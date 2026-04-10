Выпуск текстового редактора GNU nano 9.0

|2.4, Аноним (4), 09:58, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Слишком много? Согласен, Функциональности pico было достаточно. Последние 20 лет этим просто физически больно пользоваться.
|2.11, Аноним (11), 10:30, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
GNU nano - консольный редактор здорового человека. Вместо пердолинга с хоткеями и попыткой выйти - просто работаешь.
|1.3, Грустный (?), 09:56, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Один из наиболее эффективных и лёгких редакторов. Я использую его даже на смартфоне.
|2.5, Аноним (4), 10:01, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Слишком много лишних зависимостей, раздули до невозможности. И вим принципиально более эффективен, если скриптами не раздувать.
|3.7, Аноним (7), 10:09, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Коллеги, уточните, пожалуйста, какой смысл вкладывается в понятие «эффективность текстового редактора».
|4.8, Аноним (4), 10:18, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
К примеру, большие файлы открывать, и предпочтительно не лагать. Скрипты в виме проблемой всегда были конечно, но способность оперировать внешними командами тоже относится к эффективности. Макросы тоже достаточно удобно, и хоткеи норм, когда привыкнешь немного.
|1.6, фф (?), 10:06, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
если "vim слишком сложный для освоения", то можно же использовать vi - он гораздо проще.
|2.14, Аноним (14), 10:39, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если вим слишком сложный, то лучше перейти на helix. Кто не в курсе, это редактор на раст, вдохновленный вимом, но проще.
|1.9, Аноним (9), 10:23, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Жиреет софтина, и в этом ничего хорошего. Сабж - это как раз тот случай, когда хомячков с фиче-реквестами надо с порога посылать далеко и надолго. Только устранение выявленных ошибок и оптимизация кода.
|1.12, Аноним (14), 10:34, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Отказался от всех редакторов в пользу micro. Простой, с несколькими полезными плагинами, которые можно поставить при желании.
