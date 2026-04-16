По статистике Google доля IPv6-трафика превысила 50%

|2.2, Вася (??), 13:42, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
а он и есть legacy, нынешними темпами он через 15 лет будет замещен полностью (в реальности быстрее), а дурачкам, которые вообще забыли суть интернета объяснять что половина цены vps это адрес или что проброс портов это глупо - дело неблагодарное
|6.42, Аноним (42), 17:46, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если мир на IPv6, то надзор будет успешно банить по IP-адресам внешние ресурсы.
|7.44, ilyafedin (ok), 17:56, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
> Если мир на IPv6, то надзор будет успешно банить по IP-адресам внешние
> ресурсы.
Чебурнет это когда внешних ресурсов нет. Иными словами, кванмён.
|8.45, Аноним (42), 18:01, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да, конечно, но долго с таким развитием не продержишься Зато очень удобно точ... текст свёрнут, показать
|10.54, Аноним (42), 19:06, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Путаете, в КНДР народ крайне ограничен с самого начала, ему не с чем сравнивать,... текст свёрнут, показать
|11.86, нах. (?), 23:56, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
и вы привыкнете И тут тоже Поноют, и начнут помышлять А кто начнет чего злоу... текст свёрнут, показать
|7.103, Вася (??), 04:45, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> Если мир на IPv6, то надзор будет успешно банить по IP-адресам внешние
> ресурсы.
к чему эти полумеры, надо просто на IX сразу банить
|6.72, Аноним (72), 22:21, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Причем можно можно все диапазоны на новые суверенныем AS порезать, пересечений не случится
|4.53, Bottle (?), 19:01, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Причём, к сожалению, со всех сторон сразу.
Деплатформинг, власть алгоритмов рекомендаций, теневые баны, "баги" хостинга и прочие тактики.
|4.102, Вася (??), 04:44, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
> боюсь, мы к этому времени увидим лишь чебурнет
фюрер не доживет, расслабься
|5.121, ilyafedin (ok), 11:07, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
>> боюсь, мы к этому времени увидим лишь чебурнет
> фюрер не доживет, расслабься
Боюсь, что с его уровнем медицины это возможно. Кроме того, не удивлюсь, если к тому времени бахнут iPSC с товарищем Си и проживут до 150 лет как планировали. Boomer world is forever.
|3.8, Аноним (8), 13:58, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
> а он и есть legacy
ой
> темпами он через 15 лет будет
повторяешь каждый день как молитву перед сном уже 20 лет))
> половина цены vps это адрес
160 рублей стоит впс в нидерландах, с белым статичным ipv4, куда еще дешевле?
> или что проброс портов это глупо
это основная механника сейчас в докерах и прочих кластерах виртуализации, там вообще 0 ipv6, потому что не надо, но тебе конечно виднее
|4.17, Аноним (19), 15:11, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
А что, в этих ваших докерах-шмокерах недостаточно адресов 192.168.0.0/16, что приходится порты пробрасывать?
|5.33, Аноним (33), 16:46, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Как вы собираетесь дальше физического хоста к этим докерам подключаться?
|5.85, Аноним (8), 23:55, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
запускаешь 3 контейнера, 1 проксей на 2 симетричных апстрима, как ты это реализуешь без проброса портов? ну через виртуальный общий ip можно в теории, но нафига если цель забансить нагрузку? кстате, а в ipv6 есть такое как общий адрес? может в v8 )))
|4.104, Вася (??), 04:49, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> ой
в попе гной?
> повторяешь каждый день как молитву перед сном уже 20 лет))
дурачок, его в 2012 запустили, ты до 20 доживи вначале, потом кудахчи
> 160 рублей стоит впс в нидерландах, с белым статичным ipv4, куда еще
> дешевле?
ты дурачок? убери из цены стоимость v4 адреса, будет еще дешевле
> это основная механника сейчас в докерах и прочих кластерах виртуализации, там вообще
> 0 ipv6, потому что не надо, но тебе конечно виднее
да, мне виднее, это костыли в условиях ограничений.
в мире в6 ничего не мешает назначить по адресу каждому контейнеру, да куда там контейнеру, твой бабушке, мамаше и сестре шлюхам - тоже хватит
|5.110, Аноним (110), 08:47, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А до этого его не существовало И обсуждений не было Ага Материализовался в ... большой текст свёрнут, показать
|3.15, Bob (??), 15:08, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
>дурачкам ... объяснять
Зачем, а главное - нахрена? Пусть платят.
|3.32, Аноним (33), 16:43, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
>а он и есть legacy, нынешними темпами он через 15 лет будет замещен полностью (в реальности быстрее)
Сколько лет ipv6? Даже если сейчас все крупные корпорации скажут, что через два года отключат ipv4, то это придётся менять кучу всего, в том числе и роутеры у конечных пользователей. Вы думаете пользователи достаточно сознательны, чтобы успеть обновить роутеры, до тех пор, пока у них не отвалился интернет? Это не говоря про железо провайдеров и необходимость в куче ручных настроек. Так что скорее через 15 лет процент ipv4 просто сократится, хорошо если в два раза. Большинство устраивает ipv4, и они даже не чешутся.
|5.73, Аноним (72), 22:22, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Сразу видно гномера со стажем
не просто "жричтодали", а еще и защищает
|5.89, Аноним (8), 00:09, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
хехе я тут недавно в мск решил прова поменять, мне мтс начал впаривать свой ... большой текст свёрнут, показать
|4.59, Аноним (59), 19:21, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> Это не говоря про железо провайдеров и необходимость в куче ручных настроек
У провайдеров было 20 лет на обновление железа и настройки, больше этот аргумент не рассматривается. Кто не успел - тот опоздал.
> Так что скорее через 15 лет процент ipv4 просто сократится, хорошо если в два раза. Большинство устраивает ipv4, и они даже не чешутся.
Ну пока v6-only ресурсов почти не существует, то и не будет чесаться, ведь всё работает. Но за v4 адреса на VPSках уже нужно доплачивать, причём цена сравнима с ценой само VPSки, и растёт. Сначала начнут появляться v6-only мелкие ресурсы, один из психологических барьеров на пути к этому пройден вот например только что. А потом пойдёт по нарастающей.
|5.63, Аноним (33), 20:08, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это почему Вы так говорите, словно хозяин провайдера имеет у себя сейф с деньга... большой текст свёрнут, показать
|6.67, Аноним (33), 21:15, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
>самый дешёвый вариант стоит 88 рублей
justhost.ru - 79 рублей. Возможно есть ещё дешевле, ipv4 в наличии. При таких ценах, это уже дешевле, чем некоторые ipv6 only хостинги.
|6.70, Аноним (59), 21:28, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Хотя бы, как уже было сказано, чтобы не платить за v4 адреса Я не знаю какой ло... большой текст свёрнут, показать
|7.74, Аноним (33), 22:45, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Почему цены за ipv4 у разных хостингов так сильно отличаются Я понимаю, что про... большой текст свёрнут, показать
|7.92, Аноним (8), 00:20, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> timeweb
брал у них хостинг когдато давно, а не давно искал новый, и их отмел так как у них ценник вырос, по итогу нашел 2 у которых впс дешевле 200р с ipv4 в комплекте, и отказаться и взять еще дешевле нельзя, то есть 180р за ipv4 это тупо маркетинг, ну или я хз что, в южной америке есть хостинги за доллар с ipv4, но там оплата в рублях не работает, да трафик гонять вокруг планеты такое себе.
короче, если лень искать, покупай хостинг за 3500 рублей в месяц, или за 3500 баксов, ради бога, а мне и за 200 норм живется на 1гб озу, для ната это избыточно даже.
|3.39, aname (ok), 17:30, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Т.е. если у VPS будет публичный только IPv6 адрес, то цена на VPS должна упасть на 50%, судя по твоей логике.
|5.57, Аноним (33), 19:15, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Покажите мне хостинг, который будет только с ipv6 и будет дешевле текущих.
|6.115, Аноним (115), 09:16, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
tierhive.com например, там можно вообще за 10-20 центов в месяц сверхдешёвую впс взять с натом ипв4 и 4мя портами и с выделенным ипв6 и это не единственный вариант
|5.114, aname (ok), 09:15, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> Для 2ядра@2гига так оно и есть.
А, т.е. мы уже начинаем маняврировать, что VPS должен быть нищий, чтоб 50% составляла цена v4 адреса. А что ж ты маняврируешь?
|6.123, Аноним (-), 12:37, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
>> Для 2ядра@2гига так оно и есть.
> А, т.е. мы уже начинаем маняврировать, что VPS должен быть нищий, чтоб
> 50% составляла цена v4 адреса. А что ж ты маняврируешь?
Ну как бы логично что чем дешевле впска тем больший процент цены составит IPv4. Лично я уже просто не беру VPS без ipv6. А довольно скоро мне и наличие v4 станет довольно пофиг - у меня v6 везде есть.
|1.3, Аноним (3), 13:42, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
несколько лет как перешел дома, оператор дом.ру. значит меня посчитали
|2.11, Гость (??), 14:22, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
там же ipv6 только на pppoe, такой порезанный по mtu инет не нужон!
|7.56, Аноним (55), 19:14, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну вот чтобы от имени этого паспорта и адреса не мог ходить посторонний.
|8.96, Аноним (8), 00:55, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
пфф, любой школьник может подключить ноут в разрыв и и через инженерный пароль и... текст свёрнут, показать
|3.22, Аноним (3), 15:27, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
тебе может не нужон, а у меня благодаря ipv6 луковый брайзер и соксы работают, качаю все без ограничений, не оплачивая квн.
|1.4, Аноним (4), 13:46, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
Какие 47% в России? Врёт Гугль.
$ ping -6 ya.ru
ping: connect: Network is unreachable
|3.97, Аноним (8), 01:02, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
конечно.
ping -8 ya ru
PING ya.ru (13238.77.88.44.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (13238.77.88.44.242): icmp_seq=1 ttl=62 time=5.94 ms
64 bytes from ya.ru (13238.77.88.44.242): icmp_seq=2 ttl=62 time=4.67 ms
^C
--- ya.ru ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.678/5.311/5.944/0.633 ms
все правильные пацаны на v8 уже
|1.5, Аноним (5), 13:47, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Год назад РТ вырубил в моем регионе ipv6 и обратно включать не собирается.
|3.18, Аноним (19), 15:14, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Эти первыми бегут исполнять то, что РКН ещё даже не успеет придумать, чтобы ещё такое эдакое.
|4.95, Аноним (8), 00:28, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
тут не соглашусь, там работает полтора землекопа за еду, они точно никуда не бегут и точно ничего не исполняют, пока по башке не настучат в третий раз, все деньги тратят на маркетинг и топменеджеров, типичная корпа, проще штраф заплатить чем оплачивать сверхурочные, тем более их инвестор государство, просто из одного кармана в другой перекладывают, много там топов увольняли за неэффективность? 0 вот так новость, к слову региональные директора ртк и ркн это взаимозаменяемые сущности, одни легко превращаются в других, сегодня штрафы платишь ты, а завтра тебе.
|5.109, timur.davletshin (ok), 07:10, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Зависит от локации, в региональных центрах у них всё норм, свой кабель в аренду даже сдают всяким регионалам. У тётки же на Урале... у них лет 5 назад ещё DSL был в ходу )))
|2.116, Аноним (116), 09:21, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Отечественные брасы в v6 не умеют, у ТТК в некоторых регионах такая же тема
|2.60, Аноним (60), 19:23, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вы понимаете всю глубину этой шутки? Знаете кто и когда произнёс подобнуй ей?
|2.52, Анонимус23 (?), 18:57, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это называется не дуалстек, а DS Lite. Когда Legasy IPv4 прокинут поверх нативного IPv6.
|1.28, Соль земли2 (?), 16:14, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Надо подговорить провайдеров перейти на IPv6, а верхушке наплести, мол так надо. А потом внезапно: блин, железа не хватает фильтровать.
|2.30, Аноним (19), 16:20, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Так фильтровальщики попросят у минфина нцать лярдов на разработку новых фильтров. Из бюджета - из наших налогов.
|3.36, Аноним (35), 17:02, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Как интересно, борцы за свободу сами же и оплачивают расходы на фильтрацию.
|3.37, Соль земли2 (?), 17:18, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это будет в любом случае. Расчё на то, что IPv6 усложнит фильтрацию. А кроме усложнения фильтрации есть другие варианты?
|4.120, Аноним (119), 10:23, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Отвечу комментатору выше.
Джонни, у нас ковидные ограничения до сих пор никто не отменил.
|2.65, Аноня (?), 20:52, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
На первоапрельскую шутку похоже, но там вроде у всех лица серьёзные.
|3.79, Tron is Whistling (?), 23:33, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Лица сейчас станут очень серьёзными, даже если это и было закинуто просто как фан концепт.
Потому что у этого фан концепта очень жёсткая логика. Которая к тому же по сравнению с v6 оптимальна для глобальной маршрутизации, и, что самое главное - для реализации в железе.
Если за это дело схватятся железячники, которые просто не могут не увидеть в этом профита и решения целого ряда проблем - есть вероятность, что оно в отличие от v6 - даже взлетит, и с меньшим сопоставимым временем.
|4.81, Tron is Whistling (?), 23:42, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если чуть в дебри - сейчас для v6 FIB приходится использовать очень глубокую структуру trie, всё это на SRAM, но циклов там в сравнении с v4 просто до фига, поэтому приходится изголяться.
Вот эта вот идейка с ASN позволила бы делать поиск FIB сначала в дешёвом 32-битном CAM (ASN), который всерьёз дешевле MAC CAM, с целью выйти на простейший /16 trie, причём с основной ситуацией, когда trie нет, и он свёрнут до одного 0.0.0.0/0 элемента. И только потом уже в конкретном минималистичном trie в SRAM (чего там уж на 16 бит-то, все 32 бита классического v4 достаточно легко ищутся) искать нужный /16 или выше, это если там вообще есть что искать.
CAM-based FIB + 1 лукап в trie для общего случая, чтобы понять, что там в общем один элемент всего - это ж сказка какая-то.
|5.82, Tron is Whistling (?), 23:44, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Можно даже от второго лукапа избавиться, просто битик в CAM, что нечего искать. И всё - вообще тупой 1-stage lookup вместо поиска по FIB для абсолютного большинства пакетов.
|4.84, Tron is Whistling (?), 23:54, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Софтроутингу эта тень тоже зайдёт, потому что меньше структура = больше структуры в кеше = меньше граблей при поиске маршрута. Ну и максимальный шанс нахождения нужного маршрута в первой половине trie - это почти что тот же v4.
А ещё становится ненужным RPKI, упрощается ASPA, фильтровать анонсы можно просто по соответствию адреса входной ASN и спискам транзита.
|1.34, Аноним (35), 16:57, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
> количество запросов к сервисам Google по протоколу IPv6 впервые превысило отметку в 50%
Опрос на автотрассе показал, что 99% передвигаются на автомобилях.
|2.41, Аноним (59), 17:41, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну гугл пользовательские сети не строит, доступ в интернет не предоставляет, и сетевое железо не выпускает, чтобы хоть как-то на процент v6 влиять.
|3.50, Qqq (-), 18:48, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну, вообще, предоставляет. Google Fiber. Только значимо на статистику это не влияет
|4.88, нах. (?), 00:02, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> Ну, вообще, предоставляет. Google Fiber. Только значимо на статистику это не влияет
на статистику влияет google cloud (в котором dual конечно но коннекты с него к гуглю пойдут через v6)
|1.61, Diozan (ok), 19:30, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Попросил своего провайдера выделить мне пару триллионов белых IPv6. Сказал - нет у него таких...
|2.98, Аноним (8), 01:09, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
эмм, а там разве не все белые? ну тоесть, пришел ты в кафе и попросил еду в чистой посуде, логично же тебя послали, потому что ты странный, а им не нужны проблемы.
|1.64, Аноня (?), 20:49, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
И зачем мне эта статистика - мне не выдают префикс, а формально ipv6 адрес есть.
И что мне с ним делать ?
|1.66, Аноним (66), 20:59, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
В Европе сайты будут открываться через приложение для проверки возраста, в РФ будут всё больше блочить интернета... Пора строить mesh-сети на Yggdrasil. Развивать сеть, строить внутренние ресурсы. А эти, пусть сами сидят в своём заблокированном интернете.
|2.99, Аноним (8), 01:11, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
так вон в корее же признали потребность и 400 кб/с гарантировали каждому гражданину, за бесплатно
|1.77, Tron is Whistling (?), 23:30, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
А если гугл на входе оставит только IPv6 адреса - их трафик IPv6 приблизится к 100%. Удивительное дело.
По данным регистратора APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) общемировой охват пользователей IPv6 оценён в 43.13% - вот это правильная оценка, потому что она сделана на базе количества ASN, анонсирующих v6 в глобальный BGP. Т.е. <50% участников сети светят какие-либо v6 адреса в принципе.
|2.106, Вася (??), 05:03, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> А если гугл на входе оставит только IPv6 адреса - их трафик
> IPv6 приблизится к 100%. Удивительное дело.
какой там!
достаточно просто пессимизировать выдачу сайтов с v4, v6 появится ТУТ ЖЕ ВЕЗДЕ
|1.91, Tron is Whistling (?), 00:17, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
С разницей в 10 раз скорее всего всё верно, поскольку APNIC по числу ASN считал - здесь их из всех ASN светит какой-нибудь ростелек, большая тройка, ну и почти всё.
|1.100, Аноним (100), 01:43, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
А сам-то гугл уже перестал так активно банить неугодных персонажей с IPv6? А то на заре этого дела к нему с такого адресочка ходить толку мало было.
|1.112, Аноним (110), 09:07, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Интересна методика подсчета. А то может оказаться, что 100 человек за НАТом считают как 1.
