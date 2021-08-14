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Доступен Uncoded, вариант редактора VSCode без телеметрии

14.08.2021 18:36

В виду разочарования процессом разработки VSCodium и отступления авторов VSCodium от изначальных идей, главной из которых было отключение телеметрии, основан новый проект Uncoded, основная цель которого - получить полный аналог VSCode OSS, но без телеметрии.

Проект был создан в виду невозможности продолжения продуктивного сотрудничества с командой VSCodium и наличия необходимости в рабочем инструменте "на вчера". Создать форк без телеметрии оказалось проще, чем достучаться до авторов VSCodium, и указать им на то, что телеметрию они почти не вырезают и месяцами игнорируют сообщения о проблемах с тегом "telemetry". По сути, для очистки и сборки VSCode OSS используются лишь 2 bash-скрипта, один из которых - позаимствован из проекта VSCodium, но возможно в скором времени будет переписан.

Для Debian/Ubuntu процесс сборки выглядит так: 


   sudo apt-get install build-essential g++ libx11-dev libxkbfile-dev libsecret-1-dev python-is-python3
   BUILD_DEB=true ./build.sh

После этого в директории проекта остаётся сборка Linux-x86_64 и, возможно, deb- или rpm-пакет, при указании соответствующей переменной окружения (BUILD_DEB=true или BUILD_RPM=true).

  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/megastallma...)
  2. OpenNews: В редакторе кода Visual Studio Code появилась поддержка Makefile
  3. OpenNews: Проект VSCodium развивает полностью открытый вариант редактора Visual Studio Code
  4. OpenNews: Компания Microsoft выпустила открытый редактор Visual Studio Code 1.0
  5. OpenNews: Компания Microsoft открыла исходные тексты редактора Visual Studio Code
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55637-uncoded
Ключевые слова: uncoded, vscode
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 20:08, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ещё одна победа здравого смысла над телеметрией!
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 21:02, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может оно и так, но хотелось бы примеры в студию, что в вскодиуме не делается. Иссуи, патчи или ещо чё.
     

  • 1.2, Алиса (??), 20:09, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ввиду в этом случае пишется слитно.
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:10, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Очень плохо, что до сих пор в виме работать приходится, когда уже нормальный блокнот кто-нибудь напишет? У вскода всё хорошо, если бы ещё не электрон с бэкдорами был. У всяких жаваподелок те же проблемы: они себе на уме и могут что угодно делать незаметно, а потом эти бэкдоры палят и все такие "ой как же так получилось сейчас исправим".
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:11, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классика.
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:29, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, в самом электроне я утечек не наблюдал, но подозреваю что вы правы. Поможете воспроизвести?
    Кстати, больше половины кода проекта я написал в Geany. Тоже неплохой редактор, рекомендую.
     
     
  • 3.13, Аноним (3), 20:34, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть какие-нибудь обновления плагинов из интернета? Можно в эту сторону посмотреть. Емнип для notepad++ тоже через плагины малварь распространяли, там вроде американские службы работали. Любой сбор сведений это канал утечки информации и любой внешний коннект это потенциально возможность исполнять малишес код.
     
     
  • 4.21, Аноним (12), 20:47, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет обновлений вообще ничего в принципе. Здесь я ничего не изобретал, магазины не подключал.
    То есть, когда я сам захочу - то соберу/обновлю новый пакет, благо, это лишь одна команда. А касательно плагинов - надо зайти на сайт openvsx, качнуть *.vsix-пакет и добавить его руками. Подробности в инструкции.
     
     
  • 5.24, Аноним (3), 20:53, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А все эти "языковые сервера" или как их там, они не биндятся на 0.0.0.0 случаем? Такая практика меня всегда напрягает, это кем вообще надо быть чтобы так делать?

    Пс у нвидиевского драйвера полсотни открытых портов насчитал в прошлый раз на венде -- они вообще как там, нормальные? Тоже электон ведь комплектом.

     
  • 3.39, S_Paul (??), 21:07, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не подскажете, как в geany сделать подсветку синтаксиса для yaml?(CI-файлы)
     
     
  • 4.41, Anonymus (?), 21:14, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Документ->Установить тип файла->Прочее->файл YAML
     
  • 2.28, Аноним (28), 20:59, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > нормальный блокнот

    medit чем не замена блокноту?

     

  • 1.4, Аноним (5), 20:10, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный нормальный текстовый редактор.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:24, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И с каких это пор VSC стал neovim'ом, м,
     
     
  • 3.19, Аноним (12), 20:43, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде же можно расширениями и совоглобусированием чего-то добиться.
     
  • 3.36, Аноним (10), 21:06, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >neovim'oм, м,

    Если кто-то вдруг гадает над тем, что это за фигня, то я там совершенно случайно вместо знака вопроса почему-то влепил запятую

     

  • 1.6, Аноним (6), 20:11, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Позвоните мне когда в форках будет работать Remote Development extension.

    До тех пор - не нужно, телеметрия отключатся флагом --disable-telemetry и в настройках

     
     
  • 2.7, Аноним (5), 20:13, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чето ор верить в то что какой-то там ключ выключит тебе телеметрию, это сравни вере в шапочку из фольги и в святой безопасный раст.
     
  • 2.14, Аноним (12), 20:34, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > --disable-telemetry

    Нет
    > и в настройках

    И еще раз - нет.

    В вскоде прослеживается такой стиль разработки: сначала лепим телеметрию, а потом - функционал. По завершению разработки модуля - телеметрия остаётся захардкоженой. Не забываем также, что для разрабов это так же и способ отладки.

    Анализ трафика показал, что так называемое "отключение опциями/ключами" - немного уменьшает количество сетевых соединений, но даже телеметрические домены остаются те же.

     

  • 1.8, Аноним (5), 20:14, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кстати до кучи надо отдельный магазин расширений с вырезанной телеметрией.
     
     
  • 2.15, Аноним (12), 20:39, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший вопрос.
    По стандарту предполагается, что расширение для телеметрии будет использовать стандартный механизм её отправки, который у меня - заглушен. Таких должно быть большинство.
    Но также возможна прямая отсылка телеметрии самим расширением...
     

  • 1.9, Аноним (9), 20:17, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ..."когда уже нормальный блокнот кто-нибудь напишет?" - Geany
     
     
  • 2.17, Аноним (12), 20:40, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно его автор использовал для...
    И тоже всячески рекомендует к использованию. И не только на Линуксе, но, например - и на FreeBSD.
     
  • 2.26, Василий (??), 20:55, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пытался в своё время запилить, но потом бросил всё это ваше айти.
     
     
  • 3.31, Аноним (12), 21:02, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так после забрасывания ойти же наоборот появляются ресурсы на всякие интересные вещи, типа написания блокнотов.
     
  • 2.29, Аноним (28), 21:00, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    medit?
     

  • 1.11, Аноним (10), 20:26, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для кода - (neo)vim
    Для блокнота - kwrite

    Всё остальное ненужно

     
     
  • 2.16, Аноним (3), 20:40, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для кода kate вполне норм по фичам, удовлетворяет достаточно много потребностей. Или лучше kdevelop уже наверно, но там тоже разные варианты у каждого языка и как по мне он несколько перегружен в одних местах и недогружен в других (если сравнивать с той же студией).
     
     
  • 3.18, Аноним (12), 20:42, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для автора - ближайшим аналогом был Geany.
     
     
  • 4.20, Аноним (3), 20:47, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сцынтилла это как-то фу, там глючная подсветка была и тормоза. По фичам проседает. Нотепадпп тоже слабоват был. Сейчас не знаю как, давно не слежу. Ну и гтк опять же это дно. Мерзость-мерзость, фу. Предпочитаю думать, что ничего кроме kate (kwrite/kdevelop) не существует -- с ними гораздо приятнее работать.
     
     
  • 5.25, Аноним (12), 20:55, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В моей кубунте, как Кутя, так и ТГК выглядят одинаково хорошо. Kate - таки выглядит приятнее, согласен, но фич в ней меньше.
     
     
  • 6.30, Аноним (3), 21:01, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так с гтк2 небось собрали, но это последняя версия и дальше только 3 будет.
     
     
  • 7.33, Аноним (12), 21:03, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С З, ставил аптом.
     
     
  • 8.37, Аноним (3), 21:07, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У 3 проблема с файловыми диалогами, они слишком чужеродные У самих гтк3 програм... текст свёрнут, показать
     
  • 8.43, Аноним (3), 21:22, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем, попробовал с 2 Мне не нравится, что привычных возможностей kate нет и ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.34, Аноним (3), 21:03, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя это не точно.
     

  • 1.22, vz_2 (?), 20:48, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Без плагинов?

    PS: debian что-то припоздняется.

     
     
  • 2.23, Аноним (12), 20:52, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плагин качаем в виде *.vsix-файла из каталога openvsx, и скармливаем VSCode OSS. Это дефолтное поведение всех ручных билдов.
     

  • 1.27, Михрютка (ok), 20:57, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>>наличия необходимости в рабочем инструменте "на вчера".

    фейспалм_по_македонски_с_двух_рук.жпг

    какого ху^W^Wкакой рабочий инструмент ему нужен и для чего?

     
     
  • 2.35, Аноним (12), 21:04, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может у тебя просто работы нет, тогда и инструменты не нужны.
     

  • 1.38, бедный буратино (ok), 21:07, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нормальный блокнот - gedit, только непонятно, что они миникарту то добавляют, то удаляют
     
  • 1.40, Нанобот (ok), 21:13, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Через полгода-год автору надоест и он забросит проект
     
  • 1.42, Аноним (42), 21:16, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    medit
     
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