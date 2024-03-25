Выпуск текстового редактора GNU Emacs 29.3 с устранением уязвимостей

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|2.14, crandel (ok), 11:46, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Текстовый редактор-то хоть завезли?
Лучший в мире текстовый редактор
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|1.2, Вы забыли заполнить поле Name (?), 09:28, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Судя по всему уязвимость из-за слишком широких возможностей. В редакторе надо код писать, а не делать все остальное. А если делаете второе, то нужна какая-то изоляция.
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|1.3, Вы забыли заполнить поле Name (?), 09:34, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> По умолчанию отключён предпросмотр содержимого почтовых вложений в формате LaTeX.
Я правильно понял, что полученный документ на техе собирался локально? Не надо быть очень умным, чтобы понять что это rce
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|1.4, Аноним (4), 09:35, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это уже давно не редактор, а... нк... это почти операционная система?!
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|2.9, Аноним (7), 10:46, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вкуси notepad, пока ещё можно. потом будешь внукам рассказывать
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