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Выпуск текстового редактора GNU Emacs 29.2

18.01.2024 20:25

Проект GNU опубликовал релиз текстового редактора GNU Emacs 29.2. Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана, который передал пост лидера проекта Джону Вигли (John Wiegley) осенью 2015 года. Код проекта написан на языках Си и Lisp и распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске на платформе GNU/Linux по умолчанию Emacs выставлен по умолчанию в качестве обработчика схемы URI 'org-protocol'. Режим "org" позволяет быстро сохранять закладки, заметки и ссылки, используя команду 'emacsclient', например для сохранения ссылки URL с заголовком можно выполнить 'emacsclient "org-protocol://store-link?url=URL&title=TITLE". Кроме того, в новой версии предложена новая опция 'tramp-show-ad-hoc-proxies', при помощи которой можно включить отображение внешних имён файлов вместо ярлыков на них.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU Emacs 29.1 с поддержкой Wayland
  3. OpenNews: Уязвимости в VS Code, Grafana, GNU Emacs и Apache Fineract
  4. OpenNews: SystemE, шуточная замена systemd на Emacs Lisp
  5. OpenNews: Столлман уступил место лидера проекта Emacs
  6. OpenNews: Вышел Conkeror 1.0.0, Emacs-подобный браузер на движке Mozilla Gecko
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60458-emacs
Ключевые слова: emacs
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Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:28, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мега-комбайн
     
     
  • 2.5, user90 (?), 20:47, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну понятно, что не текстовый редактор ;)
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:34, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто-нибудь пользуется? Как вам новый лидер емакса?
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 20:39, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пытался всякие mg, qemacs - не зашло. Всё таки мышечная память и привычка работать в vim, доведенная до автоматизма и рефлексов
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 21:35, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так есть же режим как в vim?!
     
     
  • 4.17, Аноним (1), 21:58, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно есть, но зачем, если у меня есть Vim, а не "как vim"?
     
  • 4.30, 12yoexpert (ok), 23:30, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так и в bash есть режим vim, только зачем? на баше все юзают раскладку emacs-а
     
     
  • 5.39, Аноним (39), 01:11, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эээ нет, все как раз юзают set -o vi.
     
     
  • 6.41, 12yoexpert (ok), 01:36, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    никто не юзает и никогда не юзал, об этом даже не знает никто. против фактов не попрёшь
     
  • 3.34, Аноним (34), 00:05, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У кого какие рефлексы на vim?
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 00:54, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня только два: один рвотный, второй — нажать Esc, Shift-Z, Shift-Q.
     
  • 2.26, Аноним (26), 22:32, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Как вам новый лидер емакса?

    Отторжения не вызывает. Уже хорошо

     
  • 2.32, 12yoexpert (ok), 23:35, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    двачую: чё там вообще можно делать и зачем? как оно?
     
     
  • 3.36, hshhhhh (ok), 00:23, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    двачую: чё там ещё нельзя делать и почему нет? когда добавят?
     

  • 1.4, user90 (?), 20:46, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзал, конфиг был аж на 5 файлов строк по 200))
    Но возможно наигрался, сейчас вот nano, и менять его на что-то не планирую.
     
  • 1.6, Аноним (6), 20:50, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.7, Аноним (1), 20:53, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
     
  • 3.8, Аноним (6), 21:01, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 4.9, Аноним (1), 21:07, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 5.10, Аноним (6), 21:18, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 6.12, Аноним (1), 21:36, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 7.14, Аноним (6), 21:47, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 8.16, Аноним (1), 21:54, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 6.13, Аноним (1), 21:45, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 7.15, Аноним (6), 21:50, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 2.19, Минона (ok), 22:17, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 2.20, Аноним (1), 22:19, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 3.21, Аноним (21), 22:25, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 4.24, Аноним (6), 22:27, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 5.27, Аноним (6), 22:41, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 3.22, Аноним (6), 22:25, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –2 +/
     
  • 3.23, Аноним (21), 22:26, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.25, Аноним (6), 22:27, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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     ....ответы скрыты модератором (17)

  • 1.29, Аноним (29), 22:57, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удивительно, что XEmacs ещё продолжают пилить. Думал, что он уже много лет как не развивается.
     
  • 1.31, 12yoexpert (ok), 23:34, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хвала Столлману. Сегодня модно его "отменять", даже до маленьнких детей рунета добралось, но нормальным людям пофиг
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 23:51, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нормальным людям вообще пофиг на Столлмана в любом контексте.
    Сейчас спрошу свою девушку, знает ли она, кто такой Столлман? А она нормальнее меня самого. Нет, именно поэтому и не буду спрашивать.
     
     
  • 3.35, Аноним (34), 00:20, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё спроси, кто такой Гослинг.
     
  • 3.37, Аноним (37), 00:28, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Сейчас спрошу свою девушку, знает ли она, кто такой Столлман?

    Она скажет, что он гораздо лучше в постели чем ты.

     
  • 3.40, Аноним (40), 01:24, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сейчас спрошу свою девушку

    С каких пор ладони стали разговаривать?

     

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