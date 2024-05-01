Выпуск текстового редактора GNU nano 8.0

Состоялся релиз консольного текстового редактора GNU nano 8.0, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения. В новом выпуске Добавлена опция командной строки "--modernbindings" ("-/"), которая активирует альтернативный набор базовых горячих клавиш: ^Q - выход, ^X перенос в буфер обмена, ^C - копирование в буфер обмена, ^V - вставка из буфера обмена, ^Z - отмена операции, ^Y - отмена отмены (redo), ^O - открытие файла, ^W - запись в файл, ^R - замена, ^G - повтор поиска, ^D - повтор поиска в обратном направлении, ^A - установка метки, ^T - переход на строку по номеру, ^P - показ текущей позиции, ^E - запуск команды.

Обеспечено задействование альтернативного набора горячих клавиш при запуске nano, используя исполняемый файл или символическую ссылку с именем, начинающимся на букву "e".

По умолчанию горячая клавиша ^F теперь используется для начала поиска в прямом направлении, а ^B - в обратном, а M-F и M-B повторяют прямой и обратный поиск.

Добавлены горячие клавиши <Alt+Home> и <Alt+End>, позволяющие переместить курсор на первую или последнюю строку в рамках текущей видимой области, сохранив горизонтальную позицию.

Горячая клавиша 'M-"' теперь используется для установки и удаления метки, а "M-'" для перехода к следующей метке.

Добавлена возможность перехода на определённый номер строки в файле при открытии файла командой "nano filename:number" в дополнение к ранее поддерживаемой опции "+N" ("nano +number filename").

Задание одинаковых цветовых составляющих в значениях #RGB (например, "#555") теперь отождествляется с градацией оттенков серого xterm, что позволяет использовать 14 уровней серого, вместо 4.

При возникновении ошибки обеспечена очистка буфера клавиатурных нажатий для остановки выполнения макросов.

Вращение колеса мыши теперь приводит к прокрутке видимой области, а не перемещению курсора.



