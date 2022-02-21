Выпуск текстового редактора OpenVi 7.0.12

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|2.22, Аноним (22), 13:53, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+25 +/–
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> А что, просто vi не open?
Не желательно, его потом трудно close.
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|4.50, Аноним (50), 15:57, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нечего было вирусы запускать, которые пищят и портят бесценные труды!
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|2.39, Аноним (-), 15:17, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Что open, что не open -- разницы нет, vi не нужен ни в каком виде.
// b.
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|3.54, Alexey (??), 16:15, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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чтобы кодить под себя, сгодится и word.
а программистам vi не помешает.
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|4.62, Аноним (62), 16:54, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для программистов есть различные IDE, а не текстовый редактор для терминалов с ограниченными возможностями для людей альтернативными потребностями.
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|5.80, Аноним (80), 19:57, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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IDE для программистов, какой блин ты смешной, я прям не могу.
В основе *почти* любой IDE лежит текстовый редактор который обмазан г… плюшками всякими. Код - это текст. И нужен текстовый редактор для работы с текстом, есть системы сборок - для сборок в приложения, есть другие программы которые хорошо выполняют свою одну функцию. Запихать все в один комбайн (IDE) много ума не нужно было, только толку от них тоже нет
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|4.78, Аноним (78), 19:40, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кодить в ворде? Это как?
"Так... int main... Сделаем main полужирным. int x, y; Красный, подчёркивание. Вставим таблицу. printf... Круглешочек... %s."
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|3.63, Аноним (63), 16:59, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не только. Не пищит, ничего не портит и выйти легко. Не илитно как-то.
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|4.73, linraendas (ok), 18:22, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот чисто поржать: после двадцати лет работы в разных версиях vim, решив, что всякую мелочь (конфиги там править...) надо делать в чём попроще, запустил nano. И долго (да, с подсказкой :) ) искал, как из него выйти. Кому в чем удобнее.
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|2.5, User (??), 13:11, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Примерно тем же, что и ms Word, очевидно - он ТОЖЕ не vi.
ВАШ кэп
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|4.75, kusb (?), 18:51, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кажется я пытался. Интересно, он откроет файл txt и сохранит его в том же формате.
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|4.79, Аноним (78), 19:42, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему обязательно в MS Word? А PowerPoint на что? А может, Excel? Или Publisher? А может лучше FrontPage? (Или что там у них теперь?). Выбор есть для мазохистов.
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|2.7, Аноним (7), 13:20, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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> Круто, но чем не угодил nano?
nano не выходит из режима редактирования ни по Esc, ни вообще никак;
двоеточие прямо в ввод попадает, и как вводить команды -- непонятно.
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|3.9, Аноним (-), 13:21, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> и как вводить команды -- непонятно
не осилил нано? соболезную. беги в свой попсовый vi.
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|5.61, Аноним (-), 16:47, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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табличка-сарказм-дубль-2.jpg
Но желающие минуснуть не обременяют себя критическим восприятием увиденного. Было бы смешно, если не было бы так грустно.
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|6.68, Аноним (50), 17:30, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> желающие минуснуть
У тебя слишком плоское лично-эмоциональное восприятие оценок. Оценка не отражает многогранность критики: вот как оценивать плохое событие, случившееся с хорошим человеком: "+" или "-"? Как оценивать хороший (+) троллинг(-), сатиру, критику?
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|6.74, Урри (ok), 18:30, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Было бы смешно, если не было бы так грустно.
Да куда уж смешно - средний уровень IQ в комментариях давно уже упал ниже нуля. Лично у меня даже уже не осталось сил удивляться.
Такое ощущение, что страну облучают отупляющими лучами.
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|2.71, keydon (ok), 18:14, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слишком сложный. Случайно нарываюсь на него примерно раз в год на чужих серверах и у меня всегда паника когда он предлагает мне сохранить файл.
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|1.3, Аноним (3), 13:09, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> уложившейся примерно в 16 тысяч строк кода
> для сравнения vim насчитывает более 300 тысяч строк кода
А функционал тот же реализовали?
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|2.6, A.Stahl (ok), 13:14, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Да сколько там той функциональности-то? Бибикать да не выпускать...
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|3.10, Аноним (7), 13:22, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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надо нажать :help, а потом :tab spl, и читать.
на выделенных словах надо нажимать CTRL+], и читать там, а для перехода обратно надо давить CTRL+T.
vim удобен.
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|5.17, Аноним (16), 13:34, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На ZX Spectrum (насколько помню) двоеточие ставить было не надо, первая буква в строке всегда при нажатии автоматически разворачивалась в слово.
Например, для загрузки игор с кассеты нужно было нажать: L""
Что автоматом преобразовывалось в: LOAD""
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|6.18, Аноним (50), 13:39, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> первая буква в строке всегда при нажатии автоматически разворачивалась в слово.
Нет.
> для загрузки игор с кассеты нужно было нажать: L
Насколько помню, нет, была другая клавиша. Или J или K, гдето рядом.
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|7.44, Аноним (44), 15:43, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет.
Да.
> Насколько помню, нет, была другая клавиша. Или J или K, гдето рядом.
J. На L висел LET, как наиболее часто используемый в программировании.
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|8.48, Аноним (50), 15:48, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Что да Ключевые слова Бейсика были назначены клавишам, чисто случайно совпада... текст свёрнут, показать
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|9.56, Аноним (44), 16:16, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Рекомендую всё-таки всмотреться в таблицу соответствий Наиболее часто используе... текст свёрнут, показать
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|4.21, Аноним (21), 13:51, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> надо нажать :help, а потом :tab spl, и читать.
Перестаньте по всем тредам насиловать людей!
Не могут они читать! Потому что прогресс и цивилизация.
Буквы уже устарели, теперь только смайлы, мемы и пиктогаммы.
У нас 21ый век уже даже не на носу, а глубоко в... в организме.
Всю документацию надо на ютубе выкладывать.
Не можете выложить в виде подкаста -- вон с моего андройда.
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|5.35, ssh (ok), 15:08, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ало! Пиктограммы тоже прошлый век! Стикеры и эмоджи -- вот основа сегодняшнего общения!
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|6.38, Аноним (50), 15:15, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Стикеры и эмоджи -- вот основа сегодняшнего общения!
А что с VR и XR, которые пилят с начала века?
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|8.55, Аноним (50), 16:16, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну, так для этого нужно, как минимум, два общающихся виртуальных партнера Общ... текст свёрнут, показать
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|6.72, keydon (ok), 18:20, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Здравствуйте, я из будущего. Мода на пентаграммы еще не началась? Когда изобретут UTF-64, не добавляйте пожалуйста символ c кодом U+666¯\_(ツ)_/¯666 и костюм думгая не выбрасывайте.
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|5.51, Аноним (50), 16:03, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> прихожу писать, а не читать.
"Чукча - не читатель, чукча - писатель"
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|5.66, анонимус (??), 17:23, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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наглая ложь. процентов 30 времени максимум код пишется(прувов не будет, по личным прикидкам так и вообще 5-10), остальное время идет на чтение и продумавыние (архитектуры, переменных)
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|6.69, Аноним (50), 17:39, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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(Иногда) можно думать с закрытым редактором: на листе бумаги, доске, в уме, в вербальном диалоге. А в редакторе быстро фиксировать напридуманное. В общем, "чукчи" разные бывают.
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|4.19, Аноним (21), 13:45, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> почему пишут будто vim "бибикает"?
от зашкаливающего интеллехту-с.
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|4.76, kusb (?), 18:53, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Звуки от системного спикера, кажется при ошибках, может у тебя отключены.
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|4.29, YetAnotherOnanym (ok), 14:38, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если из вашей конторы выгнали человека, который вычистил и сократил исходники, не потеряв при этом функционала - дайте мне его координаты.
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|5.31, kai3341 (ok), 14:42, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Если из вашей конторы выгнали человека, который вычистил и сократил исходники, не
> потеряв при этом функционала - дайте мне его координаты.
И мне, пожалуйста
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|1.15, Аноним (21), 13:29, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> выпуск ... варианта редактора Vi, разрабатываемого проектом OpenBSD и продолжающего развитие редактора nvi
приятно видеть, что vi реинкарнирует.
не придётся на старости лет избавляться от застарелых привычек.
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|1.23, Аноним (23), 13:53, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Из всех консольных больше всего нравится micro. Управление с клавиатуры самое удобное, в стиле ctrl+c, ctrl+v, не нужно быть клавиатурным ковбоем и более простое чем nano.
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|2.52, Аноним (52), 16:10, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При прокрутке длинного текста все также лагает на перерисовке. Issue по этому поводу c 18 года висит.
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|1.26, Жироватт (ok), 14:11, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Internationalization support is currently lacking
> No support for syntax highlighting,
> No advanced scripting support
Хлам. В итоге из юзкейсов и остаётся только аварийная правка конфигов с вим-биндиндингом. Ну круто, чё. Зато строк кода мало, зависимостей нет и бижапашно-бижапашно, поцоны. Налетаем, чё, не толпимся, всем хватит.
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|2.27, Аноним (22), 14:23, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хлам.
у OpenBSD теперь нет зависимости от nvi, теперь у них свой редактор.
vi используется для настройки, это как "панель управления" в форточках: как бы себя ощущали биллгейтсы майкрософта, если бы разные панели управления для них клепали бы всякие разные левые конторы?
поэтому тут не нужны ни локализация, ни расширенный скриптинг;
поддержка расцветки синтаксиса, можбыть, была бы удобна при редактировании некоторых файлов,
но её отсутствие не критично.
поэтому не хлам, а очень важный и полезный инструмент.
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|3.33, Жироватт (ok), 15:00, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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...нужный лишь для аварийной правки трёх с половиной конфигов.
UTF шагает по планете, как ты не запирайся в своём ASCII-мире с кучей кодовых таблиц. И я не говорю про смайлы и э-э-эмё-ё-о-о-джы-ы, а про нормальную поддержку локалей с нелатинской графикой. Это в 2022м году нужно и утверждать обратное может или монах-отшельник, или глубоководная плотоядная антенна-губка.
Скриптинг также необходим: количество и размеры конфигов растут, как ты их не ограничивай и не разбивай на кучу мелких. Да и плакать, повторяя рутину вместо трёхстрочника в 2022м году могут лишь бухгалтерши и "эскакдооолар"/"это-у-меня-процессор-гудит" хлыщи.
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|4.42, Самокатофил (?), 15:30, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ...нужный лишь для аварийной правки трёх с половиной конфигов.
> UTF шагает по планете, как ты не запирайся в своём ASCII-мире с
> кучей кодовых таблиц. И я не говорю про смайлы и э-э-эмё-ё-о-о-джы-ы,
> а про нормальную поддержку локалей с нелатинской графикой. Это в 2022м
> году нужно и утверждать обратное может или монах-отшельник, или глубоководная плотоядная
> антенна-губка.
> Скриптинг также необходим: количество и размеры конфигов растут, как ты их не
> ограничивай и не разбивай на кучу мелких. Да и плакать, повторяя
> рутину вместо трёхстрочника в 2022м году могут лишь бухгалтерши и "эскакдооолар"/"это-у-меня-процессор-гудит"
> хлыщи.
Ну это ж опеночники. Будут пилить потихоньку, станет годной альтернативой nvi для опёнка. У них же там свой мир, они и так отшельники. Для любителей поприседать на резиновый линуксвей ©®™ ничего не изменится с появлением openvi.
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|4.77, kusb (?), 18:56, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для этого придётся встроить сначала этот как его... веб движок, этот, короче на котором программы пишут. Вспомнил, электрон. Вот его придётся сначала встроить, или нет?
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|1.46, Alexey (??), 15:43, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Поправьте заголовок.
к развитию OpenVi проект OpenBSD не имеет отношения.
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|1.57, qweo (?), 16:17, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это поделие до сих пор не поддерживает UTF-8, в отличие от NetBSD'шного форка nvi.
И планов по поддержке не было в последний раз, когда я на IRC спрашивал (пару лет назад)
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|2.58, Alexey (??), 16:23, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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врёти вы всё.
автор этого (openvi) поделия создал репу только в январе 2022
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