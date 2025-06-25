Уязвимости в пакетных менеджерах Nix, Lix и Guix

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|1.1, IMBird (ok), 14:03, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Эти уязвимости кого надо уязвимости.
Нужно больше дистрибутивов и больше систем, чтобы никто адекватный об аудите даже не задумывался.
Пакетные системы BSD и гайки всё ещё самые адекватные по реализации.
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|2.10, bOOster (ok), 14:21, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И в целом там и о расте адекватно задумываются - как о возможности, а не панацее..
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|2.12, Аноним (12), 14:28, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Пакетные системы BSD и гайки всё ещё самые адекватные по реализации.
И самые неуловимые, как Джо.
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|3.35, Аноним (35), 15:45, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это раньше было что Джо неуловимый потому что никому не нужен. По текущим нормам корпорации за информацию сколько любой самый ненужный Джо с дивана вставал уже давятся.
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|2.19, Аноним (19), 14:50, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Пакетные системы BSD и гайки всё ещё самые адекватные по реализации.
В FreeBSD до недавнего времени скачивание и сборка производились под рутом, без какого-либо ограничения доступа к системе.
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|3.43, Аноним (43), 16:44, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В FreeBSD до недавнего времени скачивание и сборка производились под рутом, без какого-либо ограничения доступа к системе.
Главное, не забывать повторять услышанное в перепеве Рабиновича (кстати, "сборка" чего? pkg ничего не собирает)
[CODE]commit c239d131dc920d6f3dead18a8e9a772372fe9578
Author: Bryan Drewery <bryan@shatow.net>
Date: Wed Jan 31 15:53:19 2018 -0800
audit: Drop privileges after opening the files/database but before parsing.
commit f3b0469eb8669967d76d18fb56222853ca30871d
Author: Baptiste Daroussin <bapt@FreeBSD.org>
Date: Fri Nov 11 22:18:25 2016 +0100
Stop dropping privileges when fetching as it causes more issues than it
solved
commit fcceab3f1e0ae780e8a91918488aab3ba5f5ea1c
Author: Baptiste Daroussin <bapt@FreeBSD.org>
Date: Sat Aug 20 01:17:34 2016 +0200
drop privileges when using libfetch
[/CODE]
Вот еще немного "на закуску"
[CODE]
pkg_repo.c
/*
* We need to load this pubkey from meta
*/
if (pkg_emit_sandbox_get_string(pkg_repo_meta_extract_pubkey, &cbdata
pkg_sandbox.c
int
pkg_handle_sandboxed_get_string(pkg_sandbox_cb func, char **result, int64_t *len,
void *ud)
...
/* Here comes child process */
close(pair[1]);
pkg_drop_privileges();
rl_zero.rlim_cur = rl_zero.rlim_max = 0;
if (setrlimit(RLIMIT_NPROC, &rl_zero) == -1)
err(EXIT_FAILURE, "Unable to setrlimit(RLIMIT_NPROC)");
#ifdef HAVE_CAPSICUM
#ifndef PKG_COVERAGE
if (cap_enter() < 0 && errno != ENOSYS) {
void
pkg_drop_privileges(void)
{
struct passwd *nobody;
if (geteuid() == 0) {
nobody = getpwnam("nobody");
if (nobody == NULL)
errx(EXIT_FAILURE, "Unable to drop privileges: no 'nobody' user");
setgroups(1, &nobody->pw_gid);
[/CODE]
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|2.32, Аноним (32), 15:38, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Пакетные системы BSD и гайки всё ещё самые адекватные по реализации.
Топорные топоры из каменного века, не способные почти ни на что?
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|3.36, Аноним (35), 15:48, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Иногда топоры покрайней мере надёжные, а все новомодные пукалки не вызывают доверия.
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|4.40, Аноним (32), 15:56, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я надеюсь, что еду себе вы готовите на костре, дрова для которого, срублены каменным топором. Мангал, печь и другихе хипсторские смузитехнологии не используете.
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|1.2, Анонимище (?), 14:04, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Какие созвучные имена пакетных менеджеров, прямо как из сказки про трех поросят
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|2.6, Аноним (-), 14:12, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Интересеное у тебя воображение. У меня эти названия ни с чем не ассоциируются.
Ниф-ниф, Наф-наф, Нуф-нуф. Это поросята из иностранной сказки. Русские свиней называли - Машка, Боря, Борис. Звали свиней словами: чух-чух.! Если бы среди 3-х немецких свиней била русская свинья, то её бы звали "Чух-чух".
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|3.13, Анонимище (?), 14:29, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Есть просто такой троп, когда у близких сущностей похожие имена. Например, одну сестру могу звать Лина, другую Луна, а третью Лала. Сказка про трех поросят это просто широкоизвестный пример (как бы обычно предпологается, что они братья) этого тропа
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|3.25, Аноним (25), 15:15, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересеное у тебя воображение.
> У меня эти названия ни с чем не ассоциируются.
У тебя воображение не интересное или вообще отсутствует. И при чём здесь "иностранные" и "русские" - вообще непонятно.
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|3.30, ryoken (ok), 15:33, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У поросят был старший брат - Нах-Нах. Но, послухам, на момент написания сказки он уже сидел.
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|2.33, Кошкажена (?), 15:38, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какие созвучные имена пакетных менеджеров, прямо как из сказки про трех поросят
Я злой и страшный серый волк, я в поросятах^Wпакетных менеджерах знаю толк!
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|2.17, Аноним (17), 14:49, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фоновые процессы для монтирования/размонтирования, для вывода звука, для вывода окошек, для показа диалога "Открыть файл", для отправки сообщения в третий процесс через шину, для всего подряд. А ты тут про какую-то установку программ.
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|3.26, Fracta1L (ok), 15:17, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это всё можно понять, потому что для нормальной комфортной работы этих подсистем нужно ловить события. А какие к чёрту события могут быть у менеджера пакетов, что это потребовало демона?
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|4.29, Аноним (17), 15:25, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Событие "собери/скачай такой-то дериватив". Это позволяет обычным пользователям пользоваться услугами сборщика. Почему так сделано? Ответ в твоем комменте: "для нормальной комфортной работы".
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|4.34, Аноним (32), 15:44, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А какие к чёрту события могут быть у менеджера пакетов, что это потребовало демона?
Сразу видно ыксперда. Событие - пользователь инициировал сборку чего-то там. Далее, от непривилегированного пользователя запускается скачиваение и сборка всего этого дела в чистом окружении. Добавим сюда тот факт, что это системный пакетный менеджер, который кеширует результаты сборок, делая их разделяемыми для всей системы целиком, а не только для текущего проекта, удаляет ставшие ненужными пакеты, занимается перезапуском различных служб и так далее.
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|1.4, Аноним (4), 14:10, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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О про Nix.
Все пытаюсь узнать - можно ли одной общей настройкой сделать сборку своего пакета во множестве вариантов (все используемые библиотеки всех версий)?
Типа написал один конфиг сборки - и генерируешь пакеты своей программы на каждую комбинацию библиотек.
Иначе смысла для разработчиков в Nix особо не вижу.
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|3.20, Аноним (4), 14:55, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Быстро просмотрел. Но, кажется, там нет возможности задать использование разных версий библиотек в разных комбинациях.
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|2.23, Аноним (17), 15:06, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> все используемые библиотеки всех версий
Это ж сколько там будет версий! Попробуй взять калькулятор и рассчитать, сколько миллиардов сборок тебе придется сделать.
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|2.31, Аноним (32), 15:36, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Типа написал один конфиг сборки - и генерируешь пакеты своей программы на каждую комбинацию библиотек.
Можно, map reduce изобретён. Ну разумеется, если исходный код и компилятор такое переживёт, со стороны nix таких ограничений нет. Всё же nix это функциональный язык.
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|2.37, Аноним (17), 15:48, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вообще, в никсе так не принято. (Да и нигде так не принято.) Ты оформляешь пакет в виде функции, которая: 1) принимает все свои зависимости во входном attrset, 2) возвращает дериватив. Далее этот пакет вызываешь при помощи pkgs.callPackage. И все, финальный пакет соберется с зависимостями, подтянутыми из pkgs. Но если кому-то приспичило подменить одну зависимость на другую, он сделает your-package.override { libfoo = libfoo-123; }. Пытаться сразу собирать пакет со всеми возможными комбинациями действительно приведет к миллиардам сборок: месяцами будешь тестировать 24/7 и платить за электричество.
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|3.41, Аноним (32), 16:03, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А вообще, в никсе так не принято. (Да и нигде так не принято.)
Не совсем. Вот есть, например pkgs.pkgsMusl, который хранит в себе дерево пакетов для musl. Или есть pkgs.linuxPackages, который позволяет как выбрать версию ядра, так и сразу какой-то набор патчей. Так что уже прямо в репозитории есть готовые пакеты несколькоих разных версий.
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|1.5, Аноним (-), 14:11, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это тот самый NIX который используется в самой лучшей (по мнению её фанатов) NixOS ?
Которая самая удобная и безопасная, не то что ваши эти...
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|2.22, Аноним (4), 14:58, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то стандартная. Делаешь свою сборку пытающуюся использовать эту уязвимость. 100000 соберут - у одного сработает. Все - профит.
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|2.24, User (??), 15:12, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поди што и чинить не надо?
Хотя... не rhel с ubuntu'ой - на той машине с NIX'ом один черт, ничего интересного нет, а те 5 сольдо что есть - проще выцыганить звонком про "безопасный счет ФСБ"...
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