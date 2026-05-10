Выпуск lay, автокорректора слов, введённых не в той раскладке, для GNOME c Wayland

Опубликован проект lay, помогающий исправлять слова, набранные с использованием не той раскладки клавиатуры, в GNOME-окружении на базе Wayland. Утилита исправляет последнее слово, набранное в неправильной русской или английской раскладке, по двойному нажатию клавиши Shift. Код написан на языке Rust и распространяется под лицензией MIT. На данной стадии развития программа имеет качество бета-версии - приветствуется отправка отчётов об ошибках..

Основной сценарий использования: пользователь набрал, например, "ghbdtn" вместо "привет", нажал Shift два раза, и слово перепечатывается в другой раскладке. Замена осуществляется по месту, без копирования текста через буфер обмена (программа симулирует нажатие клавиши Backspace для затирания ошибочно введённого слова и затем повторяет ввод в правильной раскладке). В смешанном тексте lay старается не трогать уже корректные соседние слова, например, "good ntrcn" будет преобразовано в "good текст", а "wi-fi ye" а wi-fi ну". Возможна точная автоподмена слов по пользовательскому словарю.

Проект состоит из фонового процесса, который работает с evdev/uinput, и небольшого дополнения к GNOME Shell, обеспечивающего переключение раскладки в GNOME на базе Wayland. По умолчанию программа работает локально и не использует облако, буфер обмена или большие языковые модели. В качестве опции доступен экспериментальный режим "--smart", в котором для автоматического определения ошибочного ввода применяется локально выполняемая AI-модель. В состав также входит отдельная утилита командной строки для преобразования текста не в другой раскладке. Поддержка в настоящее время ориентирована на GNOME Wayland и русский/английский языки.



