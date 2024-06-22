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Уязвимость в Python-пакете Js2Py, загружаемого более миллиона раз в месяц

22.06.2024 22:38

В Python-пакете Js2Py, который был загружен в прошлом месяце 1.2 млн раз, выявлена уязвимость (CVE-2024-28397), позволяющая обойти sandbox-изоляцию и выполнить код в системе при обработке специально оформленных данных на JavaScript. Уязвимость может использоваться для атаки на программы, применяющие Js2Py для выполнения JavaScript-кода. Исправление пока доступно только в виде патча. Для проверки возможности атаки подготовлен прототип эксплоита.

Пакет Js2Py реализует интерпретатор и транслятор JavaScript, позволяющий выполнять JavaScript-код в изолированной виртуальной машине или транслировать JavaScript в представление на языке Python. Проект написан целиком на языке Python и не использует сторонние JavaScript-движки. На практике библиотека используется в различных web-индексаторах, системах загрузки и анализаторах сайтов, поддерживающих обработку контента, генерируемого кодом на JavaScript.

Из приложений, которые затрагивает уязвимость, отмечаются Lightnovel Crawler (утилита для загрузки книг из online-сервисов и сохранения их в различных форматах для offline-чтения), cloudscraper (автоматически обход страниц защиты от ботов, используемых в CDN Cloudflare) и pyLoad (менеджер загрузок, поддерживающий обработку страниц, генерируемых на JavaScript). При обработке в данных приложениях специально оформленного JavaScript-контента злоумышленник может добиться выполнения произвольного кода на уровне системы.

Уязвимость присутствует в реализации глобальной переменной внутри js2py, позволяющей получить ссылку на Python-объект из выполняемого в изолированном окружении коде на JavaScript, невзирая на вызов метода js2py.disable_pyimport() для отключения импорта Python-объектов. Для выполнения произвольного кода в системе атакующий может воспользоваться уязвимостью для получения доступа к объекту Popen из Python-модуля subprocess. Примечательно, что изменение с устранением уязвимости было отправлено в проект Js2Py первого марта, но за три с половиной месяца так и не было принято.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Marven11/CV...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Python, позволяющая вызвать системные команды из изолированных скриптов
  3. OpenNews: Уязвимость в Python, проявляющаяся при обработке непроверенных дробных чисел в ctypes
  4. OpenNews: Локальная root-уязвимость в pam-python
  5. OpenNews: В Python устранена уязвимость в реализации TLS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61421-python
Ключевые слова: python
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, дАнон (?), 22:42, 22/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    зато удобный сервис юзали
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 01:44, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > зато удобный сервис юзали

    Ну это смотря кому - удобный. Хотя такая забота о атакующем это похвально, конечно. Вот все бы так!

     

  • 1.3, YetAnotherOnanym (ok), 23:01, 22/06/2024 [ответить]  
    		• +4 +/
    ЖС с питоном - это и есть то самое "что-то с чем-то".
     
     
  • 2.4, Perlovka (ok), 23:49, 22/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >ЖС с питоном

    Буквально - имела жаба питона ©

     
  • 2.6, Аноним (-), 01:46, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ЖС с питоном - это и есть то самое "что-то с чем-то".

    Жаба, хоть и скриптовая, наконец таки слилась в экстазе с гадюкой...

     

  • 1.7, ИмяХ (ok), 02:08, 23/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Доступ к объекту "попен" довольно пошло звучит.
     
     
  • 2.8, Слава Линуксу (?), 04:12, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой "попен" в наших руках!
     

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