Выпуск текстового редактора GNU Emacs 29.2

2.3 , Аноним ( 1 ), 20:39, 18/01/2024 Я пытался всякие mg, qemacs - не зашло. Всё таки мышечная память и привычка работать в vim, доведенная до автоматизма и рефлексов

3.11 , Аноним ( 11 ), 21:35, 18/01/2024 Так есть же режим как в vim?!

4.17 , Аноним ( 1 ), 21:58, 18/01/2024 Наверно есть, но зачем, если у меня есть Vim, а не "как vim"?

4.30 , 12yoexpert ( ok ), 23:30, 18/01/2024 так и в bash есть режим vim, только зачем? на баше все юзают раскладку emacs-а

5.39 , Аноним ( 39 ), 01:11, 19/01/2024 Эээ нет, все как раз юзают set -o vi.

6.41 , 12yoexpert ( ok ), 01:36, 19/01/2024 никто не юзает и никогда не юзал, об этом даже не знает никто. против фактов не попрёшь

3.34 , Аноним ( 34 ), 00:05, 19/01/2024 У кого какие рефлексы на vim?

4.38 , Аноним ( 38 ), 00:54, 19/01/2024 У меня только два: один рвотный, второй — нажать Esc, Shift-Z, Shift-Q.

2.26 , Аноним ( 26 ), 22:32, 18/01/2024 >Как вам новый лидер емакса? Отторжения не вызывает. Уже хорошо

2.32 , 12yoexpert ( ok ), 23:35, 18/01/2024 двачую: чё там вообще можно делать и зачем? как оно?

3.36 , hshhhhh ( ok ), 00:23, 19/01/2024 двачую: чё там ещё нельзя делать и почему нет? когда добавят?