:22, 10/05/2026 [ответить]  
    А сколько было визгов что Вейланд настолько безопасен, что на нём нельзя сделать кейлоггер.
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:24, 10/05/2026 [ответить]  
    Звучит как потенциальный кейлоггер, если сделать патч для этого. А ведь кто то это сделает.
     
     
  • 2.6, Анрним (?), 09:29, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сам автор и сделает, а потом такой ой я не заметил. Какая ужасная "случайность". Поправлю там где сказали и сделаю недокументированную возможность в другом месте.
     

  • 1.7, тот аноним (?), 09:29, 10/05/2026 [ответить]  
    Нужная вещь. А то я часто в КДЕ по старой привычке ввожу в раскладке ГНОМ.
     
  • 1.8, pashev.ru (?), 09:42, 10/05/2026 [ответить]  
    Лавры PuntoSwitcher и Xneur покоя не дают )
     
