Выпуск раскладки клавиатуры Ручей 1.4, упрощающей ввод спецсимволов

Опубликован новый выпуск инженерной раскладки клавиатуры Ручей, распространяемой как общественное достояние. Раскладка позволяет без переключения на латиницу вводить спецсимволы, такие как "{}[]{>", используя правую клавишу Alt. Расположение спецсимволов одинаково для кириллицы и латиницы, что упрощает набор технических текстов с использованием разметки Markdown, Yaml и Wiki, а также кода программ на русском языке.

Кириллица:

Латиница:

Ручей поставляется в Linux штатно в составе пакета xkeyboard-config, начиная с версии 2.36. Для включения достаточно произвести настройку, выбрав раскладки Russian (Engineering, Cyrilic) и Russian (Engineering, Latin). Раскладка также может быть установлена в операционные системы macOS и Windows.

В новом выпуске добавлены символы валют, копирайта и торговой марки. В XKB теперь переопределяются только спецсимволы, не затрагивая буквы и цифры. Добавлена реализация для macOS.



