Проект IDEmacs подготовил окружение в стиле VSCode на базе редактора Emacs

Опубликован проект IDEmacs, нацеленный на создание конфигураций текстового редактора Emacs, по оформлению, клавиатурным комбинациям и стилю работы приближенных к популярным графическим редакторам кода и интегрированным средам разработки. Первым опубликован набор компонентов для эмуляции редактора кода VSCode (Visual Studio Code). Похожее на VSCode окружение воссоздано при помощи настроек, темы оформления и плагинов, таких как боковая панель для навигации по файлам Treemacs и панель вкладок Centaur Tabs, а также около 20 пакетов для изменения поведения и реализации расширенной функциональности в Emacs. Наработки проекта распространяются как общественное достояние.

Предполагается, что IDEmacs может оказаться полезен для программистов, желающих перейти на Emacs из других IDE, или начинающих разработчиков на Common Lisp и Scheme, которым требуется функциональность Emacs. IDEmacs предоставляет графический интерфейс, поддержку манипуляций мышью, типовые для популярных IDE клавиатурные комбинации, возможность настройки через GUI без правки файлов на Elisp.