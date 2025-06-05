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Уязвимость в Python-модуле TarFile, допускающая запись в любые части ФС

05.06.2025 23:27

Во входящем в штатную поставку Python модуле tarfile, предоставляющем функции для чтения и записи tar-архивов, выявлено пять уязвимостей, одной из которых присвоен критический уровень опасности. Уязвимости устранены в выпусках Python 3.13.4 и 3.12.11. Наиболее опасная уязвимость (CVE-2025-4517) даёт возможность при распаковке специально оформленного архива записать файлы в любую часть файловой системы. В системных скриптах, использующих tarfile и запускаемых с правами root (например, в утилитах для работы с пакетами и изолированными контейнерами), уязвимость может применяться для повышения своих привилегий или выхода за пределы изолированного контейнера.

Уязвимость затрагивает проекты, в которых модуль tarfile применяется для распаковки незаслуживающих доверия tar-архивов, используя функцию TarFile.extractall() или TarFile.extract() с параметром "filter=", выставленным в значение "data" или "tar". Уязвимость вызвана некорректной обработкой последовательности ".." в имени ссылки. Проблема затрагивает версии Python начиная с 3.12. Режим 'filter="data"' применяется по умолчанию в ветке Python 3.14, находящейся в разработке (релиз намечен на осень).

Другие уязвимости в TarFile:

  • CVE-2025-4330 - возможность обхода фильтра извлекаемых данных, что может привести к извлечению из архива символической ссылки, указывающей за пределы базового каталога, в который выполняется распаковка.
  • CVE-2025-4138 - возможность создания произвольных символических ссылок за пределами базового каталога при распаковке архивов с параметром 'filter="data"'.
  • CVE-2024-12718 - возможность изменения метаданных (например, времени модификации) файлов за пределами базового каталога при распаковке архивов с параметром 'filter="data"' или прав доступа (chmod) при распаковке архивов с параметром 'filter="tar"'.
  • CVE-2025-4435 - если при распаковке архива параметр TarFile.errorlevel выставлен в значение 0, то вопреки документации подпадающие под заданный фильтр элементы архива распаковывались, а не игнорировались.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.python.org/archiv...)
  2. OpenNews: Обновление Python 3.8.5 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Уязвимость в Python, проявляющаяся при обработке непроверенных дробных чисел в ctypes
  4. OpenNews: Уязвимость в Python, позволяющая вызвать системные команды из изолированных скриптов
  5. OpenNews: В Python устранена уязвимость в реализации TLS
  6. OpenNews: Уязвимость в Python-пакете Js2Py, загружаемого более миллиона раз в месяц
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63365-tarfile
Ключевые слова: tarfile, python
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Самый Лучший Гусь (?), 23:39, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уже давно перешли на 3.13. Там новый красивенький РЕПЛ
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:58, 05/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –6 +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:36, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > вызвана некорректной обработкой последовательности ".." в имени ссылки.

    Старая грабля, но по прежнему исправно #%^шит по лбу всяким нубам.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 01:52, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И безо всяких сей.
     

  • 1.9, Аноним (12), 01:21, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так ведь это нормальное поведение tar архивов, что путь можно любой указать. И как конкретно оно сбегает из "контейнеров"? Подразумевается питоновская бурная деятельность с venv вместо неймспесов линукса?
     
     
  • 2.14, Аноним (10), 07:28, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    jail нет, всё остальное пока не дотягивает.
     

  • 1.13, Аноним (13), 07:03, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да пофиг. Всё равно этот модуль нужен исключительно для программного доступа к содержимому. Кому распаковывать - те ручками распакуют куда надо.
     
  • 1.22, Аноним (-), 09:14, 06/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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