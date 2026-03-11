10 уязвимостей в GStreamer, приводящих к удалённому выполнению кода

|
Аноним (1), 12:10, 11/03/2026
Благодаря нейронкам в 2026 ожидайте тысячи реальных уязвимостей в опен-сорс софте - нейронки уже умеют слишком хорошо находить их.
Аноним (9), 12:36, 11/03/2026
|
Наконец-то появились те мифические 1000 глаз, безустанно сканирующих открытый код на предмет ошибок и уязвимостей.
Аноним (4), 12:19, 11/03/2026
|
> Восемь уязвимостей приводят к записи данных за пределы буфера, а две к целочисленному переполнению.
Как сказали в соседней новсти об уязвимости в Pingora, "если использовать язык программирования, с которым не надо тщательно обдумывать каждую строку, то можно знатно нафакапить". Whait, oh shi... 😳
Аноним (16), 12:51, 11/03/2026
Там 3 штуки, тут 10 штук.
Там нужно лезть на какой-то сайт, тут запустить файлик локально.
Где тут любитель "зеленого магазина"?
Оба хороши...
Аноним (25), 13:34, 11/03/2026
>Там 3 штуки, тут 10 штук.
Вы неправильно считаете. Нужно смотреть не на количество уязвимостей, выявленных за раз, а на их суммарное количество. В GStreamer постоянно находят уязвимости, связанные с управлением памятью.
Аноним (28), 13:50, 11/03/2026
Неверное вычисление размера пакета, после чего другой! backend криво обработал запрос - 9.3 балла.
Исполнение произвольного кода при открытии JPEG картинки - 7.8 баллов.
Брава! =)
Аноним (5), 12:23, 11/03/2026
> уязвимостей, все из которых помечены как допускающие удалённое выполнение кода
Бгг, вы там на модных языках городите всякие IPC/RPC механизмы, а в сишечке это вон прямо из коробки есть.
Аноним (10), 12:38, 11/03/2026
Ломает совместимость и рассыпается раз в месяц. Кроме того, там такой кадавр, что найти подобные баги в нём не в пример сложнее (а их там есть, и намеренные, и нет).
Аноним (15), 12:50, 11/03/2026
> Ломает совместимость и рассыпается раз в месяц.
А нечего его дёргать через библиотеки, вопреки идеологии UNIX.
Аноним (4), 13:49, 11/03/2026
>> FFMpeg
> А нечего его дёргать через библиотеки, вопреки идеологии UNIX.
Шта? А как видеоплееры могут использовать ffmpeg не через библиотеку?
анон (?), 14:19, 11/03/2026
"выросло поколение", "понабрали по ЕГЭ".
Например ffplay + xembed. Так, как w3m картинки показывает.
Или можно пайпать вывод ffmpeg2yuv, а yuv рисовать на своём окне.
Аноним (31), 14:21, 11/03/2026
> "выросло поколение",
которое не занимается извращениями)
> Или можно пайпать вывод ffmpeg2yuv, а yuv рисовать на своём окне.
Или можно делать это прям в гамаке стоя на лыжах.
Чего не сделаешь ради качественного прдолинга ради прдолинга.
Аноним (4), 14:33, 11/03/2026
>> А как видеоплееры могут использовать ffmpeg не через библиотеку?
> Например ffplay + xembed.
Чувак, ffplay - это и есть тот самый плеер, который юзает библиотеку ffmpeg (libav).
> "выросло поколение", "понабрали по ЕГЭ".
Какая ирония...
Аноним (4), 14:36, 11/03/2026
> Или можно пайпать вывод ffmpeg2yuv, а yuv
Не забудь потом запайпит вывод аудио, лол.
> рисовать на своём окне.
В каком еще окне? Только в терминале через libcaca! Ты что, только консольный юниксвей!
Аноним (23), 13:30, 11/03/2026
>Ломает совместимость
В пределах одной мажорной версии ничего не ломается, даже бинарная совместимость сохраняется. А переезд 7.1 - 8.0 так вообще прошёл без проблем.
> баги в нём не в пример сложнее
После кода гстримера там код читается как букварь.
Аноним (10), 14:37, 11/03/2026
Да что ты рассказываешь, каждое обновление что-то ломают. Т.е. x.0.0 работает, а x.0.1 и последующие уже отвалится в куче мест. У них вообще нет совместимости, ломают все "ветки" разом. Именно по этой причине всему софту приходится тащить свою протухшую копию ffmpeg. Gstreamer, для сравнения, я не помню, чтобы ломал что-то, единственное было 0.10->1.0.
Аноним (16), 12:32, 11/03/2026
> выявлено 10 уязвимостей
> восемь приводят к записи данных за пределы буфера
> две к целочисленному переполнению
Ни одной, ни одной уязвимости без проблемы с памятью!
И все позволяют выполнить произвольный код... прям какая-то жесть.
Аноним (13), 12:47, 11/03/2026
Вы ту новость-то читали? Там логические ошибки, можно сказать программисты if забыли написать вот и уязвимость. А тут дыры в самых базовых вещах.
Аноним (25), 13:36, 11/03/2026
Разница есть. Наличие проблем с управлением памятью никак не исключает количество логических ошибок, а суммируется с ним.
Аноним (11), 15:01, 11/03/2026
Есть разница: логические растоошибки отмечены куда более опасными.
Аноним (16), 12:52, 11/03/2026
Отличный наброс из серии "а у вас негров линчуют".
Чтобы получить проблему там - нужно еще постараться.
А тут нужно просто кинцо с торрента скачать.
Аноним (22), 13:15, 11/03/2026
Забавно. Тут смотрелка, которая может специально подготовленными файлами закрешить программу локального пользователя.
Там система гарантирующая безопасную доставку контента позволяет его подменить. То есть, как вариант, послать деньги не туда.
Что же из этого хуже?
Аноним (-), 13:31, 11/03/2026
> Забавно. Тут смотрелка, которая может специально подготовленными файлами закрешить программу локального пользователя.
Таки закрешить или выполнить произвольный код?))
Или у фанатов дыpяшки "... все из которых помечены как допускающие удалённое выполнение кода при обработке некорректно оформленных мультимедийных данных..." теперь называется закрешить?
> Там система гарантирующая безопасную доставку контента позволяет его подменить. То есть, как вариант, послать деньги не туда.
"Проблемы проявляются при использовании Pingora в форме обратного прокси (ingress proxy), ...
Применяемая в сети доставки контента Cloudflare конфигурация Pingora не позволяла эксплуатировать уязвимости, так как Pingora в CDN не используется в роли ingress-прокси "
Ну т.е саму Cloudflare это не коснулось, а возможно пострадали ̶б̶е̶с̶п̶л̶а̶т̶н̶ы̶е̶ ̶б̶е̶т̶а̶т̶е̶с̶т̶е̶р̶ы̶ любители халявы.
> Что же из этого хуже?
Думаю первое.
Т.е с торрентов качается много видео, скорее всего дырки уже используются.
Второе тоже очень плохо, но реализация сложнее и обычных пользователь от этого пострадает с меньшей вероятностью.
Аноним (11), 15:03, 11/03/2026
> или выполнить произвольный код?)
Работающий эксплоит не предоставлен.
Аноним (17), 13:14, 11/03/2026
Это как надо навайбкодить чтобы при отрисовке ЖПЕГ запускался произвольный код.
анон (?), 14:23, 11/03/2026
Легко. JPEG это дискретное косинусное преобразование, им можно приблизить любую функцию (если её отразить относительно 0), ну а потом просто br на её начало.
Аноним (38), 14:56, 11/03/2026
> 10 уязвимостей в GStreamer
Падумаешь!
В прошлый раз нашли 29 уязвимостей... и чо?!
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62441
