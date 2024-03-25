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Выпуск текстового редактора GNU Emacs 29.3 с устранением уязвимостей

25.03.2024 09:12

Проект GNU опубликовал релиз текстового редактора GNU Emacs 29.3. Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана, который передал пост лидера проекта Джону Вигли (John Wiegley) осенью 2015 года. Код проекта написан на языках Си и Lisp и распространяется под лицензией GPLv3.

GNU Emacs 29.3 преподносится как внеплановый экстренный выпуск с устранением уязвимостей. По предварительным данным уязвимости позволяют добиться выполнения кода при открытии определённого контента или просмотре в Gnus писем со специально оформленными вложениями. Непосредственно уязвимости в списке изменений пока не детализируются, имеется информация только о добавленных методах защиты:

  • Для блокирования подстановки внешнего вредоносного кода запрещено исполнять произвольный Lisp-код при включении режима Org.
  • Добавлена новая переменная 'untrusted-content', которую можно использовать для пометки помещения в локальный буфер не заслуживающего доверия содержимого, к которому Lisp-программам следует относиться с особой осторожностью.
  • В Gnus содержимое встроенных (inline) MIME-блоков теперь обрабатывается как не заслуживающее доверия.
  • По умолчанию отключён предпросмотр содержимого почтовых вложений в формате LaTeX. Для возвращения старого поведения добавлен параметр 'org--latex-preview-when-risky'.
  • В режиме Org содержимое внешних файлов, вызываемых через 'file-remote-p', обрабатывается как не заслуживающее доверия.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU Emacs 29.2
  3. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU Emacs 29.1 с поддержкой Wayland
  4. OpenNews: Вышел Conkeror 1.0.0, Emacs-подобный браузер на движке Mozilla Gecko
  5. OpenNews: Ричард Столлман выступил против добавления поддержки отладчика LLDB в Emacs
  6. OpenNews: Опыт по использованию Emacs вместо оконного менеджера
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60840-emacs
Ключевые слова: emacs
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:23, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Текстовый редактор-то хоть завезли?
     
     
  • 2.12, kusb (?), 11:35, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там был vim
     
     
  • 3.13, kusb (?), 11:36, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как плагин то есть
     
  • 2.14, crandel (ok), 11:46, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Текстовый редактор-то хоть завезли?

    Лучший в мире текстовый редактор

     

  • 1.2, Вы забыли заполнить поле Name (?), 09:28, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Судя по всему уязвимость из-за слишком широких возможностей. В редакторе надо код писать, а не делать все остальное. А если делаете второе, то нужна какая-то изоляция.
     
  • 1.3, Вы забыли заполнить поле Name (?), 09:34, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По умолчанию отключён предпросмотр содержимого почтовых вложений в формате LaTeX.

    Я правильно понял, что полученный документ на техе собирался локально? Не надо быть очень умным, чтобы понять что это rce

     
  • 1.4, Аноним (4), 09:35, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это уже давно не редактор, а... нк... это почти операционная система?!
     
     
  • 2.15, Тот_ещё_аноним (ok), 12:29, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имхо самое близкое - gui к lisp-машине
     

  • 1.5, iPony129412 (?), 09:52, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    как там поддержка цветных шрифтов?
    да, я про Emodji 🤨

    https://github.com/emacs-mirror/emacs/commit/9344612d3cd164317170b6189ec431757

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:57, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально там всё с ней. А что?
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:11, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблемы маколюбов.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:07, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это же зрелый лисп, он не умеет не выполнять код на лиспе.
     
  • 1.8, user90 (?), 10:31, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзал несколько лет, а сейчас Nano))
     
     
  • 2.9, Аноним (7), 10:46, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вкуси notepad, пока ещё можно. потом будешь внукам рассказывать
     

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