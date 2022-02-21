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Выпуск текстового редактора OpenVi 7.0.12

21.02.2022 12:46

Доступен выпуск текстового редактора OpenVi 7.0.12, представляющего собой переносимую редакцию варианта редактора Vi, разрабатываемого проектом OpenBSD и продолжающего развитие редактора nvi, поставлявшегося в составе ОС 4BSD. Ветка OpenVi 7.0.x синхронизирована с кодовой базой OpenBSD 7.0. Кроме vi в состав OpenVi также входят утилиты ex и db.

OpenVi примечателен очень компактной реализацией, уложившейся примерно в 16 тысяч строк кода (для сравнения vim насчитывает более 300 тысяч строк кода). Редактор адаптирован для работы в Linux (glibc, musl), FreeBSD, macOS и Windows (WSL, Midipix) и может применяться на системах с архитектурами x86/AMD64, ARM/AArch64, m68k, MIPS, POWER и RISC-V. Для сборки могут применяться Clang 6+, GCC 4.6+, IBM XL C/C++ Compiler 16.1+, Intel ICC 19.1+, Intel oneAPI DPC++/C++ Compiler 2021+ и Oracle Developer Studio 12.6+. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/johnsonjh/O...)
  2. OpenNews: Выпуск Neovim 0.6.0, модернизированного варианта редактора Vim
  3. OpenNews: Представлен Vim9, форк Vim для экспериментов с оптимизацией скриптов
  4. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.2
  5. OpenNews: Выпуск SpaceVim 1.1, дистрибутива редактора Vim
  6. OpenNews: Релиз оконного менеджера cwm 6.6, развиваемого проектом OpenBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56735-openvi
Ключевые слова: openvi, vi
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Обсуждение (80) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:02, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А что, просто vi не open?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:53, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +25 +/
    > А что, просто vi не open?

    Не желательно, его потом трудно close.

     
     
  • 3.47, Daemon (??), 15:47, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я первый раз резет нажимал :)
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 15:57, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нечего было вирусы запускать, которые пищят и портят бесценные труды!
     
  • 2.39, Аноним (-), 15:17, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Что open, что не open -- разницы нет, vi не нужен ни в каком виде.

    // b.

     
     
  • 3.54, Alexey (??), 16:15, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чтобы кодить под себя, сгодится и word.
    а программистам vi не помешает.
     
     
  • 4.62, Аноним (62), 16:54, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для программистов есть различные IDE, а не текстовый редактор для терминалов с ограниченными возможностями для людей альтернативными потребностями.
     
     
  • 5.65, анонимус (??), 17:18, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на вкус и цвет.. пусть пользуются если нравится(если достаточно фич)
     
  • 5.80, Аноним (80), 19:57, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IDE для программистов, какой блин ты смешной, я прям не могу.

      В основе *почти* любой IDE лежит текстовый редактор который обмазан г… плюшками всякими. Код - это текст. И нужен текстовый редактор для работы с текстом, есть системы сборок - для сборок в приложения, есть другие программы которые хорошо выполняют свою одну функцию. Запихать все в один комбайн (IDE) много ума не нужно было, только толку от них тоже нет

     
  • 4.78, Аноним (78), 19:40, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кодить в ворде? Это как?

    "Так...  int main... Сделаем main полужирным. int x, y; Красный, подчёркивание. Вставим таблицу. printf... Круглешочек... %s."

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:03, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Круто, но чем не угодил nano?
     
     
  • 2.4, Голум (?), 13:09, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лицензией
     
     
  • 3.63, Аноним (63), 16:59, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не только. Не пищит, ничего не портит и выйти легко. Не илитно как-то.
     
     
  • 4.73, linraendas (ok), 18:22, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот чисто поржать: после двадцати лет работы в разных версиях vim, решив, что всякую мелочь (конфиги там править...) надо делать в чём попроще, запустил nano. И долго (да, с подсказкой :) ) искал, как из него выйти. Кому в чем удобнее.
     
  • 2.5, User (??), 13:11, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Примерно тем же, что и ms Word, очевидно - он ТОЖЕ не vi.
    ВАШ кэп
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:31, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Править конфиги в MS Word? О_О
    А месье знает толк...
     
     
  • 4.75, kusb (?), 18:51, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кажется я пытался. Интересно, он откроет файл txt и сохранит его в том же формате.
     
  • 4.79, Аноним (78), 19:42, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему обязательно в MS Word? А PowerPoint на что? А может, Excel? Или Publisher? А может лучше FrontPage? (Или что там у них теперь?). Выбор есть для мазохистов.
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:20, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    > Круто, но чем не угодил nano?

    nano не выходит из режима редактирования ни по Esc, ни вообще никак;
    двоеточие прямо в ввод попадает, и как вводить команды -- непонятно.

     
     
  • 3.9, Аноним (-), 13:21, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > и как вводить команды -- непонятно

    не осилил нано? соболезную. беги в свой попсовый vi.

     
     
  • 4.37, Урри (ok), 15:11, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    табличка-сарказм.jpg
     
     
  • 5.61, Аноним (-), 16:47, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    табличка-сарказм-дубль-2.jpg

    Но желающие минуснуть не обременяют себя критическим восприятием увиденного. Было бы смешно, если не было бы так грустно.

     
     
  • 6.68, Аноним (50), 17:30, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > желающие минуснуть

    У тебя слишком плоское лично-эмоциональное восприятие оценок. Оценка не отражает многогранность критики: вот как оценивать плохое событие, случившееся с хорошим человеком: "+" или "-"? Как оценивать хороший (+) троллинг(-), сатиру, критику?

     
  • 6.74, Урри (ok), 18:30, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Было бы смешно, если не было бы так грустно.

    Да куда уж смешно - средний уровень IQ в комментариях давно уже упал ниже нуля. Лично у меня даже уже не осталось сил удивляться.
    Такое ощущение, что страну облучают отупляющими лучами.

     
  • 3.14, Аноним (50), 13:29, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > nano не выходит из режима...

    порчи в режим бибикания

     
  • 2.25, Жироватт (ok), 14:03, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NIH-синдром?
     
  • 2.71, keydon (ok), 18:14, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком сложный. Случайно нарываюсь на него примерно раз в год на чужих серверах и у меня всегда паника когда он предлагает мне сохранить файл.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:09, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > уложившейся примерно в 16 тысяч строк кода
    > для сравнения vim насчитывает более 300 тысяч строк кода

    А функционал тот же реализовали?

     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 13:14, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Да сколько там той функциональности-то? Бибикать да не выпускать...
     
     
  • 3.8, Аноним (50), 13:21, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно еще самому (не)рисовать X-окошко и бибикать.
     
  • 3.10, Аноним (7), 13:22, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    надо нажать :help, а потом :tab spl, и читать.
    на выделенных словах надо нажимать CTRL+], и читать там, а для перехода обратно надо давить CTRL+T.

    vim удобен.

     
     
  • 4.12, Аноним (50), 13:26, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > надо нажать :help

    Это как на zx-spectrum?

     
     
  • 5.17, Аноним (16), 13:34, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ZX Spectrum (насколько помню) двоеточие ставить было не надо, первая буква в строке всегда при нажатии автоматически разворачивалась в слово.

    Например, для загрузки игор с кассеты нужно было нажать: L""
    Что автоматом преобразовывалось в: LOAD""

     
     
  • 6.18, Аноним (50), 13:39, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > первая буква в строке всегда при нажатии автоматически разворачивалась в слово.

    Нет.

    > для загрузки игор с кассеты нужно было нажать: L

    Насколько помню, нет, была другая клавиша. Или J или K, гдето рядом.

     
     
  • 7.44, Аноним (44), 15:43, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет.

    Да.

    > Насколько помню, нет, была другая клавиша. Или J или K, гдето рядом.

    J. На L висел LET, как наиболее часто используемый в программировании.

     
     
  • 8.48, Аноним (50), 15:48, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что да Ключевые слова Бейсика были назначены клавишам, чисто случайно совпада... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.56, Аноним (44), 16:16, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекомендую всё-таки всмотреться в таблицу соответствий Наиболее часто используе... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.59, Аноним (50), 16:33, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    load - самая часто используемая нормальными пользователями , а не let Тем более... текст свёрнут, показать
     
  • 4.21, Аноним (21), 13:51, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > надо нажать :help, а потом :tab spl, и читать.

    Перестаньте по всем тредам насиловать людей!
    Не могут они читать!  Потому что прогресс и цивилизация.
    Буквы уже устарели, теперь только смайлы, мемы и пиктогаммы.

    У нас 21ый век уже даже не на носу, а глубоко в... в организме.
    Всю документацию надо на ютубе выкладывать.

    Не можете выложить в виде подкаста -- вон с моего андройда.

     
     
  • 5.28, YetAnotherOnanym (ok), 14:35, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно! Поэтому и сами текстовые редакторы не нужны вообще!
     
  • 5.35, ssh (ok), 15:08, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ало! Пиктограммы тоже прошлый век! Стикеры и эмоджи -- вот основа сегодняшнего общения!
     
     
  • 6.38, Аноним (50), 15:15, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Стикеры и эмоджи -- вот основа сегодняшнего общения!

    А что с VR и XR, которые пилят с начала века?

     
     
  • 7.53, Admino (ok), 16:10, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для порно.
     
     
  • 8.55, Аноним (50), 16:16, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, так для этого нужно, как минимум, два общающихся виртуальных партнера Общ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.67, анонимус (??), 17:24, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они тоже уже не в моде. ща все анимировать начинают
     
  • 6.72, keydon (ok), 18:20, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здравствуйте, я из будущего. Мода на пентаграммы еще не началась? Когда изобретут UTF-64, не добавляйте пожалуйста символ c кодом U+666¯\_(ツ)_/¯666 и костюм думгая не выбрасывайте.
     
  • 4.45, Аноним (44), 15:43, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я в редактор прихожу писать, а не читать.
     
     
  • 5.51, Аноним (50), 16:03, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > прихожу писать, а не читать.

    "Чукча - не читатель, чукча - писатель"

     
  • 5.66, анонимус (??), 17:23, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наглая ложь. процентов 30 времени максимум код пишется(прувов не будет, по личным прикидкам так и вообще 5-10), остальное время идет на чтение и продумавыние (архитектуры, переменных)
     
     
  • 6.69, Аноним (50), 17:39, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (Иногда) можно думать с закрытым редактором: на листе бумаги, доске, в уме, в вербальном диалоге. А в редакторе быстро фиксировать напридуманное. В общем, "чукчи" разные бывают.
     
  • 3.11, Vasyan2 (ok), 13:26, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    почему пишут будто vim "бибикает"?
     
     
  • 4.19, Аноним (21), 13:45, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > почему пишут будто vim "бибикает"?

    от зашкаливающего интеллехту-с.

     
  • 4.43, Самокатофил (?), 15:32, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > почему пишут будто vim "бибикает"?

    Стухл форсит свой мемасик.

     
  • 4.76, kusb (?), 18:53, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звуки от системного спикера, кажется при ошибках, может у тебя отключены.
     

  • 1.13, Vasyan2 (ok), 13:27, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Компактный vim это круто, наверное.
     
     
  • 2.20, kai3341 (ok), 13:48, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компактный код это точно круто
     
     
  • 3.24, Аноним (50), 13:57, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В нормальных конторах за сокращение кода сокращают.
     
     
  • 4.29, YetAnotherOnanym (ok), 14:38, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если из вашей конторы выгнали человека, который вычистил и сократил исходники, не потеряв при этом функционала - дайте мне его координаты.
     
     
  • 5.31, kai3341 (ok), 14:42, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Если из вашей конторы выгнали человека, который вычистил и сократил исходники, не
    > потеряв при этом функционала - дайте мне его координаты.

    И мне, пожалуйста

     
     
  • 6.36, Аноним (50), 15:10, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы ненормальные!
     

  • 1.15, Аноним (21), 13:29, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > выпуск ... варианта редактора Vi, разрабатываемого проектом OpenBSD и продолжающего развитие редактора nvi

    приятно видеть, что vi реинкарнирует.
    не придётся на старости лет избавляться от застарелых привычек.

     
  • 1.23, Аноним (23), 13:53, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из всех консольных больше всего нравится micro. Управление с клавиатуры самое удобное, в стиле ctrl+c, ctrl+v, не нужно быть клавиатурным ковбоем и более простое чем nano.
     
     
  • 2.52, Аноним (52), 16:10, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При прокрутке длинного текста все также лагает на перерисовке. Issue по этому поводу c 18 года висит.
     

  • 1.26, Жироватт (ok), 14:11, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Internationalization support is currently lacking
    > No support for syntax highlighting,  
    > No advanced scripting support

    Хлам. В итоге из юзкейсов и остаётся только аварийная правка конфигов с вим-биндиндингом. Ну круто, чё. Зато строк кода мало, зависимостей нет и бижапашно-бижапашно, поцоны. Налетаем, чё, не толпимся, всем хватит.

     
     
  • 2.27, Аноним (22), 14:23, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хлам.

    у OpenBSD теперь нет зависимости от nvi, теперь у них свой редактор.

    vi используется для настройки, это как "панель управления" в форточках: как бы себя ощущали биллгейтсы майкрософта, если бы разные панели управления для них клепали бы всякие разные левые конторы?

    поэтому тут не нужны ни локализация, ни расширенный скриптинг;
    поддержка расцветки синтаксиса, можбыть, была бы удобна при редактировании некоторых файлов,
    но её отсутствие не критично.

    поэтому не хлам, а очень важный и полезный инструмент.

     
     
  • 3.33, Жироватт (ok), 15:00, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...нужный лишь для аварийной правки трёх с половиной конфигов.

    UTF шагает по планете, как ты не запирайся в своём ASCII-мире с кучей кодовых таблиц. И я не говорю про смайлы и э-э-эмё-ё-о-о-джы-ы, а про нормальную поддержку локалей с нелатинской графикой. Это в 2022м году нужно и утверждать обратное может или монах-отшельник, или глубоководная плотоядная антенна-губка.

    Скриптинг также необходим: количество и размеры конфигов растут, как ты их не ограничивай и не разбивай на кучу мелких. Да и плакать, повторяя рутину вместо трёхстрочника в 2022м году могут лишь бухгалтерши и "эскакдооолар"/"это-у-меня-процессор-гудит" хлыщи.


     
     
  • 4.42, Самокатофил (?), 15:30, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ...нужный лишь для аварийной правки трёх с половиной конфигов.
    > UTF шагает по планете, как ты не запирайся в своём ASCII-мире с
    > кучей кодовых таблиц. И я не говорю про смайлы и э-э-эмё-ё-о-о-джы-ы,
    > а про нормальную поддержку локалей с нелатинской графикой. Это в 2022м
    > году нужно и утверждать обратное может или монах-отшельник, или глубоководная плотоядная
    > антенна-губка.
    > Скриптинг также необходим: количество и размеры конфигов растут, как ты их не
    > ограничивай и не разбивай на кучу мелких. Да и плакать, повторяя
    > рутину вместо трёхстрочника в 2022м году могут лишь бухгалтерши и "эскакдооолар"/"это-у-меня-процессор-гудит"
    > хлыщи.

    Ну это ж опеночники. Будут пилить потихоньку, станет годной альтернативой nvi для опёнка. У них же там свой мир, они и так отшельники. Для любителей поприседать на резиновый линуксвей ©®™ ничего не изменится с появлением openvi.

     

  • 1.30, CAE (ok), 14:39, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше vi, хороших и разных!
    Пора уже vi в forth встроить!
     
     
  • 2.32, Alexey (??), 14:57, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем встраивать? на нём же и написать же!
     
  • 2.34, Жироватт (ok), 15:06, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vi в eBPF.
    Базарю, этого еще никто не делал
     
     
  • 3.40, Самокатофил (?), 15:25, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Yo dawg

    > vi в eBPF.
    > Базарю, этого еще никто не делал

     
  • 3.41, Аноним (50), 15:26, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > eBPF

    Надо с шейдерами графических 3D ускорителей объединить

     
  • 2.49, Аноним (44), 15:48, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, vi из Watcom C тут полтора человека видели (возможно).
    https://i.imgur.com/AXfDfkj.png
     
     
  • 3.60, john_erohin (?), 16:37, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Watcom C видел, собирал им кое-какую специфику (не NLM).
    vi оттуда не видел.
     
  • 2.64, Аноним (63), 17:02, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В systemd.
     
     
  • 3.70, Аноним (50), 17:59, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Туда vscode встроят.
     
     
  • 4.77, kusb (?), 18:56, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого придётся встроить сначала этот как его... веб движок, этот, короче на котором программы пишут. Вспомнил, электрон. Вот его придётся сначала встроить, или нет?
     

  • 1.46, Alexey (??), 15:43, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поправьте заголовок.
    к развитию OpenVi проект OpenBSD не имеет отношения.
     
  • 1.57, qweo (?), 16:17, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это поделие до сих пор не поддерживает UTF-8, в отличие от NetBSD'шного форка nvi.
    И планов по поддержке не было в последний раз, когда я на IRC спрашивал (пару лет назад)
     
     
  • 2.58, Alexey (??), 16:23, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    врёти вы всё.
    автор этого (openvi) поделия создал репу только в январе 2022
     
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