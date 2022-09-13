Выпуск раскладки клавиатуры Ручей 2.0 с исправлениями от сообщества

Опубликована версия 2.0 инженерной раскладки клавиатуры Ручей. Раскладка позволяет без переключения на латиницу вводить спецсимволы, такие как "{}[]<>", используя правую клавишу Alt, что упрощает набор технических текстов с использованием разметки Markdown, Yaml и Wiki, а также кода программ на русском языке. Также доступен и английский вариант раскладки имеющий одинаковый с русским вариантом расположение спецсимволов. Наработки проекта распространяются как общественное достояние. Изменения в новой версии: Раскладки теперь полностью базируются на русском варианте;

На своё место вернулась двойная кавычка и гравис;

Изменено расположение апострофа и параграфа;

Убрана идентификация раскладок как кириллицы и латиницы;

Для Linux раскладки теперь не относятся к категории "exotic" и размещены в base.xml;

Для GNOME исправлена идентификация раскладок как "ru" и "en". В подготовке новой версии большое участие приняло сообщество opennet.ru и linux.org.ru. С версии 2.0 все изменения заморожены, символы своё положение менять не будут. Для Linux раскладки будут штатно доступны в выпуске пакета xkeyboard-config 2.37. Также в выпуск вошли варианты раскладки для Windows и macOS. Макет русского варианта раскладки: Макет английского варианта раскладки:



