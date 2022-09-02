Выпуск раскладки клавиатуры Ручей 1.4, упрощающей ввод спецсимволов

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|2.3, Аноним (3), 22:02, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Под винду есть годные раскладки с переключением по капсу. А тут можно?
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|3.7, Аноним (7), 22:22, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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По капсу в линуксе штатно через в xkd же. А вот годных под винду я кстати так и не видел, работающих без костылей. Использовал биндинг через powertoys, которым эмулируется win+space, и есть проблема, что если при нажатии на капс с такой эмуляцией продолжать набор, то win вместо пробела срабатывает с другой кнопкой и сворачивает мне все окна, например. Поэтому буду любезен, если подскажут другие варианты, позволяющие переключать в т.ч. раскладку в приложениях под администратором. Шёл 2022, 11 винда, а штатный переключатель по капсу так и не завезли, только панель задач с пуском и треем у гномокед своровали.
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|4.51, A (?), 05:56, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Шёл 2022, 11 винда, а штатный переключатель ...
> ... не завезли ...
В том к ней и претензия. Что в ней всю историю всегда было много что в дефиците. Вроде автобуса без отопления зимой - далеко доехать можно на сухом, почти удобном сиденье, но могло быть сделано гораздо лучше, но никто никогда не сделает.
И вот сидишь, смотришь на эту Вин и понимаешь: или костыли, или вообще никогда.
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|3.24, Вася (??), 23:32, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а какие? под линуксом у меня капс, под виндой постоянно бесит, что нормально на капс не переключается.
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|3.49, Тот_Самый_Анонимус (?), 05:27, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Серьёзные люди пишут документацию на английском.
Это ментальные рабы так пишут. Свободные люди используют язык, который нужен по обстоятельствам.
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|1.2, Michael Shigorin (ok), 22:01, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В итоге ушёл с ввода с правым альтом на переключение раскладки для таких символов туда-сюда одной клавишей (раньше caps lock, последние годы -- специальная с флажком).
Похоже, мне на координацию трёх действий _двумя_ руками (переключение, ввод, переключение) требуется чуточку меньше времени и внимания, чем на координацию более сложного составного действия одной рукой...
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|2.4, Че (?), 22:12, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Действие двумя руками требует меньше усилий внимания, потому что обмен сигналами идёт по двум разным проводам, идущим в два разных полушария.
Я с CapsLock не уходил: флажок занят китайским языком.
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|2.8, Михрютка (ok), 22:27, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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хех. забавно, когда много приходилось бить текста, я вообще сидел в режиме латиница на правом контрольшифте, кириллица на правом контрольшифте. или наоборот, сейчас уже не вспомню.
одна рука отвечала за газ, вторая за тормоз. число ошибок, сязанных со случайным переключением было практически нулевое, скорее всего потому, что переключателя не было, зато были два включателя.
если придется много молотить текста сейчас, скорее всего, сконфигурирую клавиатуру так же.
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|2.26, KroTozeR (ok), 23:45, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне, вот, давно понравилось вводить спецсимволы, используя клавиши Meta как регистровые. А если бы ещё по зажатию Ctrl+Meta имитировать Shift на противоположной раскладке, то даже клавиатуру перемаркировывать не надо.
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|2.37, mikhailnov (ok), 01:11, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О, тоже переключаю раскладку правым win (клавишей с флажком) или menu при его отсутствии.
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|2.62, trdm (ok), 08:27, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
уже лет 12 пользуюсь скриптами для редакторов с Alt удобно В Notepad сделал... большой текст свёрнут, показать
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|1.6, Sluggard (ok), 22:22, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Типографику подключать удобно. Длинное тире, кавычки-«ёлочки», скобки.
Правда непонятно, зачем для этого ручьи и реки, если это и так есть, и сейчас в кедах настраивается так как на скрине.
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|1.10, Аноним (11), 22:30, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А сделать пару хоткеев для вставки этих символов не судьба, обязательно целую раскладку городить? :D
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|1.12, Аноним (12), 22:34, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Расположение спецсимволов одинаково для кириллицы и латиницы
А новые надписи на моей клавиатуре тоже "Ручей" нанесёт?
Или на Али-Экспресс уже появились такие клавиатуры?
(вопросы риторические, можете не отвечать)
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|2.16, Sluggard (ok), 23:04, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты собираешься все их вводить, или несколько штук не в состоянии запомнить?
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|3.32, Аноним (32), 00:18, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ты чего к пианисту пристал ?) у него наверное мозоль на одиннадцатом пальце натёр, вот и недоволен
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|2.20, Аноним (18), 23:16, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так огромное их число уже нанесено на клавиатуру. Вот только, чтобы напечатать их, приходится сначала сменить раскладку на "латинскую" (например, когда при наборе текста на русском языке внезапно нужны <>{}[] и т.п.), а тут предлагают нажать [Alt], справа от пробела который. В Windows так когда-то по умолчанию работало. Не соврать бы, но, кажется, ещё до XP, в Window 98, вероятно.
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|2.48, Аноним (48), 05:20, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Надписи? Дедушка, сколько вам лет? Я вот 25 лет назад уже вслепую печатал, и на моей памяти так делают все, кто не вчера за компьютер сел.
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|3.58, myhand (ok), 07:56, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тогда тебе точно понравится переучиваться на новую раскладку вслепую...
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|1.22, Аноним (22), 23:18, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Уже лет пять как на правом зажатом альте переключение раскладки, а на капсе смена. Особенно удобно когда надо что то прогать в 1С под линухом.
Для винды давным давно делал спец раскладку как раз с такой же функциональностью https://infostart.ru/public/256181/
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|1.27, Аноним (27), 23:55, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Странно видеть в названии ПО как-то связанном с Россией просто 'Ручей'. А не что-то вроде ПРИРКВССГост1234567890.
Первая Российская Инженерная Раскладка Клавиатуры В Соответствии С ГОСТом ... Меня такие имена просто убивают.
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|2.39, аноним228 (?), 01:40, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тебя слова ГОСТ и ручей пугают? Иди выпей смузи и закуси фалафелем с панкейком.
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|4.61, Аноним (63), 08:26, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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pancake - это по-русски - блин
фалафель - еврейская национальная пища
смузи - это пюре
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|3.46, Аноним (45), 02:54, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тех, кому ГОСТ не нравится, я спрашиваю: который стандарт лучше - ANSI или ISO?
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|3.54, Аноним (54), 06:43, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чё их пугаться. ANSI это компилятор Си, ISO это образ сидюка, а RFC - это протокол передачи интернета с помощью голубей. Даже я в своей деревне это знаю. Вот чё такое панкейк не знаю.
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|1.35, warlock66613 (ok), 00:36, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прежде чем спецсимволы добавлять, стоило бы привести расположение обычных символов в русской раскладке в ожидаемый вид. Зачем дегенератам с виндовой раскладкой спецсимволы?
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|2.44, Аноним (45), 02:51, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ё набирается гораздо реже, чем точка, так что лучше пусть бесшифтовая точка там будет.
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|1.47, anonymouse (?), 02:55, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это для одинэсников, чтобы не надо было постоянно переключаться чтобы <> ввести. Кстати, реально достает.
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|1.50, Первая буква (?), 05:50, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какие гармоничные размеры и пропорции на картинках! Как уже надоели вечно перекуроченные и изуродаванные "дизайнерами" "удобные" клавиатуры, особенно ноутбучные.
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|1.55, Аноним (55), 06:45, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Главное, что вы печатаете, Стивен Хогинг вообще не мог шевелить руками, и ничего, занятные книжки получались.
Многим другим никакая клавиатура не поможет.
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|1.56, Аноним (54), 06:45, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прально. Клавиатура Ручей, Мышь Река, и всё это подключается к Байкалу.
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