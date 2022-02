Выпуск текстового редактора OpenVi 7.0.12

2.6 , A.Stahl ( ok ), 13:14, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Да сколько там той функциональности-то? Бибикать да не выпускать...

3.8 , Аноним ( 50 ), 13:21, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Можно еще самому (не)рисовать X-окошко и бибикать.

3.10 , Аноним ( 7 ), 13:22, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – надо нажать :help, а потом :tab spl, и читать.

на выделенных словах надо нажимать CTRL+], и читать там, а для перехода обратно надо давить CTRL+T. vim удобен.

4.12 , Аноним ( 50 ), 13:26, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > надо нажать :help Это как на zx-spectrum?

5.17 , Аноним ( 16 ), 13:34, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На ZX Spectrum (насколько помню) двоеточие ставить было не надо, первая буква в строке всегда при нажатии автоматически разворачивалась в слово. Например, для загрузки игор с кассеты нужно было нажать: L""

Что автоматом преобразовывалось в: LOAD""

6.18 , Аноним ( 50 ), 13:39, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > первая буква в строке всегда при нажатии автоматически разворачивалась в слово. Нет. > для загрузки игор с кассеты нужно было нажать: L Насколько помню, нет, была другая клавиша. Или J или K, гдето рядом.

7.44 , Аноним ( 44 ), 15:43, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет. Да. > Насколько помню, нет, была другая клавиша. Или J или K, гдето рядом. J. На L висел LET, как наиболее часто используемый в программировании.

8.48 , Аноним ( 50 ), 15:48, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Что да Ключевые слова Бейсика были назначены клавишам, чисто случайно совпада... 9.56 , Аноним ( 44 ), 16:16, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Рекомендую всё-таки всмотреться в таблицу соответствий Наиболее часто используе... 10.59 , Аноним ( 50 ), 16:33, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать load - самая часто используемая нормальными пользователями , а не let Тем более... 4.21 , Аноним ( 21 ), 13:51, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – > надо нажать :help, а потом :tab spl, и читать. Перестаньте по всем тредам насиловать людей!

Не могут они читать! Потому что прогресс и цивилизация.

Буквы уже устарели, теперь только смайлы, мемы и пиктогаммы. У нас 21ый век уже даже не на носу, а глубоко в... в организме.

Всю документацию надо на ютубе выкладывать. Не можете выложить в виде подкаста -- вон с моего андройда.

5.28 , YetAnotherOnanym ( ok ), 14:35, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Правильно! Поэтому и сами текстовые редакторы не нужны вообще!

5.35 , ssh ( ok ), 15:08, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ало! Пиктограммы тоже прошлый век! Стикеры и эмоджи -- вот основа сегодняшнего общения!

6.38 , Аноним ( 50 ), 15:15, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Стикеры и эмоджи -- вот основа сегодняшнего общения! А что с VR и XR, которые пилят с начала века?

7.53 , Admino ( ok ), 16:10, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это для порно.

8.55 , Аноним ( 50 ), 16:16, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну, так для этого нужно, как минимум, два общающихся виртуальных партнера Общ... 6.67 , анонимус ( ?? ), 17:24, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – они тоже уже не в моде. ща все анимировать начинают

6.72 , keydon ( ok ), 18:20, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Здравствуйте, я из будущего. Мода на пентаграммы еще не началась? Когда изобретут UTF-64, не добавляйте пожалуйста символ c кодом U+666¯\_(ツ)_/¯666 и костюм думгая не выбрасывайте.

4.45 , Аноним ( 44 ), 15:43, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я в редактор прихожу писать, а не читать.

5.51 , Аноним ( 50 ), 16:03, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > прихожу писать, а не читать. "Чукча - не читатель, чукча - писатель"

5.66 , анонимус ( ?? ), 17:23, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – наглая ложь. процентов 30 времени максимум код пишется(прувов не будет, по личным прикидкам так и вообще 5-10), остальное время идет на чтение и продумавыние (архитектуры, переменных)

6.69 , Аноним ( 50 ), 17:39, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – (Иногда) можно думать с закрытым редактором: на листе бумаги, доске, в уме, в вербальном диалоге. А в редакторе быстро фиксировать напридуманное. В общем, "чукчи" разные бывают.

3.11 , Vasyan2 ( ok ), 13:26, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – почему пишут будто vim "бибикает"?

4.19 , Аноним ( 21 ), 13:45, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > почему пишут будто vim "бибикает"? от зашкаливающего интеллехту-с.

4.43 , Самокатофил ( ? ), 15:32, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > почему пишут будто vim "бибикает"? Стухл форсит свой мемасик.

4.76 , kusb ( ? ), 18:53, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Звуки от системного спикера, кажется при ошибках, может у тебя отключены.