Проект IDEmacs подготовил окружение в стиле VSCode на базе редактора Emacs

17.11.2025 08:24

Опубликован проект IDEmacs, нацеленный на создание конфигураций текстового редактора Emacs, по оформлению, клавиатурным комбинациям и стилю работы приближенных к популярным графическим редакторам кода и интегрированным средам разработки. Первым опубликован набор компонентов для эмуляции редактора кода VSCode (Visual Studio Code). Похожее на VSCode окружение воссоздано при помощи настроек, темы оформления и плагинов, таких как боковая панель для навигации по файлам Treemacs и панель вкладок Centaur Tabs, а также около 20 пакетов для изменения поведения и реализации расширенной функциональности в Emacs. Наработки проекта распространяются как общественное достояние.

Предполагается, что IDEmacs может оказаться полезен для программистов, желающих перейти на Emacs из других IDE, или начинающих разработчиков на Common Lisp и Scheme, которым требуется функциональность Emacs. IDEmacs предоставляет графический интерфейс, поддержку манипуляций мышью, типовые для популярных IDE клавиатурные комбинации, возможность настройки через GUI без правки файлов на Elisp.



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64263-idemacs
Ключевые слова: idemacs, vscode, emacs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Смузихлеб забывший пароль (?), 08:33, 17/11/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    но ведь Емакс свЕтой, а его "интерфейс" и удобство пользования  идеальны
     
     
  • 2.2, Gate Hingers (?), 08:39, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы перепутали его с *vi*
     
  • 2.3, Жироватт (ok), 08:40, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так целевая аудитория поделки какая? Дети, ментально искалеченные вскодом.
    Им надо постепенно, чтобы ребёнок не взбунтовался, прививать хороший вкус и манеры.
     
     
  • 3.6, IMBird (ok), 08:46, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хороший вкус и манеры

    Борланд сейчас не в почёте.

     

  • 1.4, Жироватт (ok), 08:42, 17/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Все правильно сделали.
    Эмакс нужно двигать в ширнармассы, пересаживая с глюкавого треша на электроне на отличный, хороший софт.
     
  • 1.5, кек (?), 08:44, 17/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    > желающих перейти на Emacs

    То есть, изделие выполнено "в стол"

    Ну и в целом мимикрировать под мелкософт - это даже хуже, чем просто закрыться и уйти в небытие

     
