Выпуск текстового редактора GNU Emacs 29.2

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|2.3, Аноним (1), 20:39, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я пытался всякие mg, qemacs - не зашло. Всё таки мышечная память и привычка работать в vim, доведенная до автоматизма и рефлексов
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|4.30, 12yoexpert (ok), 23:30, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так и в bash есть режим vim, только зачем? на баше все юзают раскладку emacs-а
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|6.41, 12yoexpert (ok), 01:36, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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никто не юзает и никогда не юзал, об этом даже не знает никто. против фактов не попрёшь
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|4.38, Аноним (38), 00:54, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня только два: один рвотный, второй — нажать Esc, Shift-Z, Shift-Q.
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|2.26, Аноним (26), 22:32, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Как вам новый лидер емакса?
Отторжения не вызывает. Уже хорошо
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|1.4, user90 (?), 20:46, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Юзал, конфиг был аж на 5 файлов строк по 200))
Но возможно наигрался, сейчас вот nano, и менять его на что-то не планирую.
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|1.29, Аноним (29), 22:57, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Удивительно, что XEmacs ещё продолжают пилить. Думал, что он уже много лет как не развивается.
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|1.31, 12yoexpert (ok), 23:34, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хвала Столлману. Сегодня модно его "отменять", даже до маленьнких детей рунета добралось, но нормальным людям пофиг
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|2.33, Аноним (33), 23:51, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нормальным людям вообще пофиг на Столлмана в любом контексте.
Сейчас спрошу свою девушку, знает ли она, кто такой Столлман? А она нормальнее меня самого. Нет, именно поэтому и не буду спрашивать.
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|3.37, Аноним (37), 00:28, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Сейчас спрошу свою девушку, знает ли она, кто такой Столлман?
Она скажет, что он гораздо лучше в постели чем ты.
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|3.40, Аноним (40), 01:24, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сейчас спрошу свою девушку
С каких пор ладони стали разговаривать?
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