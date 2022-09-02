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Выпуск раскладки клавиатуры Ручей 1.4, упрощающей ввод спецсимволов

02.09.2022 21:42

Опубликован новый выпуск инженерной раскладки клавиатуры Ручей, распространяемой как общественное достояние. Раскладка позволяет без переключения на латиницу вводить спецсимволы, такие как "{}[]{>", используя правую клавишу Alt. Расположение спецсимволов одинаково для кириллицы и латиницы, что упрощает набор технических текстов с использованием разметки Markdown, Yaml и Wiki, а также кода программ на русском языке.

Кириллица:

Латиница:

Ручей поставляется в Linux штатно в составе пакета xkeyboard-config, начиная с версии 2.36. Для включения достаточно произвести настройку, выбрав раскладки Russian (Engineering, Cyrilic) и Russian (Engineering, Latin). Раскладка также может быть установлена в операционные системы macOS и Windows.

В новом выпуске добавлены символы валют, копирайта и торговой марки. В XKB теперь переопределяются только спецсимволы, не затрагивая буквы и цифры. Добавлена реализация для macOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/A-Projects/...)
Автор новости: n00by
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57720-keymap
Ключевые слова: keymap, keyboard
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, rem0rt (?), 21:59, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ждем комментаторов с опеннета
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:02, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Под винду есть годные раскладки с переключением по капсу. А тут можно?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:22, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    По капсу в линуксе штатно через в xkd же. А вот годных под винду я кстати так и не видел, работающих без костылей. Использовал биндинг через powertoys, которым эмулируется win+space, и есть проблема, что если при нажатии на капс с такой эмуляцией продолжать набор, то win вместо пробела срабатывает с другой кнопкой и сворачивает мне все окна, например. Поэтому буду любезен, если подскажут другие варианты, позволяющие переключать в т.ч. раскладку в приложениях под администратором. Шёл 2022, 11 винда, а штатный переключатель по капсу так и не завезли, только панель задач с пуском и треем у гномокед своровали.
     
     
  • 4.51, A (?), 05:56, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Шёл 2022, 11 винда, а штатный переключатель ...
    > ... не завезли ...

    В том к ней и претензия. Что в ней всю историю всегда было много что в дефиците. Вроде автобуса без отопления зимой - далеко доехать можно на сухом, почти удобном сиденье, но могло быть сделано гораздо лучше, но никто никогда не сделает.

    И вот сидишь, смотришь на эту Вин и понимаешь: или костыли, или вообще никогда.

     
  • 3.24, Вася (??), 23:32, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а какие? под линуксом у меня капс, под виндой постоянно бесит, что нормально на капс не переключается.
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 00:10, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под винду есть https://github.com/grompe/kbdasm
    Прямо сейчас им пользуюсь, чтобы в десятке переключать язык по капсу. Очень доволен
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:20, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Серьёзные люди пишут документацию на английском.

    // b.

     
     
  • 3.9, Михрютка (ok), 22:29, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    а дальновидные - на китайском.
     
     
  • 4.64, Аноним (5), 08:29, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глупость, у китая нет перспектив.
     
  • 3.14, истина в последней инстанции (?), 22:49, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для этого его надо знать.
     
  • 3.29, Аноним (29), 00:03, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Расскажи это госконторам.
     
  • 3.49, Тот_Самый_Анонимус (?), 05:27, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Серьёзные люди пишут документацию на английском.

    Это ментальные рабы так пишут. Свободные люди используют язык, который нужен по обстоятельствам.

     

  • 1.2, Michael Shigorin (ok), 22:01, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В итоге ушёл с ввода с правым альтом на переключение раскладки для таких символов туда-сюда одной клавишей (раньше caps lock, последние годы -- специальная с флажком).

    Похоже, мне на координацию трёх действий _двумя_ руками (переключение, ввод, переключение) требуется чуточку меньше времени и внимания, чем на координацию более сложного составного действия одной рукой...

     
     
  • 2.4, Че (?), 22:12, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Действие двумя руками требует меньше усилий внимания, потому что обмен сигналами идёт по двум разным проводам, идущим в два разных полушария.
    Я с CapsLock не уходил: флажок занят китайским языком.
     
  • 2.8, Михрютка (ok), 22:27, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    хех. забавно, когда много приходилось бить текста, я вообще сидел в режиме латиница на правом контрольшифте, кириллица на правом контрольшифте. или наоборот, сейчас уже не вспомню.

    одна рука отвечала за газ, вторая за тормоз. число ошибок, сязанных со случайным переключением было практически нулевое, скорее всего потому, что переключателя не было, зато были два включателя.

    если придется много молотить текста сейчас, скорее всего, сконфигурирую клавиатуру так же.

     
  • 2.11, Аноним (11), 22:31, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи в курсе.
     
  • 2.26, KroTozeR (ok), 23:45, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне, вот, давно понравилось вводить спецсимволы, используя клавиши Meta как регистровые. А если бы ещё по зажатию Ctrl+Meta имитировать Shift на противоположной раскладке, то даже клавиатуру перемаркировывать не надо.
     
  • 2.37, mikhailnov (ok), 01:11, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, тоже переключаю раскладку правым win (клавишей с флажком) или menu при его отсутствии.
     
  • 2.62, trdm (ok), 08:27, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже лет 12 пользуюсь скриптами для редакторов с Alt удобно В Notepad сделал... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.6, Sluggard (ok), 22:22, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Типографику подключать удобно. Длинное тире, кавычки-«ёлочки», скобки.
    Правда непонятно, зачем для этого ручьи и реки, если это и так есть, и сейчас в кедах настраивается так как на скрине.
     
  • 1.10, Аноним (11), 22:30, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сделать пару хоткеев для вставки этих символов не судьба, обязательно целую раскладку городить? :D
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 23:11, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пару хоткеев? Это на сколько символов?
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:34, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Расположение спецсимволов одинаково для кириллицы и латиницы

    А новые надписи на моей клавиатуре тоже "Ручей" нанесёт?
    Или на Али-Экспресс уже появились такие клавиатуры?

    (вопросы риторические, можете не отвечать)

     
     
  • 2.16, Sluggard (ok), 23:04, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты собираешься все их вводить, или несколько штук не в состоянии запомнить?
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 00:18, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты чего к пианисту пристал ?) у него наверное мозоль на одиннадцатом пальце натёр, вот и недоволен
     
  • 2.20, Аноним (18), 23:16, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так огромное их число уже нанесено на клавиатуру. Вот только, чтобы напечатать их, приходится сначала сменить раскладку на "латинскую" (например, когда при наборе текста на русском языке внезапно нужны <>{}[] и т.п.), а тут предлагают нажать [Alt], справа от пробела который. В Windows так когда-то по умолчанию работало. Не соврать бы, но, кажется, ещё до XP, в Window 98, вероятно.
     
  • 2.48, Аноним (48), 05:20, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надписи? Дедушка, сколько вам лет? Я вот 25 лет назад уже вслепую печатал, и на моей памяти так делают все, кто не вчера за компьютер сел.
     
     
  • 3.58, myhand (ok), 07:56, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда тебе точно понравится переучиваться на новую раскладку вслепую...
     
  • 3.63, Аноним (63), 08:29, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне 30 и я вслепую печатать не могу, хотя Соло проходил.

     

  • 1.22, Аноним (22), 23:18, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже лет пять как на правом зажатом альте переключение раскладки, а на капсе смена. Особенно удобно когда надо что то прогать в 1С под линухом.
    Для винды давным давно делал спец раскладку как раз с такой же функциональностью https://infostart.ru/public/256181/
     
     
  • 2.23, Sluggard (ok), 23:26, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для Винды есть раскладка Бирмана, зачем свою делать?
     

  • 1.27, Аноним (27), 23:55, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Странно видеть в названии ПО как-то связанном с Россией просто 'Ручей'. А не что-то вроде ПРИРКВССГост1234567890.

    Первая Российская Инженерная Раскладка Клавиатуры В Соответствии С ГОСТом ... Меня такие имена просто убивают.

     
     
  • 2.39, аноним228 (?), 01:40, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тебя слова ГОСТ и ручей пугают? Иди выпей смузи и закуси фалафелем с панкейком.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 02:12, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > смузи
    > фалафелем
    > панкейком

    Кто все эти люди?

     
     
  • 4.45, Аноним (45), 02:53, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    родственники маффина
     
  • 4.61, Аноним (63), 08:26, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pancake - это по-русски - блин
    фалафель - еврейская национальная пища
    смузи - это пюре
     
  • 2.42, Аноним (42), 02:37, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ANSI, ISO, RFC это другое и совсем не пахнет?
     
     
  • 3.46, Аноним (45), 02:54, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тех, кому ГОСТ не нравится, я спрашиваю: который стандарт лучше - ANSI или ISO?
     
  • 3.54, Аноним (54), 06:43, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чё их пугаться. ANSI это компилятор Си, ISO это образ сидюка, а RFC - это протокол передачи интернета с помощью голубей. Даже я в своей деревне это знаю. Вот чё такое панкейк не знаю.
     

  • 1.35, warlock66613 (ok), 00:36, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прежде чем спецсимволы добавлять, стоило бы привести расположение обычных символов в русской раскладке в ожидаемый вид. Зачем дегенератам с виндовой раскладкой спецсимволы?
     
  • 1.43, Аноним (43), 02:40, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ё на дурацком месте, надо как на typewriter.
     
     
  • 2.44, Аноним (45), 02:51, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ё набирается гораздо реже, чем точка, так что лучше пусть бесшифтовая точка там будет.
     

  • 1.47, anonymouse (?), 02:55, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это для одинэсников, чтобы не надо было постоянно переключаться чтобы <> ввести. Кстати, реально достает.
     
  • 1.50, Первая буква (?), 05:50, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие гармоничные размеры и пропорции на картинках! Как уже надоели вечно перекуроченные и изуродаванные "дизайнерами" "удобные" клавиатуры, особенно ноутбучные.
     
  • 1.55, Аноним (55), 06:45, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное, что вы печатаете, Стивен Хогинг вообще не мог шевелить руками, и ничего, занятные книжки получались.
    Многим другим никакая клавиатура не поможет.
     
  • 1.56, Аноним (54), 06:45, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прально. Клавиатура Ручей, Мышь Река, и всё это подключается к Байкалу.
     
  • 1.59, pashev.ru (?), 08:19, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А для APL есть? 😅
     
  • 1.60, Аноним (63), 08:24, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >а также кода программ на русском языке.

    1Сники не палятся.

     

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