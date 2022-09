Выпуск раскладки клавиатуры Ручей 1.4, упрощающей ввод спецсимволов

2.4 , Че ( ? ), 22:12, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Действие двумя руками требует меньше усилий внимания, потому что обмен сигналами идёт по двум разным проводам, идущим в два разных полушария.

Я с CapsLock не уходил: флажок занят китайским языком.

2.8 , Михрютка ( ok ), 22:27, 02/09/2022
хех. забавно, когда много приходилось бить текста, я вообще сидел в режиме латиница на правом контрольшифте, кириллица на правом контрольшифте. или наоборот, сейчас уже не вспомню. одна рука отвечала за газ, вторая за тормоз. число ошибок, сязанных со случайным переключением было практически нулевое, скорее всего потому, что переключателя не было, зато были два включателя. если придется много молотить текста сейчас, скорее всего, сконфигурирую клавиатуру так же.

2.11 , Аноним ( 11 ), 22:31, 02/09/2022
Держи в курсе.

2.26 , KroTozeR ( ok ), 23:45, 02/09/2022
Мне, вот, давно понравилось вводить спецсимволы, используя клавиши Meta как регистровые. А если бы ещё по зажатию Ctrl+Meta имитировать Shift на противоположной раскладке, то даже клавиатуру перемаркировывать не надо.

2.37 , mikhailnov ( ok ), 01:11, 03/09/2022
О, тоже переключаю раскладку правым win (клавишей с флажком) или menu при его отсутствии.

2.62 , trdm ( ok ), 08:27, 03/09/2022
уже лет 12 пользуюсь скриптами для редакторов с Alt удобно В Notepad сделал...