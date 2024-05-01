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Выпуск текстового редактора GNU nano 8.0

01.05.2024 22:48

Состоялся релиз консольного текстового редактора GNU nano 8.0, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.

В новом выпуске

  • Добавлена опция командной строки "--modernbindings" ("-/"), которая активирует альтернативный набор базовых горячих клавиш:
    • ^Q - выход,
    • ^X перенос в буфер обмена,
    • ^C - копирование в буфер обмена,
    • ^V - вставка из буфера обмена,
    • ^Z - отмена операции,
    • ^Y - отмена отмены (redo),
    • ^O - открытие файла,
    • ^W - запись в файл,
    • ^R - замена,
    • ^G - повтор поиска,
    • ^D - повтор поиска в обратном направлении,
    • ^A - установка метки,
    • ^T - переход на строку по номеру,
    • ^P - показ текущей позиции,
    • ^E - запуск команды.
  • Обеспечено задействование альтернативного набора горячих клавиш при запуске nano, используя исполняемый файл или символическую ссылку с именем, начинающимся на букву "e".
  • По умолчанию горячая клавиша ^F теперь используется для начала поиска в прямом направлении, а ^B - в обратном, а M-F и M-B повторяют прямой и обратный поиск.
  • Добавлены горячие клавиши <Alt+Home> и <Alt+End>, позволяющие переместить курсор на первую или последнюю строку в рамках текущей видимой области, сохранив горизонтальную позицию.
  • Горячая клавиша 'M-"' теперь используется для установки и удаления метки, а "M-'" для перехода к следующей метке.
  • Добавлена возможность перехода на определённый номер строки в файле при открытии файла командой "nano filename:number" в дополнение к ранее поддерживаемой опции "+N" ("nano +number filename").
  • Задание одинаковых цветовых составляющих в значениях #RGB (например, "#555") теперь отождествляется с градацией оттенков серого xterm, что позволяет использовать 14 уровней серого, вместо 4.
  • При возникновении ошибки обеспечена очистка буфера клавиатурных нажатий для остановки выполнения макросов.
  • Вращение колеса мыши теперь приводит к прокрутке видимой области, а не перемещению курсора.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 9.1
  3. OpenNews: Демонстрация атаки на редакторы кода, приводящей к утечке файлов при открытии исходных текстов
  4. OpenNews: Выпуск текстового редактора OpenVi 7.0.12
  5. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU Emacs 29.3 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61101-nano
Ключевые слова: nano, text
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Карлос Сношайтилис (ok), 22:56, 01/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что случилось, что пришлось включить обычные горячие клавиши?
     
     
  • 2.2, нах. (?), 23:01, 01/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    что такое "обычные" - какввенде? Впрочем, нет там таких ни в нотпаде ни в ворде. И в MSE нету.

    Как в мсдос 3.3 ? Там они не были обычными, обычными были двойные последовательности вордстара - ^K^Q и прочие совершенно дикие "аккорды".

     

  • 1.3, Прадед (?), 23:03, 01/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.

    Главное понять как из него выйти, остальное приложится

     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.4, Аноним (-), 23:06, 01/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена опция командной строки "--modernbindings" ("-/"),

    Ну а что, норм идея для тех кому надоело ломать пальцы в vim с шорткатами для 30-кнопочных клавиатур.

     
  • 1.5, Аноним (5), 23:09, 01/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нано хотя и для людей, но все еще имеет биндинги, отличные от текстовых полей гуйных программ. Копирование и вставка например -- это не Ctrl-C/Ctrl-V. А вот у micro все получилось. micro -- достойная замена для нано. Имеет те же сочетания, что и <textarea>. Имеет минимальный интерфейс, так как нет нужды показывать снизу список пРиКоЛьНыХ биндингов, как у нано.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:49, 01/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А вот у micro все получилось. micro -- достойная замена для нано.

    Он предустановлен в Убунту? Если нет, то не нужно.

     
  • 2.17, Аноним (17), 23:58, 01/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, Минона (ok), 23:17, 01/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Текстовый редактор GNU это Emacs.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:28, 01/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Emacs добавили текстовый редактор?
     
  • 2.15, Аноним (17), 23:55, 01/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Текстовый редактор GNU это Emacs.

    Ну да, есть в нем такая фича :)

     

  • 1.8, Аноним (12), 23:36, 01/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    По работе пользуюсь сабжем потому что он идет в этой вашей Убунте. Вимом пользоваться по работе приходилось пару раз. В отличие от позёров рассказывающих всем что они умеют в Вим, я работают с линуксом каждый день.
     
  • 1.9, Аноним (9), 23:38, 01/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.

    - это не разработчики

     
     
  • 2.10, Аноним (12), 23:46, 01/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это не разработчики это позёры. Ни один адекватные разраб не станет делать порект в Вим.
    Люди которые постоянно рассказывают всем что они работают в Вим обладают комплексом самозванца, поэтому превозносят себя над другими, как будто умение работать в Вим это какое-то тайное знание, делающее их избранными.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 00:08, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > делать порект в Вим

    Тут настолько глубокая visual intelli, что человек как-то у себя в голове создал проект в текстовом редакторе, test.vimproj небось да?

     
  • 3.20, Аноним (20), 00:08, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, я оказывается позерствую уже лет 16. Как привык когда-то. Не скажу, что знаю vim хорошо. Но мне в нем комфортней. VsCode использую, когда нужно всякие импорты добавить, и для автодополнения иногда. И все равно возвращаюсь потом в вим. Вопрос привычки. Чем пользуются другие - все равно.
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:48, 01/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Текстовый редактор это Leafpad, всё остальное это специфическая ерунда.
     
  • 1.13, Аноним (17), 23:53, 01/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После N лет метаний и 4х — с Emacs'ом остановился именно на Nano. И ни разу не пожалел.
    + Настраиваемая подсветка синтаксиса проста и удобна.
     
  • 1.16, Аноним (-), 23:56, 01/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволяет использовать 14 уровней серого, вместо 4.

    Невероятный прогресс!
    Я джвадцать лет ждал этого!

    > "--modernbindings" ("-/"), которая активирует альтернативный набор базовых горячих клавиш:

    Ого, неужели они умеют в развитие?
    Как мысль "нашим софтом пользуются не только маргинальные ди∆ы прдолики, но и нормальные люди" пришла в их пустые головы?

     

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