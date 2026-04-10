Выпуск текстового редактора GNU nano 9.0

10.04.2026 09:43 (MSK)

Состоялся релиз консольного текстового редактора GNU nano 9.0, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка горизонтальной (боковой) прокрутки, при которой содержимое сдвигается влево или вправо с шагом, соответствующим табуляции, при нажатии комбинаций клавиш "M-<" и "M->".
  • Изменено поведение при выходе курсора за видимую правую границу окна - всё содержимое теперь сдвигается влево и область под курсором всегда остаётся в области видимости. Для восстановления старого поведения добавлена опция "--solosidescroll" и настройка 'set solosidescroll'.
  • Предоставлена возможность переназначения комбинаций клавиш M-Left, M-Right, M-Up и M-Down.
  • Обеспечена отмена создания нового макроса с сохранением ранее существовавшего макроса, если процесс записи нового макроса сразу отменён.
  • При указании опций "--mouse" и "--indicator" разрешено кликать на полосу прокрутки для перемещения внутри буфера.


  • 1.1, Frestein (ok), 09:52, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ахаха, и это все изменения?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:58, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Слишком много? Согласен, Функциональности pico было достаточно. Последние 20 лет этим просто физически больно пользоваться.
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:30, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    GNU nano - консольный редактор здорового человека. Вместо пердолинга с хоткеями и попыткой выйти - просто работаешь.
     

  • 1.3, Грустный (?), 09:56, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Один из наиболее эффективных и лёгких редакторов. Я использую его даже на смартфоне.
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 10:01, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Слишком много лишних зависимостей, раздули до невозможности. И вим принципиально более эффективен, если скриптами не раздувать.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:09, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Коллеги, уточните, пожалуйста, какой смысл вкладывается в понятие «эффективность текстового редактора».
     
     
  • 4.8, Аноним (4), 10:18, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    К примеру, большие файлы открывать, и предпочтительно не лагать. Скрипты в виме проблемой всегда были конечно, но способность оперировать внешними командами тоже относится к эффективности. Макросы тоже достаточно удобно, и хоткеи норм, когда привыкнешь немного.
     

  • 1.6, фф (?), 10:06, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    если "vim слишком сложный для освоения", то можно же использовать vi - он гораздо проще.
     
     
  • 2.13, Анонимушко (?), 10:34, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Для того чтобы пользоваться vi надо сначала выйти из vim, а это невозможно
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:39, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если вим слишком сложный, то лучше перейти на helix. Кто не в курсе, это редактор на раст, вдохновленный вимом, но проще.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:23, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Жиреет софтина, и в этом ничего хорошего. Сабж - это как раз тот случай, когда хомячков с фиче-реквестами надо с порога посылать далеко и надолго. Только устранение выявленных ошибок и оптимизация кода.
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:23, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Когда починят совместимость с mc? Ctrl+O ломает терминал.
     
  • 1.12, Аноним (14), 10:34, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Отказался от всех редакторов в пользу micro. Простой, с несколькими полезными плагинами, которые можно поставить при желании.
     
