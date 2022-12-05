Уязвимости в VS Code, Grafana, GNU Emacs и Apache Fineract

Большинство таких ошибок из-за того что пользователи запускают файлы из непроверенного источника не глядя. Тем более когда приложение этому способствует и открывает

>".ipynb" без дополнительных подтверждений в режиме "isTrusted" Понятно что сложно и долго проверять глазами большие файлы, но это не знаю что можно брать из любого источника и запускать. Вы же не запускаете исполняемые файлы скачанные из левого источника, не проверить хотя бы антивирусом или не сверив подпись и контрольную сумму. Не запускаете скрипты под рабочим пользователем. Это тоже самое что скачать скрипт с rm -rf, а потом жаловаться что терминал его запустил. >Проблема вызвана отсутствием должного экранирования символов ".." в путях Проблема есть в каждой второй программе. И почему-то единого решения способа обработки ".." не изобрели.

