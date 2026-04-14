Уязвимость в Python-библиотеках lzma, bz2 и gzip, потенциально приводящая к выполнению кода

|
|1.1, Аноним (1), 13:13, 14/04/2026 [ответить]
|+/–
|
Ну вот добрались и до биндингов к скриптовым языкам, которые всю дорогу писали как попало. Без сишных зависимостей этот питон даже ползать не сможет, так что впереди длинный путь )))
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 13:27, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1
|
Функция zlib'а в текушем виде как минимум 4 года существует, дальше по коммитам не прошёлся, потому что гитхаб - неудобное лагающее г~вно
|
|
|
|
|
|4.13, Аноним (6), 13:47, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1
|
В том что на простой вопрос на опеннетике дать простой ответ проще, чем достать комп чтобы скачать репу и быстро найти там, где функция появилась. Хотите - найдите.
Я лично считаю что бага никакого и не было, либо его надо фиксить не там, потому что выглядят патчи как рандомный вброс типичных "ааааа нулл забыли", т.е. скорее всего ллмкой по популярному проекту прошлись и она что-то выбрзнула.
|
|1.8, Аноним (6), 13:30, 14/04/2026 [ответить]
|+/–
|
Занулили какой-то рандомный указатель, который потом может нигде и не используется... С этими вашими лллмками только strcpy да рандомное отсутствие '= NULL' сейчас и будут исправлять всякие идиоты, которым нужно коммитов налутать для... чего-то... джиа-танов новых подготавливают наверное.
|
|
|
|2.31, Сладкая булочка (?), 16:21, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1
|
Тест добавили, однако какой-то phd чел пришел и сказал, что не нужно
> Considering we need to hit an error path with a MemoryError, I'm not sure we really need a test. Sometimes we do add tests, sometimes not. I don't think there is a need to add a test. The test also don't assert that we hit the goto so I don't think we need it.
Видите ли в своих же тестах питонисты не смогли создать способ задать кол-во доступной памяти.
|
|
|
|3.39, ruroruro (ok), 16:59, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> питонисты не смогли создать способ задать кол-во доступной памяти
Буквально следующий коммент после того что вы процитировали:
> agreed, while it is neat that we have '_testcapi.set_nomemory' (I didn't realize that), it is a difficult thing to use in a deterministic manner to show that the specific case in desire of covering is hit. usually not worth it.
|
|
|
|4.41, Сладкая булочка (?), 17:10, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> питонисты не смогли создать способ задать кол-во доступной памяти
> Буквально следующий коммент после того что вы процитировали:
>> it is a difficult thing to use in a deterministic manner to show that the specific case in desire of covering is hit. usually not worth it.
Получается готового эксплойта нет? А что тогда столько шума? А если есть, то почему его в тест не засунуть?
|
|
|
|5.44, ruroruro (ok), 17:49, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лично я рабочего эксплоита не видел. Учитывая, что lzma/bz2/gzip под капотом все равно декомпрессию делают чанками и на большинстве современных машин память выделяется с overcommitом, на самом деле даже просто словить MemoryError в данной ситуации - не очень просто (если просто сделать скажем bz2 файл, который декомпрессится в больше данных чем есть оперативки, то процесс просто будет убит OOM Killerом, а не MemoryError).
Тест, который изначально был в PR - синтетически симулирует истощение памяти (то есть '_testcapi.set_nomemory' просто делает так чтобы следующий 'PyMem_Malloc' "прикинулся" что памяти нет). Это конечно хорошо, но просто такие тесты на самом деле не очень демонстрирует, что действительно уязвимости нет.
То есть, например, в моих экспериментах эти тесты не приводят к крашу даже на версиях питона, в которых баг не исправлен. Так что ¯\_(ツ)_/¯.
А на счет "столько шума", добро пожаловать в мир CVE. Вообще даже если бы был эксплоит, скора 9.1 он сто пудов не заслуживал бы (т.к. при "нормальном" использовании lzma/bz2/gzip никто в здравом уме не станет ловить MemoryError и после этого продолжать использовать тот же самый Decompressor объект).
Ну это мое ИМХО.
|
|1.9, Аноним (9), 13:33, 14/04/2026 [ответить]
|–4
|
Вот и в managed-языках бывают ошибки работы с памятью. А уж в компилируемом Расте, тем боллее, могут быть.
|
|
|
|2.12, Аноним (11), 13:43, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1
|
Все эти ошибки по работе с памятью это пугалки для детей. Чтобы заставить их делать то что тебе выгодно, а не им.
|
|
|
|3.21, Аноним (21), 15:14, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1
|
Так и запишем:
>Полицаи и турма - пугалки для детей, чтобы заставить их делать то, что им не нужно, на взрослых не работает.
|
|
|
|4.24, Аноним (24), 15:43, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1
|
Аналогии это вот прям вообще не твое. Тут скорее аналогия с рен тв и рептилоидами. Но ты конечно продолжай включать защитную реакцию чтобы защитить своё ошибочное мировоззрение.
|
|2.19, Аноним (19), 14:32, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот и в managed-языках бывают ошибки работы с памятью.
Ошибка не в языке, а в конкретной реализации.
Потому что реализация на dъряхе, а там всегда клали болт на безопасность и на работу с памятью.
|
|
|
|
|
|4.32, Аноним (32), 16:28, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1
|
> Ошибка в библиотеке на языке.
На каком языке? Ты там код на питоне увидел?
Дырень в CPython. CPython это реализация (implementation) питона.
Кроме него есть и другие - IronPython, Jython и тд. В них есть эта дыра?
|
|1.14, Аноним (14), 13:51, 14/04/2026 [ответить]
|–2
|
все биндинги сделать на расте, в usafe засунуть код на микропитоне, чтобы усилить безопасность!
|
|1.18, Аноним (19), 14:31, 14/04/2026 [ответить]
|–1
|
> Уязвимость в Python-библиотеках
Какая прелесть!
Дырени в _bz2module.c, _lzmamodule.c и zlibmodule.c
|
|
|
|
|
|3.49, Аноним (49), 18:22, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ага, вот что случается если детям дать спички или питонячим погроммистам пописать на Си.
Да-да, Настостоящий Сишник™ такую бы ошибку никогда бы не допустил!
А если бы допустил, то значит это ненастоящий сишник.
Правда настощие сишники как единороги - никто сам никогда не видел, но всегда есть брат свата который слышал про такого.
|
|1.20, Аноним (20), 15:05, 14/04/2026 [ответить]
|+3
|
Читаешь новость "Уязвимость в Python-библиотеках"
"уязвимость, приводящая к обращению к памяти после её свобождения".
Думаешь "да ладно? как же так?!"
А потом открываешь патчик, а там cpython!
И все сразу становится на свои места))
|
|1.23, Аноним (23), 15:31, 14/04/2026 [ответить]
|+3
|
Всё это эдж кейсес, которые в реальных сценариях никак не_проявляют себя. Их устранение чаще всего не_обосновано из-за оверинжиниринга. Это как делать проверку словаря на нулевые значения, которые могут вызвать деление на ноль, хотя сам словарь априори заполняется правильно, чисто by design исключая нули.
|
|
|
|2.26, Аноним (22), 15:50, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1
|
> Всё это эдж кейсес, которые в реальных сценариях
В реальных сценариях через это и ломают.
> никак не_проявляют себя.
Тебя Артемис 2 с Луны только что привёз?
> Их устранение чаще всего не_обосновано из-за оверинжиниринга.
Это правда. На си настолько неудобно и сложно писать, что хорошо сделанная работа требует слишком много усилий, поэтому сишники делают работу спустя рукава.
|
|
|
|3.28, Аноним (28), 16:04, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2
|
> поэтому сишники делают работу спустя рукава.
а никто их не учил ка надо делать, Си ведь для них "высокоуровневый" ЯП, который почему-то требует архитектурных знаний, ну вопрос - а зачем мне тогда Си? Усердный Сишник - на асм писать будет, а остальные ничем от питоновых "тяпляпщиков" не отличаются. А почему никто на асм не пишет, я объяснял в прошлых новостях, никто не хочет изучать архитектуру ЦПУ когда она через полгода протухает и никак не стабилизируется - ад одним словом. Бабла ради все? ну ок, тогда платите бабло за качественный код на том же Си. А так все заслуженно, и спецам на руку, им не нужен качественный софт это же угроза нац. безопасТности!
|
|2.27, Аноним (28), 15:59, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Их устранение чаще всего не_обосновано из-за оверинжиниринга.
оверинжиниринг - бред, там должна быть проверка на нулевые значения, точнее на корректные значения.
|
|
|
|3.30, Аноним (30), 16:19, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2
|
Ну так для СИшников дополнительные проверки и есть оверинжениринг.
Они просто не могут номально проверять краевые случае и инварианты, в силу убогости инструмента и непривычности задачи.
Как писал Теордор Тцо "check if directory block is within i_size".
А там уже как повезет.
|
|
|
|4.33, Аноним (28), 16:42, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну так для СИшников дополнительные проверки и есть оверинжениринг.
Как понимать "дополнительные проверки"? - Проверки бывают либо необходимые и достаточные, либо - избыточные. Любой оптимальный корректный алгоритм имеет необходимые и достаточные проверки.
|
|
|
|5.37, Аноним (37), 16:55, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ээээ, ты это что-то на умном пишешь Ты просто думай по другому Если проверка ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|6.47, Аноним (28), 18:13, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ты просто думай по другому.
Чтобы думать по твоему, необходимо дать пояснения всяким этим терминам "замедляет", "мешает", "неудобная", "ненужная", "лень", "пробрасывать". Моя твоя без этих пояснений - не понимать.
> Crashes abounded, but so what?
Ну и помирают люди, что с этого? Зачем лечить, так ведь? Зачем вообще программировать, оно же не съедобное.
> В общем всем было положить на качество и это не поменялось до сих пор.
потому-что, это банальные люди за конвейером, условно - человек закручивающий винты айфона, разве разбирается по какой причине условно он закручивает 4 винта, а не 1? Нет, конечно, так и в "программировании", точнее кодировании, это банальные "манки-кодеры".
|
|
|
|7.50, Аноним (50), 18:23, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ладно термины мешает и неудобная могут быть неясным, хотя значат всего лишь ... большой текст свёрнут, показать
|
|2.53, Аноним (53), 18:58, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Всё это эдж кейсес, которые в реальных сценариях никак не_проявляют себя. Их устранение чаще всего не_обосновано из-за оверинжиниринга.
Надо же. Оказывается, нормальная обработка данных сишниками не практикуется, так как они это попросту не умеют.
|
|1.35, ruroruro (ok), 16:48, 14/04/2026 [ответить]
|+2
|
> The vulnerability is only present if the program re-uses decompressor instances across multiple decompression calls even after a 'MemoryError' is raised during decompression. Using the helper functions to one-shot decompress data such as 'lzma.decompress()', 'bz2.decompress()', 'gzip.decompress()', and 'zlib.decompress()' are not affected as a new decompressor instance is used per call. If the decompressor instance is not re-used after an error condition, this usage is similarly not vulnerable.
То есть для того чтобы попасть на эту уязвимость нужно сделать что-то вроде:
'''
d = lzma.LZMADecompressor()
try:
d.decompress(malicious_data)
except MemoryError:
pass
d.decompress(more_malicious_data)
'''
Ага, это явно CVE 9.1, Critical.
|
|
|
|2.38, Аноним (38), 16:56, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ага, это явно CVE 9.1, Critical.
А оно может прилитель снаружи?
Типа запустил скрипт с интернета и он тебе подгадил?
|
|
|
|3.40, ruroruro (ok), 17:02, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2
|
шта? Если ты запустил зловредный скрипт с интернета, то никакого CVE и не нужно, ты и так уже выполняешь arbitrary code.
|
|
|
|4.42, Аноним (42), 17:37, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чуть проще (из недавнего): скачал модельку для блендера со встроенными скриптами...
|
|
|
|5.48, Аноним (28), 18:16, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
да у вас уже notepad.exe уже исполняет код при открытии .txt :)
|
|
|
|2.51, Аноним (49), 18:25, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Нужно больше ОЗУ, милорд.
Больше ОЗУ для чего?
Чтобы в трех нужных местах сделать ххх->next_in = NULL; ?
|
|1.52, Аноним (52), 18:42, 14/04/2026 [ответить]
|+/–
|
Прям хоть рекламный слоган делай:
"Си! Добавляем дыры даже в безопасны Питон!"
Не даром говорят "C in CVE stands for C language".
|