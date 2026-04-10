Опасные уязвимости в GStreamer, CUPS, wolfSSL, OpenSSL, OpenClaw, Nix и ядре Linux

|1.1, Аноним (1), 17:36, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> 5 уязвимостей, выявленных в ходе экспериментов с инструментарием Claude Code
И это они ещё с мифосом не экспериментировали...
|2.5, Сладкая булочка (?), 17:56, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Чтобы на раст не переписывать. Кстати, получается, что не выгодно. Если ошибок с памятью не будет, то кто будет менять деньги на токены. Думаю притормозят внедрение раста.
|3.11, Аноним (11), 18:08, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так во все эти проекты (особенно в ядро) каждый релиз добавляют 100500 строк нового кода.
И если бракоделы будут работать как диды, то такие проверки придется делать постоянно.
>Думаю притормозят внедрение раста.
Какой славный копиум)
Так уже в хроме больше чем 1.5 ляма строк раст кода, в андроиде больше 5 лямов.
|4.19, Сладкая булочка (?), 18:17, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> такие проверки придется делать постоянно.
В этом и цель: деньги за токены. В итоге все счастливы.
>>Думаю притормозят внедрение раста.
> Какой славный копиум)
> Так уже в хроме больше чем 1.5 ляма строк раст кода, в
> андроиде больше 5 лямов.
Продолжайте вести наблюдение.
|5.21, Аноним (-), 18:21, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> В этом и цель: деньги за токены.
Цель кого?
> В итоге все счастливы.
Если корпе сказать "вам не надо тратить деньги на токены, нужно просто внедрить..." то значительная часть задумается.
> Продолжайте вести наблюдение.
Продолжаю.
Дырявые ЯП будут вытеснены на обочину истории.
Спасти ИИшка тут не поможет, так как устряняет симптомы, а не причину.
|6.25, Сладкая булочка (?), 18:28, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> В итоге все счастливы.
> Если корпе сказать "вам не надо тратить деньги на токены, нужно просто
> внедрить..." то значительная часть задумается.
На чем твоя уверенность, что на переписывание + создание новых уязвимостей тратится меньше денен?
>> Продолжайте вести наблюдение.
> Продолжаю.
> Дырявые ЯП будут вытеснены на обочину истории.
> Спасти ИИшка тут не поможет, так как устряняет симптомы, а не причину.
А причина в самой теории вычислимости. Можно только уменьшить симптомы, но проблемы никуда не уйдет.
|7.29, Аноним (29), 18:45, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>>> Дырявые ЯП будут вытеснены на обочину истории.
>> Спасти ИИшка тут не поможет, так как устряняет симптомы, а не причину.
> А причина в самой теории вычислимости
Причина в теории? Ты сам-то хоть понял, что написал? 😂
Нет, причина дыр при работе с памятью - это именно дырявые языки.
|9.35, Аноним (35), 18:55, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А зачем сразу всех Давайте начнем с некого класса ошибок, которые не просто с... текст свёрнут, показать
|3.15, Аноним (15), 18:12, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Думаю притормозят внедрение раста.
И кто же, интересно, эти те кто притормозят?
|4.17, Сладкая булочка (?), 18:15, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> Думаю притормозят внедрение раста.
> И кто же, интересно, эти те кто притормозят?
Те же, кто дают команду на внедрение.
|4.18, Аноним (-), 18:17, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
ОНИ!
Судя по всему мысля такова:
- подобные проверки требуют много токенов
- умственноотсталые будут делать одни и те же уязвимости, как они делают c 1972 года
- поэтому проверки надо будет делать постоянно, желательно после каждого коммита
- следовательно компании предоставляющие ЫЫ инфраструктуру смогут заработать много денег
Идея в общем-то имеет какую-то логику, но вопрос "а нафига это корпам которые код пишут" остается открытым.
Не проще ли выкинуть на мороз тех, кто не осиливает новые технологии?
|5.20, Сладкая булочка (?), 18:20, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Идея в общем-то имеет какую-то логику, но вопрос "а нафига это корпам
> которые код пишут" остается открытым.
> Не проще ли выкинуть на мороз тех, кто не осиливает новые технологии?
Уязвимости были, есть и будут. Никто не осиливает. Писать низкоуровневый код сложно. Да даже без этого уязвимости будут, только другие. А корпам выгодно иметь дешевых разработчиков. Думайте.
|6.22, Аноним (-), 18:24, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Уязвимости были, есть и будут.
Вопрос в количестве.
> Никто не осиливает.
Вопрос так же в количестве)
На плохом языке ты можешь получить рут просто нажав backspace 28 раз.
> Писать низкоуровневый код сложно.
Особенно если использовать для написания инструменты прошлого тысячелетия.
> Да даже без этого уязвимости будут, только другие.
Т.е мы избавимся от части уязвимостей? Ну так это отлично.
> А корпам выгодно иметь дешевых разработчиков.
А еще они любят срезать косты на других направлениях.
|7.27, Сладкая булочка (?), 18:31, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> Уязвимости были, есть и будут.
> Вопрос в количестве.
Про что речь? Про "безопасные языки"? Ну вот жс безопасный же. А сколько уязвимостей в npm находят. Вот и думай.
|2.6, 123 (??), 17:57, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Это и была изначальная цель.
Теперь ИИ превратился в настоящее оружие.
Скорее всего мы сильно приблизились к массовому применению термоядерного оружия.
А что останется делать противникам сша, если те вынесут всю компьютерную инфраструктуру?
|1.9, 11009 (?), 18:01, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
я так понимаю cups чинить уже некому? или нашли очередного беднягу за спасибо?
|2.24, Аноним (-), 18:27, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Он используется в куче дистрибутивов линукс и даже в бсд.
Конечно Сообщество™ не может скинуться по копейке, чтобы нанять человека.
Как говорится: узрите силу Сообщества™
|1.10, Аноним (11), 18:05, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> GStreamer - 11 уязвимостей: 3 переполнением буфера и 8 уязвимостей вызваны целочисленным переполнением или разыменованием нулевого указателя
Ну, Ж-стример всегда отличался какчственным кодом))
> CUPS - 8 уязвимостей, две могут использоваться для организации удалённого выполнения своего кода с правами root
Шикарно!
А ведь в нем уже находили подобную дырень.
> NixOS - Уязвимость даёт возможность перезаписать любой файл в системе ... с правами root. Проблема вызвана некорректным устранением уязвимости CVE-2024-27297 в 2024 году.
А как дышали, как дышали!
> В ядре Linux устранено 5 уязвимостей, выявленных в ходе экспериментов с инструментарием Claude Code
Даже дырявый опенклод находит уязвимости в ядре.
|2.26, Аноним (26), 18:30, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ну, Ж-стример всегда отличался какчственным кодом))
Я так понимаю, Гном так и не засунул в сендбокс эту индексирующую утилиту и оно до сих пор выполняет все скачанные файлы просто так?
|1.12, Аноним (12), 18:09, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
А сколько уязвимостей может быть не опубликовано в массы а использовано "кем надо" и даже "кем не надо".
|1.13, Аноним (15), 18:09, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> помечена как неопасная так как она проявляется только на 32-разрядных платформах
Ха-ха-ха. Так их!
|1.16, Аноним (16), 18:12, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> В ядре Linux устранено 5 уязвимостей,
nfsd - не проверили размер буфера и получили out-of-bounds write
io_uring - чтение за пределами буфера
ksmbd - конвертили unsigned 32 в signed int (как же хорошо что язык это делает неявно) и получили heap buffer overflow
- race condition
и futex забыли (или забили?) на проверить могут ли флаги не совпадать
В общем все как обычно))
|1.32, Аноним (29), 18:52, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> В ядре Linux
> Уязвимость в драйвере NFS
> начиная с ядра 2.6.0 (2003 год).
> Claude Code
Ахаха! 23 года дырени, и нашлась она только благодаря ИИ.
Ну что, воины против ИИ, ваш выход! "Лже-ИИ бесполезен", говорили они. "Лже-ИИ ничего не пониает", говорили они. "Лже-ИИ разбирается только на том, на чем был натренирован", говорили они...
|