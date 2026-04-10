Несколько выявленных за последние дни опасных уязвимостей, большинство из которых можно эксплуатировать удалённо: В корректирующем релизе мультимедийного фреймворка GStreamer 1.28.2 выявлено 11 уязвимостей, из которых 3 вызваны переполнением буфера и потенциально могут привести к выполнению кода при обработке специально оформленных мультимедийных контейнеров MKV (CVE не назначен) и MOV/MP4 (CVE-2026-5056), а также потоков в формате H.266/VVC (CVE не назначен). Остальные 8 уязвимостей вызваны целочисленным переполнением или разыменованием нулевого указателя, и могут привести к отказу в обслуживании или утечке информации при обработке данных в форматах WAV, JPEG2000, AV1, H.264, MOV, MP4, FLV, mDVDsub и SRT/WebVTT. Опасность уязвимостей в GStreamer усугубляется тем, что он применяется в GNOME для разбора метаданных при автоматической индексации новых файлов, т.е. для атаки достаточно добиться загрузки файла в индексируемый каталог ~/Downloads.

В сервере печати CUPS выявлено 8 уязвимостей, две из которых (CVE-2026-34980, CVE-2026-34990) могут использоваться для организации удалённого выполнения своего кода с правами root через отправку специально оформленного запроса на сервер печати. Первая уязвимость позволяет неаутентифицированному атакующему добиться выполнения своего кода с правами пользователя lp, отправив специально оформленное задание вывода на печать (проблема вызвана некорректной обработкой экранированных символов перевода строки). Вторая уязвимость позволяет поднять привилегии с пользователя lp до root, добившись изменения файлов c правами root через подстановку фиктивного принтера. Обновление CUPS с устранением уязвимостей пока недоступно.

Опубликован корректирующий релиз криптографической библиотеки wolfSSL 5.9.1, в котором устранена 21 уязвимость. Одной проблеме присвоен критический уровень опасности, а 9 - высокий (приводят к повреждению памяти). Критическая уязвимость (CVE-2026-5194) вызвана отсутствием проверки размера хэша и идентификатора OID, что позволяет указывать хэши, размером меньше допустимого для снижения стойкости алгоритмов формирования цифровой подписи ECDSA/ECC, DSA, ML-DSA, ED25519 и ED448, и обхода аутентификации на базе сертификатов. Уязвимость выявлена инженерами Anthropic в ходе проверки кода AI-моделью.

Опубликованы корректирующие выпуски криптографической библиотеки OpenSSL 3.6.2, 3.5.6, 3.4.5 и 3.3.7, в которых устранено 7 уязвимостей. Наиболее опасная уязвимость (CVE-2026-31790) может привести к утечке конфиденциальных данных, оставшихся в буфере после прошлой операции. Проблема вызвана использованием неинициализированной памяти при инкапсуляции ключей RSA KEM RSASVE. Другая уязвимость (CVE-2026-31789) вызвана переполнением буфер и потенциально может привести к выполнению кода при выполнении операций по преобразованию строк в шестнадцатеричное представление при обработке специально оформленных сертификатов X.509. Проблема помечена как неопасная так как она проявляется только на 32-разрядных платформах. Остальные уязвимости вызваны чтением данных из области вне буфера, обращения к уже освобождённой памяти и разыменования нулевого указателя.

В AI-агенте OpenClaw 2026.3.11, позволяющем AI-моделям взаимодействовать в системными окружениями (например, запускать утилиты и работать с файлами), устранена критическая уязвимость (CVE-2026-32922) с уровнем опасности 10 из 10. Уязвимость вызвана тем, что команда "/pair approve" должным образом не проверяла полномочия, из-за чего любой пользователь, имеющий привилегии сопряжения с хостом (самый низкий уровень привилегий, для которого достаточно доступа к OpenClaw), мог утвердить права администратора для самого себя и полностью контролировать окружение. Для совершения атаки достаточно подключиться к OpenClaw, запросить регистрацию фиктивного устройства с доступом operator.admin, после чего самому одобрить собственный запрос командой "/pair approve" и получить полное управление атакованным экземпляром OpenClaw и всеми связанными с ним сервисами. За несколько дней до этого в OpenClaw была выявлена похожая уязвимость (CVE-2026-33579), позволявшая обойти проверку прав доступа и получить права администратора. Выявившими проблему исследователями приводится статистика, в соответствии с которой в сети найдено 135 тысяч публично доступных экземпляров OpenClaw, из которых 63% позволяют подключиться без аутентификации.

В пакетном менеджере Nix, применяемом в дистрибутиве NixOS, выявлена уязвимость (CVE-2026-39860), которой присвоен критический уровень опасности (9 из 10). Уязвимость даёт возможность перезаписать любой файл в системе, насколько позволяют права доступа фонового процесса Nix, который в NixOS и многопользовательских установках выполняется с правами root. Проблема вызвана некорректным устранением уязвимости CVE-2024-27297 в 2024 году. Эксплуатация осуществляется через подмену символической ссылкой каталога внутри изолированного сборочного окружения, в который записывался результат сборки. Уязвимость устранена в обновлениях nix 2.34.5, 2.33.4, 2.32.7, 2.31.4, 2.30.4, 2.29.3 и 2.28.6.

В ядре Linux устранено 5 уязвимостей, выявленных в ходе экспериментов с инструментарием Claude Code и затрагивающих подсистемы nfsd, io_uring, futex и ksmbd (1, 2). Уязвимость в драйвере NFS позволяет через отправку запросов к NFS-серверу узнать содержимое областей памяти ядра. Проблема вызвана ошибкой, проявляющейся начиная с ядра 2.6.0 (2003 год).



