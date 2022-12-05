Уязвимости в VS Code, Grafana, GNU Emacs и Apache Fineract

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|1.1, Аноним (1), 11:44, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Apache Fineract
Неудачное название. Звучит как гибрид Fine Reader с Tesseract OCR.
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|3.5, Илья (??), 12:00, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего только стоят названия программ ддя Ubuntu Touch)
u[вставить че программа делает]
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|2.11, Аноним (11), 12:12, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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нормальное название, fin - от слова финансы, eract - произносится как эрэкт, ну ты понял. Типа управляешь у себя такими финансами, что ты аж непроизвольно eract.
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|2.9, Вирт (?), 12:09, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По идее та же уязвимость с ctags что и у emacs
в vim тоже должна работать.
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|1.12, fuggy (ok), 12:17, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Большинство таких ошибок из-за того что пользователи запускают файлы из непроверенного источника не глядя. Тем более когда приложение этому способствует и открывает
>".ipynb" без дополнительных подтверждений в режиме "isTrusted"
Понятно что сложно и долго проверять глазами большие файлы, но это не знаю что можно брать из любого источника и запускать. Вы же не запускаете исполняемые файлы скачанные из левого источника, не проверить хотя бы антивирусом или не сверив подпись и контрольную сумму. Не запускаете скрипты под рабочим пользователем. Это тоже самое что скачать скрипт с rm -rf, а потом жаловаться что терминал его запустил.
>Проблема вызвана отсутствием должного экранирования символов ".." в путях
Проблема есть в каждой второй программе. И почему-то единого решения способа обработки ".." не изобрели.
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|2.13, Аноним (3), 12:31, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так называемые веб-программисты какают исходниками из непроверенного источника и запускат.
Им даже не приходит в голову мысль качать исходники из проверенного источника
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|2.15, Аноним (15), 12:52, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какое замечательное перекладывание с больной головы на здоровую. Программа падает при открытии файла? Ну так не открывайте этот файл, это не программа плохая, это файл плохой.
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