Выпуск текстового редактора GNU nano 9.0

Состоялся релиз консольного текстового редактора GNU nano 9.0, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения. В новом выпуске: Добавлена поддержка горизонтальной (боковой) прокрутки, при которой содержимое сдвигается влево или вправо с шагом, соответствующим табуляции, при нажатии комбинаций клавиш "M-<" и "M->".

Изменено поведение при выходе курсора за видимую правую границу окна - всё содержимое теперь сдвигается влево и область под курсором всегда остаётся в области видимости. Для восстановления старого поведения добавлена опция "--solosidescroll" и настройка 'set solosidescroll'.

Предоставлена возможность переназначения комбинаций клавиш M-Left, M-Right, M-Up и M-Down.

Обеспечена отмена создания нового макроса с сохранением ранее существовавшего макроса, если процесс записи нового макроса сразу отменён.

При указании опций "--mouse" и "--indicator" разрешено кликать на полосу прокрутки для перемещения внутри буфера.



