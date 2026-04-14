Уязвимость в Python-библиотеках lzma, bz2 и gzip, потенциально приводящая к выполнению кода

2.26 , Аноним ( 22 ), 15:50, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Всё это эдж кейсес, которые в реальных сценариях В реальных сценариях через это и ломают. > никак не_проявляют себя. Тебя Артемис 2 с Луны только что привёз? > Их устранение чаще всего не_обосновано из-за оверинжиниринга. Это правда. На си настолько неудобно и сложно писать, что хорошо сделанная работа требует слишком много усилий, поэтому сишники делают работу спустя рукава.

3.28 , Аноним ( 28 ), 16:04, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > поэтому сишники делают работу спустя рукава. а никто их не учил ка надо делать, Си ведь для них "высокоуровневый" ЯП, который почему-то требует архитектурных знаний, ну вопрос - а зачем мне тогда Си? Усердный Сишник - на асм писать будет, а остальные ничем от питоновых "тяпляпщиков" не отличаются. А почему никто на асм не пишет, я объяснял в прошлых новостях, никто не хочет изучать архитектуру ЦПУ когда она через полгода протухает и никак не стабилизируется - ад одним словом. Бабла ради все? ну ок, тогда платите бабло за качественный код на том же Си. А так все заслуженно, и спецам на руку, им не нужен качественный софт это же угроза нац. безопасТности!

2.27 , Аноним ( 28 ), 15:59, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Их устранение чаще всего не_обосновано из-за оверинжиниринга. оверинжиниринг - бред, там должна быть проверка на нулевые значения, точнее на корректные значения.

3.30 , Аноним ( 30 ), 16:19, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ну так для СИшников дополнительные проверки и есть оверинжениринг.

Они просто не могут номально проверять краевые случае и инварианты, в силу убогости инструмента и непривычности задачи. Как писал Теордор Тцо "check if directory block is within i_size".

А там уже как повезет.

4.33 , Аноним ( 28 ), 16:42, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну так для СИшников дополнительные проверки и есть оверинжениринг. Как понимать "дополнительные проверки"? - Проверки бывают либо необходимые и достаточные, либо - избыточные. Любой оптимальный корректный алгоритм имеет необходимые и достаточные проверки.

5.37 , Аноним ( 37 ), 16:55, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ээээ, ты это что-то на умном пишешь Ты просто думай по другому Если проверка ... 6.47 , Аноним ( 28 ), 18:13, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты просто думай по другому. Чтобы думать по твоему, необходимо дать пояснения всяким этим терминам "замедляет", "мешает", "неудобная", "ненужная", "лень", "пробрасывать". Моя твоя без этих пояснений - не понимать. > Crashes abounded, but so what? Ну и помирают люди, что с этого? Зачем лечить, так ведь? Зачем вообще программировать, оно же не съедобное. > В общем всем было положить на качество и это не поменялось до сих пор. потому-что, это банальные люди за конвейером, условно - человек закручивающий винты айфона, разве разбирается по какой причине условно он закручивает 4 винта, а не 1? Нет, конечно, так и в "программировании", точнее кодировании, это банальные "манки-кодеры".

7.50 , Аноним ( 50 ), 18:23, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ладно термины мешает и неудобная могут быть неясным, хотя значат всего лишь ... 2.53 , Аноним ( 53 ), 18:58, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Всё это эдж кейсес, которые в реальных сценариях никак не_проявляют себя. Их устранение чаще всего не_обосновано из-за оверинжиниринга. Надо же. Оказывается, нормальная обработка данных сишниками не практикуется, так как они это попросту не умеют.

