Доступен Uncoded, вариант редактора VSCode без телеметрии

В виду разочарования процессом разработки VSCodium и отступления авторов VSCodium от изначальных идей, главной из которых было отключение телеметрии, основан новый проект Uncoded, основная цель которого - получить полный аналог VSCode OSS, но без телеметрии.

Проект был создан в виду невозможности продолжения продуктивного сотрудничества с командой VSCodium и наличия необходимости в рабочем инструменте "на вчера". Создать форк без телеметрии оказалось проще, чем достучаться до авторов VSCodium, и указать им на то, что телеметрию они почти не вырезают и месяцами игнорируют сообщения о проблемах с тегом "telemetry". По сути, для очистки и сборки VSCode OSS используются лишь 2 bash-скрипта, один из которых - позаимствован из проекта VSCodium, но возможно в скором времени будет переписан.

Для Debian/Ubuntu процесс сборки выглядит так:

sudo apt-get install build-essential g++ libx11-dev libxkbfile-dev libsecret-1-dev python-is-python3 BUILD_DEB=true ./build.sh

После этого в директории проекта остаётся сборка Linux-x86_64 и, возможно, deb- или rpm-пакет, при указании соответствующей переменной окружения (BUILD_DEB=true или BUILD_RPM=true).



