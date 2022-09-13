The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск раскладки клавиатуры Ручей 2.0 с исправлениями от сообщества

13.09.2022 10:38

Опубликована версия 2.0 инженерной раскладки клавиатуры Ручей. Раскладка позволяет без переключения на латиницу вводить спецсимволы, такие как "{}[]<>", используя правую клавишу Alt, что упрощает набор технических текстов с использованием разметки Markdown, Yaml и Wiki, а также кода программ на русском языке. Также доступен и английский вариант раскладки имеющий одинаковый с русским вариантом расположение спецсимволов. Наработки проекта распространяются как общественное достояние.

Изменения в новой версии:

  • Раскладки теперь полностью базируются на русском варианте;
  • На своё место вернулась двойная кавычка и гравис;
  • Изменено расположение апострофа и параграфа;
  • Убрана идентификация раскладок как кириллицы и латиницы;
  • Для Linux раскладки теперь не относятся к категории "exotic" и размещены в base.xml;
  • Для GNOME исправлена идентификация раскладок как "ru" и "en".

В подготовке новой версии большое участие приняло сообщество opennet.ru и linux.org.ru. С версии 2.0 все изменения заморожены, символы своё положение менять не будут. Для Linux раскладки будут штатно доступны в выпуске пакета xkeyboard-config 2.37. Также в выпуск вошли варианты раскладки для Windows и macOS.

Макет русского варианта раскладки:

Макет английского варианта раскладки:



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/A-Projects/...)
  2. OpenNews: Выпуск раскладки клавиатуры Ручей 1.4, упрощающей ввод спецсимволов
  3. OpenNews: Проблемы с лицензией на раскладку клавиатуры могут привести к ее удалению из Debian
Автор новости: 6ap
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57776-keymap
Ключевые слова: keymap, keyboard, rus
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:37, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Раскладка для быдлокодеров? Зачем вообще переключать на кириллицу во время программирования?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:38, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

     
     
  • 3.12, trdm (ok), 11:50, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1С

    там давно уже есть ввод символов "{}[]<>" без переключения раскладки.
    года с ~2003-го. и для 1Сv8 и для 1Сv7

     
  • 2.8, Урри (ok), 11:39, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы не отрываясь от производста на опеннет комментировать.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:40, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я взял бирмана для линукса и доработал и совсем чуть его доработал. Может мне тоже новость запилить? У него же тоже можно на русском скобочки писать.  
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 11:47, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    напиши! а наше дело - обсудить!
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 11:59, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет уж я таким засорять опеннетик не хочу. Так уж без меня постарались.  
     
  • 2.14, Alexander256 (?), 11:59, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читайте внимательней, в статье написано для чего это нужно. К программированию это ни как не относится.
    Кодить научился, а читать нет. На YouTube учились?
     
     
  • 3.16, Аноним (2), 12:09, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я прочитал "а также кода программ на русском язык" и сразу же возник вопрос что это за язык.
    Подсказали что это 1С (разве это вообще язык?), опеннет познавательный.
     
  • 3.17, Аноним (-), 12:12, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость не читай, коментик сразу запиливай!
    Им же заголовка хватает.
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:20, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кодить научился, а читать нет. На YouTube учились?

    Классика экспертов опеннета.

     

  • 1.6, kyxap (ok), 11:38, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как же не хватало релиз нотисов на русском языке, господи, спасибо!
     
     
  • 2.18, Аноним (4), 12:13, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты вообще кто?
     
     
  • 3.22, Аноним (13), 12:19, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так целевая аудитория те кто не умеют по-английски ни писать, ни читать. Даже даже xkb не умеют настроить, потому что про его настройку нормально только по английски написано.  Зачем им эта американщина…
     

  • 1.7, Аноним (10), 11:39, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вон недавно на хабре тоже чел постил каждый день новости про свой Keytulle тренажер для набора который картинку рисует поверх всего изображения на экране. По итогу его заминусовали, а все новости он удалил https://habr.com/ru/users/Pavel_nobranch/
     
     
  • 2.15, Аноним (13), 12:01, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последний его перл https://itnan.ru/post.php?c=1&p=687672

    Юзабельно может для кого-то, но зачем про такое пост писать хз.  

     

  • 1.20, Аноним (-), 12:16, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и ручеек катится в ямл :(
    Все это происки германа оскарыча, не иначе!
     
  • 1.21, Аноним (13), 12:17, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    XKBMODEL="pc104"
    XKBLAYOUT="ru,ru"
    XKBVARIANT="ruchey_en,ruchey_ru"
    XKBOPTIONS="grp:caps_toggle,lv3:ralt_switch,grp_led:scroll"
    BACKSPACE="guess"

    Прям серьёзно ru,ru? Так реально кто-то настраивает?

     
     
  • 2.24, Аноним (-), 12:30, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Прям серьёзно ru,ru? Так реально кто-то настраивает?

    XKBVARIANT="ruchey_en,ruchey_ru"

     
  • 2.27, Аноним (27), 12:37, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, я так настраиваю. только с нормальными раскладками. и мусор из статьи заменяется такого же рода настройками
     

  • 1.25, гоквч (?), 12:34, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то клавиатуру для спектрума придумали?
     
  • 1.26, Аноним (26), 12:37, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то ничего не понял. Клавиатуру изобрели что-ли?
     
     
  • 2.28, Аноним (27), 12:38, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    изобрели захардкоженный xmodmap
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру