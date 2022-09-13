Выпуск раскладки клавиатуры Ручей 2.0 с исправлениями от сообщества

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|1.2, Аноним (2), 11:37, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Раскладка для быдлокодеров? Зачем вообще переключать на кириллицу во время программирования?
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|3.12, trdm (ok), 11:50, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 1С
там давно уже есть ввод символов "{}[]<>" без переключения раскладки.
года с ~2003-го. и для 1Сv8 и для 1Сv7
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|2.8, Урри (ok), 11:39, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чтобы не отрываясь от производста на опеннет комментировать.
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|2.10, Аноним (10), 11:40, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я взял бирмана для линукса и доработал и совсем чуть его доработал. Может мне тоже новость запилить? У него же тоже можно на русском скобочки писать.
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|4.13, Аноним (13), 11:59, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет уж я таким засорять опеннетик не хочу. Так уж без меня постарались.
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|2.14, Alexander256 (?), 11:59, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Читайте внимательней, в статье написано для чего это нужно. К программированию это ни как не относится.
Кодить научился, а читать нет. На YouTube учились?
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|3.16, Аноним (2), 12:09, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так я прочитал "а также кода программ на русском язык" и сразу же возник вопрос что это за язык.
Подсказали что это 1С (разве это вообще язык?), опеннет познавательный.
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|3.17, Аноним (-), 12:12, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новость не читай, коментик сразу запиливай!
Им же заголовка хватает.
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|3.23, Аноним (23), 12:20, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Кодить научился, а читать нет. На YouTube учились?
Классика экспертов опеннета.
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|1.6, kyxap (ok), 11:38, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как же не хватало релиз нотисов на русском языке, господи, спасибо!
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|3.22, Аноним (13), 12:19, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так целевая аудитория те кто не умеют по-английски ни писать, ни читать. Даже даже xkb не умеют настроить, потому что про его настройку нормально только по английски написано. Зачем им эта американщина…
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|1.20, Аноним (-), 12:16, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот и ручеек катится в ямл :(
Все это происки германа оскарыча, не иначе!
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|1.21, Аноним (13), 12:17, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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XKBMODEL="pc104"
XKBLAYOUT="ru,ru"
XKBVARIANT="ruchey_en,ruchey_ru"
XKBOPTIONS="grp:caps_toggle,lv3:ralt_switch,grp_led:scroll"
BACKSPACE="guess"
Прям серьёзно ru,ru? Так реально кто-то настраивает?
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|2.24, Аноним (-), 12:30, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Прям серьёзно ru,ru? Так реально кто-то настраивает?
XKBVARIANT="ruchey_en,ruchey_ru"
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|2.27, Аноним (27), 12:37, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, я так настраиваю. только с нормальными раскладками. и мусор из статьи заменяется такого же рода настройками
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