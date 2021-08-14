Доступен Uncoded, вариант редактора VSCode без телеметрии

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|2.32, Аноним (32), 21:02, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может оно и так, но хотелось бы примеры в студию, что в вскодиуме не делается. Иссуи, патчи или ещо чё.
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|1.3, Аноним (3), 20:10, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Очень плохо, что до сих пор в виме работать приходится, когда уже нормальный блокнот кто-нибудь напишет? У вскода всё хорошо, если бы ещё не электрон с бэкдорами был. У всяких жаваподелок те же проблемы: они себе на уме и могут что угодно делать незаметно, а потом эти бэкдоры палят и все такие "ой как же так получилось сейчас исправим".
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|2.12, Аноним (12), 20:29, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно, в самом электроне я утечек не наблюдал, но подозреваю что вы правы. Поможете воспроизвести?
Кстати, больше половины кода проекта я написал в Geany. Тоже неплохой редактор, рекомендую.
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|3.13, Аноним (3), 20:34, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там есть какие-нибудь обновления плагинов из интернета? Можно в эту сторону посмотреть. Емнип для notepad++ тоже через плагины малварь распространяли, там вроде американские службы работали. Любой сбор сведений это канал утечки информации и любой внешний коннект это потенциально возможность исполнять малишес код.
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|4.21, Аноним (12), 20:47, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет обновлений вообще ничего в принципе. Здесь я ничего не изобретал, магазины не подключал.
То есть, когда я сам захочу - то соберу/обновлю новый пакет, благо, это лишь одна команда. А касательно плагинов - надо зайти на сайт openvsx, качнуть *.vsix-пакет и добавить его руками. Подробности в инструкции.
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|5.24, Аноним (3), 20:53, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А все эти "языковые сервера" или как их там, они не биндятся на 0.0.0.0 случаем? Такая практика меня всегда напрягает, это кем вообще надо быть чтобы так делать?
Пс у нвидиевского драйвера полсотни открытых портов насчитал в прошлый раз на венде -- они вообще как там, нормальные? Тоже электон ведь комплектом.
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|3.39, S_Paul (??), 21:07, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А не подскажете, как в geany сделать подсветку синтаксиса для yaml?(CI-файлы)
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|3.19, Аноним (12), 20:43, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вроде же можно расширениями и совоглобусированием чего-то добиться.
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|3.36, Аноним (10), 21:06, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>neovim'oм, м,
Если кто-то вдруг гадает над тем, что это за фигня, то я там совершенно случайно вместо знака вопроса почему-то влепил запятую
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|1.6, Аноним (6), 20:11, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Позвоните мне когда в форках будет работать Remote Development extension.
До тех пор - не нужно, телеметрия отключатся флагом --disable-telemetry и в настройках
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|2.7, Аноним (5), 20:13, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чето ор верить в то что какой-то там ключ выключит тебе телеметрию, это сравни вере в шапочку из фольги и в святой безопасный раст.
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|2.14, Аноним (12), 20:34, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> --disable-telemetry
Нет
> и в настройках
И еще раз - нет.
В вскоде прослеживается такой стиль разработки: сначала лепим телеметрию, а потом - функционал. По завершению разработки модуля - телеметрия остаётся захардкоженой. Не забываем также, что для разрабов это так же и способ отладки.
Анализ трафика показал, что так называемое "отключение опциями/ключами" - немного уменьшает количество сетевых соединений, но даже телеметрические домены остаются те же.
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|1.8, Аноним (5), 20:14, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кстати до кучи надо отдельный магазин расширений с вырезанной телеметрией.
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|2.15, Аноним (12), 20:39, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хороший вопрос.
По стандарту предполагается, что расширение для телеметрии будет использовать стандартный механизм её отправки, который у меня - заглушен. Таких должно быть большинство.
Но также возможна прямая отсылка телеметрии самим расширением...
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|2.17, Аноним (12), 20:40, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно его автор использовал для...
И тоже всячески рекомендует к использованию. И не только на Линуксе, но, например - и на FreeBSD.
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|2.26, Василий (??), 20:55, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я пытался в своё время запилить, но потом бросил всё это ваше айти.
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|3.31, Аноним (12), 21:02, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так после забрасывания ойти же наоборот появляются ресурсы на всякие интересные вещи, типа написания блокнотов.
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|2.16, Аноним (3), 20:40, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для кода kate вполне норм по фичам, удовлетворяет достаточно много потребностей. Или лучше kdevelop уже наверно, но там тоже разные варианты у каждого языка и как по мне он несколько перегружен в одних местах и недогружен в других (если сравнивать с той же студией).
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|4.20, Аноним (3), 20:47, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сцынтилла это как-то фу, там глючная подсветка была и тормоза. По фичам проседает. Нотепадпп тоже слабоват был. Сейчас не знаю как, давно не слежу. Ну и гтк опять же это дно. Мерзость-мерзость, фу. Предпочитаю думать, что ничего кроме kate (kwrite/kdevelop) не существует -- с ними гораздо приятнее работать.
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|5.25, Аноним (12), 20:55, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В моей кубунте, как Кутя, так и ТГК выглядят одинаково хорошо. Kate - таки выглядит приятнее, согласен, но фич в ней меньше.
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|6.30, Аноним (3), 21:01, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так с гтк2 небось собрали, но это последняя версия и дальше только 3 будет.
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|8.37, Аноним (3), 21:07, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У 3 проблема с файловыми диалогами, они слишком чужеродные У самих гтк3 програм... текст свёрнут, показать
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|8.43, Аноним (3), 21:22, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В общем, попробовал с 2 Мне не нравится, что привычных возможностей kate нет и ... текст свёрнут, показать
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|2.23, Аноним (12), 20:52, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плагин качаем в виде *.vsix-файла из каталога openvsx, и скармливаем VSCode OSS. Это дефолтное поведение всех ручных билдов.
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|1.27, Михрютка (ok), 20:57, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>>наличия необходимости в рабочем инструменте "на вчера".
фейспалм_по_македонски_с_двух_рук.жпг
какого ху^W^Wкакой рабочий инструмент ему нужен и для чего?
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