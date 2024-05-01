Выпуск текстового редактора GNU nano 8.0

|
|
|
|2.2, нах. (?), 23:01, 01/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
что такое "обычные" - какввенде? Впрочем, нет там таких ни в нотпаде ни в ворде. И в MSE нету.
Как в мсдос 3.3 ? Там они не были обычными, обычными были двойные последовательности вордстара - ^K^Q и прочие совершенно дикие "аккорды".
|
|1.3, Прадед (?), 23:03, 01/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.
Главное понять как из него выйти, остальное приложится
|
|1.4, Аноним (-), 23:06, 01/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Добавлена опция командной строки "--modernbindings" ("-/"),
Ну а что, норм идея для тех кому надоело ломать пальцы в vim с шорткатами для 30-кнопочных клавиатур.
|
|1.5, Аноним (5), 23:09, 01/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Нано хотя и для людей, но все еще имеет биндинги, отличные от текстовых полей гуйных программ. Копирование и вставка например -- это не Ctrl-C/Ctrl-V. А вот у micro все получилось. micro -- достойная замена для нано. Имеет те же сочетания, что и <textarea>. Имеет минимальный интерфейс, так как нет нужды показывать снизу список пРиКоЛьНыХ биндингов, как у нано.
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 23:49, 01/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>А вот у micro все получилось. micro -- достойная замена для нано.
Он предустановлен в Убунту? Если нет, то не нужно.
|
|
|
|2.15, Аноним (17), 23:55, 01/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Текстовый редактор GNU это Emacs.
Ну да, есть в нем такая фича :)
|
|1.8, Аноним (12), 23:36, 01/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
По работе пользуюсь сабжем потому что он идет в этой вашей Убунте. Вимом пользоваться по работе приходилось пару раз. В отличие от позёров рассказывающих всем что они умеют в Вим, я работают с линуксом каждый день.
|
|1.9, Аноним (9), 23:38, 01/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.
- это не разработчики
|
|
|
|2.10, Аноним (12), 23:46, 01/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Это не разработчики это позёры. Ни один адекватные разраб не станет делать порект в Вим.
Люди которые постоянно рассказывают всем что они работают в Вим обладают комплексом самозванца, поэтому превозносят себя над другими, как будто умение работать в Вим это какое-то тайное знание, делающее их избранными.
|
|
|
|3.19, Аноним (19), 00:08, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> делать порект в Вим
Тут настолько глубокая visual intelli, что человек как-то у себя в голове создал проект в текстовом редакторе, test.vimproj небось да?
|
|3.20, Аноним (20), 00:08, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Блин, я оказывается позерствую уже лет 16. Как привык когда-то. Не скажу, что знаю vim хорошо. Но мне в нем комфортней. VsCode использую, когда нужно всякие импорты добавить, и для автодополнения иногда. И все равно возвращаюсь потом в вим. Вопрос привычки. Чем пользуются другие - все равно.
|
|1.13, Аноним (17), 23:53, 01/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
После N лет метаний и 4х — с Emacs'ом остановился именно на Nano. И ни разу не пожалел.
+ Настраиваемая подсветка синтаксиса проста и удобна.
|
|1.16, Аноним (-), 23:56, 01/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> позволяет использовать 14 уровней серого, вместо 4.
Невероятный прогресс!
Я джвадцать лет ждал этого!
> "--modernbindings" ("-/"), которая активирует альтернативный набор базовых горячих клавиш:
Ого, неужели они умеют в развитие?
Как мысль "нашим софтом пользуются не только маргинальные ди∆ы прдолики, но и нормальные люди" пришла в их пустые головы?
|